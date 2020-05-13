В воротах «Спартака». Матч, сломавший жизнь

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13 мая 2020, 18:32

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей «красно-белых». На очереди одна из самых трагических фигур в нашем футболе Владимир Лисицын.

Владимиру Никитовичу Маслаченко, отдавшему «Спартаку» шесть лет, «Соккер.ру» посвящал отдельный рассказ не так давно — в марте. При желании можете легко найти и прочитать снова о замечательном вратаре и комментаторе. Напомним лишь, что Владимир Никитович пришёл в «Спартак» из «Локомотива» после чемпионата мира 1962. Выиграл чемпионат СССР в том же году и взял два Кубка страны — в 1963 и 1965. Представлял «Спартак» в сборной.

Большая часть сегодняшнего рассказа посвящена Владимиру Лисицыну. Одной из самых трагических фигур среди наших вратарей. Всего один неудачный матч перечеркнул не только карьеру, но и жизнь талантливого спортсмена.

Коренной москвич Владимир Лисицын получил прекрасное футбольное образование. Играл в дублях ЦСКА , потом «Динамо» и «Спартака», а в 1960 году 22-летний Владимир уехал за игровой практикой в алма-атинский «Кайрат». Там карьера Владимира Фёдоровича стремительно пошла вверх. В начале шестидесятых за Владимиром закрепилась слава едва ли не самого бесстрашного вратаря страны. Его броски под удар заставляли хвататься за сердце не один десяток болельщиков.

Но в детстве Владимир Фёдорович переболел менингитом, и эта тяжёлая болезнь оставила осложнения. Иногда у Владимира появлялись сильные головные боли, которые сопровождались глубокими депрессиями. В эти моменты его лучше было не ставить в ворота. В «Кайрате» были в курсе проблем Владимира, а в «Спартаке» и сборной СССР про них узнали не сразу.

1964 год. Лисицыну – 25 лет. В «Кайрате» он звезда первой величины, но кто не хочет покорить Москву. Тем более что Владимир сам москвич. И отказать «Спартаку» он не смог. Не испугала перспектива конкуренции со своим тёзкой Маслаченко.

Тренировавший «Спартак» Никита Павлович Симонян чередовал голкиперов, первые месяцы своего пребывания в составе «красно-белых» новичок играл уверенно. Лисицына пригласили в сборную СССР на товарищеский матч с уругвайцами. Сыграл один тайм, мячей не пропускал. А потом Евгений Лядин, тренировавший олимпийскую сборную, вызвал Владимира на решающую встречу с командой ГДР . Победитель получал право на поездку на олимпийский турнир в Токио.

И в этой встрече, проходившей на нейтральном поле в Варшаве, советская команда по всем статьям проиграла немцам 1:4. Лисицын, совершивший несколько ошибок в своём, по сути, дебютном матче, был признан тренерами главным виновником поражения.

Владимир очень тяжело переживал свою неудачу. После этой злополучной игры с немцами он потерял уверенность, стал часто ошибаться, привозить себе голы. Очень хотел реабилитироваться во встрече со своим бывшим клубом, но пропустил два мяча и «Спартак» проиграл «Кайрату» в «Лужниках». А «Кайрат» в том году был аутсайдером. Конкуренция Маслаченко была проиграна. Пробыв полтора сезона в качестве второго вратаря, Владимир Фёдорович вернулся в Алма-Ату, где играл без былого блеска. В 1967 году «Спартак» отозвал Лисицына в Москву, предоставил второй шанс, но Владимир им не воспользовался. Кроме того, в игре с «Динамо» Владимир неудачно столкнулся с Игорем Численко, получив сильный удар по голове. Эта травма привела к образованию опухоли мозга.

Вратарь с огромным талантом и неиспользованным потенциалом закончил играть в 31 год, а по сути, ещё раньше. Владимир Фёдорович уехал в Семипалатинск, где устроился на административную должность в местный «Спартак». Депрессия, распад семьи, прогрессирующая болезнь, о которой не знал никто из близких, – всё это привело к тому, что в августе 1971 года Владимир Лисицын по своей воли ушёл из жизни, не дожив нескольких дней до своего 33-го дня рождения.

И, как обычно, о дублёрах. Воспитанник «Спартака» Сергей Карпушин за два сезона лишь однажды вышел на замену. Пропустить не успел и остался одним из «сухих» спартаковских вратарей. После двух лет пребывания в дубле Карпушин ушел в калининскую «Волгу». Затем он был замечен в «Селенге» из Улан-Удэ и в рыбинском «Сатурне».

Отец известного вратаря Ильи Абаева Виктор Абаев пришёл в «Спартак» в 1964 году из московского «Торпедо». Отыграл два с половиной сезона в резерве, после чего вернулся к автозаводцам, где и провёл свой единственный матч в высшей лиге. Зато в низших лигах Виктор Борисович играл много и долго – «Шинник», смоленская «Искра», «Ротор». Завершив карьеру, Абаев тренировал мальчишек в спортшколе «Чертаново». Изрядно поездил по командам второй лиги воспитанник «Спартака» Виктор Башкиров.

В конце шестидесятых в «Спартак» пришли три сильных голкипера из второй лиги – Борис Белов из Воронежа, Тарас Белей из Ивано-Франковска и Вячеслав Егоров из Рязани. Все трое продержались в «Спартаке» недолго – по два-три сезона, сыграли и того меньше – Белов и Белей по четыре игры, Егоров одну (мячей не пропускал).

Борис Белов по возвращению в Воронеж отыграл несколько удачных сезонов за местный «Труд», пропускал менее мяча за игру. В 1969 году Белов выдал две фантастические игры против «Спартака» в Кубке СССР . Первый матч продлился 120 минут с учетом дополнительного времени, — все атаки «Спартака» Белов свёл на нет. Переигровка длилась 90 минут. Нападающий «Труда» Валерий Рейнгольд забил единственный гол в ворота бывшего клуба, а второй недавний спартаковец Борис Белов снова доказал «красно-белым», что рановато его списали. Завершив карьеру, Борис Алексеевич обосновался в Можайске.

Тарас Белей провёл с десяток сезонов за ивано-франковский «Спартак», впоследствии «Прикарпатье», был замечен в смоленской «Искре» и киевском СКА , причем в далеко не призывном возрасте (34 года). Завершил карьеру в 36 лет в воротах бережанской «Нивы». Тарас Михайлович прославился и как один из первых в Союзе вратарей-пенальтистов. Правда, все свои удары с точки он наносил не в московском «Спартаке», а ивано-франковском. Завершив выступления, Белей работал в местной СДЮШОР , а затем возглавлял городское спортивное общество «Фортуна».

Вячеслав Егоров сыграл в основном составе «Спартака» — весной 1966 года вышел в конце встречи с «Локомотивом». А летом он отправился в родную Рязань, где отыграл больше десяти сезонов. После ухода из большого спорта Вячеслав Георгиевич тренировал мальчишек в Рязани. Увы, жизнь вратаря трагически оборвалась в девяностые.

Воспитанник «Спартака» Илья Ивиницкий поиграл немного за дубль родной команды, а потом выступал во второй лиге. География – Махачкала, Тула, Горький, Кострома, Смоленск. Под занавес карьеры Илья Семёнович вернулся в столицу, где играл за клуб второй лиги «Москвич». Прославился же Илья Семёнович как детский тренер и директор футбольной школы «Спартака», через которую прошли все воспитанники клуба.

Источник: footballhd.ru