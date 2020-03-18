Кому быть третьим лишним?

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сегодня, 11:30

«Соккер.ру» следит за ситуацией во Второй Бундеслиге.

За четыре месяца, которые прошли со времени предыдущего обзора, ситуация в турнире не претерпела каких-то серьёзных перемен. По-прежнему впереди три клуба — «Арминия», «Штутгарт» и «Гамбург». Но сейчас эта троица отдалилась от преследователей на приличное расстояние. Исключение составляет «Хайденхайм», отстающий от «Штутгарта» на четыре очка, а от «Гамбурга» — на три. Но вряд ли этому клубу «грозит» повышение в классе.

Не сыгранными остаются девять туров. На момент приостановки чемпионата «Арминия» довольно уверенно чувствует себя на вершине. Шесть очков отрыва в «Штутгарта» и семь от «Гамбурга». Довольно много. Возможно, судьба первой прямой путёвки уже предрешена. «Плохая девочка» крепко в неё вцепилась и не захочет отдавать более именитым конкурентам. Зато шансы «Штутгарта» и «Гамбурга» прийти на финиш вторым примерно равны. С третьего места тоже можно подняться в Первую Бундеслигу, но через переходные матчи с шестнадцатой командой элиты. Шансы пятьдесят на пятьдесят, поэтому швабам и «красноштанникам» лучше не испытывать судьбу.

«Штутгарт» в прошлом году как раз и пострадал в переходном турнире, уступив в переходняках «Униону». Теперь нужно выбираться. Вторая Бундеслига затягивает. Засидишься там, и сойдёт былой лоск. Сколько некогда именитых германских клубов обитают в низших лигах! И слова некогда становится ключевым. «Швабы» завершили первый круг на третьем месте. Количество очков такое же как у «Гамбурга», подвела разница мячей.

Последовали оргмеры со стороны руководства. Тренер Тим Вальтер получил рождественский «подарок» в виде увольнения. На его место был назначен Пеллегрино Матараццо. Острословы успели прозвать его гибридом Пеллегрини и Матерацци. Весьма необычный персонаж. Сорок три года, но выглядит лет на десять старше из-за седой бороды.

Итальянец по национальности, о чём несложно догадаться по имени, но родился в США . Футбольная карьера, игрока и тренера, связана с Германией. Играл в обороне дубля «Нюрнберга» и ряда клубов региональных лиг. В 33 закончил играть. Тренировал второй и молодёжный составы «Нюрнберга», а два последних года трудился в «Хоффенхайме». Одно время помогал Юлиану Нагельсманну, но в Лейпциг вслед за шефом не поехал.

В «Штутгарте» Пеллегрино Матараццо впервые получил самостоятельную практику. «Швабы» провели под его руководством семь встреч, четыре из которых выиграли. В трёх оставшихся две ничьи и поражение. Одна из ничьих приходится на домашний матч с «Арминией». Также при новом тренере южане поправили разницу мячей. Но всё равно уступают по этому показателю «Гамбургу». И в случае равенства очков преимущество получит «Гамбург». Который, как известно, отсутствует в Первой Бундеслиге второй год.

«Красноштанники» ещё осенью поняли, что им предстоит борьба не столько с «Арминией», сколько со «Штутгартом». В отличие от конкурентов они не стали менять тренера по ходу турнира. Командой по-прежнему руководит Дитер Хеккинг. Но нельзя сказать, что всё складывается так, как хотелось бы болельщикам славного и популярного клуба. В феврале «Гамбург» ощутил заметный спад, который не мог не отразиться на результатах. Проигрыш в дерби «Санкт-Паули», причём на родном «Фолькспаркштадион» 0:2, потом увесистые 0:3 в Ауэ от «Эрцгебирге», побратима «Спартака». Тяжело далась домашняя победа над «Ян Регенсбург». И неизвестно, как бы сложилась дальнейшая кампания «Гамбурга», если б не вынужденный перерыв. В ближайших трёх турах «красноштанникам» предстояло отправиться в Баварию в гости к крепкому «Гройтер Фюрту», затем принять «Арминию», а уже потом сыграть в Штутгарте главный матч второго круга. Теперь выдохшийся «Гамбург» может взять передышку, а вот набравшие воздуха паруса «Штутгарта» могут обвиснуть. Однако вынужденное бездействие не пойдёт на пользу никому. На стороне швабов менее сложный календарь. У «красноштанников», ещё раз напомним, лучшая разница мячей — +20 против +13.

Немного о других известных и популярных клубах, играющих сейчас во Второй Бундеслиге. «Гройтер Фюрт» и «Дармштадт» пока в состоянии конкурировать лишь за пятое место. «Ганновер», сменивший уже двух тренеров, расположился в серединке — на девятой позиции. После прихода турецкого тренера Кенана Кочака саксонцы стали демонстрировать атакующий и вразумительный футбол. Чего не было ни при известном специалисте Мирко Сломке, ни при боснийце Асифе Шариче.