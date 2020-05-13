Чемпионат Италии: план с изъяном

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13 мая 2020, 23:29

Главная футбольная новость дня в этом бесфутбольном мире – стала известна дата возвращения чемпионата Италии. «Соккер.ру» разбирается в нюансах возрождения Серии А и спорах вокруг него.

Пример бодрой Германии, которая порадует высококачественным футболом зрителей уже в ближайшие выходные, вдохновил коллег из других ведущих футбольных стран. Пока во Франции многие кусают локти, считая, что поторопились с завершением чемпионата, на чем потеряли сотни миллионов евро, другие национальные лиги прорабатывают сложные схемы возвращения футбола, ища компромиссы с правительствами, министерствами здравоохранения и спорта. В Италии такой компромисс был найден в виде медицинского протокола, который согласовала лига с правительством, и который одобрили все клубы путем общего голосования. Процесс запущен. Да, были некоторые противоречия, причем они происходили и между клубами, и между лигой с правительством. Но протокол приняли – когда стоит вопрос об общей выгоде как-то все становятся более сговорчивыми. Впрочем, есть ряд интересных нюансов.

Одним из главных противоречий, которые существовали между лигой и правительством, было условие, что вся команда должна быть помещена на 15-дневный карантин, если хоть у кого-то из ее членов будет выявлен COVID-19. Лига была против таких условий. Но правительство настаивало на них. И вот что сказал прямо перед выступлением в парламенте министр спорта Винченцо Спадафора, который в последние дни стал чуть ли не самым популярным политиком Италии, поскольку много противоречивых мнений на него сваливалось:

За несколько минут до моего приезда в парламент мне пришло письмо от президента Федерации футбола Италии, в котором он пишет, что они принимают все рекомендации научной комиссии, а значит, протокол может быть скорректирован, что позволит без затруднений возобновить групповые тренировки 18 мая.

Это означает, что правительственная позиция была продавлена – лига приняла условия. Но только для того, чтобы в принципе получить зеленый свет на продолжение работы по возвращению Серии А. Уже после выступления Спадафоры жестко против высказался врач «Лацио» Иво Пульчини, отобразив позицию всех клубных медиков:

На мой взгляд, помещать всю команду и сотрудников на карантин, если один человек дал положительный результат, это просто смешно. Научная комиссия не захотела прислушиваться к мнению тех, кто работает в спортивной медицине, имеет дело с тем, что происходит на поле, а не просто сидит за столом. Если у кого-то положительный результат, мы должны просто поместить его в карантин, а потом проверить всех остальных. Если они здоровы, то зачем относиться к ним так, словно они больны? Мы сумасшедшие? Эти люди вообще понимают, что делает медик?

Еще одним важным пунктом в протоколе стало помещение всей ответственности за появление зараженных в команде на плечи клубных врачей. Об этом также говорит Пульчини:

В таком случае позвольте мне решать, помещать или нет всю команду на карантин. Нет проблем. Давайте следовать немецкой модели, которая только зараженного помещает на 15 дней на карантин.

Интересно, что о немецкой модели говорил в своей речи в парламенте Италии и уже упомянутый Спадафора. И ситуация немного не такая, как ее описывает Пульчини. Немецкая модель не предписывает помещать целую команду или одного зараженного на карантин, а дает право решать этот вопрос местным органам здравоохранения. Показателен пример дрезденского «Динамо», когда всю команду поместили на карантин, выявив двух COVID-положительных. Спадафора говорит:

С первого дня карантина мы работаем над тем, чтобы безопасно вернуть спортЯ понимаю, что особое внимание уделяется футболу. Осознаю социальную значимость футбола, а также то, что это одна из важнейших отраслей в нашей стране. Федерация приняла все наши требования по протоколу, включая общекомандный карантин, ответственность клубных врачей и отсутствие дефицита тест-систем для обычных жителей регионов. Поэтому мы разрешаем тренировки. Что касается Германии, то давайте посмотрим на случай «Динамо», где вся команда попала на карантин на 15 дней. Мы не можем недооценивать проблему. Всего пару недель назад некоторые наши футболисты были на карантине. Мы хотим возобновить чемпионат и завершить его. Но делать это нужно в полной безопасности. Я прекрасно знаю, каковы спортивные и экономические ставки, прежде всего касающиеся прав на телетрансляцию.

Стоит отметить, что еще перед принятием протокола клубные врачи написали письмо в Федерацию футбола, предупредив, что многие из них могут уволиться, если будут приняты условия, описанные в протоколе. Их возмущение понятно. С одной стороны, при консультациях их мнения не учли, с другой – сделали их ответственными в случае чего. Никто бы не захотел оказаться в таком положении. Наверняка боссам клубов придется как-то в ручном режиме решать вопросы со своими врачами.

А тем временем футболисты-иностранцы стягиваются потихонечку в Италию, чтобы вернуться к тренировкам. Подписанный протокол позволил Серии А уже и календарь оформить. Планируется, что чемпионат возобновится 13 июня. Будут проводиться по два тура в неделю, так что завершится сезон 2 августа, как того и хотел УЕФА . 1 и 22 июля предполагаются окна для проведения полуфиналов Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом», «Наполи» и «Интером», а потом и финала.

Вот такой идеальный план от Италии. Но вмешаться в него может один фактор – если кто-то в клубах окажется инфицированным. Тогда двухнедельный карантин для всей команды, и весь чемпионат снова под угрозой.