Помогал болельщикам деньгами и учил Газзаева. Первые большие победы Сёмина в «Локо»

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вчера, 16:48

«Соккер.ру» — о первом и втором приходах Сёмина на пост главного тренера «Локомотива».

«Футбол — моя жизнь. Как и „Локомотив“»

Юрий Сёмин в разные годы тренировал девять команд (не считая сборные России и Новой Зеландии). Но единственной теперь уже навсегда связанной с его именем стал «Локомотив». Пять раз Сёмин приходил в главную команду железнодорожников: один раз как игрок, три раза как тренер и даже один раз как президент.

В автобиографической книге «„Локомотив“. Возвращение на пьедестал» Юрий Павлович отметил:

Без работы, без футбола я не могу – просто себя не мыслю. Футбол – моя жизнь. Как и «Локомотив».

Хоть и ушел он из клуба в 1977 году как игрок не без конфликта, его принципиальность и готовность отстаивать свою точку зрения запомнились тем, кто отвечал за команду и мечтал о превращении ее из вечного аутсайдера в одного из лидеров. И когда в 1986-м срочно потребовался тренер, который смог бы, наконец, решить такую казавшуюся многим невыполнимой задачу, вспомнили о Сёмине.

А он к этому времени уже заработал авторитет как молодой, но очень амбициозный и упрямый наставник. Окончив Высшую школу тренеров, Сёмин успел потренировать краснодарскую «Кубань» и душанбинский «Памир», который под его началом преобразился буквально на глазах и чуть не отобрал у знаменитого, но вылетевшего в первую лигу ЦСКА право вернуться в высший дивизион чемпионата. Чтобы справиться с семинским «Памиром», армейское начальство прибегло к административным рычагам, призвав в армию лучших игроков соперника. Бывший в то время министром путей сообщения Николай Конарев, знавший про свой любимый «Локомотив» всё и вся, «в свое время сумел оценить игровой фанатизм Сёмина». «Как опытный руководитель он разглядел зерно и в возвышении „Памира“ — все тот же неистовый характер, то же полное неприятие поражений, и новое — твердую руку молодого тренера таджикской команды».

Так состоялся первый приход Сёмина в «Локомотив» в качестве тренера. Ему удалось дважды вывести клуб в высшую лигу и даже в финал Кубка СССР . Но это было только начало. Всеобщая смута 90-х прошлась и по футболу. Поработав несколько месяцев в Новой Зеландии, Сёмин возвращается в «Локомотив», чтобы открыть совершенно новую главу в его истории, дотоле небывалую — чемпионскую. Сначала дважды был выигран Кубок России и только третий подряд финал был проигран. Затем команда прочно обосновалась на призовых местах, регулярно завоевывая «бронзу» и «серебро». Но «золото» всё не давалось. Зато в международных турнирах получалось многое — «Локомотив» дважды дошел до полуфинальной стадии Кубка обладателей кубков. Именно в ходе одного из четвертьфинальных матчей этого турнира — против греческой команды АЕК — Сёмин впервые надел на голову свою знаменитую «фартовую» шапочку-«петушок», надолго ставшую талисманом. Много раз в самые трудные моменты игр своей команды Юрий Павлович доставал из кармана этот символ удачи, и часто выигрывал. Сегодня шапочка — в домашнем музее.

Сёмин уверенно входит в число наиболее авторитетных тренеров страны. Его коллега Валерий Непомнящий, который прославился своей работой со сборной Камеруна на чемпионате мира, признает, что «ходить на матчи с участием команды Юрия Сёмина полезно для любого тренера». А друг Сёмина со времен совместной игры в «Локомотиве», а позже наставник первой отечественной команды, выигравшей Кубок УЕФА ( ЦСКА ), — Валерий Газзаев, по окончании Высшей школы тренеров выбирает для преддипломной стажировки именно семинский «Локомотив»:

Я попросился к Сёмину не только потому, что мы дружили. Уже видел его команду в деле, несколько раз заезжал на тренировки, и они мне показались очень интересными.

В 1994 году Сёмин назначается помощником Садырина в сборной России. Нашумевший эпизод с отказом играть в сборной нескольких наших футболистов из зарубежных клубов для него, как и для многих, до сих пор саднящая рана. Юрий Павлович вспоминал:

Тогда в нашей главной команде собрались на редкость талантливые игроки, которые по-настоящему себя так и не реализовали. Виноваты в этом они сами и их окружение. <...> Завели их недальновидные спортивные руководители, неблаговидную роль в конфликте сыграли и некоторые известные тренеры, толковавшие наступление демократии на свой лад: что хочу, то и ворочу. <...> Сыграйте, докажите свою силу и класс, а уж потом с высоты занятого места и показанного уровня игры выскажите все, что наболело, что мешало вам добиться лучшего результата.

«Локомотив», чего с ним никогда дотоле не было, постепенно превращается в одну из самых популярных команд страны. А ее наставник становится любимцем не только болельщиков «железнодорожников», но даже многих фанатов других московских команд. Сам Юрий Павлович заботу о болельщиках своей команды считает такой же важнейшей собственной задачей, как и работу с футболистами. И рост их количества всегда с удовольствием отмечает и готов ради них пожертвовать своим временем, нервами и порой деньгами. Он никогда не избегал встреч даже с раздраженными поражением команды зрителями, замечает автор книги «Юрий Сёмин. Народный тренер России».

Когда у самого на душе кошки скребли, он, выйдя из-под трибуны, больше часа мог откровенно отвечать на любые, самые каверзные вопросы собравшихся. <...> Сёмин не раз оказывал даже материальную поддержку болельщикам «Локо», после поражения своей команды в Штутгарте ссудил деньгами целую группу, которую по дороге в Германию обобрали польские стражи порядка.

В 2002 году после еще двух побед в Кубке России «Локомотив» впервые в своей истории стал чемпионом. И Сёмин особенно горд тем, что первым, от кого он получил поздравление, была вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна. В этом же сезоне команда обзаводится новым великолепным стадионом, который на долгие годы станет самым образцовым в стране. Заслуга Юрия Павловича в его возведении тоже немалая. А еще спустя год «железнодорожники» вторично завоевывают чемпионский титул. На этот раз наиболее памятное поздравление — от самого Бескова. В 2002-м мэтр Сёмина не поздравлял, а теперь позвонил спустя буквально несколько минут после финального свистка. А в следующем году и клуб, и Сёмина ждала, хоть и во многом приятная, но оглушительная неожиданность — тренера призвали спасать неудачно игравшую сборную России.

Литература

Алешин П.Н. Юрий Сёмин. Народный тренер России. М., 2013. С.7.