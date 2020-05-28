Лучшие вратари Италии 90-х. Бэтмен, Пантера и парочка Суперменов

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28 мая 2020, 16:00

Продолжаем вспоминать сильнейших голкиперов Серии А. На очереди те, кто славно поработал в последние годы ХХ века.

Джанлуиджи Буффон по сей день является игроком «Ювентуса». Но рождение Джиджи как вратаря приходится на конец прошлого века. Именно тогда в составе «Пармы» появился худой черноволосый юноша, которому предстояло стать величайшим голкипером Италии.

Однако эта статья посвящена не только Буффону, а ещё и его коллегам. Среди которых было немало достойных мастеров своего дела. С одного из них и начнём.

Франческо Тольдо (1971). «Верона» 1990-91, «Тренто» 1991-92, «Равенна» 1992-93, «Фиорентина» 1993-2001

Этот добродушный гигант получил от ворот поворот в родном «Милане», но, как видим, не пропал. Побродив три года по разным клубам, Тольдо нашёл пристанище в «Фиорентине». Помог «фиалкам» выбраться из Серии В и закрепиться в элите. Бывало всякое. Один раз пропустил восемь мячей от «Лацио». Но в целом Франческо пришёлся по душе итальянской публике. Особенно флорентийской.

Наш сайт посвящал Франческо Тольдо большую статью. Подробности его славной биографии можно при желании перечитать. Здесь же остановимся на звёздном часе Тольдо — чемпионате Европы 2000 года. Франческо ехал на первенство континента вторым вратарём без особых шансов сыграть. Но перед турниром получил травму Буффон, и Дино Дзоффу пришлось отрядить в ворота Тольдо. Который прекрасно справился с внезапно упавшей на его могучие плечи миссией. А в полуфинале с голландцами Франческо вообще стал героем. Отбил один пенальти в игровое время, напугал Патрика Клюйверта в эпизоде со вторым 11-метровым, а также сделал немало иных полезных дел. Ну а в послематчевой серии потащил еще два удара. Так сборная Италии вышла в финал и едва не выиграла его. Тольдо же был признан лучшим вратарём турнира. А также удостоен прозвища Супермен, которое уже носил Буффон.

Франческо Антониоли (1969). «Милан» 1988-94, «Чезена» 1990, «Модена» 1991-92, «Пиза» 1993-94, «Реджина» 1994-95, «Болонья» 1995-99, «Рома» 1999-2003

Невольным виновником того, что Тольдо не заиграл в «Милане», оказался его тёзка. Миланцы видели в Антониоли вратаря на долгие годы. Франческо показывал хорошую игру в юношеских командах, прошёл практику в «Монце», постепенно готовился к основе «россонери». Но не судьба. И причина в самом Франческо. Травмы и неуверенность в себе, особенно на фоне игры Себастьяно Росси, привели к тому, что вратарь молодёжной и олимпийской сборной Италии не заиграл в команде Фабио Капелло. Сначала «Милан» отправил Антониоли в «Пизу», в аренду, а потом и вовсе отпустил его. Талантливому вратарю, а Франческо бесспорно был талантлив, пришлось начинать заново. В «Реджине» он набил немало шишек, но избавился от многих комплексов. В первую очередь стал легче переживать свои неудачи. Затем Антониоли перебрался в «Болонью» и помог «россоблу» вернуться в Серию А. Не просто вернуться, но и освоиться там. Был момент, когда он уступил ворота Джорджо Стеркеле, но потом вернулся и стал видной фигурой. Капелло не забыл про однажды отвернутого им голкипера и позвал Франческо в «Рому». Там и прошли лучшие сезоны Антониоли, о которых мы ещё поговорим. В 2000 году два Франческо встретились в сборной Италии на чемпионате Европы, на котором выиграли серебро очень высокой пробы. И не надо говорить «мы пахали», указывая на то, что играл Тольдо. Запасной вратарь на крупных турнирах — далеко не турист.

Франческо Манчини (1968-2012). «Фоджа» 1987-97, «Лацио» 1995-96, «Бари» 1997-2000

Очень подвижный, невысокий, чем-то похожий на цыгана Манчини защищал ворота «Фоджи», в составе которой блистали Джузеппе Синьори, Франческо Рамбауди, наши Игорь Шалимов и Игорь Колыванов. При всём уважении к названным футболистам, успехи «Фоджи» (относительные, разумеется) были бы немыслимы без надёжности тылов. А их обеспечивал именно Франческо Манчини. Который иногда мог пропустить немало. Но спасал куда больше, причём в каждом матче. Недаром тренер Зденек Земан взял Манчини с собой в «Лацио». Но в Риме Франческо не заиграл. Зато в воротах «Бари» смотрелся всё так же убедительно.

Джузеппе Тальялатела (1969). «Авеллино» 1989-90, «Наполи» 1990-91, «Палермо» 1991-92, «Бари» 1992-93, «Наполи» 1993-99, «Фиорентина» 1999-2001

Тальялатела лишь с третьей попытки смог закрепиться в составе «Наполи», в котором уже не было ни Диего Марадоны, ни Джанфранко Дзолы, ни других героев. Так вышло, что Бэтмен стал главной звездой неаполитанцев во второй половине девяностых. Своё прозвище Джузеппе получил за головокружительные броски. Возможно, он был одним из самых эффектных вратарей той поры, мог соперничать с Джанлукой Пальюкой и Лукой Маркеджани. Мог принести «Наполи» Кубок Италии, но в финале его клуб проиграл «Виченце». В игровое время. Если б дело дошло до пенальти, то там могло быть всё иначе. Бэтмен на протяжении своей карьеры отбил 42% пенальти.

Но «тезка» известного киногероя не смог спасти неаполитанцев от погружения в Серию В. Джузеппе остался в элите, но уже в качестве второго вратаря «Фиорентины». Первым был Тольдо.

Луиджи Турчи (1970). «Кремонезе» 1987-96, «Тревизо» 1990-91, «Алессандрия» 1991-92, «Удинезе» 1996-2002

Луиджи долго ждал своей очереди в родном «Кремонезе» — был дублёром Микеланджело Рампуллы, уходил в аренды. После того как Рампулла осуществил мечту детства и устроился в «Ювентус», Турчи стал первым номером «Кремонезе» и помог «тиграм» выбраться в Серию А. Три года кремонцы продержались среди сильнейших команд Италии, а Луиджи приобрёл репутацию сильного вратаря, способного вытаскивать матчи в одиночку. Поэтому когда «Кремонезе» выбыл, Турчи получил сразу несколько предложений. Он остановил свой выбор на «Удинезе», где добросовестно трудился на протяжении шести лет. А сейчас Луиджи Турчи вместе с Валерио Фиори тренирует вратарей «Милана».

Массимо Таиби (1970). «Милан» 1990-91, «Комо» 1991-92, «Пьяченца» 1992-97, «Милан» 1997-98, «Венеция» 1998-99, «Манчестер Юнайтед» 1999, «Реджина» 2000

В Англии этот здоровый рыжеволосый вратарь откровенно провалился и даже получил прозвище «венецианский слепец» (правда, он не венецианец, а сицилиец). Тут скорее было обыграно название пьесы Шекспира «Венецианский купец», тем более что Таиби приехал из Венеции. Неудачными были и оба захода в «Милан». Видимо, Таиби не был создан для больших команд. Но в «Пьяченце» Массимо был половиной команды, если не больше. За что и был приглашён в «Милан». И в «Венеции» он был хорош, даже очаровал самого Алекса Фергюсона.

Пьерлуиджи Бривио (1969). «Пелаццоло» 1989-94, «Виченца» 1994-2000, «Венеция» 2000-02

Родился в Милане, учился в «Аталанте», а пригодился в «Виченце». Сначала сидел на лавке и наблюдал за игрой Джорджо Стеркеле, потом был дублёром Луки Мондини. Но Кубок Италии «Виченца» взяла с Бривио, с ним же она играла в Кубке кубков. И когда Таиби уехал из Венеции в Манчестер, именно Бривио заменил Массимо в воротах «крылатых львов».

Фабрицио Феррон (1965). «Аталанта» 1986-96, «Сампдория» 1996-98, «Интер» 1999-2000

С Ферроном вы встречались в рассказе о вратарях 80-х. В девяностые годы Фабрицио долго и самоотверженно играл в воротах нестабильной «Аталанты». Один раз чуть жизни не лишился прямо на поле. После столкновения с нападающим «Реджаны» Феррон получил удар в грудь. Сердце не билось почти 20 секунд. Но, как видим, этот неяркий, но очень аккуратный и надёжный вратарь вернулся в строй. Заменил в «Сампе» самого Дзенгу, а потом принял приглашение «Интера». К тому времени Фабрицио изрядно наигрался, поэтому спокойно присел на лавочку.

Кристиан Аббьяти (1977). «Монца» 1994-98, «Боргозезия» 1995-96, «Милан» 1998-2016

Казалось, Себастьяно Росси — вечен в воротах «Милана». Сколько молодцов пытались выиграть борьбу у Варвара — Франческо Антониоли, Анджело Паготто, Массимо Таиби, Йенс Леманн. Но Росси всякий раз доказывал, что это он и никто другой должен занимать последний рубеж. Однако нашёлся воспитанник «россонери», который смог занять ворота. Заменив в январе 1999 года Росси в игре с «Перуджей», Аббьяти обосновался в воротах и долго оставался основным. При этом Кристиан удачно играл и за молодёжку, а в 2000 году срочно прибыл в расположение сборной Италии на чемпионате Европы. Заменил травмированного Буффона и стал серебряным призёром. Потом поехал на Олимпиаду в Сиднее.

Аббьяти не стал для «Милана» вторым Росси. И трофеев завоевал куда меньше, и пост свой со временем уступил бразильцу Диде, и в аренду уходил. Но это дела других десятилетий.

Михаэль Консель (1962). «Рапид» 1984-1997, «Рома» 1997-99, «Венеция» 1999-2000

И с австрийцем по прозвищу Пантера вы уже встречались в этой рубрике. Отыграв 13 лет в воротах «Рапида», седовласый, 35-летний Консель рискнул поехать в Италию. «Рома» не тот клуб, где доигрывают, поэтому Михаэлю пришлось работать много. Доказывать свою состоятельность в итальянском футболе. В первом же своём сезоне легионер был признан сильнейшим вратарём Серии А. Что весьма показательно. И, наверное, Консель мог бы не ограничиться двумя годами в воротах «джаллоросси», если б не травма.

Эдвин ван дер Сар (1971). «Аякс» 1990-99, «Ювентус» 1999-2001

Возможно, два года, проведенных в Турине, были не самыми лучшими в карьере голландца. Не провальными, просто какими-то пресными. Бывали отрезки в биографии куда более яркие — и до, и после «Ювентуса». Но не отметить ван дер Сара в числе вратарей Серии А невозможно. Слишком большая, во всех отношениях, фигура.

Джанлуиджи Буффон (1978). «Парма» 1995-2001

Вот мы и добрались до главного героя, чья звезда ярко вспыхнула уже в середине девяностых. 19 ноября 1995 года в воротах «Пармы» появился высокий худощавый парнишка. На его долю выпало играть с «Миланом». Но юноша, которому не было восемнадцати, сдал сложнейший экзамен, отразив несколько тяжёлых ударов. Встреча завершилась со счётом 0:0, а Италия вспомнила фамилию Буффон. Вспомнила потому, что уже был знаменитый голкипер с такой фамилией — Лоренцо Буффон, прекрасно защищавший ворота двух миланских суперклубов. Двоюродный дедушка Джиджи.

Но молодой вратарь сразу стал доказывать, что он фигура — самодостаточная, а не родственник того самого Буффона. Выиграл борьбу за место в составе у Луки Буччи, а это один из голкиперов сборной. Вскоре и сам оказался в национальной команде. Первую из 176 встреч за сборную страны Буффон провёл в Москве, холодной осенью 1997 года. Заменил в стыковом отборочном матче чемпионата мира получившего травму Джанлуку Пальюку. Сыграл достойно.

Очень быстро Буффон стал основным вратарём «Пармы». Хотел написать первым номером, но вспомнил, что в одном из сезонов Джиджи разместил на свитере две восьмёрки. В этом усмотрели известную крамолу, и больше Буффон так не баловался. Он был серьёзен не по годам. Как-то очень быстро болельщики и журналисты стали забывать о возрасте вратаря. Двадцатилетний Буффон воспринимался как незаменимый футболист «Пармы» конца девяностых.

Москва — город особенный для Буффона. Здесь он выиграл свой первый и, как оказалось, пока единственный европейский кубок. В финале Кубка УЕФА «Парма» разнесла «Марсель» 3:0, и эта победа стала восклицательным знаком в конце блестящей европейской кампании. Но, наверное, это был потолок «Пармы». Поэтому через два года Супермен сделал важнейший шаг в своей клубной карьере — связал себя с «Ювентусом». Однако это другое десятилетие.