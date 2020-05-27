«Фрайбург» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 мая 2020, 10:43

В 29 туре чемпионата Германии «Фрайбург» на своем поле примет «Байер». Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на этот матч.

«Фрайбург»

«Черно-белые» после рестарта чемпионата Германии еще не побеждали. В минувший вторник «Фрайбург» отправился в гости к «Айнтрахту», где вел по ходу встречи со счетом 3:1, но не сумел удержать победу (3:3).

Перед этим команда минимально уступила дома «Вердеру» (0:1) и разделила очки с РБ «Лейпциг» (1:1). Набрав 38 очков, хозяева расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

«Байер»

«Аптекари» ударно вышли из карантина, одержав две победы кряду. Сначала подопечные Петера Боса разгромили в гостях «Вердер» (4:1), а затем обыграли на выезде прямого конкурента в лице «Боруссии» из Менхенгладбаха (3:1).

Правда, задержаться в первой четверке турнирной таблицы у «Байера» не вышло. Во вторник «Фармацевты» не без доли сенсации потерпели дома разгромное поражение от «Вольфсбурга» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» — 4.710

Ничья – 3.970

Победит «Байер» — 1.757

Статистика

«Байер» не проигрывает «Фрайбургу» в пяти матчах кряду – 2 победы и 3 ничьи.

«Фрайбург» проиграл 3 из 5 предыдущих домашних матча.

«Байер» победил в 5 из 6 последних выездных поединках.

Прогноз

После осечки в прошлом туре «Байер» будет пытаться исправить ситуацию. «Аптекари» в этом сезоне лучше выступают в гостях, нежели дома.

«Фрайбург» сейчас далек от своих оптимальных кондиций, чем должны пользоваться гости, которые метят на ТОП-4. Предлагаем заиграть ставку в пользу победы «Байера» с коэффициентом 1.757 в БК Pinnacle.