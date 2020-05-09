Десятка с плюсом. СССР. Восьмидесятые. Первая часть

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях восьмидесятых. Вспомним представителей отечественной вратарской школы.
Сегодня будет очень длинный список. Пришлось даже разбить его на две части. Почти в каждой команде высшей лиги был прекрасный вратарь. Более того, даже в первой лиге было немало отличных голкиперов. В этом десятилетии Ринат Дасаев признавался ФИФА лучшим вратарём мира и становился вице-чемпионом Европы, Дмитрий Харин выиграл олимпийское золото Сеула, а Виктор Чанов и Михаил Михайлов помогли киевскому «Динамо» выиграть Кубок Кубков. В очередной раз предупреждаю, что места в списке распределены произвольно. Сегодня будут представлены вратари, блиставшие в первой половине восьмидесятых.
Ринат Дасаев (1957). «Спартак» 1977-88, «Севилья» 1988-91
Основной страж ворот «Спартака» и сборной СССР, участник трёх чемпионатов мира и серебряного для нашей сборной первенства Европы. Обладатель шести призов «Огонька». Лучший вратарь мира 1988 года. А ещё прекрасный футболист и очень популярный спортсмен. Ринат играл красиво, изящно, надёжно. Конечно, были в его игре изъяны, случались ошибки, даже неудачный сезон 1981 года. Но всё это отходило на второй план. Во многом благодаря Ринату Файзрахмановичу «Спартак» регулярно становился призёром чемпионата страны и выступал в еврокубках, сборная СССР вернулась в число ведущих команд мира, а сам Ринат получал прекрасную прессу. Подробный рассказ об одном из сильнейших вратарей в истории «Спартака» и отечественного футбола вас ждёт в отдельном материале.
Вячеслав Чанов (1951). «Торпедо» 1979-84, «Нефтчи» 1985-86, ЦСКА 1987
Потомственный вратарь. Отец братьев Вячеслава и Виктора Чановых Виктор Гаврилович был вторым вратарём послевоенного ЦДКА, а затем защищал ворота «Шахтёра» из Сталино. Вячеслав Чанов долгое время был вторым в родном «Шахтёре», ворота которого защищал голкипер сборной СССР Юрий Дегтерёв. Но в конце семидесятых подрос младший брат Виктор, и Вячеслав решил уступить ему дорогу. Старший брат принял предложение московского «Торпедо», переживавшего тяжёлые времена. Чанов получил долгожданную игровую практику и смог реализовать свой талант. Он помог автозаводцам удержаться в высшей лиге в 1979 и 1980 годах, а когда автозаводцев снова возглавил Валентин Козьмич Иванов, помог их стремительному восхождению. В 1981 году «Торпедо» заняло пятое место, а Чанов был признан журналом «Огонёк» лучшим вратарём страны.
Играл Вячеслав просто, но надёжно. Уверенно руководил обороной, чем сводил опасные моменты у своих ворот к минимуму. И столь же уверенно справлялся со своей непосредственной работой. Благодаря своей реакции и интуиции он нередко выигрывал поединки с пенальтистами.
В 1982 году Вячеслав вошёл в состав сборной СССР для участия на чемпионате мира. Единственный раз в истории мировых первенств в заявку команды вошли два брата-вратаря. В Испании все матчи провёл Дасаев, поэтому Чанов мог играть за олимпийскую сборную СССР. Которая добыла путёвку на игры в Лос-Анджелес, но туда не поехала из-за политического решения советского руководства. Но Вячеслав Викторович вряд ли бы смог сыграть на Олимпиаде. Весной он сломал руку и надолго выпал из обоймы. Более того, 33-летний голкипер оказался не нужен и «Торпедо».
Вячеслав Чанов не закончил карьеру. Он отправился в Баку, где на протяжении двух лет защищал ворота «Нефтчи». В 1985-м помог бакинцам отстоять прописку в высшей лиге в переходном турнире, а через год передал ворота молодому, стремительно прогрессировавшему Александру Жидкову. В 1987 году Чанов оказался в ЦСКА, где провёл очень хороший сезон. Спасти армейцев от вылета он не смог, не всё было в руках вратаря. Но породнился с армейским клубом. Впоследствии Вячеслав Викторович стал тренером вратарей. Можно ограничиться одной фразой, — он подготовил Игоря Акинфеева.
Виктор Чанов (1959-2017). «Шахтёр» 1978-81, «Динамо» (Киев) 1982-90
Младший брат Вячеслава Чанова, не похожий на него ни внешне, ни по манере игры. Один из самых эффектных вратарей позднего СССР, совершавший головокружительные броски. Воспитанник «Шахтёра», который после ухода Вячеслава стал сначала вторым голкипером горняков, а потом сумел теснить стареющего Дегтерёва. Защищал ворота молодёжной сборной СССР, затем стал в её составе чемпионом Европы.
Зимой 1982-го перешёл из «Шахтёра» в киевское «Динамо». Адаптироваться в Киеве оказалось непросто. Были и ошибки, да и киевская публика долго прохладно относилась к Чанову. На протяжении двух лет Виктор играл чаще своего коллеги Михаила Михайлова. Но основным стал в 1984-м, когда в команду вернулся Валерий Лобановский. Весь 1985 год Виктор Чанов пропустил из-за сложного перелома руки. Но в 1986-м получил доверие тренера и помог «Динамо» выиграть свой второй Кубок Кубков. Вот тогда-то Виктор Викторович окончательно завоевал сердца киевской публики. Чанов дважды становился чемпионом СССР и дважды брал Кубок страны. Стал героем финала 1987 года, когда вытащил серию пенальти. Но в сборной СССР он играл нечасто. Тренеры сборной СССР предпочитали Рината Дасаева.
Отар Габелия (1953). «Динамо» (Тбилиси) 1977-82 и 1985-89, «Торпедо» (Кутаиси) 1983
В восьмидесятые Отар добился наивысшего успеха в своей карьере — в составе тбилисского «Динамо» выиграл Кубок Кубков в мае 1981 года. В сборную он не привлекался, но оставался одним из сильнейших вратарей страны. Мог поспорить с Чановым-младшим в артистизме. Восемьдесят второй год сложился неудачно и для тбилисского «Динамо», и для Отара Амвросиевича. В Кубке Кубков динамовцы дошли до полуфинала. Сам Габелия стал нервным, раздражительным. В Харькове отобрал у фотографа камеру и бросил её, за что едва не лишился звания заслуженного мастера. По ходу сезона часто ошибался и уступал место в воротах «Динамо», то Гие Имнадзе, то Карло Мчедлидзе. Но ещё большую ошибку совершило «Динамо» в конце восемьдесят второго, отправив нескольких игроков, включая Габелию, в кутаисское «Торпедо». Обмен игроками оказался губительным для двух грузинских команд. «Динамо» чудом удержалось в высшей лиге, заняв спасительное 16-е место. «Торпедо» финишировало 17-м и покинуло высшую лигу. Целый год Отар не играл. А в 1985 году вернулся в Тбилиси. Это был уже не комок нервов. Спокойный, уверенный в себе и всё такой же летучий и прыгучий. Отар Амвросиевич отслужил тбилисцам ещё четыре года и помог лучшей команде Советской Грузии снова стать одной из ведущих в Союзе. Медали тбилисцы не завоёвывали, но достойно выступали в Кубке УЕФА.
Валерий Новиков (1957). ЦСКА 1978-87
Крупный, весом под центнер, длиннорукий вратарь, безусловно входивший в число лучших стражей ворот. Новиков не обладал грациозностью Дасаева, ни артистизмом Чанова-младшего. Но был надёжен, спокоен и пользовался большой любовью болельщиков. Вместе с Виктором Чановым и Алексеем Прудниковым помог нашей молодёжке выиграть золото чемпионата Европы. Более того, Валерий Иванович играл за молодёжную сборную, когда уже вышел за возрастные рамки, — можно было использовать двух более возрастных футболистов. Был голкипером олимпийской сборной 1984 года и готовился к поездке в Лос-Анджелес. И, конечно же, надёжно защищал ворота армейцев в непростое для ЦСКА время. Даже в чёрный для армейского коллектива 1984 год. В том же восемьдесят четвёртом Валерий Иванович во второй и в последний раз сыграл в воротах первой сборной СССР.
Михаил Михайлов (1959). «Динамо» (Киев) 1980-87 и 1990, «Нефтчи» 1988, «Шахтёр» 1989
В июле 1980-го киевское «Динамо» и игравший в первой лиге «Днепр» обменялись вратарями. В Днепропетровск отправился Сергей Краковский, а Михаил Михайлов стал дублёром Юрия Роменского. А в 1981-м, когда Роменский надолго выбыл из строя, Михаил стал основным и превосходно справился с этой миссией.
Очень аккуратный, старательный, спокойный вратарь. Всегда рассчитывал свои действия и не совершал лишних движений. Мало пропускал и всегда был успешен в матчах с главным соперником киевлян — «Спартаком». А ещё он прекрасно играл на гитаре и на торжествах по случаю побед «Динамо» исполнял песню «Рыжий подсолнух», посвящённую Валерию Васильевичу Лобановскому.
Киевляне очень любили Михаила. Может быть, поэтому и не сразу восприняли Виктора Чанова. Михайлов же играл всё реже, а потом и вовсе уступил ворота своему ровеснику. Но когда Чанов сломал руку, Михаил вернулся на пост и провёл выдающийся сезон-85. В котором «Динамо» выиграло сначала Кубок, потом золото и проложило дорогу в четвертьфинал победного для себя Кубка Кубков. Звание заслуженного мастера спорта, простите за повторение, Михаил Леонидович заслужил.
В сборную СССР Михайлов вызывался, но не играл. С выздоровлением Виктора Чанова он и в «Динамо» покорно отошёл в сторону, трудился на тренировках и был готов прийти на помощь. Так продолжалось два года. Потом Михайлов ушёл в «Нефтчи», затем в «Шахтёр». И там, и там заслуженный мастер спорта играл на совесть. Закончив карьеру, Михаил Леонидович стал замечательным тренером вратарей и сделал много хорошего для киевского «Динамо» и сборной Украины.
Михаил Бирюков (1958). «Зенит» 1980-1991
Михаилу Бирюкову наш сайт недавно посвятил целую статью. Человек-эпоха для ленинградцев. Выиграл с «Зенитом» чемпионат страны, стал обладателем «Огонька» (во времена Рината Дасаева), занял второе место в опросе «Футбол.Хоккей». Вызывался в сборную СССР, в её составе выиграл мемориал Джавархала Неру зимой восемьдесят пятого. Вместе с «Зенитом» Бирюков испил и горькую чашу падения. Михаил Юрьевич стал тренером вратарей и продолжает работать на благо ставшего родным клуба.
Михаил Вергеенко (1950). «Динамо» (Минск) 1971-83
Михаил Никифорович провёл всю карьеру в Минском «Динамо». Выбывал с минчанами из высшей лиги, возвращался, защищал ворота сборной Белоруссии на Спартакиаде народов СССР. В 1981-м, казалось бы, уступил место в воротах «Динамо» Юрию Курбыко. Но в 1982-м, когда напарник допустил ряд ошибок, Вергеенко вернулся в ворота минчан, чтобы принести клубу первое золото чемпионатов СССР. В том же золотом сезоне Михаил Никифорович поразил ворота «Нефтчи» и стал последним вратарём, забивавшим в союзной высшей лиге.
Валентин Елинскас (1958-2008). «Черноморец» 1980-82, «Шахтёр» 1983-87 и 1990, «Заря» (1988-89)
Начинал в «Черноморце» дублёром Ивана Жекю, получил свой шанс и проявил себя наилучшим образом. После ухода Жекю стал первым номером «моряков». Весной 1982 года Валентин вошёл в расширенный список сборной СССР для участия в чемпионате мира. В Испанию он не поехал, но потом входил в олимпийскую сборную в качестве дублёра Вячеслава Чанова и Валерия Новикова. В 1983 году Валентин вернулся из Одессы в родной Донбасс и на протяжении нескольких лет прекрасно защищал ворота «Шахтёра». Выиграл Кубок СССР и аналог Суперкубка — Кубок сезона.
Иван Жекю (1957). «Черноморец» 1977-81 и 1987-89, СКА (Одесса) 1982-83, «Динамо» (Минск) 1984-86
Иван Григорьевич заслуживает не просто упоминания, а отдельной главы. Иван Жекю никогда не был кандидатом в главную команду страны. Но при этом был Вратарём с большой буквы.
Не поленитесь, найдите видеозапись матча одной восьмой финала Кубка УЕФА 1984/85 между минским «Динамо» и польским «Видзевом». И насладитесь игрой вратаря минчан. Особенно, как он в течение нескольких секунд отразил два убойных удара Дариуша Дзекановского. Отбил один, успел вскочить, сгруппироваться и снова вышел победителем. Это искусство. Причём Иван Жекю не был героем эпизода. Матч с поляками — хоть и яркий, но эпизод его карьеры. А как он вытащил серию пенальти в 1/8 финала со «Спортингом», когда минчанам противостоял «Спортинг» и лично Витор Дамаш.
В игре Жекю весьма органично сочетались и рационализм — на публику Иван Григорьевич не играл, и артистизм, — на игру одесско-минского голкипера было приятно смотреть. Он превосходно действовал ногами — навыки игры в гандбол не прошли даром. Жекю был хорош при выходах один на один, в ближнем бою, а также при пенальти.
Сергей Краковский (1960). «Днепр» 1980-91
Сергей не получил своего шанса в «Динамо», но смог полностью раскрыться в составе «Днепра». Сначала помог команде из Днепропетровска вернуться в высшую лигу, потом сделал всё, чтобы его команда осталась в высшей лиге. Молодой усатый брюнет отчаянно сражался в воротах команды, выглядевшей безнадёжной. Ошибался, но старался. Рос Краковский, рос и «Днепр», который не только выжил в 1981 году, но и занял восьмое место. Отдав на один сезон первый номер Виктору Консевичу, Сергей благодаря своему старанию вернулся в ворота. И помог «Днепру» выиграть историческое чемпионство в 1983-м. Он отчаянно бился за днепропетровцев в чемпионате страны и еврокубках, ездил на чемпионат мира в Мексику. После завершения карьеры Сергей Владимирович стал замечательным тренером вратарей.
Александр Яновский (1952). «Пахтакор» 1979-86. «Сохибкор» 1988-90
Травма, полученная Яновским весной 1979 года, спасла ему жизнь. На борту самолёта, разбившегося в августе 1979 года, Александра не оказалось. Александр Аркадьевич остался в Ташкенте и помог возрождению «Пахтакора». Очень спокойный, хладнокровный вратарь с умением выбирать позицию. Сезон-82, в котором ташкентцы поднялись на шестое место, стал одним из лучших в биографии Александра Аркадьевича. Уверенность в том, что вратарь не подведёт, а если надо, то и выручит, помогла «Пахтакору» играть без опасения за свои тылы. И не вина Яновского в том, что в восемьдесят четвёртом клуб из столицы Советского Узбекистана покинул высшую лигу.
Сергей Крамаренко (1946-2008). «Нефтчи» 19877-81 и 1983-84
Легенда азербайджанского футбола, с которой мы встречались в главе, посвящённого семидесятым годам. В начале восьмидесятых Сергей Сергеевич потерял место в составе и покинул «Нефтчи». Собирался даже завершить карьеру. Но в 1983-м, когда дела у бакинцев шли плохо, Крамаренко вернулся в ворота бакинцев. И сразу стало спокойнее. Ветеран не подкачал. В 1984 году старейший футболист высшей лиги также принёс немало пользы и в воротах, и на тренировках. Совместная работа с большим мастером помогла становлению Александра Жидкова.
Юрий Роменский (1952). «Динамо» Киев (1979-81), «Черноморец» (1982-94)
К 1981 году Юрий Роменский был железным первым номером киевлян, чемпионом страны, обладателем рекордной сухой серии (им же и остался), а также кандидатом в сборную СССР. Но уже весной он заболел воспалением лёгких. Когда выздоровел, то в воротах «Динамо» действовал Михаил Михайлов. Юрий Михайлович вернулся в Одессу, где почти весь сезон смотрел, как играл Валентин Елинскас. Но когда Валентин перешёл в «Шахтёр», опытный вратарь занял место в воротах одесситов и провёл два прекрасных сезона. Однако проблемы со здоровьем взяли верх, и замечательный вратарь завершил выступления в 32 года. Юрий Михайлович, ещё в бытность действующим футболистом, немало помог становлению Михайлова и Елинскаса. Затем он стал одним из лучших на Украине тренером вратарей.
Юрий Сивуха (1958). «Металлист» 1981-88, «Металлург» 1989-91
В киевском «Динамо» чемпион мира среди молодёжных команд проявить себя не смог. Просто возможности не дали, хотя в своём единственном матче за основу Сивуха не пропустил ни одного мяча и взял пенальти. Вернулся в Харьков и сразу стал основным. В 1981 году сначала дошёл с «Металлистом» до полуфинала Кубка СССР, а потом завоевал путёвку в высшую лигу. Почти весь сезон-82 Юрий Петрович пропустил из-за травмы. Но в следующем вернулся в основу и помог харьковчанам стать финалистами Кубка страны. Он ещё долго играл за «Металлист» и по праву входит в число его легенд.
Вацловас Юркус (1958). «Жальгирис» 1978-1988, «Локомотив» 1989-90
Невысокий, но подвижный Юркус громко заявил о себе в 1979 году, когда сборная Литвы заняла шестое место на Спартакиаде народов СССР. Получив звание мастера спорта, редкое для игроков первой лиги, Вацловас стал капитаном «Жальгириса», помог клубу из Вильнюса выйти в высшую лигу и занимать в ней достойные места. Юркус был одним из самых известных и узнаваемых футболистов Литовской ССР и бесспорно входил в число лучших наших вратарей середины восьмидесятых. В 1983 году Вацлав Витовтович вошел в список 33-лучших футболистов страны под вторым номером. Первым был Ринат Дасаев.
Виктор Радаев (1954-2009). СКА (Ростов-на-Дону) 1978-81, СКА (Киев) 1983-85
Последний в сегодняшнем списке чемпион Европы среди юношей Виктор Радаев. Очень талантливый вратарь, который не смог реализовать и половины своего дара. Во многом, по своей вине. Играл нестабильно, но когда ловил кураж, забить этому гиганту было чрезвычайно сложно. Свой лучший матч в биографии Виктор Александрович сыграл 9 мая 1981 года в финале Кубка СССР. Когда в ворота ростовчан был назначен пенальти, Радаев своей уверенностью и решительным взглядом заставил дрогнуть одного из лучших пенальтистов страны Александра Мирзояна. Удар спартаковца пришёлся в крестовину. Виктор отыграл на ноль, а СКА взял хрустальный трофей. Прекрасно проявил себя Радаев и осенью в матчах с «Айнтрахтом». Но той же осенью СКА выбыл из высшей лиги, а через полгода Виктор был отчислен из команды. После некоторой паузы он обосновался в воротах киевского СКА. Мог оказаться и в киевском «Динамо». Весной 1985-го сломал руку Чанов, динамовцы остались с Михайловым и двумя молодыми вратарями. Была идея взять из СКА не только полузащитника Ивана Яремчука, но и вратаря. Но Валерий Васильевич взвесил все за и против, после чего отказался от услуг Радаева. Виктор потом долго играл в ГДР, а заканчивал карьеру в «Кристалле» из украинского города Чортков.
Это была только первая часть рассказа о советских вратарях 80-х. Во второй части будут Станислав Черчесов и Валерий Сарычев, Алексей Прудников и Александр Убыкин, Дмитрий Харин и Игорь Кутепов, Александр Подшивалов и Александр Жидков. И не только они.