Любитель «курнуть» и сменщик Бартеза. Сильнейшие вратари Франции начала девяностых

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вчера, 11:27

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с голкиперами последней декады ХХ века. На очереди французская Д-1.

Сразу оговорюсь, что Фабьен Бартез будет во второй части. Приберегу чемпиона мира и Европы. Но даже без этой звёзды мирового футбола список действующих лиц будет весьма представительным.

Брюно Мартини (1962). «Осер» 1981-95, «Монпелье» 1995-99

Брюно унаследовал у Жоэля Батса сначала ворота «Осера», а потом и пост номер один в сборной Франции. Крепкий, коренастый, уверенный в себе вратарь. Мартини не позволял себе лишнего — броски ради бросков, перехваты из серии «может, дотянусь, а может, и нет». Всё предельно аккуратно и рационально.

Но в сборной Франции карьера Мартини не очень сложилась. Просто Брюно защищал ворота «les blues» в не самый лучший для них период. На чемпионат Европы 1988 года французов не пустили наши (Мартини тогда был дублёром Батса). Затем сборная Франции не смогла отобраться на чемпионат мира 1990-го. В 1992-м тренер Мишель Платини повёз вверенный ему коллектив в Швецию, но французская команда бесславно выступила на первенстве континента. После этого Мартини стал играть реже, чем Бернар Лама, а потом и вовсе оставил национальную команду. Но бронзу за Евро-96 получил. С «Осером» Брюно выиграл Кубок Франции, но чемпионами бургундцы стали уже без него. А бывший вратарь сборной перед выходом на пенсию отыграл три хороших сезона в воротах «Монпелье».

Гаэтан Юар (1982). «Марсель» 1988-91, «Бордо» 1991-96, Эркулес» 1996-97

Гаэтан Юар был своего рода антиподом Бруно Мартини. Эмоциональный, склонный к игре на публику, которая порой шла в ущерб надёжности. Хотя некое разгильдяйство добавляло красок в игру Гаэтана. Наблюдать за ним было интересно. Даже в неудачных матчах. Которых было не так уж и много.

Юар вошёл в историю французского футбола. В сезоне 1992-93 он выдал рекордную сухую серию в 1176 минут. Кстати, весьма забавно, что это достижение установил именно он. Кроме того, Гаэтан едва не составил компанию Бартезу и Лама. Нет, не в сборной. В 1996 году «Бордо» дошёл до финала Кубка Кубков, но там проиграл «Баварии». Поэтому европейские вершины покорялись только двум французским вратарям.

Паскаль Ольмета (1961). «Марсель» 1990-93, «Лион» 1993-96, «Эспаньол» 1996-98, «Газелек Аяччо» 1998-99

Однако Юар был самой прилежностью на фоне следующего героя. Горячий взрывной корсиканец мог выиграть Кубок чемпионов в 1991 году, но не смог отбить ни одного пенальти в послематчевой серии с «Црвеной Звездой». Кубок уехал в Белград, а в Марселе стали сначала подумывать о новом страже ворот, а потом и подыскивать его. Но прежде чем на «Велодром» приехал Фабьен Бартез, «Марсель» с Ольмета взял ещё один чемпионский титул. На победный для провансальцев финал Кубка чемпионов 1992-93 Паскаль был тоже заявлен, но за игрой наблюдал со скамейки.

После того победного финала Ольмета сменил «Олимпик» марсельский на «Олимпик» лионский, где получил приличную практику. Порой он тащил самые мёртвые мячи, порой мчался с мячом к центру поля. Публике это нравилось, однако только до тех пор, пока опыты Паскаля не оборачивались результативными ошибками. Потом Ольмета зачем-то уехал в Испанию, где посидел два года на лавке. Только ездил во Францию на шоу «Форт Байярд». Потом вернулся в родные края, играл за «Газелек», не забывая про своё любимое шоу. Наигравшись в футбол классический, Паскаль переметнулся в пляжный, где стал вице-чемпионом мира.

Жан-Люк Эттори (1955). «Монако» 1975-94

И снова здравствуйте. Жан-Люк в третий раз попадает в список лучших вратарей Франции. А что поделать? Заслужил. Игра этого невысокого вратаря с годами становилась всё лучше и лучше. Ушли безумные прыжки, исчезла дрожь в ногах (бывало и такое, например, на ЧМ -82). Хладнокровный и мудрый Эттори вместе со своим единственным клубом добирался до финала Кубка кубков и полуфинала Лиги чемпионов. Но покорить европейские вершины «Монако» не удалось. И дело не в фатальной невезучести в еврокубках тренера монегасков Арсена Венгера.

Жиль Руссе (1963). «Лион» 1990-93, «Марсель» 1993-94, «Ренн» 1994-95, «Харт оф Мидлоушн» 1995-2001

Французские вратари тех лет, как правило, не были великанами. Обычно немного за метр восемьдесят. А то и ниже. Жиль Руссе с его 196 сантиметрами был исключением. В воротах «Сошо» и «Лиона» Жиль смотрелся вполне органично, однако не всегда успевал нагибаться за низко летевшими мячами. В начале девяностых Жиль был вторым вратарём «les blues», а на чемпионат Европы 1992 года он поехал сменщиком Мартини. Но в 1993-м два «Олимпика» поменялись вратарями. Про Ольмета вы читали. Так вот — из Лиона в Марсель приехал Руссе. Приехал и уселся на скамейку. Затем гигант сыграл сезон за «Ренн», после чего уехал в Шотландию. Мы ещё с ним встретимся в другой главе.

Жозеф-Антуан Белл (1954). «Бордо» 1989-91, «Сент-Этьен» 1991-94

Разбавим компанию французов парочкой франкоязычных африканцев. Один из двух величайших вратарей Камеруна и всей Африки (второй это Тома Н'Коно) ушёл из сильнейшего клуба страны — «Марселя». Но в «Бордо» дядюшка Жо играл на зависть молодым, да и «Сент-Этьен» рухнул бы раньше, не приди на «Жофре Гишар» немолодой камерунец.

Жак-Селестен Сонго'О (1964). «Тулон» 1989-92, «Ле Ман» 1992-93, «Метц» 1993-96, «Депортиво» 1996-2001

А вот ещё один посланец Камеруна. Который не сразу раскрутился, но в середине девяностых был чертовски хорош в воротах «драконов» из Метца. И пусть не смущают вас шесть мячей, пропущенных Жаком во всем нам хорошо известном матче. Как говорил один герой Фазиля Искандера: «У каждого Наполеона имеется своё Ватерлоо». Африканец быстро залечил душевные раны, нанесённые Олегом Саленко, затем помог «Метцу» выиграть Кубок лиги. После чего отправился покорять Испанию.

Давид Марро (1964). «Нант» 1986-95, «Перпиньян» 1995-96

Не один литр кровушки выпил у наших клубов «Нант», и нередко в этом распитии участвовал вратарь «канареек» Давид Марро. Конечно, он был не столь кровожаден, как Николя Уэдек и его товарищи по нападению, но всё же. Забить Марро было непросто. Давид заменил в воротах бретонцев легендарного Жана-Поля Бертрана-Демана. Столь же легендарным стать не получилось, но без малого десяток сезонов в воротах «Нанта» Давид отыграл. И чемпионский титул выиграл в конце. Ушёл Давид как-то странно, оставив ворота не самым стабильным коллегам. Которые добрались до полуфинала Лиги чемпионов. А вскоре в воротах «Нанта» загорелась новая звёздочка, о которой вы прочитаете во второй части.

Александер Венцель (1967). «Слован» (Братислава) 1990-94, «Страсбур» 1994-2000

Потомственный вратарь, сын чемпиона Европы 1976 года Александера Венцеля. Который был дублёром Иво Виктора на победном для чехов и словаков турнире. Венцель-младший тоже мог бы стать если не чемпионом, то призёром европейского первенства в 1996 году. Но его страна распалась на две части. Сборная Словакии оказалась менее удачливой, чем соседи. А Венцель как раз словак. Но ворота «Страсбура» Александер защищал надёжно, да и у тренеров сборной к нему нареканий не было.

Лионель Шарбоннье (1966). «Осер» 1987-98, «Рейнджерс» 1998-2001

Вот и добрались мы до чемпиона мира. И пусть в 1998 году Лионель был только третьим голкипером в команде Эме Жаке, свою золотую медаль он заработал. Место в заявке надо было заслужить. Что и сделал Шарбонье.

Мудрый всё же человек Ги Ру. Как он проводил смены вратарей в «Осере»! Пока играл Жоэль Батс, набирался опыта и желания Брюно Мартини. Когда Брюно царил в воротах бургундцев, тщательно пестовался Лионель Шарбонье. Который и выиграл с «Осером» историческое чемпионство. Когда Лионель уехал в «Рейнджерс», его место занял Фабьен Коль. Три вратаря — Мартини, Шарбонье и Коль даже были похожи по стилю — спокойные, аккуратные, безо всяких изысков. Минимум риска, никаких лишних движений. И отменный выбор позиции.

Шарбонье долго сидел «под Мартини», но сам был основным стражем ворот бургундцев относительно недолго — четыре года. В 1998 году он отправился в Глазго. Дику Адвокату надоело пьянство Энди Горама, вот он и пригласил чемпиона мира. Увы, Лионель вскоре порвал кресты. После этой травмы он уже толком не играл. Сидел на лавочке, изредка подстраховывал Штефана Клоса.

Бернар Лама (1963). «Брест» 1990-91, «Ланс» 1991-92, «Пари Сен-Жермен» 1992-2000, «Вест Хэм» 1997-98

Ярчайший вратарь Франции тех лет. Что броски, что перехваты. Он даже мяч в игру вводил красиво. Конечно, были у него «залёты», их не могло не быть. Но уроженец Гвианы к тридцати годам приблизился к лимиту ошибок. Бернар сменил в ПСЖ стареющего Жоэля Батса, а в сборной Франции надёжного, но несколько скучного Мартини. Правда, на чемпионат мира французы не попали, проиграв глупо в домашних матчах сборным Израиля и Болгарии. Бернар в этих встречах тоже мог сыграть лучше, но его в этом провале особо не винили. А через год и вовсе признали лучшим футболистом Франции. Лама продолжал стоять, простите за это несколько неуместное, особенно применительно к Бернару, слово, на страже ворот «les blues» и блистать в парижском клубе. ПСЖ стал чемпионом, а это было событием, выиграл Кубок Кубков. В матчах за Суперкубок, правда, получил от «Ювентуса» целый мешок, но репутация Бернара от этого несильно пострадала. На чемпионате Европы-96 французы были хороши. После стольких неудачных лет взяли бронзу. Лама не только носил единицу на свитере, но и был первым номером сборной.