Опасное путешествие украинского вратаря в «Спартаке»

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27 мая 2020, 10:30

Продолжаем серию рассказов о спартаковских вратарях. На очереди — Андрей Дикань.

Опытный и немолодой по спортивным меркам вратарь за короткий срок стал любимцем болельщиков. Добросовестный, трудолюбивый, преданный команде, в которой он появился слишком поздно. Но хорошо, что появился.

Именно его избрало спасителем спартаковское руководство в августе 2010 года. «Спартаку» был нужен опытный, уверенный в себе, квалифицированный голкипер с российским паспортом. Сослан Джанаев потерял уверенность, не внушала доверия игра Сергея Песьякова. В Александра Беленова, ещё не имевшего опыта выступлений в Премьер-Лиге, тренерский штаб не очень-то и верил. С Сергеем Рыжиковым не сложилось, с Игорем Акинфеевым и Вячеславом Малафеевым и сложиться не могло, вот «Спартак» и вышел на вратаря «Терека» Андрея Диканя, который соответствовал всем этим критериям. Немножко смущал возраст вратаря, на момент перехода Андрею исполнилось 33 года. А как мы знаем, в «Спартаке» не жаловали голкиперов старше 32 лет. Иными словами, во времена Николая Петровича Старостина, Диканя бы в «Спартак» не взяли. Но сейчас возраст не имеет значения, вот и стал Андрей спартаковцем. Но кандидатура Диканя возникла не от безысходности. «Спартак» «вёл» вратаря почти десять лет, ещё с тех пор, когда тот играл в Хабаровске.

Андрей родился в Харькове, где и начинал карьеру. Играл во второразрядных украинских командах, причём не только в воротах, мог и в поле побегать. Но известность Андрей получил уже в России, за тысячи километров от родного Харькова – в хабаровском клубе « СКА -Энергия». Там Дикань не только хорошо справлялся со своими прямыми обязанностями, но и бил пенальти. Чем и прославился.

После четырех сезонов в Хабаровске Дикань перебрался в Краснодар, где продолжил и спасать, и забивать. Помог «Кубани» в очередной раз подняться в высшее общество, но уже в Премьер-Лиге проиграл борьбу Владимиру Габулову. Уехал в симферопольскую «Таврию», там обрёл былую уверенность. А там и в «Терек» позвали.

У Диканя превосходная реакция и столь же превосходная прыгучесть. Он мог достать любой мяч, а также парировать удар в упор, а высокий рост и мощное телосложение позволяли ему выигрывать воздушные дуэли. К недостаткам можно было отнести молчаливость и не всегда чёткую фиксацию мяча. Но согласитесь, достоинств больше, нежели изъянов. А ещё если Дикань ловил кураж, забить ему практически было невозможно, он тащил всё, что летело, катилось и ползло в его ворота. Случались и матчи, когда в ворота Андрея напротив залетало всё, но таких было гораздо меньше.

Первый сезон в Грозном получился скорее удачным, а второй и вовсе замечательным. По количеству отражённых ударов Дикань был лучшим в РФПЛ . И тут приглашение от «Спартака». При всём уважении к «Тереку», «Спартак» клуб из несколько иного мира. Ещё возможность сыграть в Лиге чемпионов, а как следствие — закрепиться в сборной Украины. Естественно, Андрей не мог отказаться.

Выиграл ли «Спартак» с приглашением Диканя? Безусловно, да. Андрей выдал несколько просто фантастических матчей, как в 2010-м, так и в 2011 году – с Нальчиком, «Марселем» в гостях, с «Зенитом», обе встречи с «Аяксом», с «Локомотивом». Были и примеры иного рода, но плюсов всё же больше. Кроме того, Дикань, как самый старший и самый опытный игрок команды, пользуется авторитетом среди молодых футболистов, стало быть, может взвалить на себя бремя лидера команды. Приход Диканя в «Спартак» погасил наметившийся было кризис на последнем рубеже, не позволил довести ситуацию до повторения «семивратарщины» образца 2003 года. И, конечно же, Андрей оставил о себе добрую память.

31 марта 2012 года в матче против «Зенита» Андрей Дикань получил тяжёлую травму – сотрясение мозга и перелом лицевых костей. Нападающий соперника Александр Кержаков вышел к воротам «Спартака», и Дикань, пытаясь спасти команду, бросился в ноги и получил удар коленом в лицо. Несмотря на боль, Андрей отыграл ещё около пятнадцати минут и лишь потом уступил место Артёму Реброву. Эта травма не только выбила Андрея из строя в заключительной части чемпионата России, но и поставила под сомнение его участие в первенстве Европы.

За сборную Украины Дикань так и не сыграл. Зато создал себе проблему – попал под лимит и стал реже появляться в воротах. Кончилось тем, что Андрей покинул «Спартак» и отправился в «Краснодар», где продлил своё спортивное долголетие.

Александра Беленова пригласили в «Спартак» летом 2010 года из белгородского «Салюта». Рослый и фактурный голкипер хорошо смотрелся в матчах первого дивизиона. Да и в Белгороде умеют готовить хороших вратарей – Валерий Городов, Алексей Поляков, Сергей Рыжиков. Беленова бросили из огня да в полымя – он дебютировал через несколько дней после своего прихода в «Спартак» в выездной встрече против «Терека». Песьяков был дисквалифицирован за красную карточку в игре с «Томью», а обмен Дикань – Джанаев еще не был осуществлен. Беленов пропустил два мяча, и «Спартак» проиграл 0:2. Подвести не подвел, но и не впечатлил.

А потом пришел Андрей Дикань, и Беленов обосновался в резерве, так и не сыграв больше в сезоне. Зимой Александр сыграл в товарищеском матче с «Русенборгом», в котором москвичи уступили 0:4. Один гол был вратарским, остальные привезли защитники. Но Беленов, считавшийся накануне сезона вторым вратарем команды, оказался третьим. Когда нужно было заменить Диканя, Карпин ставил в ворота Николая Заболотного, а не более опытного Беленова. Смысла оставаться в «Спартаке» Александру не было, и в июле он перешел в краснодарскую «Кубань».

Весной 2010 года «Спартак» заключил контракт с двадцатилетним вратарем «Зенита» и молодежной сборной России Николаем Заболотным. Этот переход вызвал ряд вопросов, главные из которых - зачем «Зенит» отпустил к конкурентам перспективного вратаря, а также зачем «Спартаку» еще один вратарь. Понятно, что Николаю, выигравшему в 2009 году турнир дублеров, было сложно пробиться в основу «Зенита». Но в «Спартаке» его путь в ворота был чуть менее долог. Заболотному была уготована роль третьего вратаря. Николай успешно защищал ворота спартаковских резервистов, а начиная с зимы 2011 года Валерий Карпин стал привлекать Николая к основному составу. Престижный первый номер стал авансом для вратаря молодёжной сборной России.

Начался чемпионат, и Заболотный, а не куда более опытный Беленов, стал вторым вратарем. И заменить Диканя, по случаю травмы Андрея и по иным причинам, поручалось Заболотному. И надо сказать, Николай не подвел, а иногда даже выручал. Не стоит заносить в пассив матч против родного «Зенита», проигранный «красно-белыми» со счетом 0:3. Разве что удар Кержакова в ближний угол Заболотный должен был брать.

Эта встреча стала последней для Николая в основном составе «Спартака». Видимо, Валерий Карпин на него больше не рассчитывал. Тем более что летом в команде появился Артём Ребров. Заболотный сосредоточился на матчах за «Спартак-2», а потом уехал в «Ростов». Но основным голкипером он стал только в «Урале». Надо сказать, что против «Спартака» Николай играл очень сильно, порой ставил бывшей команде неразрешимые задачи. Даже прошлым летом он, уже голкипер «Сочи», был близок к тому, чтобы новичок Премьер-Лиги сотворил сенсацию. Лишь в концовке не смог спасти после удара Самюэля Жиго.

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