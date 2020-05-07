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Мбаппе второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1

вчера, 23:21

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе официально признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В текущем розыгрыше чемпионата Мбаппе записал на свой счет 18 голов (все с игры). Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер также забил 18 мячей, однако 3 из них были забиты с пенальти. Именно поэтому звание лучшего бомбардира французского первенства второй раз подряд завоевал Мбаппе. На третьем месте в гонке бомбардиров расположился форвард «Лиона» Мусса Дембеле, отметившись 16 голами.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Хороший забивала этот Мбаппе.
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