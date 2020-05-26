«Фортуна» — «Шальке»: прогноз и котировки БК Pinnacle

В 28 туре немецкой Бундеслиге состоится матч в Дюссельдорфе, в котором сыграют «Фортуна» и «Шальке». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этой встречи.
«Фортуна»
На финише текущего сезона команда из Дюссельдорфа будет спасаться от вылета во вторую Бундеслигу. Пока перспективы у «Фортуны» выполнить этот план весьма солидные. «Девяносто пятые» не проигрывают в пяти турах кряду, правда, четыре последних матчах завершили вничью.
На прошедших выходных «Фортуна» ездила в гости к «Кельну», откуда вернулась с одним очком (2:2).
«Шальке»
«Ноль четвертые» так и не вышли из кризиса, из-за чего, они уже выпали из первой шестерки. На минувших выходных команда Давида Вагнера опозорилась в домашнем матче с «Аугсбургом», уступив по всем статьям (0:3).
Это поражение стало четвертым для «Шальке» за последние пять туров. Не побеждает команда из Гельзенкирхена с середины января.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фортуна» — 2.760
- Ничья – 3.270
- Победит «Шальке» — 2.740
Статистика
- «Фортуна» не проигрывала «Шальке» в двух последних матчах.
- В 4 из 5 последних очных встреч команд забивалось минимум три гола.
- Три из пяти последних матчей «Фортуны» дома закончились вничью.
- «Шальке» проиграл 3 из 5 предыдущих матча в гостях.
Прогноз
«Фортуна» сейчас больше мотивирована побеждать, чем ее кризисный соперник. Команде из Дюссельдорфа нужны очки, чтобы покинуть зону непрямого вылета, а «Шальке» уже попросту доигрывает сезон.
В двух последних встречах «Фортуна» не уступала своему сопернику и вполне может повторить этот успех снова. Предлагаем заиграть ставку Ф1(0), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.970.