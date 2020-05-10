Десятка с плюсом. СССР. Восьмидесятые. В компании Черчесова и Харина

1589115525

сегодня, 15:58

Продолжаем рассказывать о сильнейших вратарях восьмидесятых. Представляем наших голкиперов.

Алексей Прудников (1960). «Спартак» 1979-82, «Динамо» (Москва) 1983-87, «Торпедо» 1988, «Спартак» 1989-90.

Про Алексея Павловича вы могли прочитать не так давно в динамовском сериале. Стоит напомнить, что Прудников — воспитанник «Спартака». Дебютировал в родном клубе осенью 1979,- заменил Рината Дасаева в игре с «Нефтчи». Но боевым крещением стоит признать игру в Ростове, где решалась судьба золотых медалей. Ещё в первом тайме получил травму Дасаев, и Константину Бескову пришлось выпустить на поле Алексея. Молодой вратарь волновался, пропустил два мяча, но со своей задачей справился. «Спартак» выиграл 3:2 и стал чемпионом, правда Алексею медали не досталось.

Два следующих сезона Алексей тоже провёл на скамейке, довольствуясь нечастыми выходами на замену. Но в 1982 году Ринат Дасаев часто отлучался в сборную, потом пропустил немало матчей из-за травмы. Поэтому Алексей Прудников получил неплохую практику. Кроме того, уже после возвращения Дасаева в строй, Бесков нередко выпускал Прудникова в конце встреч. При том, что тогда были разрешены лишь две замены. По окончанию сезона Алексей ушёл в московское «Динамо», чтобы играть постоянно.

У динамовцев заканчивал Николай Гонтарь, поэтому приход чемпиона Европы среди молодёжных команд 1980 (за у команду играли также Виктор Чанов и Валерий Новиков) оказался очень своевременным. Алексей стал основным вратарём «бело-голубых», а через год и капитаном. В тяжелейших сезонах 1983, 1984 и 1985 Прудников во многом спас «Динамо» от вылета, а в восемьдесят четвёртом помог выиграть Кубок. Но свой лучший сезон Алексей Павлович провёл в 1986, когда московское «Динамо» вело с киевским отчаянную борьбу за золото. В 1988 Прудников ушёл в «Торпедо», где играл нечасто. Но при этом Алексей Павлович вошёл в олимпийскую сборную и стал в её составе победителем Игр в Сеуле. Затем олимпийский чемпион вернулся в «Спартак», но опять стал там вторым вратарём.

Станислав Черчесов (1963). «Спартак» (Орджоникидзе) 1981-84, «Спартак» (Москва) 1984-87 и 1989-93. «Локомотив» 1988.

Советские любители футбола впервые увидели Станислава Черчесова в матчах юношеского чемпионата мира 1983 года, проходившем в Мексике. Центральное телевидение показывало игры сборной СССР . Наши футболисты выступили неудачно, проиграв все три игры. Во встречах с нигерийцами и голландцами ворота советской команды защищал одессит Валерий Паламарчук, а на игру с бразильцами тренерский штаб отрядил Черчесова. Выглядевший старше своих 20 лет во многом благодаря усам Станислав хорошо отыграл против будущих чемпионов и не был виноват в двух пропущенных мячах. Через год Черчесова пригласили в московский «Спартак». В 1984 и 1985 Константин Бесков по два раза выпускал Станислава вместо Рината Дасаева. В 1986 году работы прибавилось. Чемпионат СССР не прерывался и во время мирового первенства, участником которого был Дасаев. Поэтому Станислав играл довольно часто. И хотя «Спартак» неважно провёл первый круг, в вину молодому вратарю можно было поставить лишь ошибку в игре с земляками-динамовцами.

В 1987 Черчесов было ушёл в тбилисское «Динамо». Но перед началом сезона вернулся в «Спартак». В том чемпионате Станислав сыграл лишь дважды. И оба раза против «Жальгириса». В Вильнюсе Черчесов, вышедший с первых минут вместо травмированного Дасаева, сыграл неудачно, пропустив пять мячей. В ответной встрече Бесков дал Станиславу сыграть 20 минут. «Спартак» победил 3:0.

В 1988 Станислав перешёл в вернувшийся в высшую лигу «Локомотив». Тут то он показал себя во всей красе. К Черчесову пришла уверенность, а с мастерством у него никогда проблем не было. «Локомотив» закрепился в компании сильнейших, а его вратарь получил высокие оценки специалистов. Но по окончанию сезона Станислав вернулся в «Спартак», чтобы стать его основным вратарём.

В 1989 «Спартак», руководимый молодым тренером Олегом Романцевым, выиграл чемпионат страны. Прекрасно проведший сезон Станислав был признан лучшим вратарём года и стал кандидатом в сборную СССР . Впоследствии Станислав Саламович провёл немало блестящих сезонов и завоевал немало наград. Но золото образца 1989 года наверное одна из самых дорогих наград тренера сборной России.

Дмитрий Харин (1968). «Торпедо» 1984-87, «Динамо» (Москва) 1988-90.

В заявку московского «Торпедо» Дмитрий попал учеником девятого класса. В качестве четвёртого вратаря — после Вячеслава Чанова, Валерия Сарычева и Александра Гутеева. Но в чемпионате-1984 Харину довелось сыграть один матч. Уже десятиклассник отыграл встречу в Ростове-на-Дону, в которой торпедовцы победили 4:2. В 1985 юный голкипер играл намного чаще, а в 1986 стал основным. Причём не только в родной команде, но и в олимпийской сборной СССР . Анатолий Бышовец доверил важнейшую миссию 18-летнему юноше. Дмитрий не только надёжно защищал ворота, — пропускал менее мяча за игру, но пару раз подходил к 11-метровой отметке. Огорчил минского коллегу Андрея Сацункевича, а в серии пенальти матча за Кубок сезона — самого Виктора Чанова. Но по окончании сезона-87 Харин покинул «Торпедо» и оказался в «Динамо», которое возглавил Анатолий Бышовец. В новой команде Дмитрию не везло, — участились ошибки, появились травмы. Но именно будучи динамовцем Харин выиграл главный турнир в своей жизни — Олимпийские игры в Сеуле. Но последовали новые травмы. В 1990 он повредил колено и едва не завершил карьеру. Однако через год Дмитрий вернулся на поле. Правда уже в воротах ЦСКА . О его подвигах в девяностые поговорим в соответствующей главе.

Александр Уваров (1960). «Динамо» (Москва). 1979-90.

Про Александра Уварова вы тоже читали совсем недавно. Воспитанник «Динамо» не использовал свой шанс в начале восьмидесятых. Дело не только в семи мячах, пропущенных в игре с минчанами. Уварову не хватало уверенности. После прихода в команду Алексея Прудникова, Уваров оставался вторым. При этом выходил на поле с капитанской повязкой, когда подменял другого вратаря-капитана. Час Уварова пробил, когда получил травму Дмитрий Харин. Вечно второй вратарь стал первым и проявил себя с наилучшей стороны. Александр был включён в состав сборной СССР на чемпионат мира 1990, где он сыграл два матча из трёх. Уваров помог советской сборной завоевать путёвку на чемпионат Европы 1992, на котором, правда, сыграть не довелось. Завоевал с «Динамо» долгожданные бронзовые медали в 1990. Но после отъезда в Израиль Александр Викторович перестал получать приглашения в сборные СНГ и России.

Валерий Сарычев (1960). «Памир» 1978-81, ЦСКА 1981-82, «Торпедо» 1982-91.

Валерий дебютировал в составе родного «Памира» в неполные восемнадцать и вскоре стал основным в сильнейшем клубе Советского Таджикистана. А также одним из лучших голкиперов союзной первой лиги. Естественно подвиги Сарычева не остались без внимания со стороны клубов высшей лиги. В 1981 году он, будучи призванным в армии, был переведен в ЦСКА . Но играл нечасто. Тренер армейцев Олег Базилевич продолжал делать ставку на Валерия Новикова. Летом 1982 во время чемпионата мира прошёл турнир четырёх московских клубов. Ворота «Торпедо» в отсутствии Вячеслава Чанова защищал Валерий Сарычев. Но вернулся из Испании Чанов, и Валерий надолго обосновался в запасе.

Но весной восемьдесят четвёртого Чанов сломал руку. Сарычев занял место в воротах автозаводцев и проявил себя с наилучшей стороны. Валерий оставался основным и после выздоровления Вячеслава. Но в восемьдесят пятом Валентин Козьмич Иванов стал чаще выпускать юного Дмитрия Харина, а в 1986 Харин стал основным. Правда Кубок СССР «Торпедо» выиграло с Сарычевым. В 1987 Валерий почти не играл и подумывал об уходе. Но ушёл не он, а Харин. Сарычев же стал первым номеров. В том же 1988 «Торпедо» после долгого перерыва выиграло бронзовые награды.

Валерий Сарычев служил «Торпедо» вплоть до осени 1991 года. Снова выиграл бронзу и был признан лучшим вратарём последнего чемпионата СССР . А потом Валерий Константинович уехал в Южную Корею, где стал легендой местного футбола. Получил гражданство и имя Шин Ий Сон, что означает Рука Бога.

Александр Убыкин (1953). «Кайрат». 1976-87. «Трактор» 1988-89.

Уроженец Пскова большую часть спортивной карьеры провёл в Советском Казахстане, где больше десяти лет защищал ворота «Кайрата». Сначала попеременно с Куралбеком Ордабаевым, а потом уже самостоятельно. Правда, в 1977 году Александр Сергеевич мог оказаться в «Спартаке», но не сложилось. Убыкина отличали простота игры и надёжность. Возможно, в зрелищности он уступал Ордабаеву. Но при этом был стабилен, уверен в себе и мог запереть ворота на замок, который не могли открыть сильнейшие клубы страны. В 1982 «Кайрат» покинул высшую лигу, но Александр, имевший на руках несколько приглашений, остался и помог алмаатинцам вернуться. А потом ещё несколько лет помогал «Кайрату» оставаться крепким середняком высшей лиги. Стоило Александру уйти из клуба, как и «Кайрат» посыпался — покинул элиту советского футбола. Как выяснилось, навсегда.

Валерий Городов (1961). «Салют» 1979-82, «Искра» 1983-84, «Днепр» 1985-93.

Говорят, что в «Спартак» два раза не зовут. Валерия Городова приглашали трижды. В первый раз ещё до службы в армии в 1982, второй уже после демобилизации в 1985. Третий — в 1996. Но до «Спартака» Валерий Васильевич так и не добрался. Зато принял приглашение «Днепра», где ему светила роль дублёра Сергея Краковского, с которым они были почти ровесниками.

Весь 1985 год Валерий просидел на лавочке и лишь изредка появлялся на поле. Ситуация изменилась летом 1986, когда Краковский в составе сборной СССР находился на чемпионате мира. Городов в его отсутствие провёл немало хороших матчей. Евгений Кучеревский, сменивший Владимира Емца на посту старшего тренера «Днепра», сделал ставку на Валерия, и тот не подвёл. В 1987 днепропетровцы взяли серебро очень высокой пробы, а через год стали чемпионами. Даром, что потеряли Олега Протасова и Геннадия Литовченко. Да и в дальнейшем Городов служил ставшему родным «Днепру». В сборной не играл, что простительно при той конкуренции среди наших вратарей.

Александр Подшивалов (1964). «Уралмаш» 1980-83, «Арарат» 1984-90.

С Александром Подшиваловым наши любители футбола познакомились во время трансляций мемориала Валентина Гранаткина. В январе футбол был редким гостем на наших экранах, и поэтому трансляции юношеского турнира собирали большую аудиторию. «Саша с „Уралмаша“ запомнился своей грамотной, рассудительной игрой. Было видно, что во второй лиге, где играл „Уралмаш“, этот рослый блондин не задержится. Вот только где он окажется. В 1983 „Футбол.Хоккей“ написал о переходе Подшивалова в „Зенит“, но еженедельник поспешил. Александр остался в Свердловске.

Но через год Подшивалов появился в высшей лиге, причём в ереванском „Арарате“. Владимир Васильев покинул Ереван, а Алёше Антоняну не хватало стабильности. Вот и доверил Никита Павлович Симонян ворота „Арарата“ уральскому пареньку. Как оказалось надолго.

В „Арарате“ Подшивалов рос, набирался опыта, матерел. Бывало, что ошибался, немало пропускал. Случалось четыре, пять, шесть мячей за игру, а дважды в Киеве получал по семь штук. Но в Ереване Александр выработал свой лимит ошибок. Постепенно он стал хладнокровным, солидным голкипером. Таким, каким его запомнили болельщики „Торпедо“.

Александр Жидков (1965). СКА (Ростов-на-Дону) 1981, „Атоммаш“ 1981-83, „Нефтчи“ 1984-87, „Динамо“ (Киев) 1988-91.

И Жидкова наши болельщики увидели впервые на мемориале Гранаткина. Однако играл он реже своего тёзки Подшивалова. Но известность Александр приобрёл на Спартакиаде народов СССР 1983 года, где защищал ворота сборной РСФСР . В полуфинале подопечные Анзора Кавазашвили играли с фаворитами турнира — сборной Украины. В той игре Александр ликвидировал восемь (!) выходов один на один, чем помог сборной России выйти в финал. В 1984 Александр оказался в „Нефтчи“. Два первых матча оказались неудачными — четыре пропущенных мяча в кубковой игре с ростовским СКА , потом ещё столько же в Киеве. После четвёртого Жидкова заменил Сергей Крамаренко. Весь сезон-84 38-летний Крамаренко и Жидков, который был вдвое моложе, играли поочередно. Александр приобрёл огромный опыт. В восемьдесят пятом ворота бакинцев чаще защищал Вячеслав Чанов, но через год Александр стал основным. Выиграть борьбу у одного из лучших вратарей Союза дорого стоило.

Огромный — 195 сантиметров рост и под центнер вес, Жидков был очень подвижен и прыгуч. Мог быстро сложиться и броситься в угол. Не робел при выходах один на один, рискуя получить травму сам или травмировать соперника. Впрочем, студент медицинского института мог сам оказать первую помощь. Быстро заработал репутацию специалиста по отражению пенальти, — отбивал удары Фёдора Черенкова и Игоря Беланова. В 1987 Александр считался одним из сильнейших вратарей высшей лиги. Валерий Лобановский стал привлекать бакинца в первую сборную, а также пригласил в киевское „Динамо“.

Но в Киеве Жидков заиграть не смог. В одной из первых встреч за новый клуб, а именно в игре против „Спартака“, он грубо ошибся в конце встречи. Динамовцы вели 1:0, и только блестящая игра Дасаева не позволила киевлянам добиться большего. Но в конце встречи Жидков не дотянулся до мяча на выходе, и Виктор Пасулько сравнял счёт. А потом Сергей Родионов забил победный мяч. После этого поражения Александр потерял уверенность в себе. И в Киеве играл не так часто. Не смог стать основным и после отъезда Виктора Чанова.

Однако после ухода из „Динамо“ Александр Витальевич не пропал. Выступал в Австрии и Израиле, защищал ворота „Анжи“ и „Томи“. Немало поиграл в сборной Азербайджана.

Автандил Кантария (1955). „Торпедо“ (Кутаиси) 1980-83 и 1985-86, „Динамо“ (Тбилиси) 1984, „Гурия“ 1987-92.

Очень подвижный, обладавший прекрасной реакцией голкипер. Наверное последний сильный представитель грузинской вратарской школы в чемпионатах СССР . Случалось, что в ворота Кантарии влетало много мячей. Дважды он пропускал по восемь штук — от „Зенита“ в 1981 и от Киева в 1983. Но бывало Кантария становился не пробиваем. Свой лучший матч Автандил Георгиевич провёл в ноябре 1987 года против „Спартака“. Москвичам, чтобы выиграть заветное золото, нужно было просто обыграть вылетавшую из высшей лиги „Гурию“. Но на протяжении 86 минут бесчисленные атаки „красно-белых“ разбивались о прекрасную игру вратаря гостей. И только на 87 минуте великий Фёдор Черенков заставил Кантарию капитулировать.

Игорь Кутепов (1965) „Металлист“ (1982-91).

В 1984 году СССР принимал юношеский чемпионат Европы, а через год и чемпионат мира. На обоих турнирах ворота советской сборной защищал харьковчанин Игорь Кутепов. Наш молодой вратарь оставил очень хорошее впечатление. Но как быть в клубе, ведь ворота „Металлиста“ были заняты Юрием Сивухой. Но Кутепов смог выиграть конкуренцию у старшего коллеги. Во второй половине 80-х он чаще защищал ворота харьковского клуба. В 1988 году с Кутеповым в воротах „Металлист“ добился своего главного успеха — выиграл Кубок СССР . С Игорем Николаевичем мы ещё встретимся в рассказе о наших вратарях 90-х.

Виктор Гришко (1961). „Динамо“ (Киев) 1979-82 и 1982-84, „Металлист“ 1982, „Черноморец“ 1985-91.

Воспитанник киевского „Динамо“, вратарь молодёжной сборной СССР первую серьёзную проверку получил в „Металлисте“, где подменял травмированного Юрия Сивуху. Молодой вратарь помог харьковчанам закрепиться в высшей лиге. Но в Киеве Гришко шанса не получил. Возможно, это было связано с тем, что у Виктора наблюдались проблемы с фиксацией мяча. Не всегда ловил мячи намертво, случалось, что ему добивали с близкого расстояния. Но этот изъян компенсировался потрясающей реакцией. Когда закончил играть Юрий Роменский, Виктор отправился в „Черноморец“. Ошибался, много пропускал, даже вылетал из высшей лиги. Но при этом набирался опыта и в итоге избавился от указанной выше проблемы. К концу 80-х Гришко стал одним из лучших вратарей высшей лиги. Однако свои лучшие матчи Виктор Васильевич сыграл всё же осенью восемьдесят пятого. А именно в Кубке УЕФА против „Вердера“ и „Реала“.

Андрей Сацункевич (1966). „Динамо“ (Минск) 1986-91.

После сезона 1986 года старший тренер минского „Динамо“ Вениамин Арзамасцев вдруг решил отказаться от услуг опытнейшего Ивана Жекю. Нового вратаря минчане приглашать не стали, положились на молодого Андрея Сацункевича. И Андрей не подкачал. В 1987 белорусское „Динамо“ дошло до финала Кубка СССР . Кубок не взяли, достался киевлянам Валерия Лобановского. Серию пенальти выиграл Виктор Чанов. Но Сацункевич тоже выглядел достойно. И в том матче, и в сезоне, и в дальнейших чемпионах. И не его вина, что чемпион-82 угас к концу декады.

Валерий Клеймёнов (1965). „Арсенал“ 1983-85, „Искра“ 1985-86, „Ротор“ 1987-91.

Весной 1985 смоленская „Искра“ наделала шуму, — дошла до полуфинала Кубка СССР . В четвертьфинале армейцы (а „Искра“ была армейским клубом) обыграла минчан. Одним из героев стал 20-летний вратарь смолян Валерий Клеймёнов. В полуфинале представитель первой лиги уступил киевскому „Динамо“ 0:3. Но ни в одном голе Валерий не был виноват. Отслужив в армии, Клеймёнов обосновался в „Роторе“, который не только добыл путёвку в высшую лигу, но и выбил киевское „Динамо“ из Кубка. Личный реванш Валерия. Волжане смогли закрепиться в высшей лиге тоже во многом благодаря вратарю, который превосходно освоился в элите. Олег Романцев видел в Клеймёнове преемника Станислава Черчесова и дважды приглашал его в „Спартак“. Валерий Семёнович в итоге перебрался в Москву. Но не в „Спартак“, а в „Динамо“.

Михаил Ерёмин (1968-1991). ЦСКА 1986-88 и 1989-91. „Спартак“ 1988-89.

Рослый зеленоградец очень понравился Константину Ивановичу Бескову, который пригласил Михаила в „Спартак“. Тогда отношения двух клубов не были столь острыми, как сейчас, поэтому переход молодого армейца не вызвал какого-то шума. Тем более, что ЦСКА играл в первой лиге. Бесков выпускал Ерёмина в матчах Кубка федерации. Но сменивший Константина Ивановича Олег Романцев вернул в „Спартак“ Станислава Черчесова и Алексея Прудникова. Шансы Ерёмина заиграть в основе „красно-белых“ заметно снизились, поэтому он и вернулся в армейский коллектив. Михаил немало играл и в 1989, помог ЦСКА вернуться в элиту. А уже в следующем сезоне Ерёмин прочно занял место в воротах москвичей. Серебряная награда чемпионата-90, золото молодёжного чемпионата Европы, дебют в первой сборной страны. Карьера Михаила стремительно шла вверх, он мог стать легендой нашего футбола. Но всё перечеркнула страшная авария на Ленинградском шоссе.

Смотрите, какие прекрасные вратари и замечательные люди (я лично знаком со многими и могу подтвердить) играли в советском чемпионате! И ещё не все вошли. Однако будет экспромт. А именно третья часть повествования о наших вратарях восьмидесятых. Кто в неё войдёт, узнаете завтра.