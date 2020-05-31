Вратарь по прозвищу «Пополам и вдребезги». Первый советский тафгай

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31 мая 2020, 23:24

«Соккер.ру» продолжает рассказывать об армейских вратарях. Вашему вниманию материал о вратарях довоенного ЦДКА .

Сергей Леонов (не путайте с боксёром Михаилом Леоновым) появился в воротах ЦДКА в начале тридцатых годов. Правда, Леонов был сменщиком Ивана Рыжова, одного из сильнейших вратарей того времени. Когда же Ванец отправился в «Спартак», Сергей Иванович стал основным. С Леоновым в воротах армейцы выиграли осенний чемпионат столицы 1935 года — последний из серьёзных турниров до чемпионатной эпохи. Справедливости ради стоит упомянуть, что турнир прошёл без «Спартака» и «Динамо», чьи игроки в составе сборной Москвы готовились к поездке во Францию. Леонов и защищал ворота армейцев в историческом, самом первом для ЦДКА матче чемпионата страны — с ленинградской «Красной зарей». Армейцы победили со счетом 6:2.

Как это ни странно, но до наших дней дошло очень мало информации о Сергее Ивановиче. Известно, что это был невысокий (самый маленький футболист команды), но очень прыгучий вратарь. Что не самую успешную игру на выходах он компенсировал отменными действиями на линии ворот. А так же Леонов не отличался стабильностью, и чередовал бенефисы с откровенно слабыми матчами. Вот и в весеннем чемпионате 1936 года Леонов, после хорошей игры в стартовой встрече и отличной во втором туре со «Спартаком» (3:0), допустил кучу ошибок в матче с киевским «Динамо». Кстати, именно Леонов вошел в историю наших чемпионатов, как первый вратарь, отыгравший на ноль. В четвёртом туре тренер армейцев Павел Халкиопов прибег к услугам Бориса Кочетова. В двух первых чемпионатах страны Леонов и Кочетов меняли друг друга, что не способствовало успешной игре армейцев. После четвёртого места в весеннем турнире, осенью 1936 года ЦДКА приходил на финиш последним, и от понижения в классе его спасло только увеличение числа участников первенства. Кочетов перешёл в «Торпедо», и в тридцать седьмом Леонов снова безоговорочно стал основным. А ЦДКА снова стал последним. И снова реформа формулы чемпионата помогла армейцам сохранить место в элите. В 1938 году армейцы совершают стремительный взлет — выше их в итоговой таблице оказался только «Спартак». Но в том сезоне, включавшем в себя 25 матчей, Леонов лишь трижды вышел на замену. Сергей Иванович вернул себе место в воротах в 1939 году, когда ЦДКА занял третье место. Как оказалось, этот сезон стал последним в карьере 26-летнего голкипера. ЦДКА стал пользоваться правом призывать футболистов в армию. Стали армейцами два замечательных форварда московского «Металлурга» — Григорий Федотов и Сергей Капелькин. А в сороковом ЦДКА решил, во что бы то ни стало заполучить спартаковца Владислава Жмелькова, лучшего спортсмена страны 1939 года. Поэтому и было освобождено место под Жмелькова, который так и не заиграл в составе армейцев. Больше Сергей Леонов нигде не играл. Был инструктором по спорту в воинской части. Следы Сергея Ивановича Леонова теряются во время Великой Отечественной войны.

Рабочий фабрики «Госзнак» Борис Кочетов добился большого успеха в футболе. Сыграл за три, а с учетом товарищеских матчей, за четыре сильнейших столичных клуба — ЦДКА , «Торпедо», «Динамо» и «Спартак». Был участником знаменитого динамовского турне по Англии и Шотландии в 1945 году (дублер Алексея Хомича), получил звание заслуженного мастера спорта уже в минском «Динамо». Борис Сергеевич считался очень смелым, решительным и мастеровитым вратарем. Но два чемпионата в ЦДКА оказались не самыми успешными в его биографии.

Двумя матчами и восемью пропущенными мячами в первенстве 1937 года ограничился стаж в ЦДКА Андрея Каверина. Весной тридцать восьмого неплох смотрелся в воротах Василий Власенко. До тех пор, пока не совершил роковую ошибку в игре со «Спартаком». После углового, выполненного спартаковцем Владимиром Степановым, Власенко поймал мяч и зашел с ним за линию ворот. Автогол вратаря принес победу «Спартаку» в принципиальном и тогда матче. Вскоре Власенко неудачно сыграл и против «Динамо», пропустив четыре мяча. Эта встреча стала для него последней в составе ЦДКА . Власенко был замечен в «Стахановце» (Сталино), а после войны провел несколько сезонов в ВВС.

Но кто же защищал ворота ЦДКА в самом успешном для армейцев чемпионате-38? Звали героя Владимир Веневцев. Владимир Георгиевич Веневцев неплохо играл в футбол в подмосковном Реутове в фабричной команде. В 1932 году Владимира призвали в ряды Красной армии. Веневцев дружил со спортом и во время службы, но в команду мастеров угодил только в 1938 году. И сразу же стал основным. Невысокий, коренастый, но очень хорошо чувствующий игру и умело выбирающий позицию вратарь. В 1938 году Веневцев отыграл во всех 25 матчах чемпионата, и, судя по итоговому второму месту армейцев, сделал это неплохо.

А еще Веневцев славился своим веселым нравом. Одна из его шуток привела к задержке встречи между «Спартаком» и ЦДКА . Обратимся к воспоминаниям Валентина Николаева.

Во время матча ЦДКА – «Спартак» вратарь армейцев Владимир Веневцев решил проверить прочность перекладины. Подпрыгнув, он ухватился за деревянный брус, который с треском сломался, и незадачливый шутник-голкипер едва избежал серьёзных травм. Матч был прерван – искали запасную перекладину, а не найдя, решили заменить ее толстым канатом. Зрители, а их на трибуне было тысяч восемьдесят, смогли досмотреть встречу популярных команд.

Сезон 1938 оказался единственным, в котором Владимир Георгиевич был основным голкипером армейского клуба. В тридцать девятом тренер Михаил Рущинский больше доверял Леонову и Власенко, в сороковом в ЦДКА пришли сразу четыре новых вратаря. Веневцев сыграл лишь однажды. Владимир Георгиевич привлекался к матчам армейцев в последние годы войны, но основным уже не был, место было занято Владимиром Никаноровым. А после войны Веневцев переключился на новый для нашей страны вид спорта — хоккей с шайбой. Причем в отличии от Всеволода Боброва, Владимира Никанорова и других известных футболистов, игравших и в футбол, и в хоккей, Владимир решил сосредоточиться только на хоккее. Интересно, что и он, и другой футбольный вратарь Никаноров избрали в хоккее иную специальность — защитников. Играли они в одной паре. Позвольте обратиться к воспоминаниям Всеволода Боброва.

В канадских профессиональных хоккейных командах существуют игроки, цель которых состоит в том, чтобы подавить силовой игрой лучших нападающих противника. Но этот психологический прием откровенного силового давления на ведущих форвардов применяется не только в Канаде и не только в хоккее. Поэтому в каждой команде должен быть спортсмен, который в трудной психологической ситуации способен взять на себя инициативу ответных действий. В хоккейной команде ЦДКА таким игроком был Владимир Веневцев. У него было несколько длинноватое, зато весьма выразительное прозвище: «пополам или вдребезги».

В отличие от Владимира Никанорова и Александра Виноградова, обладавших могучим телосложением, защитник Веневцев был невысокого роста. Но он славился удивительным, редкостным бойцовским характером, играл очень смело, отважно. Достаточно сказать, что за время своей спортивной карьеры Веневцев трижды проламывал телом хоккейные борта, сделанные из досок пятидесятимиллиметровой толщины – с такой страстью врезался он в них. А однажды, когда кто-то из соперников в кровь разбил ему губы, Веневцев применил против него такой силовой прием, что обидчик просто-напросто вылетел через борт за пределы хоккейной площадки. Армейца в тот раз наказали десятиминутным штрафом: в отличие от футбола, прежние правила игры в хоккей с шайбой были более строгими, чем сейчас, но по нынешним правилам Веневцева не удалили бы с поля.

Свой бойцовский дух Владимир Веневцев сохранил до преклонных лет. Спустя три десятилетия, когда ему было уже семьдесят, Веневцев отдыхал в Клязьминском пансионате, под Москвой, и однажды отправился через лес в соседний поселок. Но вскоре у него начало сильно щемить сердце. Упрямый, поистине несгибаемый, Веневцев все-таки дошел до своей цели и вернулся обратно. В пансионате его увидел отдыхавший там же Валентин Николаев, в прошлом игрок ЦДКА , а ныне полковник запаса, работник Управления футбола Спорткомитета СССР . Николаеву показалось странным, что Веневцев побледнел как лист бумаги, и Валентин Александрович силой заставил его пойти к врачу. Тут и выяснилось, что Веневцев пробежал пять километров с инфарктом миокарда! Но он все-таки выкарабкался из болезни и продолжал работать заместителем директора стадиона ЦСКА .

О бесстрашии Веневцева свидетельствует поистине уникальный случай, произошедший во время второго чемпионата страны по хоккею с шайбой, когда московские армейцы встречались с сильной в то время командой рижского «Динамо», уже обыгравшей своих московских одноклубников, а также спартаковцев и ВВС.

Армейцы чувствовали себя неважно. С вечера их по недоразумению разместили в плохоньком отеле, кишевшем клопами, и это вынудило хоккеистов ночью перебраться в гостиницу рижского Дома офицеров. Они перенервничали и, возможно, по этой причине игра у них, как говорится, не пошла. Рижане повели со счетом 1:0. И вдобавок назревал второй гол. Хозяева поля непрерывно атаковали. Во время одной из атак им удалось уложить на лед вратаря Григория Мкртычана и защитника Веневцева, а шайба попала к известному в то время рижскому хоккеисту Роберту Шульманису, который сильно швырнул ее в незащищенные ворота. Веневцев видел, что шайба летит в сетку, и принял мгновенное единственно возможное для спасения ворот решение: на руках приподнявшись со льда, подставил под стремительную шайбу… свой лоб.

Впрочем, в считанные доли секунды, отведенные ему на размышления и действия, Веневцев успел мысленно «просчитать» все возможные последствия и сделал встречное движение головой, отбив шайбу к борту. Это спасло защитника от прямого попадания: удар получился скользящий и, хотя хлынула кровь, сотрясения мозга не произошло. К Веневцеву бросились товарищи, но он успокоил их: «Всё в порядке!»

Вдохновленные этим мужеством армейцы воспрянули духом. Всеволод Бобров закрутил на льду такую карусель, что рижане дрогнули, в их ворота посыпался град шайб. Правда, Бобров не смог доиграть этот матч до конца, за несколько минут до финальной сирены, когда игра была уже сделана, он вынужден был покинуть поле, потому что очень плохо себя почувствовал. В раздевалке выяснилось, что Всеволод играл с температурой тридцать девять градусов!

Вот таким был защитник ЦДКА Владимир Веневцев. И когда противники пытались терроризировать Всеволода Боброва силовыми приемами, он не отвечал на них, а лишь иногда подъезжал к Веневцеву и говорил: «Володя, что же это делается! Уйми ты их!»

И Веневцев начинал встречать чужих нападающих с такой яростью, хотя и в пределах правил, что быстро срабатывала «обратная связь»: Боброва оставляли в покое.

Но в футболе Веневцев был вратарем. Вдобавок из-за своего возраста (1913 года рождения) Владимир уже не играл вместе с Бобровым на зелёных полях. К тому же футбол — не хоккей: здесь нельзя «мстить» за синяки друга.

Теперь мы знаем, кто был первым тафгаем в нашем хоккее. Хотя сам Владимир Георгиевич был бы очень удивлен, услышав слово тафгай. Еще обиделся бы. И применил бы силовой приём.

В сороковом году руководство армейского клуба решило заполучить Владислава Жмелькова, носившего в тот время звание лучшего спортсмена СССР . Казалось бы, чего проще, призвать в армию, да и все. Но незадача. Перед тем как попасть в «Спартак», Владислав Николаевич успел отслужить срочную службу в Смоленске. Но зацепка была найдена. Оказывается, Жмельков демобилизовался на месяц раньше положенного срока, а стало быть, нужно было идти и дослуживать.

Но ситуация не разрешилась. Теперь уже сам Жмельков отказался играть за ЦДКА . Подробнее об этом вы можете прочитать в спартаковском разделе. Строптивца отправили служить в Забайкалье, причем не оставшиеся два месяца, а на полную катушку. Один матч в составе ЦДКА Жмельков всё же сыграл. С «Торпедо» Владислав допустил неведомую ему ранее ошибку — не удержал мяч. Ему и добили — ничья 1:1. После чего знаменитый вратарь отбыл к себе в часть.

Когда с переходом Жмелькова возникли сложности, армейцы обратили внимания на другую довоенную знаменитость — Александра Михальченко, кумира одесских болельщиков. Тот был не против перехода в ЦДКА , тем более что одесское «Динамо» вылетело из класса А. Но пребывание Михальченко в армейском клубе оказалось еще более кратковременным, чем у Жмелькова. Тренер Сергей Бухтеев забраковал одессита еще на предсезонных сборах. Об этом он написал в своей книге:

Молодой, способный спортсмен после первой же неудачи теряется. Пропустив мяч, вратарь хватается за голову и, разозлившись, может покинуть поле. Надо выработать хладнокровие и уверенность в себе.

Харьковчанин Анатолий Стеценко прибыл в ЦДКА уже по ходу сезона. Сыграл один полный матч и еще тайм. Этим и ограничился. После войны Стеценко какое-то время играл в минском «Динамо».

Вот мы и добрались до того, кому предстоит стать основным стражем ворот ЦДКА на долгие и славные годы. Впрочем, он уже неоднократно упоминался, а теперь пора представить Владимира Николаевича Никанорова. Но это будет завтра.

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