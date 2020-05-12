Десятка с плюсом. Западная Германия. Восьмидесятые

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12 мая 2020, 13:16

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях восьмидесятых. На очереди Бундеслига.

Харальд Шумахер (1954). «Кёльн» 1972-87, «Шальке» 1987-88, «Фенербахче» 1988-91

Харальду, которого в Германии чаще называли Тони, наш сайт посвящал отдельную статью. В материале про вратарей Бундеслиги он тоже присутствовал. Но всё же стоит напомнить основные моменты. Став преемником Зеппа Майера, Тони долгое время был первым номером в Манншафт. Сыграл на двух чемпионатах мира, причём из Испании и из Мексики возвращался с позолоченными медалями, которые вручались финалистам. Считался одним из сильнейших вратарей Европы. В полуфинале чемпионата мира-1982 Шумахер врезался в защитника сборной Франции Патрика Баттистона, так что француз с серьёзными травмами очутился в больнице. Возможно, в действиях немца не было злого умысла, но Патрику от этого не легче. Потом Шумахеру постоянно вспоминали этот таран. Тони продолжал защищать ворота западногерманской сборной и на неудачном Евро-84, и на позолоченном чемпионате мира-86. Причём немцы дошли до финала во многом благодаря своему вратарю. В решающем матче Шумахер оплошал в случае с первым голом, когда не пошёл на перехват. Но товарищи отыграли два мяча, и не вина Тони, что Кубок мира уехал в Аргентину. А уже после чемпионата мира Шумахер написал книгу «Свисток», в которой выложил много весьма нелицеприятной правды. Пришлось уйти и из «Кёльна», которому Тони отдал 15 лет, и из сборной. Был ужасный — для клуба и вратаря сезон в «Шальке», после чего Шумахер уехал в Турцию. Потом вернулся, причём обосновался в воротах «Баварии». И даже сыграл разок за дортмундскую «Боруссию». Но это уже девяностые годы.

Ули Штайн (1954). «Гамбург» (1980-87), «Айнтрахт» (Франкфурт) 1987-94

Великий и ужасный. Великий потому, что помог выиграть «Гамбургу» Кубок чемпионов и был одним из сильнейших голкиперов Бундеслиги. Ужасный — оттого, что обладал несносным характером. Шумахер на его фоне — сущий херувим. Ули с его обострённым чувством справедливости спорил с тренерами, одноклубниками, судьями, руководством. Но самым громким был скандал с тренером сборной Францем Беккенбауэром на чемпионате мира 1986 года. Дело не в том, что Ули был единственным, кто обращался с тренером весьма фамильярно, видимо, считал, что совместное выступление за «Гамбург» даёт на это право. Он ещё указывал тренеру при всех, что ворота сборной ФРГ должен защищать он, Ули Штайн, а не Тони Шумахер. Подобные страсти могли взорвать Манншафт изнутри. Беккенбауэр пожалел, что взял в Мексику этого ворчуна и скандалиста. А потом заказал Ули билет домой и выставил его вон не дожидаясь четвертьфинала. Позолоченную медаль Штайну доставил курьер. В сборную Великого и Ужасного больше не звали, а клубная карьера Ули была долгой. Играл до сорока четырёх. При этом не держал язык за зубами. Мы с ним ещё встретимся в материале про девяностые.

Айке Иммель (1960). «Боруссия» (Дортмунд) 1978-86, «Штутгарт» 1986-95

В семнадцать лет Айке дебютировал в воротах «Боруссии» и обосновался в них на долгие годы. В девятнадцать поехал на чемпионат Европы и вернулся оттуда с золотой медалью. Правда, тогда он был дублёром Тони Шумахера. И в этой роли Айке пребывал вплоть до самого изгнания Тони. Не качал свои права, как Штайн, а терпеливо ждал своего часа. Привёз две позолоченных медали из Испании и Мексики. Он вообще был спокойным и несколько флегматичным с виду, и даже заработал прозвище Молчун, которое в девяностые перешло к другому вратарю — Перри Брёйтигаму. Иммель дождался — в двадцать шесть лет стал первым номером Манншафт. Он защищал ворота сборной Западной Германии на домашнем чемпионате Европы в 1988 году. Но бронзовые медали немцев были восприняты как неудача. Айке сочли одним из виновников провала и больше в сборную не вызывали. При этом Иммель сделал блестящую клубную карьеру — стал легендой сразу двух клубов — «Боруссии» и «Штутгарта». Швабы купили двукратного вице-чемпиона мира за 2 миллиона марок, и Айке оказался самым дорогим вратарём Германии тех лет.

Жан-Мари Пфафф (1953). «Беверен» 1973-82, «Бавария» 1982-88, «Лирс» 1988-89, «Трабзонспор» 1989-90

Ни молодой Вальтер Юнгханс, ни опытный Манфред Мюллер не смогли заменить в полной мере Зеппа Майера в воротах «Баварии». Поэтому мюнхенцы приложили большие усилия, чтобы укрепить последний рубеж. Был приглашён Жан-Мари Пфафф, блестяще защищавший ворота сборной Бельгии на чемпионате Европы-1980 и чемпионате мира-1982. С Пфаффом «Бавария» вернула себе роль флагмана западногерманского футбола, доходила до финала Кубка чемпионов. Конечно, не всем была по душе рискованная, порою вычурная игра Арлекино, но Жан-Мари стал лучшим вратарём мира именно в бытность футболистом «Баварии».

Дитер Бурденски (1950). «Вердер» 1972-88, АИК 1988

Мы уже встречались с Дитером в главе, посвящённой вратарям Бундеслиги семидесятых. Но и восьмидесятые были успешным периодом в его карьере. Бременский «Вердер» расцвёл после прихода Отто Рехагеля. «Речники» вернулись в элиту, стали регулярно играть в еврокубках, а в сезоне 1987-88 выиграли Серебряную салатницу. Правда, в том чемпионском сезоне Дитер почти не играл.

Ронни Хёльстрем (1949). «Кайзерслаутерн» 1974-84, «Сундсваль» 1988

Лучший период биографии Ронни Хёльстрема пришёлся на предыдущую декаду. В восьмидесятые участились травмы. В сборной Швеции Ронии тоже не играл. Но когда позволяло здоровье, рослый скандинав подтверждал репутацию одного из сильнейших вратарей Бундеслиги.

Гельмут Роледер (1953). «Штутгарт». 1972-86.

Уроженец восточногерманского Дрездена ещё в детстве перебрался в Западную Германию. Всю карьеру Гельмут провёл в «Штутгарте», в составе которого он выиграл чемпионат 1983-84 и стал финалистом Кубка того же года. Восемьдесят четвёртый год стал одним из самых успешных в биографии Роледера. Весной он дебютировал в воротах Манншафт. Как раз в игре со сборной СССР . Немцы тогда победили 2:1. Был одним из сменщиков Шумахера на неудачном для сборной ФРГ чемпионате Европы-1984.

Андреас Кёпке (1962). «Хольштайн» 1979-83, «Шарлоттенбург» 1983-84, «Герта» 1984-86, «Нюрнберг» 1986-94

Будущий чемпион мира и Европы громко заявил о себе во второй половине восьмидесятых. Андреас защищал ворота не самых сильных в ту пору «Герты» и «Нюрнберга». Много пропускал, но выручал ещё больше. Именно тогда за Андреасом закрепилась репутация голкипера, способного выручить в любой, даже безвыходной ситуации. Кёпке был очень подвижен. Отбив мяч в броске, он мгновенно вскакивал на ноги и был готов к отражению повторного удара. Но чаще он старался брать мячи намертво.

Рюдигер Фолльборн (1963) «Байер» (Леверкузен) 1982-99

Уроженец Западного Берлина стал легендой леверкузенского «Байера». С Фолльборном «аспириновые» прижились в Бундеслиге, с ним же добились своего самого значительного успеха в истории — победы в Кубке УЕФА -1988. Не только с Рюдигером, но и во многом благодаря ему — Фолльборн вытащил серию послематчевых пенальти. Кубок Германии «Байер» тоже выиграл, когда его ворота находились в ведении Фолльборна. Это уже без Рюдигера он стал «Неверкузеном».

Оливер Рек (1965). «Киккерс» 1983-85, «Вердер» 1985-98

Лучшие годы Оливера пришлись на следующую декаду, когда он выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной уже объединённой Германии. Однако и в молодости Рек сумел совершить немало. Например, помог выиграть «Вердеру» чемпионат 1987-88. Он безболезненно заменил, казалось бы, вечного Бурденски. Осенью 1987 года он защищал ворота «речников» в матчах со «Спартаком» — 1:4 и 6:2. Рек был очень огорчён, когда не увидел своей фамилии в списке отправлявшихся на чемпионат мира в Италию. Но конкуренция тогда была очень высока.

Раймонд Ауманн (1963) «Бавария» 1980-94

Никто не может сказать, почему к Раймонду прицепилось прозвище Балу. Ничего медвежьего в его облике не было. Айманн мечтал быть наследником Зеппа Майера и был очень огорчён приходом Пфаффа. Отношения двух вратарей сразу не заладились. Раймонд считал Жана-Мари шутом гороховым, Пфафф называл коллегу молодым выскочкой. Доходило до стычек на тренировках. Но на людях два вратаря соблюдали пакт о ненападении.

В сезоне 84-85 бельгиец получил травму, и Раймонд стал основным. Получилось неплохо. «Бавария» стала чемпионом. Но выздоровел Арлекино, и ворота вновь оказались в его ведении. Все-таки Пфафф на тот момент был звездой мирового футбола, а Ауманн – лишь начинающим голкипером. К счастью для Балу, его конкурент был уже немолод.

Поэтому Ауманн отверг все предложения других клубов и дождался своего часа. В 1988 году он обосновался в воротах «красных», которые защищал на протяжении шести сезонов. За это время баварцы трижды выиграли Бундеслигу.

Раймонд привлекался в сборную ФРГ и стал чемпионом мира. Правда, на чемпионате мира-90 он не сыграл ни минуты, был дублёром Бодо Илльгнера.

Бодо Илльгнер (1967). «Кёльн» 1983-96

Самый молодой и самый удачливый из этой компании. Наряду с Кёпке и Ауманном Бодо выиграл чемпионат мира-1990, но именно он был основным стражем ворот Манншафт на том первенстве. Илльгнер стал самым молодым голкипером, выигрывавшим Кубок мира в качестве основного, и первым, кому удалось отыграть на ноль в решающем матче.

Бодо пришёл в футбол из лёгкой атлетики, занимался метанием копья. В 17 лет он присоединился к «Кёльну», место в воротах которого было прочно занято Харальдом Шумахером. Шансы Илльгнера попасть в основу были близки к нулю. Но Тони написал книгу «Свисток», чем ускорил свой уход. Вот тут-то и пригодился молодой Илльгнер. Бодо безболезненно заменил старшего товарища в «Кёльне». Пропускал, порою, много. Но кто из немецких вратарей пропускал мало. Даже великие голкиперы, порою, вынимали по пять-шесть мячей из своих ворот.