Бьет точно в цель. Опередил Месси и Роналду

вчера, 10:32

Редкий форвард может похвастаться лидерством в споре с двумя легендами. О машине собирания голов - на «Соккер.ру».

Он первый, где Месси – 14-й, а Роналду – 7-й

В этом сезоне нешуточная борьба за «Золотую бутсу», которую в 9 случаях из последних 10 завоевывали или Месси, или Роналду. Лионеля и Криштиану из списка кандидатов не исключаем, ведь португалец прямо сейчас показывает, как может ускориться – забил 9 раз в 6 последних турах Серии А, но Роналду не лидер.

Лионель вообще на четырнадцатом месте, а возглавляет рейтинг Чиро Иммобиле – нападающий «Лацио» и сборной Италии. У форварда уже 20 мячей в чемпионате, где нелегко собирать десятки голов даже Криштиану. Следом идет Левандовски – отличился 19 раз в Бундеслиге, а Тимо Вернер и Варди стараются не отпустить фаворитов.

У Месси пока задача без Суареса и с новым тренером Сетьеном отыграть ближайшие месяцы так, чтобы обойти и Рэшфорда, и Обамеянга, и Лукаку, и Дэнни Ингса, оказавшись хотя бы в первой пятерке. А Криштиану скоро сможет опередить новичка ЦСКА – белорусский нападающий Шкурин забил 19 мячей в 20 матчах родного чемпионата, и пока на шестой строчке.

Есть ли скрытые фавориты, кроме очевидных кандидатур? Возможно, у Мбаппе и Агуэро станет куда больше забитых мячей в ближайшее время. Но если говорим о Килиане, то у него лишь 11 голов, и это почти вдвое меньше, чем у Иммобиле. Чиро заслуженно лидирует, ведь выдал идеальный старт. Итальянец мечтает стать всего вторым после Суареса, кто навязал борьбу Месси и Роналду в рейтинге «Золотой бутсы».

Чиро подталкивает «Лацио» к победам

Есть форварды, которые пожинают плоды крутой игры всей команды - как Суарес в сезоне, когда наколотил 40 мячей в Ла Лиге за «Барселону». Но у Иммобиле немного другая история, ведь даже для Таре и Индзаги рекордная серия «Лацио» из десяти побед подряд в Серии А – никогда такого в истории «орлов» не видели, стала сюрпризом.

Они надеялись, но вряд ли верили. И менеджера, и тренера раньше, бывало, и ругали, и предлагали убрать, но им хватило терпения - команда побеждала. Побеждали «Ювентус» в Серии А и Суперкубке Италии, побили как раз в дни празднования 120-летнего юбилея клуба - рекорд золотых времен. Причем у Иммобиле прямое влияние на результаты «Лацио». Победный гол «Наполи» и дубль в ворота «Брешии» - его работа.

С «Удинезе» снова сделал дубль. И хотя брал паузу, когда работал на команду, а не на себя в качестве претендента на престижный приз, 20 голов в 18 матчах говорят сами за себя. А еще 5 ассистов, ведь Иммобиле против «Фиорентины» обеспечил победу и как снайпер, и как ассистент. У «Лацио» сейчас не только Чиро в замечательной форме, ведь один человек не поставит командный рекорд всех времен, но форвард важен.

Даже в Кубке Италии вчера Индзаги выпустил Иммобиле в качестве «деда» в смешанном составе и тот не подвел – реализовал пенальти. В двадцать девять лет итальянец стал играть на опыте, но остался любителем ударных серий, когда голы липнут к голам. Если учесть только действия Иммобиле, что прямо влияли на результат – обеспечивали победы и ничьи, то наберется голов и ассистов на 26 очков в таблицу. Если убрать именно определяющий вклад Чиро, то получите «Лацио» на 16-м месте.

Иммобиле, быть может, даже не лучший игрок команды – Луис Альберто невероятно тонкий плеймейкер в традициях итало-испанской школы футбола, но центральный нападающий невероятно важен, поскольку испанец поставляет мячи, а Чиро вытаскивает победы на последних минутах, создает камбэки, обкрадывает вратарей и уверен в себе, как подобает самому результативному форварду в топ-5. Если описать игру итальянца коротко, то выбирать не приходится – зрелый футбол.

Иммобиле может взять реванш у прошлого

Чиро сложно назвать везучим футболистом. Юным южанин попал в северный Турин, но в «Ювентусе» для фаната Дель Пьеро не нашлось места. Было много аренд в скромные команды, и лишь в «Торино» Иммобиле сумел раскрыть потенциал. Но дальше снова не повезло, ведь в «Боруссии» Д ритм игры команды не поймал и смотрелся неважно. В «Севилье» - такая же история, еще и проблемы со здоровьем мешали.

Только благодаря возвращению в «Торино» оклемался и попал в «Лацио», где играет четвертый сезон подряд, причем очень и очень результативно. Учтите, что в Серии А Иммобиле в среднем результативнее в составе римского клуба, нежели сам Сильвио Пиола – легендарный снайпер, который много лет играл за «Лацио» и пока является лучшим снайпером во всех турнирах – отличился 149 раз.

Синьори и Киналья не догнали Сильвио, а вот у Чиро есть шанс стать главным бомбардиром «орлов», ведь забил 108 мячей, а нужно еще 41 для рекорда. За три с половиной сезона собрать сотню – мощный результат, и поскольку нападающему в феврале исполнится всего тридцать лет, то нужно не отвлекаться на предложения – а они явно есть, оставаться в клубе, где Чиро доверяют, и делать то, что умеет – забивать.

Поскольку в Серии А есть человек, который отличается в турнире на протяжении 16 лет - Квальярелла, и первый мяч после длительного отсутствия забил Ибрагимович, – а дебютный гол в карьере Златан забил еще в конце девяностых годов, то Иммобиле сложно назвать «старым». У него хватит времени и сил, чтобы посоревноваться с давними рекордами и свежими легендами, вроде Месси и Роналду. Иммобиле повзрослел, но остался хулиганистым по подходу.

Чиро чувствует голы, правильно выбирает позицию, может обмануть вратаря и защитников. Иммобиле играет до конца – отсюда голы на последних минутах, работает на команду – отвлекает внимание, отсюда матчи, где на первый план выходят напарники по «Лацио» или сборной. Но о классе нападающего лучше всего скажет современная статистика. Римляне создали автору 20 мячей отличных шансов всего на 13 штук. Реализация в этом сезоне у Чиро куда лучше, чем у Лукаку или Роналду.

Учитываем также мастерство реализации пенальти – забил 7 голов после 8 ударов, но если проанализировать все моменты, то с удивлением фиксируем – за весь сезон в Серии А Иммобиле всего один раз пробил из пределов вратарской. То есть является форвардом штрафной, но держит дистанцию. Чиро можно припомнить нереализованный момент только против «Ювентуса» - хотя выиграли 3:1, который потащил вратарь, момент не повлиял. А также еще два удара в каркас ворот с «Миланом» и «Ромой».

Возможно, мог забить «Аталанте» еще раз по ходу триллера, который завершился со счетом 3:3. Но если учесть, что на 68-й минуте счет был 0:3 в пользу команды из Бергамо, а потом два гола и ассист Иммобиле привели к ничьей, то какие к Чиро претензии? Совершено никаких, у человека, который два года назад собрал 29 мячей в Серии А, будет возможность побить собственный рекорд. По среднему количеству ударов за полный матч Иммобиле на восьмом месте, но реализация убийственная.

У Чиро есть неопасные удары из-под опеки, но все явные шансы реализовал. Как и Левандовски, заслуживает всяческих комплиментов за подготовку к сезону. Ждем также Евро-2020, где Чиро будет брать реванши за проколы сборной Италии последних лет. У Манчини много вариантов ведения игры, но в составе только один лучший снайпер топ-5 на данный момент. Иммобиле первым забил двадцать мячей, и свое лидерство заслужил, как «Лацио» благодаря рекордному рывку заслужил право потягаться с «Интером» и «Ювентусом» в Серии А.

Важно не останавливаться, чему Иммобиле научил предыдущий опыт странствований – неудача в «Ювентусе», аренды в Италии, нерезультативная игра в Германии и Испании. Чиро даже в личной жизни не остановился – после двух дочурок жена Джессика родила ему в 2019 году сына Маттиа. Его папа нашел себя в «Лацио», где Луис Альберто и Хоакин Корреа делают все, чтобы нападающий удержался на вершине европейского рейтинга снайперов. Будет сложно, соперники грозные, но Чиро готов. Хотя впереди много проверок, и самый увлекательный январский тест – римское дерби 26 числа.