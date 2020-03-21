Всё то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья

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сегодня, 21:32

«Соккер.ру» рассказывает о чемпионате, который продолжается вопреки пандемии коронавируса.

Вынесенные в заголовок строчки из весьма популярного и актуального в наши дни произведения А. С. Пушкина подсказывают, что речь пойдёт о турнире, который не был прерван. Но это не только что стартовавший чемпионат Белоруссии. На другом конце планеты, где уже осень, продолжается регулярный чемпионат австралийской А-Лиги. И хотя число заболевших в стране перевалило за восемь сотен, границы закрыты на замок, а власти еще три дня назад объявили чрезвычайное положение, в футбол в не самой футбольной стране продолжают играть. Даром, что без зрителей.

Пока австралийцы решили доиграть хотя бы регулярный чемпионат. Одиннадцати участникам А-Лиги осталось сыграть по восемь — девять матчей, чтобы определить премьера. Так в Австралии называется клуб, занявший первое место в регулярном первенстве. А потом шесть сильнейших команд лиги определят чемпиона. Сначала команды, занявшие с третьего по шестое места, играют в четвертьфиналах, затем, в полуфиналах в борьбу вступают премьер и вице-премьер. Чемпион определяется в Гранд-финале. Но сохранится ли подобная схема в текущем сезоне — неизвестно. Может, придётся обойтись и без определения чемпиона. Тогда Австралию в Азиатской Лиге чемпионов представят премьер и вице-премьер. Но пока австралийские футбольные власти не заглядывают так далеко. Им бы премьера определить. Дату Гранд-финала придётся уточнить. Пока он запланирован на 16 или 17 мая.

Что же представляет собой А-Лига, матчи которой скоро можно будет увидеть на наших экранах. Закрытая лига, в которой собраны одиннадцать клубов — десять австралийских и один новозеландский. Четыре команды представляют Сидней и его пригороды, три — Мельбурн, по одному Аделаиду, Брисбен и Перт. В следующем сезоне двенадцатым клубом А-Лиги станет «Макартур» из Сиднея. Столица страны Канберра пока обходится без большого футбола. Регулярный чемпионат проводится в три круга. Про то, как определяются чемпион и премьер вы прочитали в предыдущем абзаце. Остается лишь добавить, что в прошлом году премьером впервые в истории стал «Перт Глори». Но в Гран-финале «Глори» уступила «Сиднею». Для «небесно-голубых» этот чемпионский титул оказался четвёртым. Столько же у «Мельбурн Виктори». У обоих клубов по три титула премьера. Полное равенство. Несмотря на юный возраст, а А-Лига разыгрывается, начиная с сезона 2005-06, турнир обзавёлся несколькими дерби. Главное из которых — «Биг Блю», — противостояние между «Сиднеем» и «Мельбурн Виктори». Встречу самых титулованных клубов стараются приурочить к отмечаемому 25 января Дню Австралии.

Большим зрительским интересом пользуется «Дистанционное дерби» — матчи двух самых удалённых друг от друга коллективов — «Перт Глори» и новозеландского «Веллингтон Феникс». Соперников разделяет расстояние 5 255 километров. Это самые удалённые на данный момент клубы, играющие в высшем дивизионе. «Зенит» и «Луч» сейчас играют в разных лигах, а «Балтика» с «Лучом» — клубы ФНЛ , поэтому рекорд пока не у нашего чемпионата.

Основу «Веллингтон Феникс» составляют новозеландцы, в остальных же клубах играют преимущественно австралийцы. Регламентом предусмотрено пять легионеров. Если кто-то из них получает травму, то его можно заменить другим иностранцем. Лимит не распространяется на игроков, имеющих австралийский паспорт.

Звёзд уровня Алессандро Дель Пьеро, Ромарио или Робби Фаулера в А-Лиге сейчас нет. Точнее Фаулер присутствует, но в роли главного тренера «Брисбен Роар». В составе «Роара» все пять легионеров — родоначальники футбола — два англичанина, шотландец, валлиец и ирландец, но в английской Премьер-лиге они не засветились. Но есть и именитые футболисты. Например, в «Мельбурн Сити» выступает бывший правый полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета, а капитан «Мельбурн Виктори» — немало поигравший в сборной Швеции и ПСВ Ола Тойвонен. В составе чемпиона «Сиднея» можно найти бывшего полузащитника «Баварии», «Шальке» и «Герты» Александра Баумйоханна, его коллег Милоша Нинковича, отыгравшего более сотни встреч за киевское «Динамо», и поигравшего за «Аланию» Костаса Барбарусеса, а также партнёра Павла Погребняка по нападению «Рединга» английского француза Адама Ле Фондре. Обладатель внушительной бороды, бронзовый призёр последнего Евро валлиец Джо Ледли выступает за «Ньюкасл Джетс». Рядом с ним уживаются три ирландца — два республиканца Уэсли Хулахан и Рой О'Донован и футболист молодёжной сборной Северной Ирландии Бобби Барнс. Опытный итальянец Алессандро Диаманти носит капитанскую повязку в «Вестерн Юнайтед», а его одноклубником является игрок сборной Греции Панайотис Коне. Полузащитник «Перт Глори» Диего Кастро немало поиграл за «Спортинг» из Хихона и «Хетафе». Бывший полузащитник «Галатасарая» и «Бурсаспора», а ныне тренер «Веллингтон Феникс» Уфук Талай работает с тремя англичанами, двое из которых защитник Стивен Тэйлор и нападающий Гари Хупер были вполне добротными футболистами Премьер-Лиги. Один трудился в обороне «Ньюкасла», другой бегал в нападении «Норвича», «Шеффилд Уэнсдэй» и шотландского «Селтика».

В борьбе за звание премьера действующий чемпион «Сидней» на восемь очков опережает «Мельбурн Сити». А тот в свою очередь набрал на четыре очка больше «Веллингтон Феникс». Наверное, судьба второго по рангу титула предопределена. Если же будет разыграно звание чемпиона, то помимо трёх перечисленных команд на него наверняка будет претендовать «Брисбен Роар». За две оставшихся вакансии будет яростная борьба четырёх клубов — «Перт Глори», «Вестерн Юнайтед», «Аделаида Юнайтед» и «Вестерн Сидней Уондерерс». «Ньюкасл Джетс» и один из самых титулованных клубов Австралии «Мельбурн Виктори» уже не попадут в плей-офф. А застрявший на последней позиции «Сентрал Кост Маринерс» может быть доволен только тем, что из А-Лиги никто не вылетает.