Когда вернётся футбол? Не планируйте ничего на середину июня!

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29 мая 2020, 12:40

Названы даты возобновления всех интересующих нас турниров. «Соккер.ру» — о точных числах и правилах проведения.

Чемпионат Германии — вернулся 16 мая

Бундеслига — первопроходец среди больших футбольных турниров в условиях эпидемии коронавируса. Немцы уже две недели играют в футбол, успели провести три тура и пока (тьфу-тьфу) полет нормальный. Сейчас уже ни у кого в Германии нет сомнений, что решение о возобновлении футбольных турниров в первой и второй Бундеслигах было верным, тем более на кону стояли судьбы многих клубов, которые могли и не выжить в случае досрочного завершения сезона.

Не считая по-прежнему гнетущей атмосферы пустых трибун, футболисты и тренеры немецких клубов уже по уши в футбольных делах и почти не вспоминают о коронавирусе. Просто откройте ленту новостей чемпионата Германии и окунитесь в нормальную футбольную реальность: обсуждение матчей и игроков, известия о травмах (куда без них), разговоры о контрактах, трансферах, заслугах и неудачах. Успешный пионерский опыт Бундеслиги подстегнул и другие чемпионаты из «Большой пятерки» — по протоптанной дорожке идти легче, да и страхов меньше.

Чемпионат Испании — вернётся 11 июня

Власти Испании разрешили проводить в стране футбольные матчи с 8 июня, а президент Примеры Хавьер Тебас объявил, что первый матч после паузы планируется провести 11 июня, и это будет горячее андалузское дерби «Севилья» — «Бетис». Споры о календаре продолжаются, но пока лидирует проект, который предусматривает проведение матчей Ла Лиги в течение 32 дней подряд (с 11 июня по 12 июля), а матчи заключительных двух туров пройдут в обособленные дни (15 и 19 июля) и будут начинаться в одно время. Не всех в Испании порадовали новости о возобновлении сезона, например, бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар убежден, что:

Если бы до приостановления чемпионата в таблице лидировал «Реал», турнир бы завершили досрочно. «Барселону» недостаточно уважают, хорошо прощаются только негативные новости о клубе.

Похоже, в Каталонии искренне считают, что весь мир вращается вокруг «Реала». А ничего, что самой «Барселоне» скорейшее возвращение футбола необходимо, как воздух? Или лучше гордо загнуться в ранге коронавирусного чемпиона?

Чемпионат Англии — вернётся 17 июня

АПЛ — как много в этом звуке для слуха футбольного слилось! Как много в нем отозвалось! Вне всяких сомнений самый любимый из зарубежных чемпионатов на просторах России, где проживает и многотысячная армия поклонников «Ливерпуля», особенно заинтересованная в том, чтобы нынешний сезон был завершен честь по чести. Теперь и дата известна, ждать осталось меньше месяца!

В скольких календарях 17 июня теперь обведено красным кружочком? Еще немного раньше клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок, так что подготовка идет полным ходом. Зрителей на трибунах, конечно, не будет, таково неотъемлемое условие возвращение футбола. Хотя капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признался, что необычно будет завоевывать титул в такой атмосфере:

Конечно, это будет по-другому. Ведь если вы выигрываете какой-то трофей без болельщиков на трибунах, это довольно странно. Что ж, нужно будет просто принять это как должное. Главное — выиграть титул. У нас очень хорошая позиция. Мы будем очень счастливы, если выиграем Премьер-Лигу, а затем можно будет заглянуть в будущее. И когда болельщикам разрешат вернуться на стадион, я уверен, у нас будет какое-то совместное празднование.

Чемпионат Италии — вернётся 20 июня

В Италии долго думали и решали и все-таки решили доиграть сезон в Серии A, такое объявление буквально вчера сделал министр спорта Винченцо Спадафора:

Италия снова встает на ноги, и правильно, что футбол должен сделать то же самое. В свете всех этих событий мы можем сказать, что сезон может возобновиться с 20 июня.

Изначально рассматривались две даты — 13-е и 20-е, сошлись на более поздней, но 13-го тоже будет футбол — Кубок Италии. Впрочем, мнения о возобновлении футбольного сезона на Апеннинах разделились, например, фанаты «Дженоа» открыто протестуют и говорят чемпионату свое категоричное «НЕТ!»

Чемпионат России — вернётся 21 июня

Был момент, когда казалось, что Россия скорее останется без футбола до следующего сезона, однако президент РФС убедил клубы в необходимости доиграть РПЛ , и на исполкоме в середине мая было принято решение о завершении чемпионата России и розыгрыша Кубка России в июне-июле. Подробности возобновления РПЛ здесь, а из свежих новостей у нас разрешение Роспотребнадзора на частичное посещение матчей болельщиками: трибуны стадионов можно будет заполнять на 10% с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

Чемпионат Франции — не вернётся до следующего сезона

Одной строкой о тех, кто сдался. Впрочем, это вполне себе в характере французов. Конечно, здоровье и безопасность превыше развлечений, в частности, футбола, но власти Франции и Лига 1 даже не попытались. Сто бед — один ответ: белый флаг.