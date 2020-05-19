«Герта» — «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:48

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на стартовый матч 27-го тура Бундеслиги, в котором сыграют «Герта» и «Унион».

«Герта»

Команда Бруно Лаббадии в стартовом матче после карантина эффектно обыграла в гостях «Хоффенхайм». Игроки берлинского клуба трижды поразили ворота соперника после перерыва, и отправились домой с тремя очками в кармане.

Эта победа стала восьмой для «Герты» в проходящем розыгрыше чемпионата Германии. Команда занимает одиннадцатую строчку в рейтинге, имея преимущество в восемь баллов над зоной вылета.

«Унион»

Новичок первой немецкой Бундеслиги неудачно сыграл после возобновления чемпионата. Но стоит учесть тот факт, что «Унион» противостоял дома «Баварии, которая одержала победу на классе (0:2).

В турнирной таблице берлинский клуб идет на двенадцатом месте, отставая от своих соседей на одну строчку и один балл. В последних пяти матчах чемпионата „Унион“ победил только раз.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Герта“ — 2.340

Ничья – 3.450

Победит „Унион“ — 3.160

Статистика

„Герта“ еще не побеждала „Унион“ в домашних матчах – 1 ничья и 1 поражение.

„Герта“ не выигрывала в шести последних домашних матчах Бундеслиги.

В двух очных встречах команд на стадионе „Герты“ забивалось три и больше голов.

Прогноз

„Герта“ и „Унион“ соседи не только по городу, но и по турнирной таблице Бундеслиги. Сейчас команды находятся приблизительно на одинаковом уровне, что только подымает интерес к их очному противостоянию.