Десятка с плюсом. Испания. Восьмидесятые

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13 мая 2020, 15:29

Продолжаем разговор о сильнейших вратарях 80-х. На очереди голкиперы Ла Лиги.

Очень насыщенное десятилетие для испанского футбола. Бесславный для сборной домашний чемпионат и серебро Евро-84. Баскский период в первой половине декады и доминирование «Реала» во второй. Выход «Барселоны» в финал Кубка чемпионов и многое другое. В этот период ворота испанских клубов защищало целое созвездие прекрасных мастеров.

Андони Субисаррета (1961). «Алавес» 1979-81, «Атлетик» 1981-86, «Барселона» 1986-94

Про Суби было сказано столько, что трудно что-то добавить. Но всё же. Молодой футболист из не самого именитого баскского клуба «Алавеса» в двадцать лет обосновался в воротах «Атлетика», выиграв борьбу у сына клубной легенды, помог «львам» завоевать два чемпионских титула и Кубок. Андони принял нелёгкое решение о переходе в «Барселону» и стал легендой «Камп Ноу». А ещё удачно заменил Луиса Арконаду в воротах сборной Испании.

Луис Арконада (1954). «Реал Сосьедад» 1974-89

Да, «Осьминог» грубо ошибся в финале чемпионата Европы, и этот промах стоил испанцам золотых медалей, а самому Луису — места в воротах «красной фурии». Но Арконада — это два чемпионских титула «чури урдин» и очень дорогое второе место в сезоне 1987-88. Это и беззаветное служение родному клубу, и прекрасная игра в большинстве матчей. Ведь недаром Луис не только стал основным вратарём сборной Испании, но и её капитаном. Даже оставив национальную команду, Арконада оставался одним из сильнейших голкиперов Испании.

Франсиско Буйо (1958). «Севилья» 1980-86, «Реал» 1986-97

Галисиец Пако прежде чем стать первым номером «Севильи» и серебряным призёром чемпионата Европы, заработал репутацию сильного вратаря в «Мальорке» и в родном «Депортиво». И к 22 годам Буйо стал видной фигурой в испанском футболе. Не самый высокий, но очень подвижный, мобильный голкипер, чем-то напоминавший по манере игры Арконаду. И когда «Реалу» понадобился новый вратарь, выбор пал на Пако. С ним «Реал» и продолжил свою реконкисту — выиграл пять чемпионских титулов подряд. Четыре пришлись на времена Буйо. И в девяностые стареющий Пако продолжал верой и правдой служить «королевскому клубу». Правда, в сборной Испании он играл мало — всего 7 встреч.

Франсиско Хавьер Уррутикоэчеа (1952-2001). «Эспаньол» 1977-81, «Барселона» 1981-88

С Уррути мы встречались в предыдущей главе. В начале 80-х баск перешёл из одного барселонского клуба в другой. Там он выиграл борьбу у земляка Артолы и на протяжении нескольких лет защищал ворота «сине-гранатовых». Выиграл Кубок Кубков, долгожданное чемпионство, а еще мог принести главный трофей европейского клубного футбола. Но проиграл серию пенальти коллеге из «Стяуа» Гельмуту Дукадаму. Этот финал в Севилье стал закатом карьеры Уррути. Вскоре его вытеснил ещё один баск — Субисаррета. Но в Барселоне Уррути любят и помнят до сих пор. И в день гибели вратаря на его могилу всегда приносят цветы.

Тома Н'Коно (1955). «Канон» 1976-82, «Эспаньол» 1982-91

Во время чемпионата мира камерунец очаровал испанскую публику. И нет ничего удивительного, что Тома остался в Ла Лиге, подписав контракт с «Эспаньолом». С не самым сильным клубом страны. Но с африканцем в воротах «попугаи» заняли третье место и едва не выиграли Кубок УЕФА . А от скольких неприятностей Н'Коно спас барселонцев! И всё же однажды не смог спасти «Эспаньол» от вылета.

Агустин Родригес (1959). «Реал» 1980-90

На заре своей карьеры Агустин пропустил шесть мячей в финале Кубка короля от родного клуба. Создалась уникальная ситуация — трофей разыгрывали два состава «Реала» — первый и молодёжный, он же «Кастилья». Старшие без особого труда разгромили подрастающее поколение. Но молодой вратарь видимо произвёл впечатление. Вместе с Пако Буйо Агустин побывал на московской Олимпиаде, а потом стал постепенно вытеснять из ворот стареющих «Кота» — Мигеля Анхеля и «Одесского кота» — Мариано Гарсию Ремона. К середине 80-х этот рослый вратарь стал первым номером «королевского клуба». В сезоне 1982-83 Агустин выиграл трофей Саморы. Он же защищал ворота «Реала» в победных финалах Кубка УЕФА 1985 года.

Мигель Анхель Гонсалес (1957). «Реал» 1967-86

Про «Кота» вы читали в предыдущей серии, посвящённой испанским вратарям, но не упомянуть сейчас было бы несправедливо. Мигель Анхель выиграл давний спор с Гарсией Ремоном и стал основным в «Реале», входил в заявку сборной Испании на ЧМ -82, защищал ворота «Реала» в победной европейской кампании — Кубке УЕФА 1984-85.

Хуан Карлос Абланедо (1963). «Спортинг» 1983-99

Ещё один «Кот». Он же Абланедо II, потому что в «Спортинге» было два футболиста с такой фамилией — справа в обороне играл старший брат Хосе Луис Абланедо. Традиционная для Хихона история — ранее в составе астурийцев блистали братья Кастро — нападающий Кини и вратарь Чучо. Последнего и заменил Хуан Карлос Абланедо. Невысокий, простите за штамп, очень прыгучий голкипер. Прежде чем принять эстафету, «Кот» немало поиграл в юношеской сборной Испании. Чемпионом Европы среди молодёжных команд Хуан Карлос стал будучи первым номером «рохибланкос», а также двукратным лауреатом Саморы (всего «Кот» трижды брал этот трофей). В том же 1986 году он отправился в Мексику в качестве третьего вратаря первой сборной. За «красную фурию» он играл нечасто. Зато стал легендой Хихона. Кто из двух легенд — Хесус Кастро или Хуан Карлос Абланедо легендарнее — пусть решают болельщики «Спортинга».

Андони Седрун (1960). «Атлетик» 1980-83, «Кадис» 1983-84, «Сарагоса» 1984-96

Сын знаменитого вратаря Кармело Седруна должен был стать преемником другого героя — Хосе Анхеля Ирибара. И почти стал им — двухметровый Андони Седрун в сезоне 1980-81 в двадцать лет оказался первым номером «Атлетика». Но пробыл им всего один сезон. Возглавивший «львов» в 1981 году Хавьер Клементе отдал ворота в распоряжение другому юноше по имени Андони — Субисаррете. А Седрун-младший присел на лавочку. Посидел два года и уехал в «Кадис», а потом в «Сарагосу». Двенадцать лет Андони играл за арагонцев, выиграл с ними два Кубка короля, а в 1994 году — Кубок кубков. Но за сборную Испании Седрун не играл, ограничился несколькими неофициальными встречами за команду Эускади.

Висенте Биуррун (1959). «Реал Сосьедад» 1981-83, «Осасуна» 1983-86, «Атлетик» 1986-90

Уникальный случай — иностранец в воротах «Атлетика». Да и «Сосьедад» в начале восьмидесятых комплектовался исключительно из басков. А тут бразилец из Сан-Паулу. Бразилец-то он бразилец, да непростой. Баск по происхождению. Поэтому у Висенте не было ограничений для выступления за клубы со своей исторической родины. На которую Висенте прибыл 20-летним юношей. Был вторым голкипером, — при Арконаде не могло быть иначе. Потом получил практику в «Осасуне», а когда Субисаррета перешёл в «Барселону», Биуррун занял его место в воротах «Атлетика». И защищал ворота «львов» вполне достойно.

Хосе Мануэль Семпере (1958). «Валенсия» 1979-95

Дебютировал очень рано, выиграл в 21 год с «Валенсией» Суперкубок Европы и долгое время оставался самым молодым вратарём, побеждавшим в еврокубках. Пока не появился другой испанец — Икер Касильяс. Однако Семпере долгое время находился на вторых-третьих ролях. В середине 80-х Хосе Мануэль стал основным, пережил вылет Los Ches в Сегунду, помог вернуться, сначала в элиту, а потом в ведущие клубы элиты. Однако на три года Семпере уступал пост нашему следующему герою. Но потом снова стал первым номером и оставался таковым до появления на «Месталье» Андони Субисарреты.

Хосе Мануэль Очоторена (1961). «Кастилья» 1977-82, «Реал» 1982-88, «Валенсия» 1988-92

Баск, родившийся в Сан-Себастьяне, но получивший футбольное образование в Мадриде. Играл за «Кастилью», потом попал в первую команду, где не смог выиграть конкуренцию ни у Мигеля Анхеля, ни у Агустина, ни у Пако Буйо. Ушёл в «Валенсию», где вдруг разыгрался. Задвинул своего тёзку Семпере, получил трофей Саморы, поехал третьим вратарём на чемпионат мира в Италию. На протяжении трёх лет Очоторена оставался первым номером, а потом вдруг снова сдал пост Семпере.

Анхель Мехиас (1959) «Атлетико». 1980-93

Старательный, аккуратный, но по испанским понятиям «скучный» вратарь. Удачно защищал ворота «Атлетико» в первой половине восьмидесятых, весьма удачных для «матрасников». Помог выиграть Кубок короля и дойти до финала Кубка кубков. Но довольно безропотно уступил свой пост сначала опытнейшему аргентину Убальдо Фильолу, затем баску Агустину Эльдуайену, а потом другому воспитаннику клуба Абелю Ресино.

Абель Ресино (1960). «Атлетико» 1982-95

Рекордная сухая серия Абеля Ресино — 1255 минут без пропущенных мячей приходится на начало девяностых. Но Абель громко заявил о себе уже в конце восьмидесятых. Начинал в «Тоедо», потом долгое время выступал за фарм-клуб «Атлетико» — «Атлетико Мадрильено», пока не обосновался в воротах «матрасников». В какой-то момент потерял уверенность Анхель Мехиас, не пошла игра у Агустина Эльдуайена, что сказалось на результате команды. Абель навёл порядок в обороне мадридцев, и команда при нём поднялась в число участников Кубка УЕФА . В девяностые Абель выступил железным первым номером «Атлетико» и кандидатом в сборную Испании.

Ринат Дасаев (1957). «Спартак» 1977-88, «Севилья» 1988-91

Существует устойчивое мнение, что вратарь сборной СССР неудачно играл в Испании. Это далеко не так. Полтора сезона Дасаев отыграл очень прилично, несмотря на курьёзный гол, пропущенный в первом матче за новый клуб. Ринат помог «Севилье» завоевать путёвку в Кубок УЕФА , что было уже успехом для нестабильных андалусийцев. Потом уже не пошло. Сказались и травма Рината Файзрахмановича, и лимит на легионеров, и отношения с тренерами.

Обратите внимание. Сколько сильных вратарей и только три легионера. Даже два, Биуррун никогда не воспринимался как иностранец, а потом получил гражданство Испании. Обратите внимание на количество басков в списке. Всё же сильная вратарская школа в Эускади.