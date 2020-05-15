С возвращением, дорогая! Бундеслига: переподключение к сезону 2019/20

1589568792

вчера, 21:53

Уже завтра «Соккер.ру» будет наслаждаться футболом высокого уровня. Айда вместе с нами!

После двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса Бундеслига станет первым крупным европейским футбольным чемпионатом, который нажмет на «Play» и продолжит сезон 2019/20. У немцев есть четкий план действий, но исключить риски на 100% не представляется возможным, а их наличие порождает беспокойство и неуверенность. А все ли будет нормально? Не вмешается ли гадкий COVID-19 в футбольные дела снова?

Каждый новый случай заболевания — адская головная боль для футбольных властей, а новая вспышка заболевания среди футболистов заставит отказаться от планов по завершению чемпионата. Придется контролировать большое количество людей, не все они ответственные, хотя дело происходит в Германии.

Так, дрезденское «Динамо» из второго дивизиона на прошлых выходных отправилось на двухнедельный карантин из-за нескольких положительных тестов, а тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих не сможет руководить своей командой от бровки в игре с «Вольфсбургом» из-за нарушения условий карантина. И это только начало.

В любом случае, мы желаем Бундеслиге только отрицательных тестов на COVID-19 и яркого футбола, несмотря ни на что. С завтрашнего дня взоры всего спортивного мира будут прикованы к немецкому футболу. И вы тоже обязательно включите какой-нибудь матч Бундеслиги, даже если раньше пренебрегали чемпионатом Германии, заглядываясь на АПЛ , Ла Лигу или Серию A. Чтобы вы не запутались, расскажем о самом главном, что нужно знать перед рестартом Бундеслиги.

В чем «фишка» чемпионата Германии?

Увы, главной «фишки» Бундеслига в ближайшие месяцы будет лишена. Речь, конечно же, о болельщиках и потрясающей атмосфере, которую они создают на трибунах. Немецкий чемпионат считается наиболее успешным национальным турниром в Европе по работе со зрителями. Здесь всегда полные и шумные стадионы, яркие перформансы фанатов. Но в сегодняшних реалиях это не актуально: матчи будут проходить без зрителей.

В отсутствие болельщиков главной особенностью Бундеслиги следует считать результативность. На протяжении уже нескольких лет немцы лидируют среди чемпионатов «Большой пятерки» по среднем количеству голов за игру. Например, в прошлом сезоне в Бундеслиге в среднем забивалось 3.18 гола за матч, в то время как в АПЛ 2.82, а в Ла Лиге и вовсе 2.59. В Германии регулярно случаются диковатые перестрелки, а, как минимум, половина матчей каждого тура завершается результативным весельем с четырьмя голами и более.

Кто сражается за титул в Бундеслиге?

Выигравшая семь предыдущих сезонов «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 55 очками, дальше идут дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50) и гладбахская «Боруссия» (49), а «Байер» (47) мечтает разбить первую четверку, финиш внутри которой обеспечивает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. «Бавария» в этом сезоне не сразу захватила лидерство, пришлось сместить Нико Ковача и назначить Ханси Флика, но сейчас мюнхенцы — главные претенденты на титул, впрочем, «Боруссия» с Холандом и «РБ Лейпциг» с Вернером рассчитывают навязать «Баварии» борьбу. Может быть, с новыми силами включатся в драку и «жеребцы» из Менхенгладбаха, лидировавшие на протяжении большей части осени. Обиднее всего придется пятому лишнему в этой компашке, а ведь кто-то махнет мимо ЛЧ .

Какие большие матчи ждут нас впереди?

В Бундеслиге сыграно 25 туров из 34, а оставшиеся девять раундов должны уместиться в календаре до 30-го июня. Ближайшие полтора месяца получатся насыщенными, а вот самые яркие матчи в расписании:

26 тур: «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке». Уже завтра Рурское Дерби — одно из самых больших противостояний футбольной Германии! «Дортмунду» нельзя терять очки, чтобы не вылететь из гонки за титулом, а «Шальке» предстоит напряженная борьба за попадание в Лигу Европы.

27 тур: «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер». Сейчас между этими командами 2 очка, а на кону — путевка в Лигу чемпионов.

28 тур: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Самое большое противостояние в Бундеслиге! «Бавария» и «Боруссия» выиграли 10 подряд чемпионатов совместными усилиями и взяли 22 из 26 последних титулов. Этот матч никак нельзя пропустить!

30 тур: «Байер» — «Бавария»

31 тур: «Бавария» — «Боруссия» (Менхенгладбах)

В этих матчах «Бавария» будет сдавать чемпионский тест. И да, нужно вспомнить первый круг, когда «аптекари» и «жеребцы» поочередно обыграли мюнхенцев со счетом 2:1. Месть будет жестокой?

33 тур: «РБ Лейпциг» — «Боруссия» (Дортмунд)

Как знать, с каким турнирным багажом подойдут к этой встрече «быки» и «шмели»? Может быть, они сбросят «Баварию» со скалы и будут оспаривать титул в эндшпиле сезона? В любой случае, встреча двух участников плей-офф Лиги чемпионов от Бундеслиги — событие не рядовое, особенно, если помнить о счете 3:3 в декабрьском матче этих команд.

За кем следить отдельно?

Мы рассказывали о лучших игроках Бундеслиги в сезоне 2019/20, и хотя после двухмесячного перерыва может произойти смена ролей, думаю, нужно ориентироваться на имеющийся список героев. А имена самых крутых парней вы и так знаете: Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд, Тимо Вернер, Джейдон Санчо, Томас Мюллер…