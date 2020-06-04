Пример Зидана — другим наука. Кумиры на тренерской скамье

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04 июня 2020, 15:24

Рауль может стать следующим тренером «Шальке», а «Соккер.ру» отыскивает крутых футболистов, делающих первые шаги в тренерской карьере.

Футбол становится более профессиональным, вследствие этого барьер между профессиями футболиста и тренера стирается: думая о своем будущем, игроки еще по ходу карьеры заканчивают тренерские курсы и конспектируют тренировки, готовясь к будущему после повешения бутс на гвозде. Многие видные футболисты 90-х и начала «нулевых» уже добились успехов в новой роли: Зидан, Симеоне, Почеттино, Гвардиола. Кто-то уже провалил свою попытку стать тренером, как Алан Ширер или Роберто Карлос, другие делают первые шаги или только готовятся получить большой вызов, а сейчас тренируют молодежь или ассистируют более опытным коллегам. Кто из них сумеет достичь высот, сопоставимых со своей же футбольной карьерой?

Рауль (Испания, 42 года)

Легенде мадридского «Реала» 42 года, а тренировать он начал в позапрошлом году, когда принял юношескую команду «Мадрида» U18. Через несколько месяцев Рауль уже отмечал со своими мальчишками чемпионство в юношеской лиге Испании.

Этот триумф помог Раулю с продвижением по карьерной лестнице: перед началом нынешнего сезона Гонсалес возглавил «Кастилью», а теперь испанцем интересуется «Шальке», где форвард выступал на протяжении двух сезонов после ухода из «Реала». «Кобальтовые» под руководством Дэвида Вагнера возобновили футбольный сезон четырьмя поражениями в четырех матчах и скатились на десятую строчку в таблице. Рауль придет, порядок наведет?

Мирослав Клозе (Германия, 41 год)

Наверняка метит в главные тренеры и Мирослав Клозе, начавший нынешний сезон у руля юношеской команды «Баварии» U17. В мае лучший бомбардир в истории чемпионатов мира перебрался в тренерский штаб первой команды, где будет ассистировать Ханси Флику. Наберется опыта, получит рекомендации и однажды станет главным.

Фрэнк Лэмпард (Англия, 41 год)

А вот Лэмпард уже работает в большом клубе, хотя тренерские таланты Фрэнка в полной мере нам только предстоит оценить. Англичанин — все еще начинающий тренер. В сезоне 2018/19 Лэмпс занял шестое место в Чемпионшипе с «Дерби» и не сумел вывести «барашков» в АПЛ , зато сам пошел на повышение, возглавив родной «Челси». Завидная траектория тренерской карьеры на старте, однако пока Фрэнки — тренер топ-клуба, но еще далеко не топ-тренер.

Микель Артета (Испания, 38 лет)

После трех лет работы в штабе Хосепа Гвардиолы Микель Артета принял лондонский «Арсенал» в декабре прошлого года. В 15 первых матчах проиграл всего лишь дважды, так что пока полет нормальный, но по Артете у нас еще меньше данных, чем по Лэмпарду, пусть даже плодотворное сотрудничество с Гвардиолой является прекрасной рекомендацией. Но тогда Микель был правой рукой, а сейчас сам должен принимать важные решения.

Хави (Испания, 40 лет)

Уже мог работать у руля топ-клуба и Хави, которого зимой звали в «Барселону». Эрнандес мечтает работать с родной командой, но согласен возглавить каталонский клуб только на своих условиях, да и прежде чем взять на себя такую ответственность, предпочитает проверить свои методы работы «на кошках»: Хави возглавляет клуб «Аль-Садд» из Катара, с которым уже выиграл два трофея.

Патрик Виейра (Франция, 43 года)

Можно вспомнить и другого знаменитейшего француза — Тьерри Анри, но его тренерские похождения пока не слишком впечатляют: дрессировал нападающих в сборной Бельгии, провалился в «Монако», теперь уехал в США то ли за деньгами, то ли за опытом. Тренерская карьера другого чемпиона мира и Европы в составе «трехцветных» куда более последовательная: Виейра несколько лет варился в системе «Манчестер Сити» — тренировал юношей и резерв «горожан», потом поехал в братский «Нью-Йорк Сити», рассчитывая через несколько лет получить кресло непосредственно в «Ман Сити». Но с Гвардиолой сложно тягаться, поэтому пока Патрик работает с «Ниццей» в Лиге 1 и по-прежнему сохраняет шансы «выстрелить» в качестве тренера.

Андрей Шевченко (Украина, 43 года)

Работа у руля сборной совсем не то же самое, что в клубе, но результаты Шевченко в сборной Украины обращают на себя внимание: Андрей Николаевич вывел украинцев на Евро-2020 с первого места в отборочной группе с Португалией и Сербией. Не совсем удивительно, что к Шеве присматриваются итальянские клубы, а сам он хочет вернуться в «Милан» в качестве тренера.

Райан Гиггз (Уэльс, 46 лет)

Аналогичная история у Райана Гиггза, который самостоятельно пока работал только в сборной своей страны. И тоже весьма удачно: вывел «драконов» в финальную часть Евро-2020 из непростой группы, где на две путевки претендовали четыре команды. В случае Гиггза нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что валлиец четверть века работал бок о бок с сэром Алексом Фергюсоном. Этот исключительный опыт — конкурентное преимущество Райана в новой профессии.

Диего Форлан (Уругвай, 41 год)

В конце прошлого года уругвайская легенда Форлан возглавил самый титулованный клуб страны — «Пеньяроль». До коронавирусного локаута «черно-золотые» под руководством Диего успели сыграть всего лишь пять официальных матчей, в которых одержали две победы, потерпели два поражения и разок сыграли вничью. Судить Форлана-тренера начнем позже.

Хаби Алонсо (Испания, 38 лет)

Большую тренерскую карьеру прочат в Испании Хаби Алонсо. Бывший полузащитник в прошлом сезоне работал в мадридском «Реале» с командой 14-летних, а прошлым летом вернулся на малую родину в Страну Басков, где принял «Реал Сосьедад Б», с которым вел борьбу за выход в Сегунду. Отзывы о работе Хаби колеблются в промежутке между положительными и восторженными.