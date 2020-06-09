Великая российская вратарская школа. Миф или реальность?

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» приглашает к дискуссии. Яшин был феноменом, но феномен самой школы могут переоценивать.

Уткин заявил, что Акинфеев – второй российский голкипер после Яшина, и многие в комментариях возмущаются. Вспоминают Дасаева, Черчесова, иногда говорят о самых сильных сезонах Овчинникова и его опыте за рубежом.

Еще мелькает словосочетание «вратарская школа» с приставкой «великая». Есть повод для интересной дискуссии. Не переоценивают ли прошлое? А если комплименты по делу, сохранили ли особый вратарский стиль?

Оценим «за» и «против», ведь если присмотреться, то найти сильные аргументы, что российскую вратарскую школу легко поставить в ряд с немецкой, бразильской или итальянской, не так уж просто. Хотя есть положительные константы!

Великая школа. Лучшие выпускники

Яшин – главный вратарь в истории. Точка. Так вы прочитаете на любом языке в любом мало-мальски качественном издании о футболе. Все по делу. Лев Иванович – главный. Но какой школы он продукт? Хоккейной, футбольной, дворовой? С другой стороны, есть также украинец Маслаченко, есть москвич из киевского «Динамо» — Рудаков, есть астраханский парень Дасаев. Лучшие выпускники попадали в рейтинг «Золотого мяча», когда места в нем имели значение. И Рудаков там был, и Дасаев, не говоря о Яшине – единственный вратарь с наградой. Великие вратари были, мастера мирового уровня – тоже.

Обычная школа. Невыездной статус

Раньше запрещали уехать в «Реал», а разрешили – ничего не изменилось. Дасаев на старости оказался в «Севилье», но до первой травмы. И потолок той команды – выход в Кубок УЕФА . Проверить его в Англии, Испании или Италии 80-х на уровне чемпионских матчей не получилось. Переход Яшина в «Реал» — часть несостоявшейся легенды. А попытки вратарей 90-х не сделали их великими в топ-5. Акинфеев тоже никуда не уехал, не стал вратарем МЮ или «Баварии». Откуда уверенность в силе школы, если сидели дома? Внешнюю оценку часто получали в еврокубках, и хвастаться нечем. За последние тридцать лет ни разу за российского вратаря клубы-гранды не дрались. И это должно настораживать.

Великая школа. Международные успехи

Яшин не спас в Чили, но выиграл чемпионат Европы, а потом был в полуфинале чемпионата мира в Англии. Дасаев награду лучшему вратарю мира получил в год, когда сыграл в финале Евро-88. Да, пропустил от Ван Бастена, но ведь и спасал до этого. Наконец, Акинфеев удачно выступил на ЧМ -18, а десятью годами ранее получал хорошую прессу как полуфиналист Евро. Оборону сборной Хиддинка за рубежом ругали после встреч с Испанией, но Игоря хвалили. Не сказать, чтобы часто, но российских вратарей выделяли и включали в разные символические сборные. Например, тот же Рудаков – лучший вратарь Евро-72. Российских вратарей часто высоко ценят в мире.

Обычная школа. Мало отличительных черт

Итальянская вратарская школа точно великая и заметно отличается по технике от английской академии для голкиперов. Разница произрастает из тактики, причем в Серии А были и континентальные стили, и привозные – катеначчо, и свои революции времен Трапаттони или Сакки, и три защитника, и два в линию. Испанцы со своим стилем, бразильцы – тоже, там точно великие вратарские школы, как и немецкая, где Кан выделяется дикостью, хотя почти всех словно из Майера клонировали, только добавляли фишки нового времени. А вот французский или российский стиль уже строятся на индивидуальности. Яшин и Дасаев – вратари разных школ, хотя вроде бы одной. Не нашлось тренеров, которые создали общие правила, а разница между украинским, российским и грузинским голкипером очевидна. И была, и остается.

Великая школа. Количество приличных мастеров

Зачем вспоминать древних легенд, если можно упомянуть Черчесова, Овчинникова, Филимонова, Нигматуллина, Акинфеева, Малафеева, а потом добавить, что и сейчас в РПЛ лишь изредка приживаются иностранные голкиперы? Конечно же, отчасти сказывается лимит на легионеров, но не всегда был одинаковым, и никто не мешал клубам приглашать Плетикосу, Кински или других легионеров в перчатках. Но в основном ставили на своих, своих хватает. Одновременно, а где там великие ребята? Перечисленные выше мастера не являются вратарями без ошибок и слабых мест. Тот же Акинфеев никогда не был голкипером экстра-класса на верховых выходах, его подводил рост, у него были проблемы с дальними ударами. Вы не будете спорить, что Касильяс, Буффон или Нойер – вратари несколько другой лиги, повыше. Потому что они — продукты современных великих школ.

Обычная школа. Бразилец в воротах сборной

Смотрите, как получается – именно школа дарит легенд, а легенды часто – маркер наличия самобытной школы. Без стиля нельзя подняться выше родного потолка. Возьмите ФРГ и ГДР . И там, и там немцы, похожий менталитет – различия региональные, одно наследие, общий базис. При этом западная Германия дарила великих вратарей мирового уровня, а восточная – сугубо местечковых героев, чьи фамилии редко встретишь в списках лучших вратарей в истории. Неужели вратарская Россия на базисе Яшина стала как ГДР ? А если школа по-прежнему великая, то почему экс-голкипер Черчесов доверяет Гильерме? Даже если учесть упрямство главного тренера, то остается факт – Акинфеева не заменили ни ветераны, ни молодежь, рожденные в РФ . Ни один вратарь не убедил тренерский штаб, что круче парня, который будет от силы десятым в рейтинге лучших бразильских голкиперов настоящего. Это такой же показательный момент и такая же важная оценка, как отсутствие россиян в воротах великих западных клубов.

Мнение читателей. Осталась ли школа великой?

Широкий спор интересен, но в мире согласятся, что советская российская вратарская школа была великой, поскольку хватает одного Яшина, и в его прохладной тени есть место для остальных легенд. А вот современное состояние школы назвать крутым сложнее. Сохранили ли традиции дедов? Сама реакция на слова Уткина – Акинфеева многие не поставили выше вратарей, воспитанных еще по старым правилам, многое проясняет.

Народ явно не считает, что за последние три десятилетия школу сохранили и, самое главное – развили, успевая за миром. В целом можно согласиться, сейчас местные вратари – крепкие середняки, причем настолько середняки, что старенький бразилец – вратарь сборной. Но вот Акинфеева, наверное, зря недооценивают. Ошибки были у Буффона и Шмейхеля, у Кана и Касильяса. Но у всех этих голкиперов есть репутация великих на родине.

А вот Игорю чаще припоминают промахи, пускай серия с Испанией его выручила. Впрочем, ту самую «ногу» ценят скорее россияне, далекие от футбола. Серию в ЛЧ фанаты со стажем запомнили сильнее, а отказ от наглости в последние годы, на который указал Уткин — не заметили. Пока вратарь ЦСКА взрослел, то нажил недругов, а поскольку ошибался в футболке сборной — всеобщим любимцем не был.

Вот только и Яшин не всегда был всеобщим любимцем. Будь интернет в 1963 году, то в комментариях под новостью о главной индивидуальной награде Льва Ивановича могли прочитать: «Нельзя давать „Золотой мяч“ за товарищеский матч, а наш чемпионат не ровня ведущим, и вообще – помните, что он в Чили пропускал?» Яшину тоже не засчитывали ошибки защитников, как Акинфееву – игру обороны ЦСКА в ЛЧ .

Но это уже особенность восприятия футболистов в самой России: то превозносят, то опускают, а не объективная оценка целой вратарской школы. Пожалуй, взвешенным итогом после сравнения «за» и «против» будет констатация, что школа была мирового уровня, но в 90-х и в технологичном XXI веке ее точно не развили. Не было наследников Дасаева, нет наследников Акинфеева, не было нового Овчинникова.

В РПЛ каждый вратарь на своем батуте, а в топ-5 летают на ракетах. Российские голкиперы приличные, себе хватает, а на экспорт некого отправить – и психологически, и технически, и по игре ногами, и по стабильности часто не тянут. Сейчас российскую вратарскую школу невозможно назвать передовой, и ее таковой не считают другие. Сафонова не забрал «Ювентус» в поисках нового Буффона, а Максименко не пригласят в «Барселону». И покупатели рассуждают объективно.

Единой союзной школы никогда не было, каждая республика выдумывала свои методы, зато были великие имена. Сейчас фамилии скромнее, ведь даже Акинфеева тяжело пропихнуть очень высоко в мировых рейтингах. Игорь точно лучше, чем принято считать в России, но лучше ли он Хандановича или Облака? Маленькая Словения нашла двух вратарей для топ-5, а Россия – не смогла. Пора констатировать отставание и работать, чтобы наследие не пропало зазря.

Важно воспитывать ребят, которые покажут себя в топ-5, причем в идеале – в составах лучших защитных линий мира. Сейчас сложно сидеть дома и получить награду первому вратарю планеты. А вот если школу возродят и станет великой, то ее выпускники точно покажут себя вне РПЛ . Пока же даже Акинфеев не перерос лигу настолько показательно, чтобы его забрали за любые деньги, хотя в новейшей истории это лучший вратарь России.

Той самой страны, где у голкиперов изначально был культовый статус. Возможно, потому что вратарь это всегда «я», а не «мы», которые на самом деле «они»? Скорее всего, тяга к индивидуализму и весу личности подкупала. Но теперь не вырастили парней для финалов ЛЧ . Чешская, польская и словенские школы таких голкиперов миру дали, бразильская – тоже, французы и португальцы справились, а у российской вратарской системы, невзирая на легендарный статус, маловато свежих международных успехов.

Великими в эпоху глобализации остались или стали самобытные школы, представители которых зажигают в лучших лигах Европы. Бразильцы идут в ногу с Нойером по методам подготовки и фишкам, а не живут прошлым, потому и крутые. Чтобы встать в ряд с передовыми вратарскими академиями, нужны успешные российские голкиперы в главных клубах мира параллельно с большим количеством крепких середняков для местной лиги.