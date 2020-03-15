«Ростов» и москвичи. «Локо» постигнет судьба ЦСКА?

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сегодня, 12:43

«Ростов» начал неделю победой над ЦСКА , а закончит матчем с «Локомотивом», в котором тоже хочет победить. «Соккер.ру» — о центральной битве тура.

Непростая неделька для «Ростова»: два подряд домашних матча с прямыми конкурентами из Москвы. Партию у ЦСКА «желто-синие» и Валерий Карпин, который остался крайне недоволен качеством игры своей команды, выиграли со счетом 3:2, хотя едва не позволили оставшемуся вдевятером оппоненту уйти от поражения — спасибо Федору Чалову, который не умеет бить пенальти. Теперь на очереди «Локомотив», соперник куда более опытный во всех отношениях, неудобный для «Ростова». Но простых конкурентов вообще не бывает, когда клуб сражается за Лигу чемпионов. И для «Локомотива» «Ростов» тоже — та еще заноза. Матч будет тяжелым для обеих команд.

Турнирное положение

«Ростов» и «Локомотив» претендуют на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Железнодорожники могут в третий раз подряд сыграть в турнире для сильнейших команд Европы, который сейчас поставлен на паузу из-за коронавируса, а «Ростов» может пробиться в ЛЧ только во второй раз в своей истории. Впервые играли в этом турнире в сезоне 2016/17, когда под руководством Курбана Бердыева завоевали «серебро» РПЛ .

Тогда команда со второго места попадала в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, так будет и в следующем сезоне, но пока у нас еще две прямых путевки, поэтому финиш на второй строчке — мечта каждого преследователя «Зенита», уже особенно не рассчитывающих на титул. «Краснодар» лидирует в этой борьбе, опережая «Ростов» и «Локомотив» на 3 очка.

Сегодняшние соперники имеют в своем активе по 38 баллов. Понятно, что многое еще может измениться за оставшиеся туры, но очный матч имеет огромное значение. В прошлом туре «Ростов» значительно сократил шансы ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов, проигравший в сегодняшнем матче тоже может отстать от второй строчки на 6 очков. Каждая игра между командами из первой пятерки имеет огромное влияние на верхушку турнирной таблицы, и встреча на «Ростов Арене» не является исключением.

Лицом к лицу

«Ростов» выиграл у «Локомотива» в первом круге на « РЖД Арене» благодаря дубль Элдора Шомуродова и сумасшедшему спасению Евгения Чернова, который спиной отразил удар Луки Джорджевича на линии ворот. Эта победа прервала шестиматчевую серию «Ростова» без побед в матчах с «Локо», причем железнодорожники выиграли 5 из 6 этих встреч, в том числе три последние матча на поле «Ростова».

В последний раз на своем поле «Ростов» обыгрывал «Локомотив» еще при Бердыеве, осенью 2016-го. Три с половиной года назад все решил гол Дмитрия Полоза в концовке первого тайма, но после этого гости увозили победы с берегов Дона. Началось все в чемпионском сезоне «Локо», когда Эдер забил единственный гол на третьей минуте добавленного ко второму тайму времени. «Ростовом» тогда руководил Леонид Кучук.

Прошлой весной уже Карпин дважды капитулировал перед старшим товарищем: в апрельском матче РПЛ «Локомотив» выиграл 2:1 с дублем Джефферсона Фарфана, причем победный гол тоже случился поздно — на 85-й минуте. В мае команда Сёмина прибыла на берега Дона, чтобы сразиться с местной командой в полуфинальном матче Кубка России. Голы Рифата Жемалетдинова и Федора Смолова остались без ответа, а «Ростов» в третий раз подряд проиграл «Локомотиву» на своем поле. Прервется ли эта серия сегодня?

Тактика и составы

В состав «Ростова» должны вернуться Хаджикадунич и Норманн, пропускавшие матч против ЦСКА из-за перебора желтых карточек, возможно, они помогут укрепить центральную ось, которая в матче с армейцами выглядела недостаточно стабильной. Не сможет выйти на поле Данил Глебов — теперь автоматическая дисквалификация настигла его, не до конца здоровы Ионов, Чистяков, Логашов и Бабурин. Вряд ли стоит ждать их появления на поле. А вот выход с первых минут Павла Мамаева напрашивается. Скорее всего, вместо Зайнутдинова, игравшего в предыдущих матчах.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков — Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов — Норманн — Мамаев, Еременко, Попов, Байрамян — Шомуродов.

Ведран Чорлука готовился к матчу с «Ростовом», а красная карточка Кверквелии, полученная в игре с «Ахматом», отменена. Юрий Сёмин утверждает, что Антон Миранчук готов сыграть против «Ростова», но вряд ли он выйдет с первых минут, зато снова можем увидеть 20-летнего Магкеева в центре поля, Станислав оставил приятное впечатление по матчам с «Зенитом» и «Ахматом».

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес — Магкеев, Крыховяк — Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Жоау Мариу — Эдер.

Кто что сказал?

Хорен Байрамян, полузащитник «Ростова»:

Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник. Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков. Нас мотивирует каждая команда. Мы прекрасно понимаем, что предстоит важная игра. Будем выкладываться на 200%, а там посмотрим, как все получится. У них очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

Все матчи с «Ростовом» у нас похожи, это квалифицированная команда, хорошо ведет единоборства, это будет сложный матч. В первом круге мы проиграли, а еще я помню, что как-то «Ростов» отбирал золотые медали у «Локомотива».

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова»: