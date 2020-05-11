Десятка с плюсом. СССР. Восьмидесятые. Первая лига

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сегодня, 14:37

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с сильнейшим вратарями, защищавшими ворота наших команд в восьмидесятые. На очереди голкиперы команд первой лиги.

Советская первая лига — это не только очень сильный и представительный турнир, объединявший всю нашу огромную страну. От Клайпеды до Хабаровска. Это был и огромный футбольный мир, в котором жило столько замечательных игроков. Многие из них провели всю футбольную жизнь в первой лиге, хотя заслуживали большего.

Первая лига не была избалована вниманием прессы. По центральному телевидению было показано считанное число матчей. Радиостанция «Маяк» не вела перекличек, а «Советский спорт» давал весьма урезанную статистику, как правило, без «компотов» (составы команд). «Футбол.Хоккей» делал еженедельный обзор, да региональная пресса рассказывала о своих. Поэтому герои первой лиги часто оказывались за кадром, и сейчас их имена забыты. Надо исправить этот пробел. Союзная первая лига не должна оставаться Terra incognita.

Небольшая вводная. В этом списке будут не только те, кто играл исключительно в первой лиге. Виктор Юрковский, например, выигрывал чемпионат СССР в составе киевского «Динамо», а Александр Ткаченко помог «Заре» стать чемпионом, а «Зениту» — бронзовым призёром. И опять же, никаких рейтингов.

Виктор Юрковский (1954-95). «Таврия» 1980-85

Легенда крымского футбола. Уроженец Феодосии громко заявил о себе в «Таврии» ещё в середине семидесятых. За что и был приглашён в киевское «Динамо», где он стал преемником самого Евгения Рудакова. Юрковский помог киевлянам выиграть чемпионат в 1977 году, причём за весь сезон он не пропускал более одного мяча. Потом были серебро в 1978-м и бронза в 1979-м. Но уже в 1979 году место в воротах «Динамо» занял Юрий Роменский, а Виктор Иванович играл реже. В восьмидесятом Юрковский вернулся в «Таврию» и сразу же помог ей выйти в высшую лигу. Впервые в истории отечественного футбола Крым был представлен в элите. Но «Таврия» не удержалась в компании сильнейших и через год снова оказалась в первой лиге. Виктор Иванович ещё несколько лет защищал ворота крымчан. Но после их вылета во вторую лигу Юрковский завершил карьеру.

Александр Ткаченко (1947). «Заря» 1981-87

С Александром Николаевичем вы встречались и в сериале про вратарей «Зенита», и про советских голкиперов семидесятых. В 1981-м чемпион СССР в составе «Зари» и бронзовый призёр в рядах «Зенита» решил завершить выступления. Но уже через несколько недель вернулся в ворота «Зари» и защищал их ещё семь лет. Кроме того, Ткаченко нередко исполнял 11-метровые.

Андрей Ширяев (1957-2015). «Факел» 1978-85, «Локомотив» 1986-88, «Сокол» 1989-90

Прекрасный вратарь, а потом и замечательный тренер голкиперов. Воспитанник «Торпедо» провёл свои лучшие годы в «Факеле», который славился надёжной обороной. Дважды воронежцы обыгрывали в Кубке СССР московский «Спартак» 3:0 и 2:0, и оба раза ворота «Факела» защищал Андрей Михайлович. «Факел» несколько раз пытался пробиться в высшую лигу и в 1984-м осуществил свою мечту. Но команда Виктора Марьенко, как говорят, перезрела и не смогла удержаться. Ширяев же долго болел и сыграл лишь в двух встречах из 34. В 1986-м Андрей Михайлович вернулся в Москву и присоединился к «Локомотиву». В 1987-м команда Юрия Сёмина вернулась в высшую лигу. Но там Ширяеву поиграть снова не довелось. Все встречи без замен провёл Станислав Черчесов.

Владимир Меровщиков (1957). «Факел» 1979-88, «Спартак» (Тамбов) 1989, «Буран» 1990

«Факел» восьмидесятых это не только Ширяев, это ещё и Меровщиков. Редкий случай, когда конкуренция вратарей шла на пользу. Два голкипера играли примерно поровну. Они были очень разными. Мощный Ширяев хозяйничал во всей штрафной площадке, лёгкий Меровщиков прекрасно играл на линии. Когда «Факел» пробился в высшую лигу, то на Владимира Станиславовича легла основная нагрузка. Воронежцы не удержались, но вряд ли стоит винить в этом вратаря.

Сергей Кириенко (1957-2009). «Колос» 1980-86 и 1988-91, «Нистру» 1997, «Торпедо» (Запорожье) 1988

Легенда никопольского «Колоса» — уникального проекта созданного в Никополе в конце семидесятых. Кроме того, Сергей Георгиевич был одним из самых ярких вратарей первой лиги, уверено игравший и на линии, и на выходе, и за пределами штрафной. Когда в мае 1981 года старший тренер «Колоса» Владимир Емец отправился спасать «Днепр», из Никополя в областной центр прибыли несколько футболистов. Владимир Александрович хотел взять и Кириенко. Но тот отказался. Не захотел покидать «Колос», также решил не перебегать дорогу молодому Сергею Краковскому.

Владимир Тростенюк (1954). «Металлист» 1981, «Памир» 1981-86

После вылета львовских «Карпат» из высшей лиги Владимир Тростенюк отправился в Харьков, где сыграл шесть матчей (все на ноль), а оттуда вернулся в «Памир». Валерий Сарычев был призван в армию, и душанбинцам был нужен сильный вратарь. А вратарём Владимир Михайлович был сильным. Вот как писал о нём в своей автобиографии «Команда начинается с вратаря» Ринат Дасаев: «Еще в первой лиге я приметил в воротах душанбинского „Памира“ резкого, с хорошей реакцией Владимира Тростенюка. Он мог сыграть здорово, а мог выглядеть неуверенно, вяло. Те, кто знали его ближе, говорили: „Способный парень, но без вратарской школы. Да и характера ему не хватает“». Тростенюк провёл пять лет в воротах «Памира», а потом передал их в надёжные руки Андрея Мананникова.

Виктор Владющенков (1951). «Ротор» 1980-87

Виктор Михайлович играл в воротах «Спартака» в чёрном для «красно-белых» 1976 году. В 1977-м он помог москвичам вернуться в высшую лигу. Потом Владющенков играл за «Волгу» из родного Горького, а потом перебрался в другой волжский город. Именно с Владющенковым в воротах «Ротор» поднялся в первую лигу и закрепился в ней. Отыграв в Волгограде восемь лет, Виктор Михайлович увлёкся мини-футболом, где стал одним из лучших вратарей, затем и тренером.

Владимир Чуркин (1953). «Шинник» 1971-86, «Сатурн» 1986-88

Рекордсмен «Шинника» по количеству матчей, один из самых надёжных вратарей первой лиги. Несколько раз получал приглашения от команд высшей лиги, но оставался верен родному Ярославлю. Один раз уже почти дал согласие Валерию Лобановскому на переход в «Днепр», но заболел отец Владимира Дмитриевича, и Чуркин остался в «Шиннике». А в 1981 году Владимир отказал одесскому «Черноморцу».

Виктор Курочкин (1954). «Нистру» 1980-85, «Копетдаг» 1986

Воспитанник туркменского футбола, начинал играть в ашхабадском «Строителе», где его партнёрами по команде были Курбан Бердыев и Виктор Грачёв. В 1979-м Виктор Львович сыграл за сборную Туркмении на Спартакиаде, а через год перебрался в Кишинёв. «Нистру» за пару сезонов окреп и не без помощи Виктора Курочкина смог выиграть путёвку в высшую лигу. Но кишинёвцы не смогли удержаться в элите. Курочкин же получил травму и уступил ворота «Нистру» Николаю Чеботарю.

Александр Кулаков (1956). «Даугава» 1976-87 и 1989, «Спорт» 1988, «Звейниекс» 1988, «Олимпия» 1990

Уроженец подмосковных Луховиц в юности проходил просмотр в московском «Спартаке». А потом уехал в Ригу, где провёл большую часть карьеры. Александр Викторович помог «Даугаве» подняться в первую лигу, адаптироваться в ней. А потом команда Яниса Скределиса замахнулась на путёвку в высшую лигу. И завоевала бы её, если б не сокращение элитного дивизиона. Кулаков отличался хладнокровием и умением выбирать позицию. Во многом благодаря ему оборона рижан была одной из самых надёжных в первой лиге.

Эльхан Расулов (1960). «Нефтчи» 1978-82, ЦСКА 1983, СКА «Карпаты» 1983-88, СКА (Хабаровск) 1988-90

Воспитанник бакинского футбола Эльхан Расулов в 19 лет дебютировал в воротах «Нефтчи». Весь 1980 год Эльхан просидел в запасе, но после отъезда Владимира Николаева в «Зенит» стал основным вратарём бакинцев и оставался им два сезона. А потом Расулова призвали в армию. Пребывание в ЦСКА было недолгим, и Эльхан отправился в львовский СКА «Карпаты». Там отслужил срочную и остался на сверхсрочную. На протяжении шести сезонов уроженец Азербайджана надёжно играл в воротах львовян. Но армейский коллектив не смог добиться повышения в классе и со временем эта яркая команда увяла. А потом во Львове решили возродить «Карпаты», и армейцы стали никому не нужны. Расулов поиграл в Хабаровске, потом на родине, а девяностые годы Эльхан Афсарович снова прибыл во Львов, где играл уже за «Карпаты».

Александр Новиков (1958-91). «Искра» 1978-91

В 1977-м юношеская сборная СССР выиграла проходивший в Тунисе чемпионат мира среди сверстников. Ворота нашей команды защищал Александр Новиков из ЦСКА . Однако через год Александр вернулся в родной Смоленск, а в ЦСКА из «Локомотива» пришёл его однофамилец, чемпион Европы среди юношей Валерий Новиков.

Александр Николаевич обосновался в воротах «Искры» — очень симпатичной армейской команды. Один из лучших своих матчей провёл в 1982 году против «Спартака» на Кубок. Тогда смоляне нанесли поражение серебряному призёру чемпионата страны. Новиков не только играл сам, он уступал место в воротах напарникам. Именно в Смоленске «оперились» Сергей Приходько, Валерий Городов, Валерий Клеймёнов. Но главным вратарём Смоленска оставался Новиков. Летом 1991 года возвращавшийся из Смоленска автобус с командой угодил в аварию. Несколько человек погибли на месте. За жизнь Александра Новикова полтора месяца боролись врачи, но спасти его не смогли.

Борис Белошапка (1962). «Днепр» (Могилёв) 1981-84, «Динамо» (Минск) 1985, «Таврия» 1986-91

Могилёвский «Днепр» ворвался в первую лигу в 1983-м. Как влетел, так и вылетел. Но оставил впечатление. Особенно его энергичный и прыгучий вратарь. Даром что по ходу сезона в ворота Белошапки влетало и шесть, и восемь мячей. Борис порою отбивал мертвейшие мячи, спасал «Днепр» в безнадёжных ситуациях. Потом Белошапку позвали в минское «Динамо», где он просидел целый год. Зато в «Таврии» Борису дали полную свободу действий. Он превосходно заменил Виктора Юрковского, помог крымчанам вернуться в первую лигу. Много выручал, однажды взял три пенальти в послематчевой серии. Борис Иванович играл до сорока с лишним лет — на Украине, в Польше, Израиле, Узбекистане. Когда играл за израильский «Маккаби», написал на перчатках русскими буквами основные команды на иврите. Благодаря чему быстро наладил контакт с обороной. После завершения карьеры игрока стал тренером вратарей в «Таврии» и «Шахтёре».

Олег Караваев (1961). «Алга» 1978-80 и 1982-83, «Пахтакор» 1981, «Кайрат» 1984, СКА (Хабаровск) 1985-86, «Даугава» 1987-88, «Факел» 1989-90

Всё же жалко, что Олег Караваев сыграл лишь две встречи в высшей лиге. Вратарём он был сильным и эффектным. Рослый, худощавый, «как денди лондонский одет» — предпочитал яркие свитера, и при этом очень надёжный. Сын знаменитого сибирского вратаря Бориса Караваева (Бориса Ивановича звали во многие команды класса А, например, Виктор Маслов приглашал в «Торпедо») начинал в Киргизии. Олег превосходно защищал ворота «Алги», за что и приглашался — сначала в «Пахтакор», затем в «Кайрат». Но полное доверие тренеров Караваев получил в Хабаровске. В 1985-м армейский коллектив занял восьмое место, а его голкипер был признан некоторыми изданиями лучшим в лиге. ЦСКА в случае выхода в высшую лигу собирался перевести Караваева к себе. Но московские армейцы не прошли через переходный турнир, и Олег остался дослуживать на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, Караваев присоединился к рижской «Даугаве», где выиграл борьбу у Александра Кулакова. Олег Борисович играл затем и в «Факеле», в Югославии, в Германии, долгое время был основным вратарём сборной Латвии.

Анатолий Пата (1958). «Машук» 1982, «Ротор» 1983-84, «Динамо» (Ставрополь) 1985-89, «Кубань» 1989-90

Специалист по отражению пенальти и по их пробитию. Мобильный, подвижный, смелый вратарь, которому порою не хватало стабильности. Анатолий Григорьевич мог вытащить сложнейший мяч, но и ошибки за ним водились. Однако везде оставил о себе хорошую память. Особенно в Ставрополе. Пата успел поиграть за «Динамо» не только в союзной первой лиге, но и в российской высшей. В первой же игре взял 11-метровый. А потом первым в нашем чемпионате потащил два удара с точки за одну игру. Причём от звёзд «Ротора» Олега Веретенникова и Владимира Нидергауса.

Андрей Мананников (1965). «Памир» 1982-1985 и 1987-91. ЦСКА 1986

Дублёр Игоря Кутепова в юношеской сборной СССР и основной страж ворот «Памира». Выиграл борьбу у опытнейшего Владимира Тростенюка. Играл столь сильно, что прогневил шефов ЦСКА . После того как руководимый Юрием Сёминым «Памир» обыграл армейцев, три футболиста душанбинского клуба — Андрей Мананников, Олег Малюков и Юрий Батуренко получили повестки в военкомат. Малюков так и остался армейцем, а Мананников, отслужив положенный срок, вернулся в «Памир» и помог родному клубу выиграть путёвку в высшую лигу. Где клуб из Советского Таджикистана оказался не лишним. Андрей тоже проявил себя зрелым, мастеровитым голкипером. После распада СССР Андрей Иванович играл за «Зенит» и «Ротор».

Хасанби Биджиев (1966). «Спартак» (Нальчик) 1983-84, СКА (Ростов-на-Дону) 1985-87, ЦСКА 1988, «Локомотив» 1989-92

Воспитанник знаменитого вратаря Владимира Георгиевича Беляева. Рано заиграл в родном нальчикском «Спартаке», просматривался «Спартаком» московским, но был призван в армию. Служил в Ростове-на-Дону. Весь первый год Хасанби просидел в запасе, сыграв лишь раз. Но затем на протяжении двух лет Биджиев отлично играл в составе ростовских армейцев, за что и получил повышение — приглашение в ЦСКА . Там Хасанби Эдуардович делил ворота с Юрием Шишкиным. ЦСКА не смог вернуться в высшую лигу, а Биджиев ушёл в «Локомотив», игравший в элите.

Евгений Крюков (1963). «Торпедо» (Рубцовск) 1981-82, «Кузбасс». 1983-90

Молодой воспитанник алтайского футбола Евгений Крюков с ходу заиграл в «Кузбассе», выиграв конкуренцию у опытного Вячеслава Двуреченского. Крюков поразил своим спокойствием и уверенностью. Конечно, клуб из Кемерова не всегда радовал болельщиков своей игрой. Однако Евгений оставался одним из тех, к кому не было претензий — ни у тренеров, ни у болельщиков. Крюков ежегодно получал приглашения из команд высшей лиги и отклонял их. Только в девяностые он покинул Кемерово. Выступал за «Ростсельмаш», а потом и за сочинскую «Жемчужину». Сейчас Евгений Владимирович тренирует паралимпийскую сборную России.

На этом всё. Список могли бы пополнить ещё многие имена — Владимир Шатохин («Металлург»), Вячеслав Двуреченский («Кузбасс»), Арсен Залеев и Валерий Фурцев («Спартак» Орджоникидзе), Сергей Бабурин («Локомотив»), Евгений Кранатов («Шинник»), Алёша Антонян («Котайк»), Аслан Баладзе («Динамо» Батуми). Список можно продолжать. Но нельзя объять необъятного, да и не ставил я такой задачи. Хотелось показать, насколько интересна была наша первая лига в восьмидесятые. И это только вратари. А сколько там играло полевых игроков! Будет повод вернуться.