«Фортуна» — «Шальке»: прогноз и котировки БК Pinnacle

1590470479

вчера, 08:21

В 28 туре немецкой Бундеслиге состоится матч в Дюссельдорфе, в котором сыграют «Фортуна» и «Шальке». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этой встречи.

«Фортуна»

На финише текущего сезона команда из Дюссельдорфа будет спасаться от вылета во вторую Бундеслигу. Пока перспективы у «Фортуны» выполнить этот план весьма солидные. «Девяносто пятые» не проигрывают в пяти турах кряду, правда, четыре последних матчах завершили вничью.

На прошедших выходных «Фортуна» ездила в гости к «Кельну», откуда вернулась с одним очком (2:2).

«Шальке»

«Ноль четвертые» так и не вышли из кризиса, из-за чего, они уже выпали из первой шестерки. На минувших выходных команда Давида Вагнера опозорилась в домашнем матче с «Аугсбургом», уступив по всем статьям (0:3).

Это поражение стало четвертым для «Шальке» за последние пять туров. Не побеждает команда из Гельзенкирхена с середины января.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фортуна» — 2.760

Ничья – 3.270

Победит «Шальке» — 2.740

Статистика

«Фортуна» не проигрывала «Шальке» в двух последних матчах.

В 4 из 5 последних очных встреч команд забивалось минимум три гола.

Три из пяти последних матчей «Фортуны» дома закончились вничью.

«Шальке» проиграл 3 из 5 предыдущих матча в гостях.

Прогноз

«Фортуна» сейчас больше мотивирована побеждать, чем ее кризисный соперник. Команде из Дюссельдорфа нужны очки, чтобы покинуть зону непрямого вылета, а «Шальке» уже попросту доигрывает сезон.

В двух последних встречах «Фортуна» не уступала своему сопернику и вполне может повторить этот успех снова. Предлагаем заиграть ставку Ф1(0), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.970.