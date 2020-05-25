Рейтинг! Топ-10 португальцев в РПЛ во главе с Данни

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сегодня, 13:05

Сильнейшего португальского легионера РПЛ вы назовете легко, а «Соккер.ру» поможет соорудить свиту для Мигеля.

10 место. Манише («Динамо») — 13 матчей, 2 гола

Этот блестящий полузащитник, выигравший в своей карьере россыпь титулов с «Порту», а также засветившийся в «Челси» и «Интере», сыграл за «Динамо» всего ничего, да еще и в темные века, но уровень мастерства Манише не позволяет забыть об этом футболисте, которому очень быстро надоело в России. Тем не менее португалец успел отметиться голами в ворота «Рубина» и «Алании», а еще носил капитанскую повязку «Динамо» в паре матчей.

9 место. Угу Алмейда («Кубань» и «Анжи») — 27 матчей, 7 голов

До переезда в РПЛ у Алмейды были результативные заходы в чемпионаты Германии и Турции, где португальский форвард играл за «Вердер» и «Бешикташ» соответственно, а еще он провел больше полусотни встреч за сборную Португалии и забил 19 голов. В общем, Угу был весьма статусным форвардом для «Кубани» и «Анжи», в составе которых, увы, не феерил, но и обедню не портил. Особенно запомнился победный гол Алмейды за «Кубань» в полуфинале Кубка России в ворота ЦСКА .

8 место. Рикарду Алвеш («Оренбург») — 34 матча, 6 голов

Один из лидеров сегодняшнего «Оренбурга», футболист с прекрасной левой ногой, который не потерял хватку во втором сезоне в РПЛ . Рикарду участвовал результативными действиями в двух победах над «Спартаком», а он ведь не только забивает, но и раздает передачи, как и положено атакующему полузащитнику. Алвеш еще не стар — ему 27 лет (по меркам РПЛ — почти юниор), так что не откажем португальцу в шансе в течение пары лет оказаться в более серьезном клубе нашей Премьер-Лиги.

7 место. Фернанду Мейра («Зенит») — 53 матча, 1 гол

Мейра выигрывал чемпионский титул в Бундеслиге со «Штутгартом», потом с «Галатасараем» в турецкой Суперлиге и, наконец, сделал вклад в «золото» «Зенита» 2010 года. Фернанду приехал в Санкт-Петербург уже после 30 лет и недолго был игроком стартового состава «Зенита», но след в РПЛ оставил, пусть и не самый глубокий среди своих соотечественников.

6 место. Луиш Нету («Зенит») — 175 матчей, 1 гол

Нету то играл за «Зенит», то сидел на скамейке, то ездил в командировку в «Фенербахче», но в итоге «налетал» 175 матчей за шесть лет — больше из португальцев в РПЛ только у Данни. К тому же Луиш — двукратный чемпион России, выигрывал титулы при Андре Виллаш-Боаше и Сергее Семаке. Пусть этот защитник в «Зените» в основном мог рассчитывать на роли второго плана, за выслугу лет Луиш Нету заслуживает довольно высокую позицию в топе.

5 место. Марсио Абреу («Краснодар») — 95 матчей, 9 голов

«Краснодар» нашел этого недооцененного полузащитника в Болгарии, и Марсио в течение первых трех сезонов «быков» в РПЛ определял лицо команды в полузащите сначала вместе с Дринчичем, позже играл уже в компании Газинского, Мамаева и Перейры. За три сезона работоспособный центральный полузащитник провел за «Краснодар» 95 матчей, в которых забил 9 голов и раздал столько же голевых передач.

4 место. Эдер («Локомотив») — 83 матча, 13 голов

Не самый мастеровитый и не самый стабильный нападающий, зато обладает исключительным умением забивать важные голы. Именно Эдер в несвойственной для себя манере воткнул мяч в ворота сборной Франции в дополнительное время финала Евро-2016 и сделал скачущего на бровке травмированного Криштиану Роналду чемпионом Европы, Эдер же забил «Золотой гол» в чемпионском сезоне «Локомотива», когда в самой концовке матча принес железнодорожникам победу над «Зенитом». В золотой кампании «Локо» португалец забил 4 гола, 3 из которых оказались победными.

3 место. Бруну Алвеш («Зенит») — 101 матч, 3 гола

«Зенит» заплатил за Бруну Алвеша 22 миллиона евро в 2010 году, и португальский защитник помог «сине-бело-голубым» выиграть два чемпионата России и Суперкубок. Карьера Алвеша впечатляет: он играет на профессиональном уровне уже больше 20 лет, на заре карьеры преодолел серию аренд, пока не заслужил шанс проявить себя в «Порту». Первый вызов в сборную Бруну получил в 26 лет, в 35 стал чемпионом Европы и еще пару лет играл за Португалию, собрав 96 матчей и 11 голов. Сейчас Алвешу 38, и он не собирается завязывать с футболом, как минимум, до следующего года, причем является ключевым игроком крепкого середняка Серии A «Пармы».

2 место. Мануэл Фернандеш («Локомотив» и «Краснодар») — 156 матчей, 36 голов

Нынешнюю весну Фернандеш начал в стартовом составе «Краснодара», уже успел отметиться парочкой важных голов за «быков», впрочем, Мануэл по-прежнему ассоциируется с «Локомотивом», с которым выиграл три Кубка России и чемпионат 2017/18, по итогам которого претендовал на звание лучшего игрока всего сезона. А ведь в какой-то момент Фернандеш оказывался на задворках «Локомотива» и воевал со Смородской, но потом пришел Семин и сделал португальца звездой клуба в успешных сезонах.

1 место. Мигель Данни («Динамо» и «Зенит») — 369 матчей, 88 голов