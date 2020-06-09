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Великая российская вратарская школа. Миф или реальность?

вчера, 12:30
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Нигматуллин Руслан
Нигматуллин Руслан
Вратарь
Малафеев Вячеслав
Малафеев Вячеслав
Вратарь
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«Соккер.ру» приглашает к дискуссии. Яшин был феноменом, но феномен самой школы могут переоценивать.   

Уткин заявил, что Акинфеев – второй российский голкипер после Яшина, и многие в комментариях возмущаются. Вспоминают Дасаева, Черчесова, иногда говорят о самых сильных сезонах Овчинникова и его опыте за рубежом.

Еще мелькает словосочетание «вратарская школа» с приставкой «великая». Есть повод для интересной дискуссии. Не переоценивают ли прошлое? А если комплименты по делу, сохранили ли особый вратарский стиль?

Оценим «за» и «против», ведь если присмотреться, то найти сильные аргументы, что российскую вратарскую школу легко поставить в ряд с немецкой, бразильской или итальянской, не так уж просто. Хотя есть положительные константы!

Великая школа. Лучшие выпускники

Яшин – главный вратарь в истории. Точка. Так вы прочитаете на любом языке в любом мало-мальски качественном издании о футболе. Все по делу. Лев Иванович – главный. Но какой школы он продукт? Хоккейной, футбольной, дворовой? С другой стороны, есть также украинец Маслаченко, есть москвич из киевского «Динамо» — Рудаков, есть астраханский парень Дасаев. Лучшие выпускники попадали в рейтинг «Золотого мяча», когда места в нем имели значение. И Рудаков там был, и Дасаев, не говоря о Яшине – единственный вратарь с наградой. Великие вратари были, мастера мирового уровня – тоже.

Обычная школа. Невыездной статус

Раньше запрещали уехать в «Реал», а разрешили – ничего не изменилось. Дасаев на старости оказался в «Севилье», но до первой травмы. И потолок той команды – выход в Кубок УЕФА. Проверить его в Англии, Испании или Италии 80-х на уровне чемпионских матчей не получилось. Переход Яшина в «Реал» — часть несостоявшейся легенды. А попытки вратарей 90-х не сделали их великими в топ-5. Акинфеев тоже никуда не уехал, не стал вратарем МЮ или «Баварии». Откуда уверенность в силе школы, если сидели дома? Внешнюю оценку часто получали в еврокубках, и хвастаться нечем. За последние тридцать лет ни разу за российского вратаря клубы-гранды не дрались. И это должно настораживать.

Великая школа. Международные успехи

Яшин не спас в Чили, но выиграл чемпионат Европы, а потом был в полуфинале чемпионата мира в Англии. Дасаев награду лучшему вратарю мира получил в год, когда сыграл в финале Евро-88. Да, пропустил от Ван Бастена, но ведь и спасал до этого. Наконец, Акинфеев удачно выступил на ЧМ-18, а десятью годами ранее получал хорошую прессу как полуфиналист Евро. Оборону сборной Хиддинка за рубежом ругали после встреч с Испанией, но Игоря хвалили. Не сказать, чтобы часто, но российских вратарей выделяли и включали в разные символические сборные. Например, тот же Рудаков – лучший вратарь Евро-72. Российских вратарей часто высоко ценят в мире.

Обычная школа. Мало отличительных черт

Итальянская вратарская школа точно великая и заметно отличается по технике от английской академии для голкиперов. Разница произрастает из тактики, причем в Серии А были и континентальные стили, и привозные – катеначчо, и свои революции времен Трапаттони или Сакки, и три защитника, и два в линию. Испанцы со своим стилем, бразильцы – тоже, там точно великие вратарские школы, как и немецкая, где Кан выделяется дикостью, хотя почти всех словно из Майера клонировали, только добавляли фишки нового времени. А вот французский или российский стиль уже строятся на индивидуальности. Яшин и Дасаев – вратари разных школ, хотя вроде бы одной. Не нашлось тренеров, которые создали общие правила, а разница между украинским, российским и грузинским голкипером очевидна. И была, и остается.   

Великая школа. Количество приличных мастеров

Зачем вспоминать древних легенд, если можно упомянуть Черчесова, Овчинникова, Филимонова, Нигматуллина, Акинфеева, Малафеева, а потом добавить, что и сейчас в РПЛ лишь изредка приживаются иностранные голкиперы? Конечно же, отчасти сказывается лимит на легионеров, но не всегда был одинаковым, и никто не мешал клубам приглашать Плетикосу, Кински или других легионеров в перчатках. Но в основном ставили на своих, своих хватает. Одновременно, а где там великие ребята? Перечисленные выше мастера не являются вратарями без ошибок и слабых мест. Тот же Акинфеев никогда не был голкипером экстра-класса на верховых выходах, его подводил рост, у него были проблемы с дальними ударами. Вы не будете спорить, что Касильяс, Буффон или Нойер – вратари несколько другой лиги, повыше. Потому что они — продукты современных великих школ.

Обычная школа. Бразилец в воротах сборной

Смотрите, как получается – именно школа дарит легенд, а легенды часто – маркер наличия самобытной школы. Без стиля нельзя подняться выше родного потолка. Возьмите ФРГ и ГДР. И там, и там немцы, похожий менталитет – различия региональные, одно наследие, общий базис. При этом западная Германия дарила великих вратарей мирового уровня, а восточная – сугубо местечковых героев, чьи фамилии редко встретишь в списках лучших вратарей в истории. Неужели вратарская Россия на базисе Яшина стала как ГДР? А если школа по-прежнему великая, то почему экс-голкипер Черчесов доверяет Гильерме? Даже если учесть упрямство главного тренера, то остается факт – Акинфеева не заменили ни ветераны, ни молодежь, рожденные в РФ. Ни один вратарь не убедил тренерский штаб, что  круче парня, который будет от силы десятым в рейтинге лучших бразильских голкиперов настоящего. Это такой же показательный момент и такая же важная оценка, как отсутствие россиян в воротах великих западных клубов.

Мнение читателей. Осталась ли школа великой?

Широкий спор интересен, но в мире согласятся, что советская российская вратарская школа была великой, поскольку хватает одного Яшина, и в его прохладной тени есть место для остальных легенд. А вот современное состояние школы назвать крутым сложнее. Сохранили ли традиции дедов? Сама реакция на слова Уткина – Акинфеева многие не поставили выше вратарей, воспитанных еще по старым правилам, многое проясняет.

Народ явно не считает, что за последние три десятилетия школу сохранили и, самое главное – развили, успевая за миром. В целом можно согласиться, сейчас местные вратари – крепкие середняки, причем настолько середняки, что старенький бразилец – вратарь сборной. Но вот Акинфеева, наверное, зря недооценивают. Ошибки были у Буффона и Шмейхеля, у Кана и Касильяса. Но у всех этих голкиперов есть репутация великих на родине.

А вот Игорю чаще припоминают промахи, пускай серия с Испанией его выручила. Впрочем, ту самую «ногу» ценят скорее россияне, далекие от футбола. Серию в ЛЧ фанаты со стажем запомнили сильнее, а отказ от наглости в последние годы, на который указал Уткин — не заметили. Пока вратарь ЦСКА взрослел, то нажил недругов, а поскольку ошибался в футболке сборной — всеобщим любимцем не был.    

Вот только и Яшин не всегда был всеобщим любимцем. Будь интернет в 1963 году, то в комментариях под новостью о главной индивидуальной награде Льва Ивановича могли прочитать: «Нельзя давать „Золотой мяч“ за товарищеский матч, а наш чемпионат не ровня ведущим, и вообще – помните, что он в Чили пропускал?» Яшину тоже не засчитывали ошибки защитников, как Акинфееву – игру обороны ЦСКА в ЛЧ.

Но это уже особенность восприятия футболистов в самой России: то превозносят, то опускают, а не объективная оценка целой вратарской школы. Пожалуй, взвешенным итогом после сравнения «за» и «против» будет констатация, что школа была мирового уровня, но в 90-х и в технологичном XXI веке ее точно не развили. Не было наследников Дасаева, нет наследников Акинфеева, не было нового Овчинникова.

В РПЛ каждый вратарь на своем батуте, а в топ-5 летают на ракетах. Российские голкиперы приличные, себе хватает, а на экспорт некого отправить – и психологически, и технически, и по игре ногами, и по стабильности часто не тянут. Сейчас российскую вратарскую школу невозможно назвать передовой, и ее таковой не считают другие. Сафонова не забрал «Ювентус» в поисках нового Буффона, а Максименко не пригласят в «Барселону». И покупатели рассуждают объективно.

Единой союзной школы никогда не было, каждая республика выдумывала свои методы, зато были великие имена. Сейчас фамилии скромнее, ведь даже Акинфеева тяжело пропихнуть очень высоко в мировых рейтингах. Игорь точно лучше, чем принято считать в России, но лучше ли он Хандановича или Облака? Маленькая Словения нашла двух вратарей для топ-5, а Россия – не смогла. Пора констатировать отставание и работать, чтобы наследие не пропало зазря.

Важно воспитывать ребят, которые покажут себя в топ-5, причем в идеале – в составах лучших защитных линий мира. Сейчас сложно сидеть дома и получить награду первому вратарю планеты. А вот если школу возродят и станет великой, то ее выпускники точно покажут себя вне РПЛ. Пока же даже Акинфеев не перерос лигу настолько показательно, чтобы его забрали за любые деньги, хотя в новейшей истории это лучший вратарь России.

Той самой страны, где у голкиперов изначально был культовый статус. Возможно, потому что вратарь это всегда «я», а не «мы», которые на самом деле «они»? Скорее всего, тяга к индивидуализму и весу личности подкупала. Но теперь не вырастили парней для финалов ЛЧ. Чешская, польская и словенские школы таких голкиперов миру дали, бразильская – тоже, французы и португальцы справились, а у российской вратарской системы, невзирая на легендарный статус, маловато свежих международных успехов.

Великими в эпоху глобализации остались или стали самобытные школы, представители которых зажигают в лучших лигах Европы. Бразильцы идут в ногу с Нойером по методам подготовки и фишкам, а не живут прошлым, потому и крутые. Чтобы встать в ряд с передовыми вратарскими академиями, нужны успешные российские голкиперы в главных клубах мира параллельно с большим количеством крепких середняков для местной лиги.

Скауты иностранных клубов скажут: а чем ваши вратари лучше, например, польских? Пока нет суперзвезд, доказавших международную клубную ценность, ни один внутренний аргумент не сработает, ведь рынок забирает лучших, а местных вратарей оставляют для РПЛ.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 22:30
Яшин это миф , как Гагарин или Ленин их величие , как аксиома не требовало доказательств . Эти были боги , не люди. Потом оказалось , что Ленин имел кое-какие недостатки , а у Гагарина не вовремя , очень даже по-человечески развязался шнурок.
Я слышал в своё время, что в эпоху Яшина в сборной у Кавазашвили была лучшая статистика.
Возможно карьера каких-нибудь Бенкса или Планички была не менее блистательной. Дассаев , мне всё время хочется подбавить ему лишнюю букву с , Дасаев играл долго и стабильно хорошо.
Zhdanov an
Zhdanov an
вчера в 21:49
Добрый вечер всем. Прочитал весь этот бред, людей, которые при подлете мяча стараються от него уклониться. Господа, прежде чем хаять, российскую вратарскую школу, советую внимательно прочитать учебники по вратарскому мастерству, наверно для многих из вас будет открытием, что забирать мяч у нападающего в ногах, броском РУКАМИ ВПЕРЕД, является приемом, разработанным советскими вратарями, также при подачах, выбивать мяч одним кулаком, тоже является элементом советской-российской вратарской школы, сюда же хочу добавить паррирование мяча летящего в верхний угол, дальней рукой, через голову, тоже элемент техники советской-российской вратарской школы. Могу еще перечислить несколько технических элементов. А вот теперь вопрос, если перечисленные элементы, входят в любой учебник, конспект по тренировкам вратарей всего мира, является ли НАША ШКОЛА ВЕЛИКОЙ? И АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО, КТО ТАМ, ОТ КОГО И ОТКУДА ПРОПУСКАЛ. СОВЕТСКО-РОССИЙСКАЯ ВРАТАРСКАЯ ШКОЛА, ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ, БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:16
пусть спорят те кому не видна истина)))игорь №1 в современной истории
112910415
112910415
вчера в 19:46
у нас была великая школа !
была ...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:13
В том, что у Акинфеева после Малафеева не было нужной конкуренции, я абсолютно согласен. Хотя бы Лодыгина надо было привлекать, а в середине 2010-х - Реброва или Селихова (кубок Конфедераций со спартаковским вратарём - как идея?) Другие на топ-уровне не играли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Scuderia Ferrari (раскрыть)
вчера в 18:56
В том-то и дело, что Акинфеев последние годы выглядел не просто ужасно, а х.р.е.н.о.во ужасно. Косяки за косяком. Давление о котором ты пишешь он не выдерживал, отсюда ляпы. На ЧМ у нас при колоссальной поддержке трибун, СМИ он стал тем, кем был в молодые годы. Появилась уверенность. Это психология. Менять надо было раньше, или хотя бы делать вторым номером, когда этого требовала ситуация. Было же видно в каком состоянии он выходил на поле. Все было написано в глазах.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Нет косяков у тех, кто нигде не играет. Вот тебе подборки фейлов тех вратарей, кому Акинфеев в подмётки не годится.


И что, Буффона надо было усадить навеки на лавку? Устроить в Ювентусе или сб. Италии семивратарщину? Ваш Спартак через это проходил, кому, как не вам, это знать. Много выиграли? Во всех видах спорта те, кто занимают самые высокие места, допускают и самые легендарные ошибки.

Названные тобой вратари просто не имели места, где бы испытали чудовищное давление, подобное ЧМ и ЛЧ. Одно дело с Уфой и Тамбовом в РФПЛ играть, и совсем другое с грандами в ЛЧ. И даже середняки Европы - это совсем другое дело: кто сильнее - Хетафе или Краснодар? РБ Лейпциг или Зенит? Рома или ЦСКА?
Аналогично со сборными: Сан-Марино и Люксембург в отборе (на такие сборные нередко ставят вторых-третьих вратарей), Испания на ЧМ и Евро. Даже Южная Корея, согласись, Люксембурга посильнее.

Поэтому нет никаких гарантий, что условный Рыжиков не совершил бы такой же дикий ляп.

P. S. На Евро не было личной вины Акинфеева, пожалуй, ни в одном из голов. Вспомни хотя бы эпичную картинку, где семеро наших (!!!!!) в ряд в матче с Уэльсом. Там была не сборная, а то, что сказал Слуцкий про неё же.
P. P. S. А почему, интересно, ЧМ-2018 - это "отдельный разговор", а ляп с Южной Кореей - не отдельный?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Scuderia Ferrari (раскрыть)
вчера в 17:28
Джанаев, Лунёв, Беленов, Шунин, Рыжиков, все они остались тенью Акинфеева. Да. Рыжик порой такие косяки давал, что дело до смеха доходило. Лунёв спился, Джанаева травмы достали, но играл здорово. Шунина, после Зенита и шашки, как будто подменили.
В Бразилии, за такие косяки на любого вратаря крест поставили бы, но допускаю, что у Акинфеева было сильное лобби. Журналисты по любому ему такую поддержку давали, если оглянуться назад.
В Бразилии, на ЧМ, все три мяча на его совести считаю. Про корейский гол вообще молчу. Удар почти что за 20-25 метров был. С бельгийцами пропускает за пару минут до конца матча, причем эта привычка заваливаться, падать до начала удара лишила сборную вообще очков. С Алжиром Акелла просто промахнулся, не дотянувшись до мяча, зачем-то пролетевший на перехват, как черт из табакерки. ЧМ в России отдельный разговор. А до этого ещё был обсир , как в ЛЧ, так и на ЧЕ.
Радует пока, что есть молодежь. Крицюк, Кержаков, Дюпин неплохо себя проявил. На этих парней надо делать ставку тренерам сборной, подводить их к основе.
Акинфеева время прошло. За Евро 2008 конечно в памяти останется.
DXTK
DXTK
вчера в 16:48
Может Акинфеев и второй после Яшина в России, может и отличный голкипер, но не великий как вратарь. Хотя с другой стороны а другого варианта просто нету.....
Sunchees
Sunchees
вчера в 16:38
У нас крепкая школа, но увы уже не великая. Но пока еще можем организовать потоковый экспорт качественных молодых вратарей в Европу за неплохие деньги. Да только кому это надо?..
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:21
Кто же конкретно?
Малафеев? Типичный такой второй вратарь, "за плечами" первого. Примерно как Вальдес при Касильясе, Манданда при Льорисе.
Беленов? Ляпов у него было не так и мало. Он играл в середняках, в Европе он редко появлялся, и там-то и был виден его истинный уровень.
Джанаев? Провёл единственный сильный сезон с Ростовом, когда играл в ЛЧ. Ни до ни после звёзд с неба не хватал.
Пендальф
Пендальф ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:21
Есть. Нет замены черчесову)))
Пендальф
Пендальф ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 15:21
Черчесов и Игаряна бы до сих пор ставил, если бы тот не ушел. Адекватность в шоке.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:30, ред.
Советская вратарская школа была великой. Не играли за рубежом только потому, что это было невозможно.... Тот же Ринат Дасаев, который на закате карьеры совсем немного играл за Севилью, не считается, слишком поздно он оказался в Испании.... Если бы была возможность играть в молодые годы, на пике своей футбольной карьеры, он бы показал своё мастерство, которое было ничуть не хуже вратарей, играющих за многие европейские клубы. Е.Рудаков также был бы востребован, если бы была возможность играть в то время в Европе за зарубежные клубы. По поводу Льва Ивановича, вообще без комментариев на эту тему. Какие могут быть предположения, сомнения по поводу единственного обладателя Золотого мяча, в качестве топ-кипера...!!!

Гол ван Бастена в ворота Дасаева, давайте не будем забывать, что этот гол забил сам ван Бастен.... Траектория полёта мяча, впритирку с перекладиной.... Да и нечего больше вспомнить в укор Ринату, кроме этого пропущенного мяча, увы, во многом решившего исход матча.... Какой бы не был топ-кипер, но назовите, кто не совершил ни одной ошибки за свою футбольную, вратарскую карьеру!

По поводу "потолка" команд, за которые играли вратари в советское время.... В том смысле, что эти команды, сборная особого ничего не добились, за редким исключением. Трофеи выигрывают команды во главе с тренерским штабом, это общая заслуга. Какой бы самый совершенный топ-кипер не играл за клуб, сборную - в одиночку не вытащит.... В одиночку не выиграет главные трофеи мирового футбола. В одиночку возможно вытащить один матч.... Ну максимум два.... а не выиграть ЧМ, ЧЕ, ОИ..... если в целом команда к этому неготова .....

Советская школа вратарей была великой, но время было такое, что Великие вратари не имели возможности продемонстрировать своё величие, играя за топ-клубы Европы.....
номер 12
номер 12
вчера в 13:29, ред.
Сафонов и Максименко наглядный пример тому, что у нас очень сильная школа вратарей и как следствие светлое будущее, а то что на воротах стоит Гилерме, это проблема не школы, а адекватности Черчесова
Армейская душа
Армейская душа ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:25
Да - звезда Реброва и Селихова осталась как-то в тени
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:24
По факту до сих пор нет замены Акинфееву в сборной России.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:10
Нет наследников Акинфеева. Так откуда им быть, если он прилип к воротам сборной и не вылазил с рейтингов лучший вратарь, непонятно, где и кем голосовавших?).
Его же упорно, благодаря протеже, продвигали наверх, несмотря на его ляпы, что в сборной, что его рекорды в ЛЧ. Лицо сборной, доверенное лицо ВВП. Как же ему не стать основным?
То же самое про "нацгероя", "льва". Если человека не убирать с обложек и говорить, что он супер, он начнет и сам верить, что он гений, лучший.
А по большому в РПЛ были и есть хорошие вратари. Такой россыпи давно не было, только вот шанса, кто двигал Акинфеева на трон, не дали. Они всегда оставались в тени доверенного лица, потому-что иначе у нас видимо никак).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:02
Школы может и не было, а хорошие вратари были всегда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:57, ред.
В конце своей статьи Горин, вынужден был констатировать: "Акинфеев лучший вратарь современной России".
Добавить нечего.
SSPZ
SSPZ
вчера в 12:41
Да нет, не миф!
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