Лучшие вратари Италии 90-х. Чемпион мира и «Большой медведь»

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27 мая 2020, 15:53

«Соккер.ру» продолжает знакомить с сильнейшими и просто хорошими вратарями 90-х. Переходим к итальянской Серии А.

Итальянский футбол был всегда богат вратарскими талантами. Но девяностые годы — это какое-то Эльдорадо. Столько личностей! Ещё были сильны Вальтер Дзенга, Стефано Таккони и Джованни Галли, расцвет карьеры переживали Джанлука Пальюка, Анджело Перуцци, Себастьяно Росси. Потом появился Франческо Тольдо. А затем и Джанлуиджи Буффон. И это только вершина айсберга.

Джанлука Пальюка (1966). «Сампдория» 1987-94, «Интер» 1994-99, «Болонья» 1999-2006.

Джанлука проявил себя прекрасным мастером ещё в прошлом десятилетии. Но пик его карьеры пришёлся на девяностые. Его «Сампдория» выиграла первый и пока единственный в истории Скудетто, а потом дошла до финала Кубка чемпионов. Затем Пальюка вытеснил из ворот Дзенгу и едва не стал чемпионом мира. В 1994 году Джанлука перешёл в «Интер». Чемпионом не стал, но два раза доходил до финала Кубка УЕФА . Второй раз успешно. В игре этого стройного брюнета удачно сочетались надёжность и эстетика. Он мог бы ещё долго служить «нерадзурри», если б не Марчелло Липпи. Но оставив «Интер», Джанлука остался в футболе. Вернулся в родную Болонью, где ещё долго играл в местном клубе.

Вальтер Дзенга (1960). «Интер» 1978-94, «Сампдория» 1994-96, «Падова» 1996-97, «Нью-Ингленд Революшн» 1997-99.

«Дельтаплан» вошёл в десятилетие основным вратарём сборной Италии и «Интера». Но после непопадания итальянцев на Евро-92, Вальтер оставил «голубую эскадру». А через три года был обменян миланцами на Пальюку. Но до переезда в Геную Дзенга выиграл два Кубка УЕФА . На новом месте он не слишком прижился, да и «Самп» уже был не тот, что при Вуядине Бошкове.

Стефано Таккони (1957). «Ювентус» 1983-92, «Дженоа» 1992-94.

В чемпионате 1990-91 «Юве» финишировал седьмым. Сразу пошли разговоры, что состав нуждается в обновлении. Перемены должны были коснуться всех линий, в том числе и вратарской. Стефано тоже понимал, что скоро придётся уходить. Помог «Ювентусу» вернуться на второе место и ушёл в «Дженоа». Увы, доигрывать.

Джованни Галли (1958). «Наполи» 1990-93, «Торино» 1993-94, «Парма» 1994-95, «Луккезе» 1995-96.

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка чемпионов покинул «Милан» и перебрался в «Наполи». В составе которого он приезжал в Москву на матчи 1/8 финала Кубка чемпионов. А в августе 1994 Джованни принял участие в прощальном матче Фёдора Черенкова. Также на финише своей карьеры Галли выиграл Кубок УЕФА , правда, в качестве запасного вратаря «Пармы»

Себастьяно Росси (1964). «Милан» 1990-2002.

Себастьяно был удостоен отдельной статьи. Вратарь, никогда не привлекавшийся в сборную, имевший заметные проблемы с фиксацией мяча и часто за это критикуемый. Однако именно с «Варваром» миланцы выиграли пять Скудетто и Кубок чемпионов. Это он защищал ворота команды Фабио Капелло, когда та прошла весь чемпионат без поражений. Сам Росси выдал сухую серию в 929 минут. Только Джанлуиджи Буффону удалось перекрыть это достижение. И при всех своих противоречиях высоченный вратарь был одним из лидеров того великого «Милана».

Лука Маркеджани (1966). «Торино» 1988-93, «Лацио» 1993-2003.

Лука с наилучшей стороны проявил себя в «Торино». Помог «гранатовым» вернуться в Серию А, выиграл Кубок Италии, добрался до финала Кубка УЕФА . Дебютировал в сборной Италии. Но наибольшего успеха Маркеджани добился в «Лацио». Два Кубка страны, последний в истории Кубок Кубков, Суперкубок Европы. И, конечно же, Скудетто. На чемпионате мира-1994 Маркеджани подменил в паре встреч удалённого, а затем и дисквалифицированного Пальюку. Лука и Джанлука играли примерно в одном стиле. Надёжно и довольно зрелищно. Причём работы у Маркеджани было немало — и в Турине, и в Риме. Считался специалистом по отражению пенальти. За карьеру отразил 18 ударов с точки.

Клаудио Таффарел (1966). «Парма» 1990-93, «Реджина» 1993-94 «Атлетико Минейро» 1994-98, «Галатасарай» 1998-2001.

Вот и легионер. Бразилец стал футболистом «Пармы» после чемпионата мира-1990 и помог ей закрепиться в Серии А. Таффарел на протяжении двух лет был основным голкипером пармезанцев и взял с ними Кубок страны. Но потом угодил в немилость к Невио Скале. Второй Кубок Италии и Кубок Кубков были выиграны с другим голкипером. Клаудио же ушёл в более слабую «Реджину», которая и делегировала его на победный для сборной Бразилии чемпионат мира.

Марко Баллотта (1964). «Чезена» 1991, «Парма» 1991-94, «Брешиа» 1994-95, «Реджана» 1995-97, «Лацио» 1997-2000.

Рано облысевший вратарь долгое время был неизвестен широкой публике. Даже после перехода в «Парму» он какой-то период находился в тени Таффарела. Но затем Невио Скала доверил пост номер один Баллотте и не прогадал. Затем Марко без особого сопротивления уступил свой пост Луке Буччи. В следующем десятилетии Баллотта установил пару рекордов, но об этом вы прочитаете в соответствующей главе.

Анджело Перуцци (1970). «Рома» 1986-91, «Ювентус» 1991-99, «Интер» 1999-2001.

Воспитанник «Ромы» так и не получил шанса в клубе. Из-за лишнего веса или из-за того, что попался на допинге? Сам Анджело объяснял, что принимал препараты для похудения. Отбыл дисквалификацию, поиграл в «Вероне», вернулся в Рим, но снова оказался не востребован. Поэтому Перуцци довольно спокойно отпустили в «Ювентус», где он провёл сезон в качестве дублёра Таккони. А потом стал основным. И выяснилось, что «Большой медведь» — отличный вратарь, а полнота ему — не помеха. Анджело обладал отменной интуицией и умел выбирать позицию так, что не приходилось совершать прыжки. Хотя назвать Перуцци неловким язык не повернётся. Перуцци прочно обосновался в воротах «Юве», даже стал важнейшим элементом в команде Марчелло Липпи. Выиграл три Скудетто, Кубок Италии, Кубок УЕФА , Лигу чемпионов, а вслед за ним Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Также Анджело получил приглашение в сборную Италии, где отодвинул Маркеджани и стал теснить Пальюку. На чемпионате Европы-96 «Большой медведь» был основным. Впрочем, тот турнир сложился неудачно для итальянцев, они не вышли из группы. В 1999 году Перуцци сделал ошибку, совершив переход в «Интер». Но потом исправил её — довольно успешно играл в «Лацио», в 36 лет стал чемпионом мира, но в качестве резервиста.

Микеланджело Рампулла (1962). «Кремонезе» 1987-92, «Ювентус» 1992-2002.

Микеланджело с детства болел за «Ювентус» и мечтал играть в любимой команде. В тридцать лет он осуществил свою мечту и получил приглашение «старой синьоры». До этого Рампулла отыграл немало в других клубах, а в «Юве» попал из «Кремонезе». Незадолго до перехода Микелеанджело стал первым вратарём Серии А, сумевшим забить с игры. В «Ювентусе» в 30-летнем Рампулле видели страховочный вариант, если у Перуцци не пойдёт игра. Эти опасения не подтвердились, а из Микеланджело получился идеальный второй вратарь. Опытный, наигравшийся, не претендующий на роль первого, но готовый стать при необходимости. Рампулла выступал за туринцев до сорока лет, а потом стал тренировать голкиперов «бьянконери». Сейчас он работает с вратарями сборной Китая.

Джованни Червоне (1962). «Рома» 1989-97, «Брешиа» 1997-99, «Равенна» 1999-2000.

Уроженец Неаполя, который так и не добрался до «Наполи». Перед карьерой в «Роме» поиграл за «Дженоа», «Парму» и «Верону». Весьма габаритный, несколько тяжёлый на вид вратарь стал преемником Франко Танкреди и преградил путь в основу Анджело Перуцци. Выиграл Кубок Италии, успешно защищал ворота римлян и в Серии А, и в еврокубках. В 35 лет Червоне сдал пост своему ровеснику Михаэлю Конселю, а сам отправился в «Брешию».

Валерио Фьори (1969). «Лацио» 1986-93, «Кальяри» 1993-96, «Чезена» 1996-97, «Фиорентина» 1997-98, «Пьяченца» 1998-99, «Милан» 1999-2008.

Тренер вратарей «Милана» тоже неплохо играл в молодости. Сначала за «Лацио», воспитанником которого Фьори является. Потом в «Кальяри», куда он отправился после появления в стане «орлов» Луки Маркеджани. А также за юношеские и молодёжную сборную Италии. Но в какой-то момент Валерио перестал прогрессировать. Это заметил Дино Дзофф, поэтому и настоял на покупке Маркеджани. На Сардинии Фьори хорошо провёл первый сезон. Во втором допустил немало ошибок, что отразилось на графе пропущенные мячи (-39 и -47). Валерио наигрался в основе к тридцати годам, но выступал до тридцати девяти. Девять лет был запасным — вторым и третьим голкипером «Милана». А потом остался в клубе, где тренирует вратарей.

Лука Буччи (1969). «Казертана» 1990-92, «Реджана» 1992-93, «Парма» 1993-98, «Перуджа» 1997, «Торино» 1998-2003.

Уроженец Болоньи и воспитанник «Пармы», в которую он приходил трижды. Второй раз был самым удачным. Лука сразу занял место в воротах пармезанцев, да так, что по окончании сезона поехал на чемпионат мира в качестве третьего вратаря. А летом 1995 году стал обладателем Кубка УЕФА . Буччи как-то обмолвился, что хотел бы отметить сорокалетие в воротах «Парсы». Чуть-чуть недотянул - покинул «Эннио Тардини» в тридцать девять. Это было уже после третьего пришествия. А в конце девяностых третий вратарь сборной Италии проиграл место в основе совсем юному Джаналуиджи Буффону, после чего решил уйти. Сначала в «Перуджу», а потом в «Торино».

На этом закончу первую часть. Пусть вас не смущает отсутствие Тольдо, Буффона и Аббьятти. Продолжение следует.