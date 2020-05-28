От «Санкт-Галлена» до «Терека». Клубы, прервавшие путь Песьякова и Митрюшкина в «Спартаке»

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28 мая 2020, 11:30

Продолжаем вспоминать тех, кто играл на последнем рубеже «красно-белых». На очереди — Сергей Песьяков и Антон Митрюшкин.

У Сергея Песьякова потрясающие данные. Рост, длинные руки, подвижность. В «Спартаке» с ним связывали большие надежды. Которые, увы, так и остались надеждами. Сергей получал несколько шансов, но раскрыться смог уже после ухода из столичного клуба — в «Ростове».

Сергей родился в Иваново, но путь в большой футбол начинал в ярославском «Шиннике». И в родном городе Песьякову довелось поиграть – отдавали в аренду. В «Шиннике» же почти двухметровый вратарь запомнился игрой против «Зенита» в Санкт-Петербурге, где Сергей отбил 12 ударов и помог ярославцам одержать сенсационную победу над тогдашним чемпионом страны. Песьякова стали приглашать в молодежную сборную России, а там и «Спартак» обратил на него внимание.

Сергей стал спартаковцем летом 2009 года. Дебюта пришлось ждать год. В игре с «Сибирью» Песьяков до поры до времени действовал уверенно, по потом пропустил три не самых сложных мяча. Сергей сыграл еще четыре встречи, в том числе и дерби с ЦСКА . То, что Песьяков — вратарь способный, было видно невооружённым взглядом. Как и то, что на роль основного вратаря он пока не тянул. В игре с «Томью» Песьяков был удалён за фол последней надежды. В ворота пришлось становиться Мартину Штранцлю, который не смог отбить пенальти. Матч с «Томью» стал последним для Песьякова в том сезоне. А в следующем он был командирован в ту же самую «Томь». За практикой, которой ему не хватало в «Спартаке». При надёжно игравшем Андрее Дикане Сергею было сложно пробиться в основу. А от сидения на лавке уверенности прибавиться не могло.

Сезон-2011/12 был длинным. Россия переходила на схему «осень-весна», поэтому пришлось играть полтора года. Весь 2011 год Сергей играл в основе «Томи». Пропускал много, к концу года набралось 48 голов в 26 встречах. Что было неудивительно. «Томь» была очень слаба, особенно в летних и осенних матчах. Не могла забить несколько матчей, а редкая ничья, добытая благодаря стараниям Песьякова, была за счастье. Практика практикой, но оказаться после «Спартака», который претендовал на медали, в чуть живой команде... Вряд ли за этим Сергей приходил из «Шинника».

Аренда в «Томи» кончилась летом. Третью часть (или как тогда любили шутить третью половину) длинного чемпионата Песьяков провёл в «Ростове». Тоже в аренде. Именно провёл, ибо за всё пребывание на Дону он сыграл лишь в двух кубковых встречах. Вернулся в «Спартак», но испанский тренер Унаи Эмери видел в воротах Андрея Диканя. Однако осенью, когда Дикань был травмирован, Песьяков получил свой шанс. Сыграл несколько матчей. «Спартак» при нём проиграл ЦСКА и «Анжи». Но особой вины за голкипером не было. Больше претензий к защитникам.

Однако Эмери не смог даже перезимовать на посту тренера «красно-белых». На должность главного тренера вернулся Валерий Карпин. Дикань, давно уже имевший российское гражданство, но заигранный за сборную Украины, попадал под лимит. К тому же Андрей неудачно сыграл против «Зенита», пропустив четыре мяча. Карпин дал Песьякову шанс в заключительной встрече перед зимним перерывом. Сергей успешно сыграл против «Рубина». «Спартак» выиграл в Казани 1:0.

Весеннюю часть сезона-2012/13 «Спартак» начинал против «Терека». Юра Мовсисян трижды забил в дебютном матче за столичный клуб. Но ложкой дёгтя оказались ошибки спартаковского вратаря. Сначала неправильно выстроил стенку, и Маурисио отыграл один гол. Потом нерасчётливый выход Песьякова едва не привёл ко второму мячу.

С «Локомотивом» Сергей сыграл надёжно, а в игре с «Кубанью» пропустил два мяча после дальних ударов. Москвичи свели вничью домашний матч. Потом был проигрыш в «Ростове», а с ЦСКА играл уже Дикань, отразивший пенальти в исполнении Вагнера Лава. «Спартак» доиграл сезон с Андреем, но остался без медалей.

На сезон-2013/14 Валерий Карпин решил наигрывать Сергея в качестве основного. Более того, диапазон действий Песьякова был расширен. Он должен был активно участвовать в игре, начинать атаки, раздавать пасы. Вратарь-либеро — как Мануэль Нойер. Для этого Сергею нужно было играть ногами, да и быть готовым к прессингу со стороны соперников. И, видимо, к этому голкипер «красно-белых» оказался не вполне готов. Даже в тех матчах, где Песьяков сыграл удачно, а его команда добилась побед, чувствовалось напряжение. Что рано или поздно должно было сказаться. Но пока «Спартак» набирал очки, а Песьяков продолжал выручать. Даже в проигранном «Зениту» матче ему предъявить было нечего. Несмотря на четыре пропущенных мяча. Только в ответной игре со швейцарским «Санкт-Галленом» (тоже 2:4) он не выручил, и европейская кампания москвичей закончилась, едва начавшись.

Натянутая струна лопнула в игре с «Локомотивом». Грубейшая ошибка Песьякова обернулась голом Александра Самедова. Это был второй гол из трёх, забитых «железнодорожниками». Но он стал победным. Терпению Карпина наступил конец. В следующей игре место в воротах занял Артём Ребров. Который взял пенальти от зенитовца Халка и помог москвичам обыграть клуб из Санкт-Петербурга с результатом 4:2. Песьяков же в том сезоне больше не играл.

При Мурате Якине основным вратарём был Ребров. Сергею доверили ворота лишь раз — в последнем туре с «Амкаром», от которого он пропустил три мяча. При Дмитрии Аленичеве Сергея отдали в аренду «Анжи». Там он провёл осеннюю часть, а зимой вернулся в «Спартак». Провёл концовку сезона. Но в новом чемпионате снова очутился на лавочке. А «Спартак» тогда стал чемпионом. Свою золотую медаль Сергей получил, сыграв лишь в одной встрече.

Можно было дальше сидеть в запасе, играть за второй состав и в итоге загубить свою карьеру. Но Сергей поступил иначе. Он уехал в «Ростов», где наконец-то получил и практику, и доверие тренера. Не сразу. Были соперничество и Ильёй Абаевым, и с Егором Бабуриным. Но всё же Песьяков — первый номер ростовчан, пользующийся доверием Валерия Карпина. Того самого, что когда-то разочаровался в Сергее. Есть шанс пройти путём Сослана Джанаева и оставить яркий след в нашем футболе. Пусть и не в «Спартаке».

Антону Митрюшкину был выдан щедрый аванс. Причём не без оснований. Антон прекрасно защищал ворота юношеской сборной России, был её капитаном. В 2013 году наши юноши выиграли первенство континента среди сверстников, а Митрюшкин, отразивший три пенальти в финале, был признан лучшим игроком турнира. О молодом спартаковце заговорили как восходящей звезде. Причём не только российского футбола.

Антон родился в Красноярске. Его отец Владимир Митрюшкин — многократный чемпион СССР по хоккею с мячом. Когда Митрюшкин-старший закончил выступления, семья переехала в Ростов-на-Дону. Там Антон занимался в футбольной школе СКА . Был замечен спартаковскими селекционерами на турнире Детской футбольной лиги. Антону было предложено продолжить образование в академии «Спартака». Так в 14 лет Митюшкин уехал в столицу.

В 16 лет Антон привлекался к матчам молодёжного состава, а в 17 Валерий Карпин стал привлекать его к тренировкам с основой. Митрюшкин прошёл подготовку к весенней части сезона-2013/14. В неполные восемнадцать лет он вышел в стартовом составе на матч чемпионата страны, став самым юным голкипером в истории клуба. Спартаковские болельщики очень ждали этого дебюта. Им очень хотелось, чтобы Митрюшкин вышел и сразу заиграл. Надолго и всерьёз.

Но в Грозном Антон пропустил уже на 33-й секунде. Отыграться «Спартак» не смог, и премьера молодого вратаря оказалась неудачной. Потом «Спартак» с Митрюшкиным в воротах проиграл дома «Тосно» в кубковой встрече. Затем выигрывал 2:0 у «Анжи», но упустил победу. Эта игра стала последней для Валерия Карпина на посту главного тренера «Спартака», а Митрюшкин в том сезоне в основе больше не появлялся. Вроде бы и ошибок не наделал, но дебют оказался не таким, каким ожидался.

В следующем сезон Митрюшкин сыграл лишь однажды. «Спартак», откровенно доигрывающий сезон, уступил дома «Уфе» 1:2. Дмитрий Аленичев, сменивший Мурата Якина, тоже не видел Антона в воротах, несмотря на то, что летом он стал вице-чемпионом Европы среди юношей. Зато пришло приглашение из Европы. Швейцарский «Сьон» не Бог весть какой клуб. Но он был готов предоставить молодому спартаковцу практику. «Спартак» не возражал против продажи, оставив за собой право первоочередного выкупа.

Вот уже четвёртый год Антон выступает в чемпионате Швейцарии. Причём это не самый сильный клуб. Пропускает довольно много, почти полтора мяча за игру. Был травмирован и долго восстанавливался. И если раньше юное дарование хотели видеть в своих рядах многие клубы Премьер-Лиги, в том числе и «Зенит», то сейчас про Митрюшкина стали забывать на родине. В карьере настал какой-то застой, наверное, Антону нужно что-то менять. Ведь ему всего двадцать четыре года. Всё ещё можно исправить. Не в «Спартаке», так в другом клубе.