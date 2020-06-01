Топ-5 лучших бомбардиров в истории Бундеслиги

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01 июня 2020, 17:24

В Бундеслиге регулярно рождаются звезды, за которыми выстраиваются очереди из топовых клубов, да и национальная сборная Германии практически всегда в призах на крупных турнирах. В общем, лучшие бомбардиры Бундеслиги — это сплошь известные фамилии, вписанные в историю мирового футбола золотыми буквами.

Манфред Бургсмюллер (213 голов в Бундеслиге)

История этого голеадора удивляет. Манфред Бургсмюллер провел на профессиональном уровне 20 сезонов и завершил игровую карьеру в 40 лет! При сумасшедшей результативности (213 мячей в 447 матчах Первой Бундеслиги) в его копилке всего один трофей. В возрасте 38 лет Манфред Бургсмюллер выиграл чемпионство в составе “Вердера”. Стоит отметить, что немецкий голеадор много матчей в своей карьере провел на позиции полузащитника, что не помешало ему войти в число лучших бомбардиров Бундеслиги за всю историю. Бременский “Вердер” принес Бургсмюллеру долгожданный трофей, в этом клубе он провел последние 5 лет карьеры, однако в его истории важное место занимает еще одна команда. С 1976 по 1983 он выступал за дортмундскую “Боруссию”. И если бы вы делали в ту пору ставки на футбол, то в матчах “шмелей” смело могли бы грузить на гол Бургсмюллера. В составе дортмундцев Манфред забил 158 голов и наравне с Михаэлем Цорком является лучшим бомбардиром клуба в истории (по данным сайта transfermarkt.de). Манфред Бургсмюллер ушел из жизни в мае 2019 года. Ему было 69 лет.

Юпп Хайнкес (220 голов в Бундеслиге)

У этого форварда из Менхенгладбаха была яркая карьера. С 19 лет Юпп Хайнкес выступал за местную “Боруссию”. В 1967 году форвард ненадолго сменил клубную прописку. Следующие три сезона юркий нападающий выступал за “Ганновер 96”. В 1970 году Хайнкес возвращается в родную гладбахскую “Боруссию”, чтобы стать частью самого успешного периода в истории клуба. Дважды за эти “золотые” годы Юпп Хайнкес станет лучшим бомбардиром чемпионата, 4 раза вместе с командой выиграет чемпионский титул, завоюет Кубок Германии и добьется успеха в Кубке УЕФА . “Боруссия” из Гладбаха выиграла еврокубок в сезоне 74/75. Юпп Хайнкес внес непосредственный вклад в это достижение. Его хет-трик в ответном матче против голландского “Твенте” принес команде трофей. Юпп Хайнкес до сих пор является самым результативным футболистом в истории менхенгладбахской “Боруссии”. В составе национальной команды Хайнкес завоевал Кубки Европы и мира. После завершения карьеры стал успешным тренером. В его послужном списке много клубов, но главных успехов Хайнкес-наставник добился с мадридским “Реалом” и мюнхенской “Баварией”. В 2013 году повесил свисток на гвоздь, в 2017 по просьбе мюнхенцев вновь вернулся к тренерской деятельности. Под руководством Хайнкеса “Бавария” выиграла очередной чемпионат, после чего вновь завершил карьеру.

Роберт Левандовски (231 гол в Бундеслиге*)

Левандовски единственный легионер в этом списке и единственный действующий футболист, поэтому он теоретически может подняться в рейтинге. В Германию польский нападающий перебрался в 2010 году. Изначально Левандовски играл за дортмундскую “Боруссию” Юргена Клоппа. Еще в составе “шмелей” стало понятно, что в Бундеслигу приехал суперфорвард. С дортмундцами Левандовски выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Германии. Летом 2014 года “Бавария” подписывает нападающего в статусе свободного агента. Несмотря на шумиху вокруг трансфера и недовольство болельщиков Дортмунда, Роберт Левандовски быстро вливается в новый коллектив. Польский бомбардир и сегодня важнейший игрок “Баварии”. В составе мюнхенцев Левандовски завоевал 5 чемпионских титулов и 4 раза выигрывал “золотую бутсу”. В сезоне 2019/2020 он вновь ведет борьбу за звание лучшего бомбардира Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на 3 мяча.

* количество голов Левандовски на момент написания статьи

Клаус Фишер (268 голов в Бундеслиге)

Нападающий Клаус Фишер наименее титулованный из представленных в топе футболистов. Большая часть его карьеры прошла в “Шальке 04”, также форвард выступал за “Мюнхен 1860”, “Кёльн” и “Бохум”. В копилке трофеев Фишера только два национальных Кубка. Первый он выиграл с “Шальке” в сезоне 71/72, второй — в составе “Кёльна” в сезоне 82/83. Клаус Фишер был первоклассным нападающим. Четыре раза за карьеру его голы, исполненные ударом через себя, признавались лучшими голами года. Фишер много и продуктивно играл за сборную ФРГ , добрался в ее составе до финала чемпионата мира в 1982 году. После завершения карьеры тренировал гельзенкирхенский “Шальке”.

Герд Мюллер (365 голов в Бундеслиге)

Пожалуй, самый известный немецкий футболист в истории. Нападающий Герд Мюллер начал свою карьеру в клубе “ТСВ 1861” в 1963 году. Уже через год он перешел в мюнхенскую “Баварию”, которая тогда выступала во втором по значимости дивизионе. Мюллер помог команде выйти в элиту, из которой она в дальнейшем не вылетала. В составе “Баварии” форвард выиграл все возможные трофеи. Среди них: 4 чемпионских титула, 4 Кубка Германии и 3 Кубка Лиги Чемпионов. За свою карьеру Герд Мюллер 7 раз становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Форвард был одним из лидеров национальной команды. Выигрывал чемпионат Европы и чемпионат мира, а в 1970 году получил самую престижную индивидуальную награду — “Золотой мяч”. Его голевая планка в 365 мячей до сих пор остается недостижимой для современных форвардов.