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Разинский — золотой олимпиец из ЦСКА, который привлёк внимание «Астон Виллы»

вчера, 13:09
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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦДКА-ЦСК МО — ЦСКА. Борис Разинский поиграл под всеми тремя вывесками.

Герой сегодняшней статьи — замечательный вратарь и человек Борис Давидович Разинский. Который сменил легендарного Владимира Никанорова в возрождённом ЦДКА. На Играх в Мельбурне Разинский был напарником Льва Ивановича Яшина. Правда, свою золотую олимпийскую медаль Борис Давидович получил много лет спустя.

В детстве Борису пришлось немало поколесить по стране. Его отец военный летчик Давид Михайлович Разинский часто менял место службы. Поэтому уроженец подмосковных Люберец Борис начинал играть в футбол в поселке Болотное Новосибирской области, потом была Тула, где Боря занимался в школе местного «Пищевика». Причём играл в нападении, и лишь потом был отряжен в ворота. В ЦДКА Разинский приехал из деревни Выползово, что на границе Калининской и Новгородской областей. Там Борис закончил среднюю школу и приехал в Москву, поступать в институт физкультуры. Поступил с первого раза. А вскоре осуществил мечту, казавшуюся несбыточной.

Тренировки ЦДКА обычно собирали немало зрителей – кому же не хотелось посмотреть, как работают с мячом народные любимцы, а заодно и подавать улетевшие с поля мячи. Так было жарким августовским днём 1951 года. Вратари Никаноров и Чанов уже отработали и отправились в раздевалки, а форварды немного задержались. И вдруг один из тех, кто наблюдал за тренировкой, – совсем молодой паренёк набрался смелости и встал в армейские ворота. Гринин, Дёмин, Федотов стали бить по воротам. И надо же, отважный юноша не стушевался. То и дело отбивал удары знаменитых мастеров. Тренер Борис Аркадьев тоже обратил внимание на игру молодого человека и счёл нужным с ним познакомиться. Через несколько дней 17-летний первокурсник института физкультуры Борис Разинский был принят в ЦДКА.

Опытный глаз тренера Аркадьева сразу заметил, что из юного Бориса Разинского получится очень хороший вратарь. Рослый, фактурный, и в то же время очень подвижный и прыгучий Борис мог вытаскивать «мёртвые» мячи. Разинский действовал в ином ключе, нежели Никаноров, в игре молодого вратаря присутствовал некий авантюризм, возможно, желание сыграть на публику. Но эффектные действия Бориса Давидовича не шли в ущерб безопасности ворот. Никаноров передал пост номер один в надёжные руки.

Во время разгона ЦДКА Борис перешёл было в «Спартак», но когда опала с «армейцев» была снята, вернулся в команду и стал её основным голкипером в 20 лет. Молодой вратарь стремительно зарабатывал авторитет. Вскоре Бориса стали привлекать в сборную Союза. Конечно, бороться со Львом Яшиным за место основного вратаря было сложно, в то время в стране было столько замечательных голкиперов, достойных играть в главной команде страны. Но на Олимпиаду в Австралию Гавриил Качалин взял Яшина и Разинского. Борис сыграл в Мельбурне лишь однажды – в переигровке с индонезийцами и сохранил свои ворота нетронутыми. Поэтому, и золотую медаль олимпийского чемпиона, и звание заслуженного мастера спорта Борис Давидович получил через четыре десятка лет после победы сборной СССР на играх в Мельбурне.

Борис начинал как центральный нападающий. Желание играть впереди и забивать мячи у него никогда не исчезало, напротив, усиливалось. Сначала на тренировках, а потом в матчах Разинский стал выходить в поле. Да и будучи вратарём, любил пробивать пенальти, причём бил без промаха.

Отдав десять лет армейскому футболу, поиграв и в ЦДКА, и в ЦДСА, и в ЦСК МО, и в ЦСКА Борис Разинский был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с Константином Бесковым. Отношения великого тренера и великого вратаря не сложились с самого начала, притом что Борис Давидович всегда придерживался режима. Из ЦСКА Разинского убрали по причине слабого зрения. При этом, Борис Давидович обследовался в госпитале Бурденко и никаких нарушений зрения выявлено не было. Он до самой своей кончины обходился без очков.

Расставшись с ЦСКА, Разинский перешёл в «Спартак», где провёл остаток чемпионата 1961 года. Но вскоре Борис понял, что «красно-белые» не слишком рассчитывают на него. Поэтому и принял предложение киевского «Динамо», которое в 1962 году отправилось в турне по Англии. Там Разинский здорово отыграл с «Челси», «Эвертоном» и «Астон Виллой». Так здорово, что им заинтересовалась «Астон Вилла». Но в те времена сама мысль о таком переходе была крамольной. Отыграв сезончик в Киеве, Борис Давидович пустился в странствие по стране. Играл и в «Черноморце», и в липецком «Металлурге» (там ещё и тренером поработал), и в Ташкенте, и в Риге, и в Ереване, и в Горьком. Играл, выручал, иногда забивал и притягивал зрителей на стадионы. Ведь многим хотелось посмотреть, как играет олимпийский чемпион. Свой последний сезон в высшей лиге Борис Давидович провёл в ереванском «Арарате» в возрасте 38 лет, а через год завершил карьеру в воротах горьковской «Волги». Казалось бы, что забыл олимпийский чемпион в не самых сильных командах? Но влюблённый в футбол Разинский никак не мог наиграться. Футбол для него был не только работой, а прежде всего игрой.

После завершения выступлений Борис Давидович играл за ветеранские команды, да так, хоть снова ставь его в ворота команд мастеров. Был тренером — старшим и просто тренером. Доводилось крутить и баранку такси. В 2001 году Разинский работал в новороссийском «Черноморце». Во многом благодаря урокам мастера стали приличными вратарями Роман Герус, Игорь Усминский и Иван Левенец. Жаль, что Разинский не задержался в городе-герое на больший срок. Глядишь, был бы звездой первой величины его любимый ученик Левенец.

Мне довелось поговорить с Борисом Давидовичем летом 2011 года. Интереснейший был собеседник, прекрасный рассказчик. Помнил всё, вплоть до погоды в день матча. Я пообещал Борису Давидовичу побеседовать с ним ещё. Но своего обещания, увы, не сдержал. В августе 2012 года Бориса Разинского не стало. Знаменитый вратарь не дожил год до своего 80-летия.

Источник: Footballhd.ru

Олег Лыткин
АВТОР
Олег Лыткин
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СССР. Высшая лига 1961  История футбола  ЦСКА  Разинский Борис
Источник: Soccer.RuФото: cska-games.ru
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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:24
Ко всему прочему Борис был очень красивым и видным мужчиной. Я помню, что даже девчонки 15-17 лет держали в альбомах его фото. Когда была Олимпиада 56 в Австралии у нас в Калинине еще ТВ не было. Вышку поставили только в 57 г. Мы слушали репортажи по радио. И когда команда вернулась в СССР ( плыли на теплоходе очень долго, прибыли во Владивосток), только тогда появились фото крупным планом всей команды. И по общему мнению самый красивый и статный был Борис Разинский. Вот такие детские воспоминания у меня остались
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:35
это наша история. спасибо
Олег Лыткин
Олег Лыткин
вчера в 14:18
Борис Давидович - замечательный человек был. Жаль, что я не успел ему задать все вопросы. Светлая память((.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:09
Великие футболисты великого клуба.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:23
ТОгда все на карантине были - невыезднын
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