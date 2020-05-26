Десятка с плюсом. Девяностые. Испания. Илльгнер, Молина, Канисарес и другие

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сегодня, 21:38

Продолжаем знакомиться с сильнейшими вратарями Ла Лиги. На этот раз вас ждёт рассказ о тех, кто защищал ворота испанских клубов в конце ХХ века.

В первой части нашего рассказа не было ни одного легионера. Но после знаменитого дела Босмана ситуация изменилась. Граждане Евросоюза перестали считаться иностранцами. Поэтому представителям испанской вратарской школы пришлось столкнуться с конкурентами из других стран. Но начнём с испанцев.

Сантьяго Канисарес (1969). «Реал» 1988-98, «Эльче» 1990-91, «Мерида» 1991-92, «Сельта» 1992-94, «Валенсия» 1998-2008.

О том, насколько нелёгким был путь Сантьяго Канисареса вы могли прочитать в его персональном деле. Прежде чем стать основным вратарём «Реала» Сантьяго изрядно побродил по арендам. Даже олимпийским чемпионом успел стать, правда, в качестве дублёра Тони Хименеса. В «Сельте» Сантьяго был очень хорош, и после двух лет в Виго он вернулся в родной «Реал», где опять присел на лавочку. Сначала оказался в тени Пако Буйо, потом сдал позиции Бодо Илльгнеру. Только в одном сезоне, когда немец лечил свои болячки, Канисарес был основным. Но Лигу чемпионов «королевский клуб» выиграл с Бодо. Зато Сантьяго нашёл свою команду в лице «Валенсии», с которой смог добиться больших успехов. И основным вратарём испанской сборной Канисарес тоже стал в бытность футболистом «Валенсии».

Хосе Франсиско Молина (1970). «Валенсия» 1990-93, «Вильярреал» 1993-94, «Альбасете» 1994-95, «Атлетико» 1995-2000.

Тоже весьма яркий представитель испанского вратарского сообщества. Отлично игравший на линии и прилично действовавший на выходе. Был у Молина один недостаток. Его часто несло куда-то вперёд, чуть ли ни к центральной линии. Поэтому он бывало получал забросы «за шиворот». Но хорошего было больше. Воспитанник «Валенсии» прошёл обкатку в «Вильярреале» и «Альбасете», после чего пришёл в «Атлетико» и удачно заменил там Абеля Ресино. Так удачно, что с ходу выиграл и чемпионат, и Кубок. Привлекался Молина и в сборную Испании. Участвовал в двух чемпионатах Европы и одном первенстве мира. Мог стать основным, но неудачно сыграл на Евро-2000, после чего забыл дорогу в национальную команду. Возможно, Молина находился ни в лучшем настроении, ведь перед этим «Атлетико» впервые за долгие годы покинул Ла Лигу.

Антонио Пратс (1971). «Майорка» 1990-95, «Сельта» 1995-96, «Бетис» 1996-2005.

Уроженец Балеарских островов ярко проявил себя в молодёжной сборной Испании, затем в «Сельте». Но лучшие годы Тони провёл в Севилье, где нёс службу в воротах «Бетиса». Пратс хорошо выполнял свою работу, а также пытался подражать Хосе Луису Чилаверту - пробивал штрафные. Не столь виртуозно, как парагваец, но парочку мячей в ворота положил.

Сесар Санчес (1971). «Вальядолид» 1990-2000.

Начал свою карьеру с шести пропущенных от «Барселоны» мячей, но потом заработал репутацию весьма непростого для нападающих оппонента. Аккуратный, внимательный вратарь достойно нёс свой крест в «Вальядолиде». И так до тридцати лет. А потом вдруг позвали в «Реал», причём на должность первого номера. Однако это уже было в новом десятилетии.

Педро Контрерас (1972). «Реал» 1992-99, «Райо Вальекано» 1996-97, «Малага» 1998-2003.

А вот и обратный пример. Педро долго находился на вторых-третьих ролях в родном «Реале», а потом махнул рукой и решил пробовать свои силы в не столь именитых клубах. В «Райо» получилось не всё, но в воротах «Малаги» Контрерас смотрелся очень прилично. И даже получил приглашение в сборную.

Хуан Мигель (Хуанми) Гарсия (1972). «Реал» 1990-94, «Сарагоса».

И Хуанми тоже надоело ждать своего часа на «Сантьяго Бернабеу». Тем более что наметилась вакансия в «Сарагосе». Стареющий Андони Седрун выиграл Кубок короля, а потом Кубок Кубков. Но дальше играл воспитанник «Реала». Хуанми достойно трудился в воротах арагонцев и даже дослужился до вызова в сборную Испании.

Иманол Эчеберрия (1973). «Атлетик» 1996-2001.

Как же без басков? Представители Эускади непременно должны быть в нашем списке, во второй его части. Воспитанник «Атлетика» после нескольких лет выступлений за второразрядные команды Страны Басков вернулся в Бильбао, где вскоре задвинул на вторые роли Хуанхо Валенсию. В сезоне 1997-98 Эчеберрия помог «львам» занять второе место, что с ними давно не случалось. «Атлетик» сыграл в Лиге чемпионов, но занял только последнее место в группе. После этого Иманол как-то остановился в росте, а через несколько лет сдал свой пост Иньяки Лафуэнте, а сам отправился в «Райо Вальекано».

Эстебан Суарес (1975). «Наварро» 1992-95, «Авилла» 1995-96, «Овьедо» 1996-2002.

Очень проворный и подвижный вратарь. Мог отбить удар, резко вскочить, потом снова прыгнуть за мячом и достать его. Хорошо взаимодействовал с обороной, в том числе и с капитаном нашей сборной Виктором Онопко. Несмотря на работу Виктора Савельевича, нагрузки у Эстебана было предостаточно, и он считался одним из самых выручающих вратарей Ла Лиги.

Икер Касильяс (1981). «Реал» 1998-2015.

В девяностые годы Икер провёл в основе «Реала» только один сезон в Ла Лиге, но какой. Начав третьим вратарём и юнцом безусым, завершил победителем Лиги чемпионов и участником чемпионата Европы. Прекрасный старт. Правда, тренер «королевского клуба» Висенте Дель Боске не был полностью уверен в Икере, иначе зачем приглашался Сесар Санчес. Касильясу ещё предстояло стать первым номером и в сборной, и в клубе.

Витор Байя (1969). «Порту» 1988-96 и 1998-2007, «Барселона» 1996-99.

Про Витора Байя мы много писали и будем писать. Прекрасно проявив себя в «Порту» и сборной Португалии, Витор откликнулся на приглашение Бобби Робсона и пришёл с ним в «Барселону». Там португалец провел превосходный сезон и выиграл сразу три трофея — Суперкубок, Кубок Кубков и Кубок короля. Но английский тренер проработал на «Камп Ноу» лишь сезон. Пришедший на смену Робсону Луи ван Гал счёл португальца недостаточно крепким. К тому же Витор получил травму и потерял место в воротах «сине-гранатовых».

Бодо Илльгнер (1967). «Кёльн» 1983-96, «Реал» 1996-2001.

В «Реал» чемпион мира 1990 года пришёл с хронической травмой спины, которая помешала Бодо полноценно отработать в «королевском» клубе. Однако он успел выиграть с командой Фабио Капелло чемпионский титул, а уже с Юппом Хайнкесом первый за 32 года Кубок чемпионов. Чем вписал себя в историю «Реала».

Жак-Селестен Сонго (1964). «Тулон» 1989-92, «Ле Ман» 1992-93, «Метц» 1993-96, «Депортиво» 1996-2000.

Любимый вратарь Олега Саленко. Это ему наш нападающий отгрузил пять мячей в матче чемпионата мира 1994, когда встречались сборные России и Камеруна. При этом Жак был достойным продолжателем традиций Тома Н’Коно и Жозефа-Антуана Белла. Хорошо проявил себя в первенстве Франции, после смел в воротах «Депортиво» Пако Лианьо. И сразу же выиграл трофей Саморы. А через три года «Депор» стал «Супер-Депором», победив в Ла Лиге, а затем и Суперкубке.

Руд Хесп (1965). «Фортуна» 1987-94, «Рода» 1994-97, «Барселона» 1997-2000.

Третий вратарь сборной Голландии на чемпионате Европы 1996 пришёл в «Барселону» вслед за Луи ван Галом. Но на «Камп Ноу» невзлюбили рослого голландца, хотя Руд очень старался. Выиграл два чемпионских титула, Суперкубок Европы и Кубок короля. Видимо, Хеспу приходилось отдуваться за тренера-соотечественника, не слишком популярного в Барселоне. Кроме того, Руд был несколько тяжеловат. Особенно на фоне предшественников — Андони Субисарреты и Витора Байя.

Ришар-Филипп Дютрюэль (1972) «Пари Сен-Жермен» 1991-96, «Кан» 1993-95, «Сельта» 1996-2000.

Длинный и слегка сутулый француз не слишком выделялся на родине. В ПСЖ он был запасным, а «Кан» и тогда считался весьма неказистым клубом Д-1. Но в «Сельте» Дютрюэль сумел раскрыться во всей красе. Помог команде Александра Мостового и Валерия Карпина занять четвёртое место и пробиться в Лигу чемпионов. Наградой за эти подвиги стало приглашение Ришара в «Барселону». Но это уже следующая декада.

Карлос Роа (1969). «Расинг» 1988-93, «Ланус» 1993-97, «Мальорка» 1997-2002.

Суперталант, один из сильнейших южноамериканских вратарей конца века. Талант Карлоса расцвёл в «Ланусе» Эктора Купера, который выиграл Кубок КОМНЕБОЛ - южноамериканский аналог Кубка УЕФА . Вместе с Купером перешёл в «Мальорку» и сразу взял трофей Саморы. Также островитяне добрались до финала Кубка короля, где в серии пенальти уступили «Барселоне» и получили право представлять Испанию в последнем розыгрыше Кубка Кубков. Летом Карлос достойно сыграл в воротах сборной Аргентины на чемпионате мира.

Но ещё в бытность футболистом «Расинга» Карлос тяжело переболел малярией. Выздоровел, но после этого ударился в религию — оказался в секте. Сначала аргентинец стал вегетарианцем, потом, уже в Испании, стал отказываться играть по субботам. Но до финала Кубка Кубков добрался. Но позже Роа свихнулся основательно. Стал говорить о предстоящем в 2000 году конце света. А раз мы все умрём, то зачем играть в футбол? Надо о душе подумать. Карлос завершил карьеру в тридцать лет. Конец света так и не наступил, аргентинец вернулся в ворота, но играть на прежнем уровне уже не смог.

Вроде бы никого не забыл, представил за два дня почти всех заметных вратарей Испании того десятилетия. На очереди Серия А. В двух частях.