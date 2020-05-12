10 лет первому финалу Лиги Европы. Празднуй, «Атлетико»!

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12 мая 2020, 19:00

Ровно 10 лет назад завершился первый розыгрыш Лиги Европы. Завершился победой «Атлетико» над «Фулхэмом» в финальном матче. «Соккер.ру» вспоминает.

Во втором десятилетии XXI века «матрасники» под руководством Диего Симеоне дважды выиграют Лигу Европы (2012 и 2018), но еще до наступления эпохи Эль Чоло была победа в этом турнире симпатичной команды Кике Санчеса Флореса. О ярких и трагичных судьбах победителей чуть ниже, а пока в паре слов о том, как «Атлетико» шел к своему успеху.

Еврокубковую кампанию 2009/10 «матрасники» начали в Лиге чемпионов, прибили в раунде-плей-офф «Панатинаикос» с общим счетом 5:2, но в группе провалились: набрали жалкие 3 очка, не одержав ни одной победы в матчах с «Челси», «Порту» и АПОЭЛом. Киприотов обошли только благодаря голу на выезде в очном противостоянии: в Мадриде сыграли 0:0, а в Никосии — 1:1.

«Атлетико» со скрипом просочился в плей-офф Лиги Европы и точно не был главным претендентом на победу в турнире. В 1/16 было упорное противостояние с «Галатасараем», исход которого решил гол Диего Форлана в добавленное время к четвертому тайму битвы, когда овертайм, казалось, был неизбежен. В 1/8 «матрасники» прошли «Спортинг» только благодаря более результативной ничьей на выезде. По аналогичному сценарию — 2:2 в гостях, 0:0 дома — была устранена «Валенсия» в четвертьфинале.

Те же четыре мяча в общей сложности были забиты в полуфинальном противостоянии с «Ливерпулем», только здесь команды обменялись домашними победами 1:0, в дополнительное время на «Энфилде» мерсисайдцы забили второй мяч, но вездесущий Диего Форлан установил счет 2:1 в пользу «Ливерпуля», с которым мадридцы могли позволить себе проиграть.

В финале «Атлетико» ждал еще один английский клуб, менее статусный, чем «Ливерпуль», но необычайно неуступчивый. «Матрасники» выиграли у «Фулхэма» со счетом 2:1, дубль оформил лучший игрок финала и всего первого розыгрыша Лиги Европы Диего Форлан, причем победный мяч уругваец забил, когда серия пенальти уже маячила на горизонте — на 116-й минуте.

Кике Санчес Флорес, главный тренер «Атлетико» в 2010 году:

Когда Диего Форлан забил победный гол в дополнительное время, я даже не знал, какая минута матча идет, и сколько осталось до конца. Мы не хотели бить пенальти, старались забить и заслужили тот успех. Фанаты «Атлетико» по-прежнему любят меня. Нет ни одного «матрасника», который бы при встрече не поблагодарил меня или не вспомнил те замечательные времена. Они помнят тот титул, завоеванный после стольких лет без побед, и ценят мой вклад.

День финала Лиги Европы с «Фулхэмом» — это мой самый счастливый день в «Атлетико». Я помню, что тот матч был упорным и равным, но мы были чуть ближе к победе в основное время. В овертайме мне очень не хотелось бить пенальти, потому что так часто бывает: команда, которая играет лучше 120 минут, потом уступает в серии. В тот вечер я забил два мяча, но это наша командная победа, которая заняла важное место в клубной истории.

Где сейчас победители Лиги Европы 2009/10 в составе «Атлетико»?

Тренер Кике Санчес Флорес (Испания, 55 лет). В 2011-м ушел из «Атлетико» и отправился в ОАЭ , позже работал с «Хетафе» и «Эспаньолом», ездил в Китай, дважды принимал английский «Уотфорд», который и остается последним местом работы специалиста.

Давид Де Хеа (Испания, 29 лет). С 2011-го выступает за «Манчестер Юнайтед», застал последнее чемпионство МЮ эпохи сэра Алекса Фергюсона, регулярно встречается со своим бывшим партнером по «Атлетико» Серхио Агуэро в дерби.

Альваро Домингес (Испания, 30 лет). В 2012-м перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» и провел пару хороших сезонов в Бундеслиге, но из-за хронических проблем со спиной вынужден был завершить карьеру в 26 лет, чтобы не остаться инвалидом.

Томаш Уйфалуши (Чехия, 42 года). Через год после триумфа в Лиге Европы ушел в «Галатасарай», с которым дважды выиграл чемпионат Турции и повесил бутсы на гвоздь.

Луис Переа (Колумбия, 41 год). Завершил игровую карьеру в 2014 году, сейчас работает главным тренером в клубе «Леонес», который выступает во второй колумбийской лиге.

Антонио Лопес (Испания, 38 лет). Посвятившему почти всю сознательную жизнь служению «Атлетико» Антонио Лопесу не удалось завершить карьеру в родном клубе: в 2012-м он ушел в «Мальорку», после двух сезонов в которой попрощался с футболом.

Хосе Антонио Рейес (Испания, 35 RIP ). Почти год назад — 1 июня 2019-го, Рейес погиб в автомобильной аварии.

Рауль Гарсия (Испания, 33 года). Поиграл за «Атлетико» на заре эпохи Диего Симеоне, дождался чемпионства и сыграл в финале ЛЧ , а в 2015-м перешел в «Атлетик» из Бильбао, за который выступает по сей день.

Пауло Ассунсао (Бразилия, 40 лет). В 2014-м закончил футбольную карьеру и пропал с радаров.

Симау Саброза (Португалия, 40 лет). Последним клубом в карьере португальца стал индийский «Норт-Ист Юнайтед», за который он играл в 2015 году.

Серхио Агуэро (Аргентина, 31 год). В 2011-м перешел в «Манчестер Сити», четырежды выиграл АПЛ , стал лучшим бомбардиром в истории «горожан» и самым результативным иностранным футболистом всех времен в АПЛ .

Диего Форлан (Уругвай, 40 лет). В этом году начал тренерскую карьеру, возглавляет клуб своего детства — «Пеньяроль».

Серхио Асенхо (Испания, 30 лет). Основной вратарь клуба испанской Примеры «Вильярреал».

Хоэль Роблес (Испания, 29 лет). Хоэль — основной вратарь «Бетиса».

Тиагу Мендеш (Португалия, 39 лет). Закончил карьеру в «Атлетико» в 2017 году, под руководством Диего Симеоне выиграл еще одну Лигу Европы, чемпионат Испании и Кубок Короля, дважды добирался до финалов Лиги чемпионов. В сезоне 2017/18 входил в тренерский штаб Диего Симеоне.

Хуан Валера (Испания, 35 лет). После «Атлетико» выступал за «Хетафе», завершил карьеру в 2015 году.

Игнасио Камачо (Испания, 30 лет). Начо Камачо — полузащитник «Вольфсбурга», правда, за три года в немецком клубе сыграл всего два десятка матчей. Не выходил на поле с осени 2018-го, когда в очередной раз травмировал лодыжку.

Хурадо (Испания, 33 года). Играл в «Шальке», «Спартаке» и «Уотфорде», в этом сезоне иногда играл за выступающий в Сегунде «Кадис».

Эдуардо Сальвио (Аргентина, 29 лет). В 2012-м ушел из «Атлетико» и следующие семь лет провел в «Бенфике», пока прошлым летом не решил вернуться в Аргентину, чтобы играть за «Боку».

Хуанито (Испания, 43 года). Стал тренером, последнее место работы — бельгийский «Руселаре» (второй дивизион).

Леандро Кабрера (Уругвай, 28 лет). С января выступает за «Эспаньол» (успел провести 7 матчей), до этого полтора года провел в «Хетафе».