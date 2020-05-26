Хрустальный год московского «Динамо»

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сегодня, 19:10

«Соккер.ру» вспоминает, как два чемпиона страны сошлись в борьбе за Кубок СССР .

Мы уже рассказывали о том, как в 1976 году в Советском Союзе было разыграно сразу два чемпионата — весенний и осенний. Первый выиграло московское «Динамо», а второй — «Торпедо». Тогда никто не знал, что это были последние (пока) чемпионства двух столичных клубов.

Но план перевести первенство Союза на схему «осень — весна» был выброшен в мусорную корзину ещё в семьдесят шестом. В семьдесят седьмом чемпионат страны вернулся к традиционной формуле (в два круга). Вышли из тени два динамовских коллектива — киевский и тбилисский. В эту самую тень они, прежде всего киевляне, угодили не только из-за свёрнутого эксперимента, но из-за чемпионата Европы и Олимпиады в Монреале.

Среди участников Высшей лиги впервые не оказалось московского «Спартака». По итогам осеннего чемпионата «красно-белым» пришлось оставить элиту и отправиться в чистилище под названием Первая лига. С чем они успешно справились. Но вернёмся к Высшей лиге.

В первом круге шла довольно упорная борьба. Порой, даже чересчур. Отсюда и обилие ничейных исходов. Лидер первенства несколько раз менялся. «Динамо» тбилисское, «Шахтёр», «Торпедо», «Динамо» московское, снова тбилисцы. В конце первого круга на первое место поднялось киевское «Динамо». Сместить команду Валерия Лобановского не удалось никому.

Динамовцы весной были заняты борьбой в Кубке чемпионов, где они первыми из наших клубов дошли до полуфинала, обыграв в одной четвёртой мюнхенскую «Баварию». Но «Боруссия» из Менхенгладбаха стала серьёзной преградой на пути в финал. После этих встреч отошёл на вторые роли, а вскоре и совсем завершил карьеру Евгений Рудаков, который был одиним из величайших вратарей в истории «Динамо». Его место занял крымчанин Виктор Юрковский. За весь чемпионат-77 Юрковский ни разу не пропустил более одного мяча, а его команда потерпела лишь одно поражение. Однако из 30 матчей ровно половину (15) чемпион завершил вничью. И это не рекорд.

У «Шахтёра» оказалось 16 ничьих, а у московского «Динамо» и ЦСКА — по 17. Меньше всех заканчивал встречи миром одесский «Черноморец» — 8 раз. Неудивительно, что чемпионат-77 вошёл в историю, как весьма скучный. Федерация футбола СССР решила бороться с чрезмерным миролюбием и установила лимит на ничьи. В сезоне-78 девятая и каждая последующая ничьи не приносили очков и приравнивались к поражениям.

Зато розыгрыш Кубка СССР в 1977 году получился интересным. Два чемпиона семьдесят шестого года («Динамо» и «Торпедо») убирали соперников с пути, чтобы сойтись в главном матче в Петровском парке.

Динамовцами по-прежнему руководил Александр Александрович Севидов. Состав по сравнению с чемпионским не сильно изменился. Ворота теперь чаще защищал Владимир Пильгуй, а получивший травму Николай Гонтарь пропустил большую часть сезона. Во многих матчах на скамейке запасных присутствовал Сергей Бабурин, а в Кубке он даже сыграл однажды. В обороне Анатолий Паров, Александр Новиков, Александр Бубнов, Александр Маховиков. Самый жёсткий защитник страны Сергей Никулин также пропустил немало встреч из-за травм. Также Севидов мог рассчитывать на Вадима Лосева и Владимира Бодрова. По ходу сезона уехал в Минск Владимир Зенков. В средней линии капитан команды Олег Долматов, бывший спартаковец Александр Минаев, мозговой центр «бело-голубых» Александр Максименков и Алексей Петрушин. Среди резервистов был замечен рыжеволосый молодой человек — Николай Толстых. Андрей Якубик действовал ближе к линии нападения. В атаке Александр Александрович мог рассчитывать на Михаила Гершковича, Олега Крамаренко и Владимира Казачонка. Пришедший из «Зенита» форвард уже освоился в новой команде и становился в ней всё более значимой фигурой. Юрий Гаврилов в начале года ушёл в «Спартак». Реже выходили на поле Николай Колесов и Сергей Крестененко, который во втором круге стал футболистом «Факела».

Валентин Козьмич Иванов оставался старшим тренером действующего чемпиона. Ряды торпедовцев пополнил полузащитник «Нистру» Юрий Хлопотнов. Ворота автозаводцев оставались в ведении Анатолия Зарапина. На лавочке — молодой Андрей Ширяев. В обороне действовали Николай Худиев, Василий Жупиков, Сергей Пригода, Владимир Бутурлакин, а так же Юрий Миронов, Виктор Круглов и Владимир Белоусов. Полузащитники: Сергей Петренко, Владимир Юрин, Валерий Филатов и Юрий Хлопотнов. Плюс Анатолий Дегтярёв, Владимир Сучилин и Юрий Ванюшкин. Во втором круге вернулся отслуживший в Советской Армии Вадим Никонов. Основная пара нападающих — Владимир Сахаров и Евгений Храбростин. Также могли усилить игру впереди Сергей Гришин, Алексей Беленков и юный Николай Васильев.

В семьдесят седьмом Кубок разыгрывался без всяких групповых турниров. Команды Первой лиги и сильнейшие коллективы Второй лиги начинали с 1/32 финала. Высшая лига вступала в борьбу в 1/16 финала. «Торпедо» начало свой поход в финал в Душанбе. Девяносто минут тяжёлой игры с «Памиром» не принесли успеха ни одной из сторон. Исход встречи решил гол Сахарова на 103 минуте. «Динамо» тоже взяло старт в Средней Азии — в узбекском Янгиере. Точный удар Гершковича помог «бело-голубым» взять верх над коллективом Второй лиги, который носил то же имя, что и город. На этой стадии Высшая лига понесла несколько потерь. Тбилисское «Динамо» проиграло «Пахтакору», «Черноморец» проиграл в Киеве, но не «Динамо», а СКА . Московский «Спартак» разобрался с «Локомотивом», а «Спартак» из Ивано-Франковска выполнил серию пенальти лучше, чем «Арарат».

В одной восьмой жребий свёл «Торпедо» и «Спартак». Автозаводцы могли вырвать победу в дополнительные 30 минут. Вратарь «красно-белых» Александр Прохоров с трудом отразил удар Сахарова, к мячу устремились два торпедовца, но ни один из них не попал по мячу. Но в серии пенальти команда Валентина Иванова оказалась более меткой, чем подопечные Константина Бескова (3:1). «Динамо» же в Алма-Ате переиграло «Кайрат» благодаря голам Якубика и Максименкова (2:0). Сергей Бабурин же взял 11-метровый в исполнении Владимира Шевчука. К неожиданностям стоит отнести вылет ЦСКА , который в Москве уступил киевским одноклубникам (1:2). Ворота киевлян защищал Леонид Шмуц, чью карьеру в ЦСКА испортил досадный автогол.

В четвертьфинале сразу два противостояния Москва — Киев. Армейцы дали бой «Торпедо». Всё решил пенальти в исполнении Сахарова. Отбить удар торпедовского блондина Шмуц не сумел. «Динамо» же изящно разобралось с киевскими одноклубниками. Все три мяча побывали в воротах Юрковского во втором тайме. Начало положил капитан Олег Долматов. А потом Владимир Казачонок положил парочку. В конце встречи Александр Севидов даже заменил Пильгуя на Бабурина. Настолько велико было преимущество бывшего чемпиона над будущим. Вышел в полуфинал и «Зенит», переигравший «Шахтёр» в серии пенальти. Лидер горняков Виталий Старухин забил с игры, но не смог переиграть Владимира Олейника в послематчевом противостоянии. Гол Анатолия Куксова принёс «Заре» победу над «Пахтакором».

В первом полуфинале «Заря» принимала «Торпедо». На 78 минуте Храбростин заставил капитулировать вратаря хозяев Александра Ткаченко. У луганчан вскоре появился прекрасный шанс отыграться — в ворота гостей был назначен пенальти. Но удар Николая Пинчука приняла на себя штанга. Москвичи вышли в финал.

В Москве играли «Динамо» и «Зенит». Ленинградцы очень хотели сыграть в финале. Их тренер Герман Зонин тщательно подготовился к игре. В первом тайме у хозяев не получилось ничего. Но во втором нестандартные действия Якубика, точный пас Минаеву и удар под стать передаче. А потом и Маховиков забил второй мяч. Зенитовец Александр Маркин один гол отыграл. Но на большее «Зенит» не хватило. Финал получился московским.

13 августа 45 тысяч зрителей пришли на стадион «Динамо» посмотреть за противостоянием «Динамо» и «Торпедо», а так же дуэлью тренеров — Александра Севидова и Валентина Иванова. Гола пришлось ждать недолго, всего 17 минут. Александр Маховиков отобрал мяч на своей половине поля и нашёл Олега Долматова. Тот отдал передачу Михаилу Гершковичу. Последовал прострел в штрафную, где Владимир Казачонок опередил торпедовского вратаря Анатолия Зарапина. Так любимец ленинградской публики забил один из самых важных голов в своей карьере. Если не важнейший.

«Торпедо» не успокоилось, устроив осаду динамовских ворот. Но автозаводцы всё медлили с завершающим ударом. Когда же Валерий Филатов бил наверняка, его удар отразил Владимир Пильгуй. Не остановились «чёрно-белые» и после перерыва. Дважды опасно бил по воротам вышедший на замену Николай Васильев. Ближе к концу встречи повздорили Долматов и Храбростин. Обоим предъявили по красной карточке. В неполных составах динамовцы удержали победный счёт и в пятый раз выиграли хрустальный трофей.

Следующих кубков пришлось ждать долго. «Динамо» овладело заветным сосудом в 1984 году, опять же под руководством Александра Севидова. «Торпедо» праздновало победу двумя годами позже. С Валентином Козьмичом. Владимир Казачонок через полтора года вернулся в «Зенит», чтобы принести родному клубу долгожданные медали. Пусть бронзовые, но первые.