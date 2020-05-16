Не пропустите! Первый большой футбол за два месяца

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сегодня, 12:30

Пока на бразильцев падают НЛО , немцы возвращаются к футболу на радость «Соккер.ру».

Нынешний год явно не для пугливых. Хотя опасения нормальны, поэтому к месту позиция спортивного директора «Боруссии» Д Михаэля Цорна:

Если кто-то из игроков будет обеспокоен или напуган сложившейся ситуацией, мы поступим разумно и предоставим ему свободу выбора. Однако у меня сложилось впечатление, что все счастливы снова иметь возможность играть в футбол и делать свою работу. Все хотят играть.

Никого не станут заставлять, но заявления, что нельзя играть до 2040 года, часто от того, что ряд футболистов и людей других профессий пока не сознались себе, что в ближайшие месяцы безопасно не будет. Идти в магазин или в офис тоже небезопасно, но это – новая норма жизни.

Поход в супермаркет добровольный, а игра в футбол обязательная? Нет, кто испугается за свое здоровье – может не играть, и уж точно это не повод хоть как-то реагировать. Но все-таки вторая часть заявления Цорна ближе к популярности, чем первая. Все соскучились по футболу, в первую очередь – игроки.

И пока бразильские военные сбивали дроны, что снимают место падения неизвестного летающего объекта – похоже на неудачные военные испытания, хотя местные жители испугались, немцы планомерно готовятся и представят вам сегодня рурское дерби на футбольный обед – в 16:30 по московскому времени. А чтобы проще было смотреть – знакомимся с участниками еще ближе.

Тактические схемы и составы

Как поступит тренер, если его команда пропустила два месяца, а первый матч — дерби? Использует или хорошо известную игрокам тактику, или же рискнет и перестроит команду так, чтобы было неудобно сопернику. Варианты кардинальные, но скорее Фавр и Вагнер не будут ставить на кон сразу все.

У «Боруссии» Д есть травмированные – Джан, Загаду, Витсель и Ройс, поэтому скорее увидим игру в три центральных, нежели поиск новых сочетаний. Ведь и так Брандта прочат в центр к Дилейни. Можно, конечно, поставить в середину Геррейру, но португалец привык на левом фланге, как Хакими – справа.

Пищек может сыграть с Хуммельсом и Акаджи в центре обороны, чтобы опорная зона без Витселя не проседала. Выгодно использовать высокий прессинг и широкую линию защиты. А вот тройка атаки без Ройса у «Боруссии» Д будет без сюрпризов – ждем Холанда, Санчо и Азара. Причем понятно, что Джейдон и Торган могут меняться флангами, чтобы запутать защиту «Шальке», где есть потери.

У Дэвида Вагнера в лазарете Озан Кабак – прекрасный молодой защитник, которого не стоит судить по двум провальным для «Шальке» матчам до перерыва. Впрочем, «кобальтовым» к переменам в составе не привыкать. Нюбель договорился с «Баварией», не исключено, что в воротах увидим Шуберта, а в центре защиты — новичка Тодибо и опытного Настасича, ведь его конкурент Стамбули тоже травмирован.

Зато на флангах у «Шальке» привычные люди – справа Кенни, а слева выйдет ветеран Очипа, который проводит сильный сезон. Неплохо смотрятся время от времени опытный Калиджури и молодой Сердар – пожалуй, самый интересный игрок в составе бывшего клуба Доменико Тедеско. Интересна роль Суата в центре поля в рурском дерби, ведь если сломать обескровленную опорную зону «Боруссии» Д, то можно стать на два шага ближе к положительному результату.

Особенно если Бургшталлер и любой другой нападающий впечатлял уровнем формы сильнее, чем сенсационный Холанд. Учитывайте, что делать прогнозы на большой футбол сейчас стало сложнее, и дело не только в пустых трибунах, но и в полной неизвестности. Не знаем ни морального, ни физического состояния команды, словно начинаем сезон с первого тура, только без сборов.

У «Шальке», например, широкий выбор в атаку – и в основу, и на роль джокеров. Вагнер может выпустить юного валлийца Рабби Матондо, которого сватают сейчас в МЮ . Турок Кутуджу забивал и отдавал голевые передачи. Австриец Грегоритч всегда ждет своего шанса, а бельгийский атакующий хавбек Раман может сыграть в атаке, его ждут в основе сами немцы. Также в дерби растет роль людей с последним пасом – атакующий марокканец Амин Арит именно такой.

Если Фавр не перейдет на «4-3-2-1», найдя третьего подходящего хавбека даже после травм Джана и Витселя, то увидим столкновения современной схемы с тремя центральными и классики – «4-4-2», ведь травмы центральных беков «Шальке» уменьшают шансы увидеть от Вагнера ту же схему с трио в обороне, что у соперника.

Ориентировочные составы

«Боруссия» Д (3-4-2-1): Бюрки – Пищек, Хуммельс, Акаджи – Хакими, Брандт (Дахуд), Дилейни – Санчо, Азар – Холанд.

«Шальке» (4-4-2): Шуберт – Кенни, Тодибо (Сане), Настасич, Очипка – Калиджури, МакКенни, Сердар, Арит – Бургшталлер, Раман.

Интересные факты накануне дерби

- «Боруссия» Д не является фаворитом противостояния, поскольку в первом круге была ничья 0:0, а в последних восьми рурских дерби у Дортмунда всего одна победа. У «Шальке» — две, а еще пять матчей завершились ничьими;

- мировой синдром не мешает командам создавать дикие поединки. Например, «Шальке» выиграл в Дортмунде год назад со счетом 2:4, а великолепную ничью 4:4 до сих пор сложно забыть – это было безумно, ведь «Боруссия» Д вела 4:0 к 25-й минуте, а точку поставил защитник Налдо голом на 94-й минуте;

- статистически шансы «Боруссии» Д на чемпионство, если верить математическим моделям, невысокие, вот только отрыв «Баварии» — всего четыре очка. Сегодня Фавру нужна только победа, и его команда выиграла 7 из 8 последних матчей Бундеслиги, до паузы были в хорошей форме;

- у «Шальке» наоборот проблемы – не забивали в 4 последних выездных играх Бундеслиги. Хотя дома тоже не все хорошо — сгорели «Лейпцигу» со счетом 0:5, и «Хоффенхайм» не переиграли. Впрочем, сегодня багаж прошлого может уже не влиять, продолжают чемпионат с чистого листа;

- вроде бы неудачная серия «Шальке» в чемпионате Германии – семь матчей без побед, должна сделать «Боруссию» Д фаворитом. Но вспомните, что речь о дерби, а в конкретно взятом случае еще и фактор трибун повлияет. Причем не обязательно речь о положительном влиянии на хозяев – «шмели» в иных дерби умели переволноваться на родной арене в дерби;

- важно учесть молодость коллективов, ожидая поединок. «Боруссия» Д теряет опытных Джана, Витселя и Ройса из-за травм, а «Шальке», невзирая на отсутствие юного Кабака, остается одной из самых свежих команд Бундеслиги по составу – моложе них только «Лейпциг». В таких условиях наставникам будет сложно контролировать и сдерживать команды.

На это и расчет фанатов со всего мира. Рурское дерби и так смотрели, а сегодня игру увидит буквально весь мир – как финал ЛЧ . Поединок «Боруссии» Д и «Шальке» становится первым большим матчем после завершения строгого карантина в Германии, остается лишь пожелать футболистам избежать травм и суметь показать класс. Они это могут, рурское дерби чаще дикое, чем пресное.

Просьба «Соккер.ру»: в этот раз вместо прогноза нечто вроде мантры – хочется, чтобы первый большой футбольный матч на планете после двухмесячного перерыва не подкачал. Пусть будет интенсивное дерби с борьбой, голами и яркостью, которой так не хватает спортивному миру. И пусть победит сильнейший.