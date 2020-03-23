«Орлы» из сгоревшего дворца

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сегодня, 16:30

Первый материал нового блога «Строка в таблице» посвящён лондонскому «Кристал Пэлас».

Фёдор Чалов ещё не добрался до «Кристал Пэлас» и не факт, что он там окажется. Однако поговорить о его потенциальном новом месте работы стоит. Тем более что команда интересная, и тренер у неё замечательный — старейший наставник Премьер-Лиги Рой Ходжсон.

Первый вопрос, который приходит при упоминании названия столичного клуба, — что же это за «Хрустальный дворец»? Именно так переводится с английского название клуба. Была в британской столице такая достопримечательность. Ко Всемирной выставке, проходившей в Лондоне в 1851 году, в Гайд-Парке был простроен очень современный по тем временам павильон. Конечно, никакого хрусталя там не было, использовалось обычное листовое стекло. Архитектор Джозеф Пакстон сделал металлическими перекрытия и деревянными рамы. Всё остальное было из стекла. Судя по фотографиям, смотрелось красиво.

После выставки «Хрустальному дворцу» нашли другое место — на юге Лондона. Павильон был разобран и собран заново. Тут проходили разные выставки, торжественные мероприятия, а в 1911 году во дворце прошли торжества по случаю коронации Георга V. На время Первой мировой войны здесь был оборудован склад.

А при чём тут футбол? А при том, что в 1905 году рядом с «Хрустальным дворцом» был построен одноимённый стадион, а при нём создали футбольную команду. Которая очень долго обитала на задворках. Вплоть до шестидесятых годов прошлого столетия. А потом начала расти, и в 1969-м добралась до первого дивизиона (имеется в виду «старый» первый дивизион). К тому времени клуб обзавёлся всем известной эмблемой и прозвищем «орлы». Позаимствовали у «Бенфики» в середине шестидесятых. Красно-синяя полосатая форма появилась в конце сороковых годов. Если Фёдор всё же перейдёт, то ему не придётся привыкать к новой цветовой гамме.

Сам «Кристал Пэлас» в 1924 году съехал с одноимённого стадиона на «Селхерст Парк», расположенный в Норвуде. Сразу вспоминается рассказ Артура Конан Дойла «Подрядчик из Норвуда», где пожилой архитектор инсценировал свою гибель на пожаре. А вот сам «Хрустальный дворец» сгорел на самом деле. В 1936 году огонь уничтожил нуждавшееся в ремонте сооружение. Англичане собирались восстановить столичную достопримечательность, но вскоре грянула Вторая мировая война. После которой пришлось восстанавливать более важные объекты. Потом появился музей «Хрустального дворца», но не сам дворец.

Стадион «Кристал Пэлас» стал легкоатлетическим. Но клуб вынашивает планы вернуться в старый дом, заново его отстроить. Но это в перспективе. Пока что «орлы» принимают соперников на «Селхерст Парк». Долгое время они пускали на постой «Уимблдон», но сейчас надобность в этом отпала.

В семидесятые-восьмидесятые «орлы», как и подобает вольным птицам, курсировали по просторам английского футбола — от первого дивизиона до третьего. В 1989-м вернулись в первый и едва не выиграли свой первый трофей — дошли до финала Кубка Англии, где в переигровке уступили «Манчестер Юнайтед». Эта победа позволила Алексу Фергюсону удержаться на «Олд Траффорд» и построить потом великую команду. «Пэлас» в следующем сезоне поднялся на третье место. Так высоко он не забирался ни до 1991 года, ни после. Образовалась хорошая команда. В воротах Найджел Мартин. В обороне Гарет Саутгейт и Ричард Шоу, Алан Пардью в средней линии, и прекрасный тандем темнокожих форвардов Йан Райт — Марк Брайт. Командовал этой компанией бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Стивен Коппелл. Но всё испортил председатель правления клуба Рон Нодс, сказавший в прямом эфире, что темнокожие футболисты недостаточно прилежны на тренировках. Райт и Брайт приняли это на свой счёт и обвинили шефа в расизме. Йан ушёл в «Арсенал» и стал легендой «Хайбери», Марк через год отправился в «Шеффилд Уэнсдей». «Пэлас» же пришёл в негодность. Сначала опустился с третьего места на десятое, а в первом сезоне Премьер-Лиги и вовсе рухнул в первый дивизион. Уже в новый.

«Орлы» несколько раз выбирались в Премьер-Лигу, но неизменно терпели неудачи. Только в 2013 году, с четвёртой попытки им удалось закрепиться. И с тех пор «Кристал Пэлас» держится в элите. Возникал момент, когда «орлы» не то что балансировали на грани, вообще казались безнадёжными. На старте сезона-2017/18 восемь поражений в десяти встречах. После такого начала обычно не выживают. Но клуб своевременно позвал дедушку Роя Ходжсона, который спас лондонцев от вылета. Ходжсон в своём преклонном по футбольным меркам возрасте продолжает работать с командой Премьер-Лиги.

Нынешний «Кристал Пэлас» — середняк, к которому вполне подойдёт избитый эпитет «крепкий». «Орлы» довольно прилично укомплектованы. Испанец Висенте Гуаита вытеснил из ворот бронзового призёра последнего Евро валлийца Уэйна Хеннесси. И не зря. Гуаита сейчас один из самых выручающих вратарей Премьер-Лиги. Справа в обороне опытнейший Джоэл Уорд, слева прошедший школу «Челси» голландец Патрик ван Анхольт. Гари Кэхилл прошёл в «Челси» не школу, а университет. Джеймс Томкинс восемь лет отработал в «Вест Хэме». В центре поля мощный кулак — Шейку Куяте, Лука Миливоевич и Джеймс МакАртур. И атакующий трезубец — Вилфрид Заха, Джордан Айю и Кристиан Бентеке. И приличная скамейка запасных — Мартин Келли, Джеффри Шлупп, Макс Майер, Джеймс МакКарти, Эндрос Таунсенд. Но нападающих всего трое. Четвёртый, арендованный у «Эвертона» турок Дженк Тосун, получил травму и выбыл из строя до конца года.

Главная звезда, конечно, Заха. Когда-то Вилфрид мечтал о «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, но пришлось довольствоваться «Кристал Пэлас» и командой Кот-д’Ивуара, откуда родом предки Вилфрида. Со сборной уже всё ясно, но Заха, обжегшийся в МЮ , хочет ещё раз попытать счастья в более солидном клубе. Недовольны в клубе низкой результативностью Бентеке. Поэтому Фёдор Чалов может пригодиться «орлам». Однако не всем выходцам из континентальной Европы удаётся прижиться на «Селхерст Парк». Лука Миливоевич дослужился до капитана, а Макс Майер, один из лидеров «Шальке» времён Доменико Тедеско, довольствуется выходами на замены.

«Пэлас» освоился в роли середняка. Захочется ли ему замахнуться на большее? Возможно. Но не всегда желания совпадают с возможностями. Однако в любом случае этот лондонский коллектив может стать трамплином. А может и не стать. Два русских футболиста, правда, играли они за сборную Латвии, за «Кристал Пэлас» в своё время выступали. Но никуда дальше в английском футболе ни Александр Колинько, ни Андрей Рубин не продвинулись.