Создатель 4-4-2 и учитель Лобановского. Виктор Маслов — «Дед» из киевского «Динамо»

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вчера, 22:43

Он сделал Киев футбольной столицей. В апреле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения великого тренера. «Соккер.ру» рассказывает историю Виктора Маслова.

Отечественный спорт в ХХ веке – эпоху, когда победы были для него естественным делом, а поражений жутко стыдились – создавался не знавшими авторитетов гениями. Впрочем, не только спорт. Поколение Жуковых и Королевых задавало стандарты, как говорят сейчас, успешного менеджера. На этих успехах «менеджеров» послевоенной советской генерации страна достойно держалась почти полвека. Как правило, это были люди резкие, своенравные, чертовски упрямые. Уже потом такой стиль управления окрестят авторитарным, не считающимся с людскими характерами и судьбами, подминающим их под себя ради достижения главной цели – победы в том деле, за которое взялся. Разумеется, с точки зрения личного благополучия такой стиль неприемлем. Вот только о личном благополучии эти люди думали в последнюю очередь. И добивались побед, которыми нынешние поколения до сих пор имеют возможность гордиться. Жаль только, что все чаще и чаще – за неимением собственных.

Свой «Жуков» был у нас практически в каждом успешном виде спорта. Хоккей – Тарасов, баскетбол – Гомельский, фигурное катание – Жук, гандбол – Турчин… В футболе таким «красным директором» был Виктор Маслов. Причем кавычки в данном случае не очень-то и нужны. Ведь кто такой директор? Руководитель производства. А Маслов и был плоть от плоти рабочим человеком, всю свою жизнь проведший в производственной структуре будущего автозавода и взращенный этой культурой «победившего пролетариата», готового резать правду-матку в глаза и биться за справедливость, не считаясь с возможными неприятностями. Если кто помнит советскую киноклассику, в частности, фильмы с характерными названиями «Председатель», «Директор» — уверен, что главные герои этих картин были Маслову симпатичны и близки по духу. Что же касается немногочисленных, увы, фильмов именно на футбольную тему, то здесь масловский типаж тренера выступал просто как хрестоматийный. Правда, в зависимости от авторской концепции — то, как всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту профессионал («Одиннадцать надежд» с А. Папановым), то, как символ уходящей эпохи и отжившего стиля отношений с игроками (была, например, такая картина середины 70-х «Такая она, игра», посвященная тренерскому становлению Лобановского).

«Красных директоров», как известно, всегда бросали на так называемые «узкие» участки работы, то бишь те, где нужно было срочно улучшать ситуацию, либо на «стройки века», требовавшие для руководства столь масштабными проектами только масштабной Личности. Виктор Маслов такой Личностью и был. Сначала превратил заштатную московскую заводскую команду «Торпедо» в одного из грандов отечественного футбола с огромной армией болельщиков, до сих пор верных погубленному под завалами перестройки клубу. Затем был откомандирован в стоявший на тактическом распутье ростовский СКА , проведший под руководством нового наставника два самых красивых сезона в своей истории. Наконец, осуществил суперамбициозный киевский проект, превратив стольный Киев в законодателя футбольных мод на территории СССР . Снова вернулся в ослабевшее было «Торпедо», сделав его обладателем очередного Кубка страны. Был «перехвачен» ощутившим вкус больших побед и возмечтавшим о славе Москвы и Киева ереванским «Араратом», с которым выиграл-таки все тот же Кубок Союза. И умер. В возрасте 67 лет. От сердечного приступа.

Биография футбольного «директора» не представляет тайны в том, что касается его тренерской ипостаси. А вот первые лет двадцать ждут своего исследователя. Так, судя по всему, парню не довелось получить даже среднего образования, что по тем нелегким временам, в общем-то, не удивительно. Ясно только, что родившийся (14 апреля, 27 — по новому стилю) не в СССР , а еще в Российской Империи, Виктор Маслов в игровой возраст вошел в годы, когда отечественный футбол лишь начинал свое организационное становление и оформление. До чемпионатов страны среди клубов оставалось недолго, и матчи разного калибра шли вовсю. Футбол в рабочей среде, как самый демократичный вид спорта, популярен был неимоверно. В 1925 году, когда Витьке было уже 15, организация под названием Союз металлистов, выполняя решение съезда профсоюзов, создает межрайонные объединенные спортивные клубы, одним из которых становится будущая первая (по некоторым сведениям, с 1927 года он уже играл за еще одно рабочее-футбольное образование – юношеские «Горняки») взрослая команда футболиста Маслова – РДПК (Симоновский клуб «Пролетарская кузница», или Рабочий Дворец «Пролетарская Кузница»). Правда, к тому времени, когда Маслов попадает в ее состав, команда уже на грани ликвидации, поскольку в конце 1930-го Всесоюзная конференция профсоюзов принимает новое решение – строить физкультурные организации по производственному принципу. В результате большинство состава РДПК перекочевало в команду автозавода АМО, одним из активных создателей которой был и 20-летний пролетарий Витя Маслов.

Это уже – начало активной игровой карьеры. Амплуа – полузащитник с выраженными диспетчерскими функциями. Им он был в АМО, затем – в сменившем АМО ЗИСе, а с 1936 года, когда стартовал первый клубный чемпионат Союза, Маслов уже капитан московского «Торпедо». Говорят, был самый авторитетный игрок довоенного состава, отличался вспыльчивостью характера, но при этом действовал корректно. Учитывая господствовавшие тогда представления о тактике, при которой количество полузащитников было мизерным, предоставление Маслову подобной роли говорило о незаурядном понимании им игры и, с высоты нынешних лет, можно сказать — пророчило будущую тренерскую судьбу. Всего в чемпионатах СССР Маслов успел провести, по разным сведениям, 66 матчей и забить один гол. Кроме того, в его послужном игровом списке победа в составе АМО в Кубке ВЦСПС в 1932 году, первое место в составе команды (в роли играющего тренера), принимавшей участие во Всемирной рабочей спартакиаде во Франции в 1938 году, а среди регалий — пятая позиция в списке лучших игроков сезона того же 1938 года.

В войну Маслов оставлен на родном заводе, где назначен начальником железнодорожного цеха. Должность в условиях военного времени да еще и на таком важном предприятии – неслабая. И, помимо трудовой деятельности, находит время и силы для организации и участия в матчах автозаводцев на первенство Москвы, которое проводилось, несмотря на форс-мажор, уже с весны 1942 года. Кстати, рядом с ним в это же время заместителем начальника инструментального цеха трудился и еще один знаменитый в будущем футбольный наставник, приведший в 1966 году сборную СССР к полуфиналу чемпионата мира в Англии – Николай Морозов.

Собственно, с 1942-го, по сути, начинается тренерская доля, правда, еще совмещаемая с игровой практикой. А уже с 1945-го, когда возобновляются всесоюзные чемпионаты, 35-летний Виктор Александрович официально становится старшим тренером любимого «Торпедо», с которым и начинает 15-летний путь к «золотой» вершине. Правда, с краткосрочными перерывами: в 1949-1951 гг. в его подопечных торпедовцы Горького (Нижний Новгород), а в 1954-1956 гг. – московская ФШМ. Что это было — кратковременные командировки за необходимым тренерским опытом либо последствия неумения (а, скорее всего, сознательного нежелания) ладить с «нужными» людьми? Возможно, кто-то еще мог бы об этом рассказать. Ступени и трофеи масловского «Торпедо» на пути к знаменитому чемпионскому сезону таковы: проигранный «Спартаку» финал Кубка 1947 года – 0:2; реванш у того же «Спартака» в финале Кубка 1952 года – 1:0; «серебро» чемпионата 1957 года; поражение в финале Кубка от все того же «Спартака» в 1958 году в дополнительное время – 0:1; победа в финале Кубка чемпионского 1960 года над тбилисским «Динамо» в дополнительное время – 4:3. Сделав главное дело своей жизни, Маслов успеет еще выйти с родным клубом в финал Кубка 1961 года (поражение от донецкого «Шахтера» 1:3) и завоевать с ним в этом же сезоне второе «серебро». Именно оно, как это часто бывает у привыкших к хорошему, но мало понимающих его цену чиновников, вызывает недовольство «неудачей». Маслов вынужден покинуть «Торпедо». Впервые не на короткий срок, а, как окажется, на целое десятилетие.

Легендарный ростовский СКА времен О.Копаева и В.Понедельника подсуетился первым. Хорошая команда чувствовала, что топчется на месте, а новый наставник был призван ввести ее в ряд лидеров и, наконец, выиграть для не столичного города призовое место. Рядовой первый сезон завершился 9-м местом и полным обновлением состава – из 27 человек ушло 14 – по тем временам «текучка» небывалая! Признаваемая всеми главная сильная сторона Маслова – умелый психолог, способный подобрать «ключик» к любому человеку, «завести» его на новые свершения, создать в команде дружескую, но деловую атмосферу – дополняется в Ростове тактическими перестроениями. Всю жизнь работавший исключительно на интуиции, тренер-самоучка, тренер «от сохи» (по отзывам многих современников), не имевший не только общего, но и глубокого тренерского образования (вроде бы учился на тренерских курсах), Маслов был фанатом футбольного самообразования, отлично разбиравшимся во всех тенденциях развития мирового футбола. Для СКА он предложил знаменитую «бразильскую» уже апробированную в мире систему 4-2-4, хотя уже через два года в Киеве начнет наигрывать новаторскую 4-4-2, изобретение которой потом припишут англичанину Альфу Рамсею (Рэмси). Но Маслов в Ростове руководствовался не абстрактной идеей, а наличием конкретных игроков и огромным наступательным потенциалом состава. Сезон 1963 года, увенчавшийся четвертым местом, стал лучшим в истории ростовской команды. О.Копаев занял первое место в соревновании бомбардиров, забив 27 голов, а СКА был готов к штурму пьедестала. Но Маслова «увел» Киев.

Украина, как всегда, жаждала утереть нос Москве. Чемпионство 1961 года и аналогичный недавний (1964 год) успех еще одних исторических конкурентов — из Грузии разожгли аппетиты республиканских бонз, и лелеемый ими замысел заключался ни больше, ни меньше — в создании суперклуба, способного надолго похоронить гегемонию москвичей на первые места. Нужен был супертренер, и он был призван для осуществления «проекта». Считается, и, наверное, не без оснований, что «основную» руку к данному решению приложил главный украинский болельщик Щербицкий, хотя он на ту пору еще не был самым первым лицом республики. Как бы то ни было, надо отдать ему должное: в отличие от футбольных функционеров он отлично понимал, кто на Руси тренер №1 и на кого надо делать ставку.

Киевская семилетка Маслова произвела революцию в отечественном футболе. С 1966 года, когда киевляне начали свою легендарную серию из трех побед подряд в первенстве страны, москвичам за последующие 25 лет (вплоть до краха СССР в 1991 году) удалось стать полноценными чемпионами только шесть раз («увечный» 1976-й оставляем за скобками), в то время как «Динамо» «Щербицкого» праздновало триумф вдвое чаще – 12 титулов. Киевляне под руководством Маслова первыми из советских команд вышли на еврокубковую арену. Они первыми в мире начали использовать систему 4-4-2, давшую начало развитию «тотального футбола», а, по большому счету, футболу в его современном виде. Да, официальный «патент» на эту систему мировым общественным мнением отдан англичанам. Но только потому, что «Динамо» (Киев) смогло явить миру свою игру лишь годом позже английского чемпионата мира и, наверное, потому, что на этом чемпионате мира сборную СССР возглавлял не Маслов. Он вообще, как ни удивительно, не возглавлял ее никогда. Видимо, даже со строптивым Бесковым хлопот было меньше (он хоть редко, но призывался). Да и наработанных связей с важными людьми у Константина Ивановича всегда было побольше, в то время как заводской работяга Маслов предпочитал свой круг близкого общения.

Широко известен тот факт, что игроки «Динамо» дали Маслову кличку «Дед». Объяснения можно услышать разные. Кто-то говорит о внешности: грузный 55-летний Маслов выглядел старше своего возраста. Кто-то подчеркивает в кличке элемент уважительности и доверия к строгому наставнику. В любом случае, из опубликованных о тренере воспоминаний самых разных людей встает образ простого русского много повидавшего и узнавшего мужика, никогда не державшего камня за пазухой, не столько муштровавшего, сколько опекавшего своих подопечных, ценившего прежде всего честность как в отношении к делу, так и в отношениях повседневных. Любившего хорошую шутку и способного вовремя сказать нужное крепкое словцо. Умевшего отлично ладить с людьми, которые разделяли эти его ценности, и не очень-то скрывавшего своего негативного отношения к любителям обхитрить ближнего, выехать за чужой счет или свалить свой промах на другого. Поэтому и подавляющее большинство футболистов в двух его главных командах – «Торпедо» и киевском «Динамо» — в отношении к жизни во многом походили на тренера. Потому, наверное, и «Дед» — человек, которого почитают, берут с него пример и боятся огорчить собственным неблаговидным поступком или недобросовестной работой.

Виталий Хмельницкий в интервью «Киевским ведомостям» вспоминал:

Такой человек, как Маслов, по своей природе не мог конфликтовать с подопечным или не любить его. Легко, когда футболист не вписывался в игру его команды, Дед ему прямо говорил, что, мол, здесь мне нужны другие люди — более быстрые, более мощные, более «забивные», более выносливые... Человек с большой буквы. Он мог быть в разное время для тебя тренером, диктатором, учителем, другом».

У него и «подходцы» были простые, незамысловатые, так сказать, апробированные жизнью и не дававшие осечек. Например, работавший во времена Маслова в «Динамо» в детской школе клуба Е.Котельников рассказывал:

От природы он был многогранным человеком, разбирался в людях. Припоминаю, чтобы «раскусить» собеседника, наливал ему полную рюмку, а затем начинал беседу. Считал, что таким образом человек становится откровеннее, «настоящее». Однажды сидим с тренерами школы, общаемся. Заходит Маслов. Посмотрел на нас, вынул из кармана 50 карбованцев. А у него в «Динамо» зарплата была 250, с премиями за победы получал где-то 400. Через полчаса все самое лучшее из соседнего магазина было на нашем столе. Так от нас он узнал о состоянии дел в детской школе, низкой зарплате, проблемах с инвентарем и другом.

Маслов не только стопроцентно реализовал замысел по превращению Киева в новую футбольную столицу СССР , но «родил» для «Динамо» своего будущего преемника – Лобановского. История о том, как пришедший в команду грозный Маслов избавился от двух звезд – Лобановского и Базилевича – растиражирована в самых разных вариантах. Недоброжелатели прямого и откровенного тренера излагали ее и таким образом, будто Лобановский как-то отказался выпить водку, когда Маслов заказал ее всей команде и предложил тост за успех в следующем сезоне. В результате – нажил себе врага. Была и до сих пор популярна «производственная» версия: о тактических разногласиях между тренером старой формации и будущим новатором тренировочного процесса. Но значительно более близкой к реальности видится ситуация, описанная человеком, наблюдавшим все лично и вызывающим доверие большее, чем журналисты. Рассказывал Виктор Серебрянников в интервью «Левому берегу»:

Играем мы в Ярославле. Вели 2:0, но закончили 2:2. Маслов обиделся очень. Собрал всю команду и давай по одному чихвостить. Дошел до Лобановского, а он крайнего нападающего играл. Спрашивает: «Валера, что ты делал на поле?» Валера поднялся, а он такой солидный, и говорит: «Понимаете, Виктор Александрович, в команде есть ювелиры и чернорабочие». А Дед снял очки, долго так смотрел и говорит: «Валера, у меня все будут чернорабочие, притом что исполнение должно быть ювелирным». И Маслов Лобановского подвинул.

Сделав свое дело на совесть, Маслов ушел в 1970-м – вернулся в родное и начинавшее хиреть «Торпедо». С ним в 1972-м победил в двухдневном финале Кубка СССР неизменный московский «Спартак» — 0:0, переигровка – 1:1, пенальти – 5:1. Совершить в клубе новую перестройку не дали, да и здоровье начинало пошаливать. И все же в 1975-м согласился поехать в Ереван, победив в Кубке и с этой командой (финал — 2:1 против луганской «Зари»). Этот успех оказался последним.

Нынешние верные болельщики «Торпедо» продолжают боготворить «футбольного Сократа» (по выражению Анатолия Бышовца). Даже другой их Бог – Валентин Иванов – в опросе официального сайта клуба на тему «Кто является лучшим тренером команды за всю историю?» занял второе место, набрав 24% голосов и уступив первое Виктору Александровичу «за явным преимуществом» — 44%. А то, что они вовсе не страдают местечковым патриотизмом, более чем убедительно подтвердил авторитетный британский журнал World Soccer. В свой составленный накануне собственного 50-летия список пятидесяти лучших тренеров последнего полувека он включил Виктора Маслова и Валерия Лобановского.