Десятка с плюсом. СССР. Восьмидесятые. Первая часть

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сегодня, 16:46

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях восьмидесятых. Вспомним представителей отечественной вратарской школы.

Сегодня будет очень длинный список. Пришлось даже разбить его на две части. Почти в каждой команде высшей лиги был прекрасный вратарь. Более того, даже в первой лиге было немало отличных голкиперов. В этом десятилетии Ринат Дасаев признавался ФИФА лучшим вратарём мира и становился вице-чемпионом Европы, Дмитрий Харин выиграл олимпийское золото Сеула, а Виктор Чанов и Михаил Михайлов помогли киевскому «Динамо» выиграть Кубок Кубков. В очередной раз предупреждаю, что места в списке распределены произвольно. Сегодня будут представлены вратари, блиставшие в первой половине восьмидесятых.

Ринат Дасаев (1957). «Спартак» 1977-88, «Севилья» 1988-91

Основной страж ворот «Спартака» и сборной СССР , участник трёх чемпионатов мира и серебряного для нашей сборной первенства Европы. Обладатель шести призов «Огонька». Лучший вратарь мира 1988 года. А ещё прекрасный футболист и очень популярный спортсмен. Ринат играл красиво, изящно, надёжно. Конечно, были в его игре изъяны, случались ошибки, даже неудачный сезон 1981 года. Но всё это отходило на второй план. Во многом благодаря Ринату Файзрахмановичу «Спартак» регулярно становился призёром чемпионата страны и выступал в еврокубках, сборная СССР вернулась в число ведущих команд мира, а сам Ринат получал прекрасную прессу. Подробный рассказ об одном из сильнейших вратарей в истории «Спартака» и отечественного футбола вас ждёт в отдельном материале.

Вячеслав Чанов (1951). «Торпедо» 1979-84, «Нефтчи» 1985-86, ЦСКА 1987

Потомственный вратарь. Отец братьев Вячеслава и Виктора Чановых Виктор Гаврилович был вторым вратарём послевоенного ЦДКА , а затем защищал ворота «Шахтёра» из Сталино. Вячеслав Чанов долгое время был вторым в родном «Шахтёре», ворота которого защищал голкипер сборной СССР Юрий Дегтерёв. Но в конце семидесятых подрос младший брат Виктор, и Вячеслав решил уступить ему дорогу. Старший брат принял предложение московского «Торпедо», переживавшего тяжёлые времена. Чанов получил долгожданную игровую практику и смог реализовать свой талант. Он помог автозаводцам удержаться в высшей лиге в 1979 и 1980 годах, а когда автозаводцев снова возглавил Валентин Козьмич Иванов, помог их стремительному восхождению. В 1981 году «Торпедо» заняло пятое место, а Чанов был признан журналом «Огонёк» лучшим вратарём страны.

Играл Вячеслав просто, но надёжно. Уверенно руководил обороной, чем сводил опасные моменты у своих ворот к минимуму. И столь же уверенно справлялся со своей непосредственной работой. Благодаря своей реакции и интуиции он нередко выигрывал поединки с пенальтистами.

В 1982 году Вячеслав вошёл в состав сборной СССР для участия на чемпионате мира. Единственный раз в истории мировых первенств в заявку команды вошли два брата-вратаря. В Испании все матчи провёл Дасаев, поэтому Чанов мог играть за олимпийскую сборную СССР . Которая добыла путёвку на игры в Лос-Анджелес, но туда не поехала из-за политического решения советского руководства. Но Вячеслав Викторович вряд ли бы смог сыграть на Олимпиаде. Весной он сломал руку и надолго выпал из обоймы. Более того, 33-летний голкипер оказался не нужен и «Торпедо».

Вячеслав Чанов не закончил карьеру. Он отправился в Баку, где на протяжении двух лет защищал ворота «Нефтчи». В 1985-м помог бакинцам отстоять прописку в высшей лиге в переходном турнире, а через год передал ворота молодому, стремительно прогрессировавшему Александру Жидкову. В 1987 году Чанов оказался в ЦСКА , где провёл очень хороший сезон. Спасти армейцев от вылета он не смог, не всё было в руках вратаря. Но породнился с армейским клубом. Впоследствии Вячеслав Викторович стал тренером вратарей. Можно ограничиться одной фразой, — он подготовил Игоря Акинфеева.

Виктор Чанов (1959-2017). «Шахтёр» 1978-81, «Динамо» (Киев) 1982-90

Младший брат Вячеслава Чанова, не похожий на него ни внешне, ни по манере игры. Один из самых эффектных вратарей позднего СССР , совершавший головокружительные броски. Воспитанник «Шахтёра», который после ухода Вячеслава стал сначала вторым голкипером горняков, а потом сумел теснить стареющего Дегтерёва. Защищал ворота молодёжной сборной СССР , затем стал в её составе чемпионом Европы.

Зимой 1982-го перешёл из «Шахтёра» в киевское «Динамо». Адаптироваться в Киеве оказалось непросто. Были и ошибки, да и киевская публика долго прохладно относилась к Чанову. На протяжении двух лет Виктор играл чаще своего коллеги Михаила Михайлова. Но основным стал в 1984-м, когда в команду вернулся Валерий Лобановский. Весь 1985 год Виктор Чанов пропустил из-за сложного перелома руки. Но в 1986-м получил доверие тренера и помог «Динамо» выиграть свой второй Кубок Кубков. Вот тогда-то Виктор Викторович окончательно завоевал сердца киевской публики. Чанов дважды становился чемпионом СССР и дважды брал Кубок страны. Стал героем финала 1987 года, когда вытащил серию пенальти. Но в сборной СССР он играл нечасто. Тренеры сборной СССР предпочитали Рината Дасаева.

Отар Габелия (1953). «Динамо» (Тбилиси) 1977-82 и 1985-89, «Торпедо» (Кутаиси) 1983

В восьмидесятые Отар добился наивысшего успеха в своей карьере — в составе тбилисского «Динамо» выиграл Кубок Кубков в мае 1981 года. В сборную он не привлекался, но оставался одним из сильнейших вратарей страны. Мог поспорить с Чановым-младшим в артистизме. Восемьдесят второй год сложился неудачно и для тбилисского «Динамо», и для Отара Амвросиевича. В Кубке Кубков динамовцы дошли до полуфинала. Сам Габелия стал нервным, раздражительным. В Харькове отобрал у фотографа камеру и бросил её, за что едва не лишился звания заслуженного мастера. По ходу сезона часто ошибался и уступал место в воротах «Динамо», то Гие Имнадзе, то Карло Мчедлидзе. Но ещё большую ошибку совершило «Динамо» в конце восемьдесят второго, отправив нескольких игроков, включая Габелию, в кутаисское «Торпедо». Обмен игроками оказался губительным для двух грузинских команд. «Динамо» чудом удержалось в высшей лиге, заняв спасительное 16-е место. «Торпедо» финишировало 17-м и покинуло высшую лигу. Целый год Отар не играл. А в 1985 году вернулся в Тбилиси. Это был уже не комок нервов. Спокойный, уверенный в себе и всё такой же летучий и прыгучий. Отар Амвросиевич отслужил тбилисцам ещё четыре года и помог лучшей команде Советской Грузии снова стать одной из ведущих в Союзе. Медали тбилисцы не завоёвывали, но достойно выступали в Кубке УЕФА .

Валерий Новиков (1957). ЦСКА 1978-87

Крупный, весом под центнер, длиннорукий вратарь, безусловно входивший в число лучших стражей ворот. Новиков не обладал грациозностью Дасаева, ни артистизмом Чанова-младшего. Но был надёжен, спокоен и пользовался большой любовью болельщиков. Вместе с Виктором Чановым и Алексеем Прудниковым помог нашей молодёжке выиграть золото чемпионата Европы. Более того, Валерий Иванович играл за молодёжную сборную, когда уже вышел за возрастные рамки, — можно было использовать двух более возрастных футболистов. Был голкипером олимпийской сборной 1984 года и готовился к поездке в Лос-Анджелес. И, конечно же, надёжно защищал ворота армейцев в непростое для ЦСКА время. Даже в чёрный для армейского коллектива 1984 год. В том же восемьдесят четвёртом Валерий Иванович во второй и в последний раз сыграл в воротах первой сборной СССР .

Михаил Михайлов (1959). «Динамо» (Киев) 1980-87 и 1990, «Нефтчи» 1988, «Шахтёр» 1989

В июле 1980-го киевское «Динамо» и игравший в первой лиге «Днепр» обменялись вратарями. В Днепропетровск отправился Сергей Краковский, а Михаил Михайлов стал дублёром Юрия Роменского. А в 1981-м, когда Роменский надолго выбыл из строя, Михаил стал основным и превосходно справился с этой миссией.

Очень аккуратный, старательный, спокойный вратарь. Всегда рассчитывал свои действия и не совершал лишних движений. Мало пропускал и всегда был успешен в матчах с главным соперником киевлян — «Спартаком». А ещё он прекрасно играл на гитаре и на торжествах по случаю побед «Динамо» исполнял песню «Рыжий подсолнух», посвящённую Валерию Васильевичу Лобановскому.

Киевляне очень любили Михаила. Может быть, поэтому и не сразу восприняли Виктора Чанова. Михайлов же играл всё реже, а потом и вовсе уступил ворота своему ровеснику. Но когда Чанов сломал руку, Михаил вернулся на пост и провёл выдающийся сезон-85. В котором «Динамо» выиграло сначала Кубок, потом золото и проложило дорогу в четвертьфинал победного для себя Кубка Кубков. Звание заслуженного мастера спорта, простите за повторение, Михаил Леонидович заслужил.

В сборную СССР Михайлов вызывался, но не играл. С выздоровлением Виктора Чанова он и в «Динамо» покорно отошёл в сторону, трудился на тренировках и был готов прийти на помощь. Так продолжалось два года. Потом Михайлов ушёл в «Нефтчи», затем в «Шахтёр». И там, и там заслуженный мастер спорта играл на совесть. Закончив карьеру, Михаил Леонидович стал замечательным тренером вратарей и сделал много хорошего для киевского «Динамо» и сборной Украины.

Михаил Бирюков (1958). «Зенит» 1980-1991

Михаилу Бирюкову наш сайт недавно посвятил целую статью. Человек-эпоха для ленинградцев. Выиграл с «Зенитом» чемпионат страны, стал обладателем «Огонька» (во времена Рината Дасаева), занял второе место в опросе «Футбол.Хоккей». Вызывался в сборную СССР , в её составе выиграл мемориал Джавархала Неру зимой восемьдесят пятого. Вместе с «Зенитом» Бирюков испил и горькую чашу падения. Михаил Юрьевич стал тренером вратарей и продолжает работать на благо ставшего родным клуба.

Михаил Вергеенко (1950). «Динамо» (Минск) 1971-83

Михаил Никифорович провёл всю карьеру в Минском «Динамо». Выбывал с минчанами из высшей лиги, возвращался, защищал ворота сборной Белоруссии на Спартакиаде народов СССР . В 1981-м, казалось бы, уступил место в воротах «Динамо» Юрию Курбыко. Но в 1982-м, когда напарник допустил ряд ошибок, Вергеенко вернулся в ворота минчан, чтобы принести клубу первое золото чемпионатов СССР . В том же золотом сезоне Михаил Никифорович поразил ворота «Нефтчи» и стал последним вратарём, забивавшим в союзной высшей лиге.

Валентин Елинскас (1958-2008). «Черноморец» 1980-82, «Шахтёр» 1983-87 и 1990, «Заря» (1988-89)

Начинал в «Черноморце» дублёром Ивана Жекю, получил свой шанс и проявил себя наилучшим образом. После ухода Жекю стал первым номером «моряков». Весной 1982 года Валентин вошёл в расширенный список сборной СССР для участия в чемпионате мира. В Испанию он не поехал, но потом входил в олимпийскую сборную в качестве дублёра Вячеслава Чанова и Валерия Новикова. В 1983 году Валентин вернулся из Одессы в родной Донбасс и на протяжении нескольких лет прекрасно защищал ворота «Шахтёра». Выиграл Кубок СССР и аналог Суперкубка — Кубок сезона.

Иван Жекю (1957). «Черноморец» 1977-81 и 1987-89, СКА (Одесса) 1982-83, «Динамо» (Минск) 1984-86

Иван Григорьевич заслуживает не просто упоминания, а отдельной главы. Иван Жекю никогда не был кандидатом в главную команду страны. Но при этом был Вратарём с большой буквы.

Не поленитесь, найдите видеозапись матча одной восьмой финала Кубка УЕФА 1984/85 между минским «Динамо» и польским «Видзевом». И насладитесь игрой вратаря минчан. Особенно, как он в течение нескольких секунд отразил два убойных удара Дариуша Дзекановского. Отбил один, успел вскочить, сгруппироваться и снова вышел победителем. Это искусство. Причём Иван Жекю не был героем эпизода. Матч с поляками — хоть и яркий, но эпизод его карьеры. А как он вытащил серию пенальти в 1/8 финала со «Спортингом», когда минчанам противостоял «Спортинг» и лично Витор Дамаш.

В игре Жекю весьма органично сочетались и рационализм — на публику Иван Григорьевич не играл, и артистизм, — на игру одесско-минского голкипера было приятно смотреть. Он превосходно действовал ногами — навыки игры в гандбол не прошли даром. Жекю был хорош при выходах один на один, в ближнем бою, а также при пенальти.

Сергей Краковский (1960). «Днепр» 1980-91

Сергей не получил своего шанса в «Динамо», но смог полностью раскрыться в составе «Днепра». Сначала помог команде из Днепропетровска вернуться в высшую лигу, потом сделал всё, чтобы его команда осталась в высшей лиге. Молодой усатый брюнет отчаянно сражался в воротах команды, выглядевшей безнадёжной. Ошибался, но старался. Рос Краковский, рос и «Днепр», который не только выжил в 1981 году, но и занял восьмое место. Отдав на один сезон первый номер Виктору Консевичу, Сергей благодаря своему старанию вернулся в ворота. И помог «Днепру» выиграть историческое чемпионство в 1983-м. Он отчаянно бился за днепропетровцев в чемпионате страны и еврокубках, ездил на чемпионат мира в Мексику. После завершения карьеры Сергей Владимирович стал замечательным тренером вратарей.

Александр Яновский (1952). «Пахтакор» 1979-86. «Сохибкор» 1988-90

Травма, полученная Яновским весной 1979 года, спасла ему жизнь. На борту самолёта, разбившегося в августе 1979 года, Александра не оказалось. Александр Аркадьевич остался в Ташкенте и помог возрождению «Пахтакора». Очень спокойный, хладнокровный вратарь с умением выбирать позицию. Сезон-82, в котором ташкентцы поднялись на шестое место, стал одним из лучших в биографии Александра Аркадьевича. Уверенность в том, что вратарь не подведёт, а если надо, то и выручит, помогла «Пахтакору» играть без опасения за свои тылы. И не вина Яновского в том, что в восемьдесят четвёртом клуб из столицы Советского Узбекистана покинул высшую лигу.

Сергей Крамаренко (1946-2008). «Нефтчи» 19877-81 и 1983-84

Легенда азербайджанского футбола, с которой мы встречались в главе, посвящённого семидесятым годам. В начале восьмидесятых Сергей Сергеевич потерял место в составе и покинул «Нефтчи». Собирался даже завершить карьеру. Но в 1983-м, когда дела у бакинцев шли плохо, Крамаренко вернулся в ворота бакинцев. И сразу стало спокойнее. Ветеран не подкачал. В 1984 году старейший футболист высшей лиги также принёс немало пользы и в воротах, и на тренировках. Совместная работа с большим мастером помогла становлению Александра Жидкова.

Юрий Роменский (1952). «Динамо» Киев (1979-81), «Черноморец» (1982-94)

К 1981 году Юрий Роменский был железным первым номером киевлян, чемпионом страны, обладателем рекордной сухой серии (им же и остался), а также кандидатом в сборную СССР . Но уже весной он заболел воспалением лёгких. Когда выздоровел, то в воротах «Динамо» действовал Михаил Михайлов. Юрий Михайлович вернулся в Одессу, где почти весь сезон смотрел, как играл Валентин Елинскас. Но когда Валентин перешёл в «Шахтёр», опытный вратарь занял место в воротах одесситов и провёл два прекрасных сезона. Однако проблемы со здоровьем взяли верх, и замечательный вратарь завершил выступления в 32 года. Юрий Михайлович, ещё в бытность действующим футболистом, немало помог становлению Михайлова и Елинскаса. Затем он стал одним из лучших на Украине тренером вратарей.

Юрий Сивуха (1958). «Металлист» 1981-88, «Металлург» 1989-91

В киевском «Динамо» чемпион мира среди молодёжных команд проявить себя не смог. Просто возможности не дали, хотя в своём единственном матче за основу Сивуха не пропустил ни одного мяча и взял пенальти. Вернулся в Харьков и сразу стал основным. В 1981 году сначала дошёл с «Металлистом» до полуфинала Кубка СССР , а потом завоевал путёвку в высшую лигу. Почти весь сезон-82 Юрий Петрович пропустил из-за травмы. Но в следующем вернулся в основу и помог харьковчанам стать финалистами Кубка страны. Он ещё долго играл за «Металлист» и по праву входит в число его легенд.

Вацловас Юркус (1958). «Жальгирис» 1978-1988, «Локомотив» 1989-90

Невысокий, но подвижный Юркус громко заявил о себе в 1979 году, когда сборная Литвы заняла шестое место на Спартакиаде народов СССР . Получив звание мастера спорта, редкое для игроков первой лиги, Вацловас стал капитаном «Жальгириса», помог клубу из Вильнюса выйти в высшую лигу и занимать в ней достойные места. Юркус был одним из самых известных и узнаваемых футболистов Литовской ССР и бесспорно входил в число лучших наших вратарей середины восьмидесятых. В 1983 году Вацлав Витовтович вошел в список 33-лучших футболистов страны под вторым номером. Первым был Ринат Дасаев.

Виктор Радаев (1954-2009). СКА (Ростов-на-Дону) 1978-81, СКА (Киев) 1983-85

Последний в сегодняшнем списке чемпион Европы среди юношей Виктор Радаев. Очень талантливый вратарь, который не смог реализовать и половины своего дара. Во многом, по своей вине. Играл нестабильно, но когда ловил кураж, забить этому гиганту было чрезвычайно сложно. Свой лучший матч в биографии Виктор Александрович сыграл 9 мая 1981 года в финале Кубка СССР . Когда в ворота ростовчан был назначен пенальти, Радаев своей уверенностью и решительным взглядом заставил дрогнуть одного из лучших пенальтистов страны Александра Мирзояна. Удар спартаковца пришёлся в крестовину. Виктор отыграл на ноль, а СКА взял хрустальный трофей. Прекрасно проявил себя Радаев и осенью в матчах с «Айнтрахтом». Но той же осенью СКА выбыл из высшей лиги, а через полгода Виктор был отчислен из команды. После некоторой паузы он обосновался в воротах киевского СКА . Мог оказаться и в киевском «Динамо». Весной 1985-го сломал руку Чанов, динамовцы остались с Михайловым и двумя молодыми вратарями. Была идея взять из СКА не только полузащитника Ивана Яремчука, но и вратаря. Но Валерий Васильевич взвесил все за и против, после чего отказался от услуг Радаева. Виктор потом долго играл в ГДР , а заканчивал карьеру в «Кристалле» из украинского города Чортков.

Это была только первая часть рассказа о советских вратарях 80-х. Во второй части будут Станислав Черчесов и Валерий Сарычев, Алексей Прудников и Александр Убыкин, Дмитрий Харин и Игорь Кутепов, Александр Подшивалов и Александр Жидков. И не только они.