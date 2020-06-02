Герой «золотого матча», ученик Чанова и СаШо. Лучшие вратари Украины 90-х

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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с голкиперами последней декады ХХ века. На очереди наши соседи.

Украина была одной из самых футбольных республик СССР , если не самой футбольной. Замечательные команды, замечательные игроки. В том числе и вратари. И чемпионат СССР прекратил своё существование после того, как украинские клубы отказались в нём участвовать.

Разговоры о проведении отдельного чемпионата начались на Украине летом 1990 года. При этом все представители УССР в высшей лиге были против. За исключением одного клуба. Но эта идея была поддержана украинскими сепаратистами, а потом и переметнувшимся на их сторону Леонидом Кравчуком. После августовских событий 1991 года стало ясно, что дело идёт к созданию чемпионата Украины. Впереди были референдум 1 декабря и беловежские посиделки, а украинские клубы уже, по сути, доигрывали чемпионат-91. Что произошло, то произошло.

В первых чемпионатах Украины участвовало немало голкиперов, раскрывшихся ещё в союзные времена — Игорь Кутепов, Валерий Городов, Юрий Сивуха, Вальдемарас Мартинкенас, Андрей Ковтун, Игорь Моисеев, Виктор Гришко. Даже Виктор Викторович Чанов успел поиграть за «Борисфен». Александр Помазун и Дмитрий Тяпушкин довольно быстро перебрались в российский чемпионат. Все эти замечательные вратари уже были представлены в блоге «Бригада». Мы же вспомним тех, кто прославился уже в постсоветское время. И начнём с первого чемпиона Украины.

Олег Колесов (1969). «Шахтёр» (Павлоград) 1988-91, «Таврия» 1992-93, «Темп» 1993-95, «Торпедо» (Запорожье) 1995-97, «Металлург» (Запорожье) 1997-98, «Металлист» 1998-99

Симферопольская «Таврия» преподнесла сенсацию, выиграв первый чемпионат Украины. И неважно, что этот турнир был наскоро сделан и проводился в сжатые сроки. И судьба золотых медалей решалась в отдельном матче, проходившем во Львове. Не крымчане же придумали переход на систему «осень-весна» и формулу первого розыгрыша. Первым чемпионом независимой Украины должно было стать киевское «Динамо». Но победу праздновала «Таврия».

Героем финала стал вратарь «Таврии» Олег Колесов, отыгравший на ноль. Воспитанник «Днепра» вряд ли мог бы найти применение своим силам в родной команде при таких титанах, как Сергей Краковский и Валерий Городов. Зато нашёл себя в Симферополе и, как говорится, сорвал банк.

Тот финал стал пиком «Таврии» и её вратаря. Вскоре первый чемпион Украины превратился в середняка. Из Лиги чемпионов крымчане вылетели после второго этапа, проиграв швейцарскому «Сьону», 1:4 и 1:3. Колесов был удалён в первой встрече при счёте 0:1. Впоследствии Олег Колесов сменил много клубов. Но запомнился как вратарь золотой «Таврии». Сейчас Олег Анатольевич вернулся в Крым, где его помнят и любят. Он тренирует команду «Крымтеплица».

Олег Суслов (1969). «Черноморец» 1991-97, «Аустрия» (Зальцбург) 1997-99, «Санкт-Пельтен» 1999-2000

Ровесник и тёзка Колесова Олег Суслов начинал в луганской «Заре», где застал знаменитого Александра Ткаченко. Дебютировал примерно в то же время, что и Сергей Юран. Потом армия — служба в одесском СКА . Отслужив срочную, Олег остался в Одессе. Был дублёром Виктора Гришко в «Черноморце», а потом стал и основным стражем ворот «моряков». С Сусловым в воротах одесситы становились серебряными и бронзовыми призёрами, играли в еврокубках. Сам Олег Анатольевич не только надёжно защищал ворота, но и баловался исполнением 11-метровых. Сказывается влияние Александра Николаевича Ткаченко, известного вратаря-пенальтиста. В середине девяностых Олег Анатольевич надёжно защищал ворота сборной Украины. Но потом передал их в надёжные руки нашего следующего героя.

Александр Шовковский (1975). «Динамо» (Киев) 1992-2016

Легендарный СаШо. Дебютировал в воротах «Динамо» в 19 лет и покинул их в сорок с лишним. Один из сильнейших вратарей постсоветского пространства. Обладатель кучи (извините за несколько вульгарное, но точное в данном контексте слово) титулов — как командных, так и личных. Прекрасно защищавший ворота «Динамо» в международных матчах и сборной Украины во всех турнирах.

Это была краткая справка. А теперь немного личного. Вот посмотришь на Шовковского и начинаешь сожалеть о распаде единого футбольного пространства. Чемпионат Украины — слишком узок для фигуры такого масштаба, прокрустово ложе. Ему бы в союзный чемпионат, где у киевского «Динамо» были совсем другие соперники. Уверен, что Александр Владимирович не затерялся бы и в чемпионате СССР . Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Лужный, другие футболисты великого киевского «Динамо» девяностых вырвались в Европу. Шовковский остался верен одной команде. Что прекрасно и грустно одновременно. Чемпионат Украины, особенно в девяностые, пока «Шахтёр» только наращивал мускулы, был мелковат для такой личности.

Безупречная игра на линии и отменная работа на выходе. Умение выручать и спасать, даже тянуть пенальти. Достойный продолжатель дела киевских вратарей. Конечно, и у него случались промахи и ляпы. На чемпионат Европы-2000 сборная Украины не попала во многом из-за Александра, совершившего грубый просчёт в игре со словенцами. Но сборная Украины из некоей аморфной массы стала весьма сильной командой во многом благодаря СаШо (прозвище, данное болельщиками, со временем заменило длинную фамилию на свитере с единицей). Да и «Динамо» в Европе одержало немало славных побед тоже при непосредственном участии Александра.

Дмитрий Шутков (1972). «Шахтёр» 1990-2008

«Шахтёр» стал сильнейшим клубом Украины, когда Шутков уже не был первым номером. Зато Дмитрий защищал ворота дончан в лихие девяностые. И эти тяжёлые годы горняки не просто выдержали, но и стали вторым клубом Украины. Который пока не мог преодолеть гегемонию киевлян, но оказывал достойное сопротивление динамовцам.

Шутков унаследовал ворота «Шахтёра» от Андрея Ковтуна. Воспитанник донецкого футбола, смелый, подвижный вратарь, хорошо игравший ногами. Довольно уверенный в себе, что и помогло ему заиграть в донецком клубе в девяносто втором. Тогда, после возвращения Ковтуна в Киев, в составе горняков было несколько вратарей примерно одного возраста и с отсутствием опыта. Но своей работой на тренировках Дмитрий доказал тренерскому штабу, что именно он достоин быть первым.

Николай Медин (1972). «Днепр» 1989-1996 и 1998-2005, «Металлург» (Никополь) 1994, «Уралан» 1997

Уроженец Никополя Николай Медин решил стать вратарём под влиянием своего земляка — вратаря местного «Колоса» Сергея Кириенко. Довольно быстро способного юношу разглядели тренеры «Днепра». В составе «Днепра» Николай выиграл последний чемпионат СССР среди дублёров. Когда уехал в Марокко Валерий Городов, Медин получил место в основе. Однако молодому вратарю порою недоставало стабильности. А потом армия, травма. Пока восстанавливался, в воротах обжился Илья Близнюк. Медин ненадолго уходил в «Уралан», помог команде Павла Яковенко пробиться в российскую Высшую лигу. А потом вернулся в Днепропетровск и на долгие пять лет стал основным вратарём. Николаю удалось раньше Шовковского вступить в клуб Евгения Рудакова (туда попадают голкиперы Украины, сыгравшие сто и более встреч на ноль).

Завершив карьеру, Николай Александрович стал тренером вратарей в «Днепре». Написал несколько методических работ по подготовке голкиперов.

Илья Близнюк (1973). «Металлург» (Запорожье) 1991-95, «Звезда» 1995-96, «Днепр» 1996-98, «Динамо» (Киев) 1998-2000, «Ростсельмаш» 2000-2003

Юный Илья Близнюк попал в заявку родного «Металлурга» в последнем чемпионате СССР , но сыграть ему не довелось. Зато в чемпионатах Украины Близнюк уже во втором сезоне стал чаще подменять в «Металлурге» Юрия Сивуху. Пресса сразу заметила молодого голкипера — рослый, но при этом не грузный, подвижный вратарь с хорошей реакцией. Кроме того, Илья не стеснялся руководить обороной. Другое дело, что «Металлург» играл неважно. Бесконечно менялись тренеры, шла текучка состава. И порою стражу ворот приходилось очень нелегко. Пропускал Илья немало.

Однако по-настоящему Близнюк раскрылся в Кировограде, где он стал кандидатом в сборную Украины. А потом карьера Илья пошла по восходящей. Приглашение в «Днепр», в сборную, потом в киевское «Динамо». Но выиграть конкуренцию у СаШо было невозможно. В двух сезонах Близнюк появлялся от случая к случаю. А потом покинул сильнейший клуб Украины и отправился покорять российский чемпионат, перебравшись в Ростов-на-Дону. Что было с Ильёй Владиславовичем дальше — прочитаете в соответствующей главе.

Максим Левицкий (1972). «Таврия» 1992-99, «Черноморец» (Новороссийск) 1999-2000, «Сент-Этьен» 2000

Максим Левицкий появился в «Таврии», когда та носила титул чемпиона Украины. Через два года он стал основным вратарём крымчан. Клуб из Симферополя уже растерял чемпионский блеск, оборона не отличалась прочностью, поэтому работы у Максима было предостаточно. Но пропускал Левицкий относительно немного, а выручал куда больше. Отыграв пять сезонов в воротах «Таврии», Максим принял предложение новороссийского «Черноморца». И сразу стал одной из ярких фигур чемпионата России. Эмоциональный, игравший эффектно он привлёк к себе внимание московского «Спартака». Да и в сборной Украины вспомнили про существование вратаря по фамилии Левицкий.

Виталий Рева (1974). «Александрия» 1993-95, « ЦСКА -Борисфен» / ЦСКА (Киев) 1995-2001

Ещё один воспитанник «Днепра», нашедший применение своему таланту в Киеве. Правда, лучшие годы Виталий провёл не в «Динамо», а в армейской команде. Весьма пригодились Реве и совместные тренировки с Виктором Чановым. Победитель Кубка Кубков провел некоторое время в «Борисфене» и, конечно, дал несколько уроков молодым коллегам. После ухода Чанова Рева стал основным голкипером киевлян. При этом по манере игры Виталий напоминал не склонного к эффектным броскам старшего коллегу, а другого динамовца — Михаила Михайлова. Действовал неброско, рационально и надёжно.

Юрий Вирт (1974). «Скала» 1992-95, «Львов» 1995-97, «Металлург» (Донецк) 1997-99, «Шахтёр» 1999-2002

Невысокому Вирту суждено было вытеснить из ворот «Шахтёра» бессменного Дмитрия Шуткова. Но перед тем как заиграть в сильнейшем клубе Донбасса, Юрий Николаевич прекрасно проявил себя с наилучшей стороны в другой донецкой команде — «Металлурге». А до этого был «Львов», где собственно Вирт и прославился бросками, пластикой и своей надёжной игрой.

Александр Горяинов (1975). «Олимпия» 1992-93, «Металлист» 1993-96 и 1997-2003, « ЦСКА -Борисфен» / ЦСКА (Киев) 1996-97

Нельзя было обойти вниманием обладателя самой продолжительной сухой серии. Харьковчанин Александр Горяинов не пропускал на протяжении 943 минут, и это рекорд чемпионатов независимой Украины. В СССР Юрий Роменский (киевское «Динамо») продержался 1095 минут. Кроме того, Горяинов стал достойным наследником Николая Уграицкого, Юрия Сивухи и Игоря Кутепова, знаменитых харьковских вратарей. Александр Сергеевич неоднократно привлекался в сборную Украины, но дебюта в её воротах ждал 13 (!) лет.

Возможно, этот список кому-то покажется неполным. Кто-то не обнаружил в нём Богдана Стронцицкого («Карпаты»), Сергея Долганского («Верес», «Металлист», «Черноморец»), Валерия Воробьёва и Александра Лавренцова («Кривбасс»), Андрея Никитина («Заря»). Всех упомянуть невозможно. Да и не было такой цели. Хотелось представить самых ярких вратарей чемпионата Украины 90-х.