В воротах «Спартака». Неиспользованный шанс Джанаева

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сегодня, 14:00

Продолжаем рассказывать о голкиперах «красно-белых». На очереди Сослан Джанаев.

Яркая, неоднозначная для «Спартака» фигура. Сослан мог стать многолетним стражем ворот москвичей, но не воспользовался своим шансом. А второй возможности так и не представилось.



Воспитанник осетинского футбола Сослан Джанаев появился в «Спартаке» при своем земляке Станиславе Черчесове. Ранее молодой вратарь какое-то время выступал за резервистов ЦСКА , после чего перебрался в Набережные Челны, где довольно успешно защищал ворота местного КамАЗа. Там его приметил Черчесов и пригласил в «Спартак», где Сослан сразу получил первый номер, но отнюдь не место в основе. Джанаев дебютировал уже при Валерии Карпине. Что заставило Валерия Георгиевича поставить в ворота необстрелянного голкипера? Желание дать Сослану шанс, тиски лимита, при которой ставить в ворота иностранца – немалая роскошь или неудовлетворенность игрой – наверное, всего понемножку. Но первый матч Карпина в качестве главного тренера «красно-белых» совпал с дебютом Джанаева. Сослан очень неплохо отработал с «Тереком», сохранив ворота сухими, потом столь же здорово сыграл в Казани против «Рубина». Молодой вратарь действовал очень уверенно, словно за его плечами был ни один десяток матчей в спартаковских воротах. У болельщиков же появился повод порадоваться – наконец-то в воротах появился российский голкипер, способный стать основным всерьез и надолго.

Почти все лето игра Сослана не вызывала больших нареканий. Бросались в глаза некоторые недостатки. Например, при вводе мяча в игру. Или более серьёзный. Джанаев не всегда замечал момент удара с дальней дистанции, и бывало пропускал из-за пределов штрафной – от «Крыльев», ЦСКА , нальчикского «Спартака». Но выручал Сослан куда чаще. Пока не потерял уверенность.

В какой-то степени поворотным стал московский матч с «Рубином», проигранный спартаковцами 0:3. Вряд ли Джанаев виноват в пропущенных мячах, однако в игре молодого голкипера что-то изменилось. Следующие встречи с «Динамо» и «Сатурном» он провёл неуверенно, с ошибками. Потом как-то все снова наладилось, возможно, вызов в сборную России посодействовал. И тут бросилась в глаза одна деталь. Игра Джанаева зависит от игры «Спартака» в целом. Если дела на поле идут хорошо, у «красно-белых» все получается, то и их вратарь спокоен и надёжен. Но стоит произойти какому-либо сбою… Вспомните концовку сезона. Грубейшая ошибка в Самаре, потом обиднейший ляп в неоднозначном матче со «Спартаком». С «Зенитом» Сослан тоже не выручил. И без пяти минут кумир превратился в глазах спартаковских болельщиков едва ли не в главного неудачника и виновника того, что «Спартак» вновь остался без титула.

Вопреки многочисленным «пожеланиям трудящихся», Карпин не стал ссылать Сослана ни в аренду, ни в дубль, а продолжал ему доверять. Сезон 2010 года «Спартак» начал с Джанаевым в воротах. В матче с «Динамо» Сослан не совершил ошибок. Однако было видно, как боится ошибиться спартаковский вратарь. После нескольких сухих матчей Джанаев было обрел уверенность. Но последовал выезд в родной для голкипера город Владикавказ, где «Алания» отгрузила «Спартаку» пять мячей. Безобразно сыграла вся команда, но по Сослану эти пять мячей ударили довольно больно. Когда же в домашней игре с «Рубином» Джанаев пропустил нелепый на вид гол (после очень обидного рикошета), да и еще на фоне отличной игры голкипера казанцев Сергея Рыжикова, кредит доверия к Сослану иссяк. «Спартак» приступил к поискам нового вратаря, а ворота перешли во владение Сергея Песьякова.

Половину июля и весь август «Спартак» вел переговоры с Рыжиковым. Старший сын Сергея должен был пойти в первый класс, поэтому казанский голкипер был заинтересован в возвращении в Москву. Но стороны так и не договорились. Рыжиков продлил контракт с «Рубином». Пришлось прибегнуть к запасному варианту – с голкипером «Терека» Андреем Диканем. Незадолго до закрытия летнего трансферного окна «Спартак» и «Терек» обменялись вратарями. Дикань стал спартаковцем, а Джанаев отправился в двухлетнюю аренду в грозненский клуб.

В осеннем отрезке сезона 2010 года Джанаев играл немного. Зато в сезоне 2011-го стал основным вратарем «Терека». Играл при Руде Гуллите, продолжал играть и при Исе Байтиеве. Надо сказать, что в действиях Сослана добавилось уверенности. Пропустил по четыре мяча от «Локомотива» и ЦСКА , но в целом впечатление от его игры было хорошее. «Спартак» ведь сказал Джанаеву «до свидания», а не «прощай».

В «Спартак» Сослан вернулся в 2013 году. Позади были полтора сезона в «Тереке» и год аренды в «Алании». Клуб из Владикавказа собирался выкупить Джанаева, но возникли такие финансовые проблемы, что стало не до Сослана. «Спартаку» его голкипер тоже оказался не нужен. К основе даже не подпустили, тренировался со «Спартаком-2». До самого окончания контракта. Получив вольную, Джанаев отправился в «Ростов», где снова оказался дублёром Стипе Плетикосы. Но лучше уж так, чем быть ненужным.

Но переход в «Ростов» спас карьеру Джанаева. И не просто спас, а позволил ему выйти на новый уровень. Оказавшись в умелых руках тренера Виталия Кафанова, Сослан избавился и от своих психологических комплексов, и устранил существовавшие технические пробелы. Вскоре в воротах «Ростова» появился новый вратарь с хорошо знакомой фамилией. Неуверенность и огрехи, типа ловли мяча со второй попытки, остались в прошлом. Сослан Джанаев стал одним из сильнейших вратарей РПЛ . Выдал сухую серию в 755 минут, завоевал серебряную медаль, став одним из героев сезона 2015/16 — лучшего в истории ростовчан. Сослан вошёл в список 33 лучших, стал кандидатом в сборную страны. Им заинтересовался «Зенит», но Джанаев отклонил предложение питерцев.