Борец, футболист, хоккеист. Вратарь команды лейтенантов Владимир Никаноров

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вчера, 21:25

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов об армейских голкиперах. На очереди пятикратный чемпион СССР по футболу и его дублёр, основатель вратарской династии.

Владимир Никаноров пришёл в футбол из классической борьбы, где выступал в первом тяжёлом весе. Начинал играть в московском «Пищевике», где напарником молодого вратаря был сам «Ванец» – Иван Рыжов. «Пищевик» был командой слабенькой, его хватило лишь на сезон в классе А, но опыт Владимир приобрёл колоссальный. Да и совместные тренировки с Рыжовым не прошли даром.

Приход в ЦДКА совпал с призывом в Красную армию. На момент призыва Никаноров считался одним из вратарей, ведь в армейский клуб пришли такие авторитеты, как Жмельков и Михальченко. Да и Веневцев был в обойме. Но основным стал именно Никаноров. С ним было как-то спокойней.

Рослый – по официальным данным 183 сантиметра, но очевидцы утверждали, что и 185, и даже 190. Крупный – почти 90 килограмм мускулов. Кулаки, как небольшие дыни, по свидетельству Бориса Разинского. И при этом очень спокойный, уверенный в себе. От Владимира Николаевича исходила уверенность, спокойствие за ворота – то, чего так не хватало его предшественникам. В арсенале Никанорова не было эффектных бросков сломя голову. Зачем прыгать лишний раз, если мяч и так летел туда, где его ждал голкипер. В крайнем случае, можно выставить руку. Прыгать Никаноров тоже умел, равно, как бросаться в ноги нападающим. Но при этом армейский голкипер всегда старался свести риск к минимуму. Может, в зрелищности игры Владимир Никаноров уступал своему главному оппоненту динамовцу Алексею Хомичу, но ворота команды лейтенантов всегда находились под надёжным присмотром.

Расцвет карьеры Никанорова пришёлся на первые послевоенные годы, во времена соперничества двух великих команд — ЦДКА и «Динамо». Конечно, игру армейцев определяла в первую очередь пятёрка форвардов: Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Алексей Гринин, Владимир Дёмин и Валентин Николаев, но успехи команды лейтенантов были бы немыслимы, без надёжного часового на последнем рубеже. Ведь недаром в газетах частенько рисовали шаржи Никанорова с ключом от запертых на большой замок ворот ЦДКА . А успехи армейцев во времена Никанорова стоит лишний раз напомнить – пять чемпионских медалей и три Кубка Союза.

Владимир Никаноров – легенда не только футбольная, но и хоккейная. Ещё до войны он с напарником Владимиром Веневцевым играл в хоккей с мячом, причём не в воротах, а в обороне. После войны оба Владимира переключились на хоккей с шайбой. Футбольные вратари составили одну из самых сильных пар в обороне. Никаноров стал первым капитаном сборной СССР по хоккею. Трижды Владимир Николаевич выигрывал хоккейный чемпионат. Но с возрастом становилось сложнее биться на два фронта, и Никаноров сделал выбор в пользу футбола.

В сборной Владимир Николаевич играл немного и только в товарищеских матчах. Сыграть в официальных не довелось, хотя Никаноров вошёл в состав советской команды, отправившейся на Олимпийские игры 1952 года. Но в Хельсинки играл зенитовец Леонид Иванов. Как известно, после проигрыша югославам в четвертьфинале, наших футболистов ожидало серьёзное наказание. ЦДКА , как базовый клуб, подвергся расформированию. Некоторые игроки ушли в другие клубы, но Владимир Николаевич решил испить горькую чашу со ставшим родным клубом. Вместе с большинством игроков разогнанного ЦДКА Никаноров отправился в Калинин, где играл за местную команду. В 1953 году ЦДКА был помилован и восстановлен. Никаноров помог команде пережить это сложное время, после чего передал армейские в ворота в ведение Бориса Разинского.

Владимир Якушин на протяжении трех сезонов был дублёром Никанорова, но Борис Аркадьев лишь однажды доверил ему место в воротах. Конечно, виной тому не «динамовская» фамилия второго голкипера ЦДКА , просто Никаноров был безупречен. Но в 1948 году в расположение армейского клуба прибыл голкипер из Донбасса Виктор Чанов.

Большинству футбольных болельщиков Виктор Гаврилович известен, как отец двух замечательных вратарей Вячеслава и Виктора Чановых. Но и Чанов-старший был превосходным голкипером. Недаром он не только подстраховывал самого Никанорова, но и нередко подменял в воротах своего старшего и именитого коллегу.

Уроженец Луганска Виктор Гаврилович Чанов прошёл всю войну. День Победы встретил в Потсдаме, там и он заиграл за расквартированную в поверженной Германии футбольную команду. Там и нашел Чанова Анатолий Тарасов. Наш великий хоккейный тренер тогда занимался селекцией в футбольном ЦДКА .

Борису Аркадьеву очень понравился новичок — уверенный в себе, подвижный и пластичный. Армейский наставник стал доверять Виктору Гавриловичу место в основной составе, и Чанов не подводил. Особенно удавались второму вратарю матчи с московскими командами.

Вполне возможно, что Виктор Чанов-старший рассматривался Аркадьевым в качестве преемника Никанорова. Но в 1952 году ЦДКА был распущен, и Чанову, в семье которого недавно произошло пополнение, пришлось подыскивать новую команду. Знаменитый шахтер Александр Фёдорович Засядько, в ту пору министр угольной промышленности СССР , помог Виктору Гавриловичу перебраться в «Шахтёр» из Сталино, которым руководил знаменитый форвард сороковых Александр Пономарев. Почти восемь лет Виктор Гаврилович отыграл в «Шахтёре», после чего долгое время работал разметчиком поля на донецком стадионе.

Виктор Гаврилович воспитал двух замечательных сыновей — вратарей Вячеслава и Виктора Чановых. Вячеслав на исходе своей карьеры отыграл сезон в воротах ЦСКА . После завершения карьеры Вячеслав Викторович связал себя в ЦСКА . Игорь Акинфеев — его ученик.

С приходом Чанова Владимир Якушин отошел на третьи роли, а в начале пятидесятых и вовсе оставил футбол. Зато появился в команде Олег Бобков, который очень неплохо отыграл в начале сезона-50, когда Никаноров залечивал травму, а Чанов был простужен.

Олег Николаевич Бобков не собирался становиться футболистом. Будучи курсантом, он играл за команду военного училища, где был замечен селекционерами ЦДКА . Потом Бобков выступал во второй группе за команду МВО, а в 1950 году 25-летнего голкипера привели в главную армейскую команду. Более того, не имевший опыта игры на высшем уровне Олег Бобков был брошен в бой. Как было сказано выше, со своей задачей он справился. Но выздоровели Чанов, потом Никаноров, и Бобков отошёл на третий план. Валентин Николаев в своей книге «Я из ЦДКА » отмечал прогресс этого голкипера. Но пребывание Бобкова в команде лейтенантов оказалось недолгим – всего два года. В команде появился юный Борис Разинский, и Бобкова, которому было 27, перевели в другой армейский коллектив – львовский Окружной Дом Офицеров.

Источник: footballhd.ru