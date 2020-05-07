Мбаппе второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1

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вчера, 23:21

Звездный форвард ПСЖ официально признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В текущем розыгрыше чемпионата Мбаппе записал на свой счет 18 голов (все с игры). Нападающий «Монако» также забил 18 мячей, однако 3 из них были забиты с пенальти. Именно поэтому звание лучшего бомбардира французского первенства второй раз подряд завоевал Мбаппе. На третьем месте в гонке бомбардиров расположился форвард «Лиона» , отметившись 16 голами.