«Герта» — «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 мая 2020, 09:27

«Герта» и «Аугсбург» сыграют в поединке 29 тура немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на встречу в Берлине.

«Герта»

Рестарт чемпионата Германии ознаменовался для берлинского клуба первыми матчами под руководством Бруно Лаббадии. Стоит признать, что очередной тренер «Старой дамы» сумел навести внутри команды порядок, что позволило ей набрать семь очков в трех поединках.

«Герта» поочередно разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и «Унион» в берлинском дерби, а на уходящей неделе сумела поставить подножку РБ «Лейпциг», отобрав очки у фаворита в гостях (2:2).

«Аугсбург»

«Фуггеры» тоже пережили смену главного тренера, которым теперь является Хайко Херрлих. В стартовом матче после паузы «Аугсбург» обидно уступил дома «Вольфсбургу», пропустив решающий гол в компенсированное время.

Но положительные результаты долго себя ждать не заставили, и уже в следующем матче команда уничтожила в гостях кризисный «Шальке» (3:0). Несколько смазала общую картину домашняя ничья с аутсайдером Бундеслиги «Падерборном» (0:0), которая случилась в минувшую среду.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» — 1.980

Ничья – 3.770

Победит «Аугсбург» — 3.820

Статистика

В первом матче текущего сезона «Аугсбург» обыграл «Герту» дома (4:0).

Три из пяти предыдущих очных встреч команд завершились вничью.

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в двух предыдущих очных встречах соперников в Берлине.

Прогноз

«Герта» сейчас набрала отличную форму и еще может зацепиться за зону Лиги Европы. «Аугсбург» отдалился от зоны вылета, и будет доигрывать чемпионат без решения высоких задач.

Полагаем, что шансы берлинцев в этой встрече несколько выше, учитывая их результативность и мотивацию взять реванш. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1.980 от БК Pinnacle.