Мбаппе второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе официально признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
В текущем розыгрыше чемпионата Мбаппе записал на свой счет 18 голов (все с игры). Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер также забил 18 мячей, однако 3 из них были забиты с пенальти. Именно поэтому звание лучшего бомбардира французского первенства второй раз подряд завоевал Мбаппе. На третьем месте в гонке бомбардиров расположился форвард «Лиона» Мусса Дембеле, отметившись 16 голами.