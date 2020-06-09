Без Сёмина за «Локо» не хотят играть. Как не вылететь в ФНЛ?

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вчера, 10:10

Масштабная перестройка выгодна новому тренеру, но опасна клубу. О заметных переменах – на «Соккер.ру».

Самая опасная перемена, которая точно сможет переместить «Локомотив» из одного полюса таблицы на другой – урезание финансирования. Руководство РЖД одобрило уход целого ряда игроков (Мещеряков анонсировал восемь расставаний, а может быть больше), но если Николич и Кикнадзе заполучат тех, кто не заиграет – быть знакомой беде.

Кроме того, уход чемпиона мира Хеведеса сразу показал, в чем разница. Сёмин попросил немца остаться, хотя хотел уйти зимой – Бенедикт послушал тренера. А теперь уехал и даже контракт до конца не выполнил, разорвал досрочно. Беня, конечно, вежливый европеец, всех благодарит, но если каждый откланяется и уедет, кому играть?

Николичу вроде бы выгодно убрать много людей Сёмина, ведь игроки часто возрастные, и часть точно не согласна с отставкой Юрия Павловича, сербу нужна своя команда. Но выгодно ли «Локомотиву» такое резкое кадровое потрясение? Есть ряд вопросов, без тренерского ответа на которые «Локомотив» окажется там, где оказался «Анжи», когда закончились деньги.

Чтобы не повторить их судьбу, новый главный тренер и действующие менеджеры должны найти ответы на ряд сложных вопросов.

Кто будет напарником Чорлуки?

Точно не Хеведес – уехал. Также говорили, что защитник Кверквелия, который тренировался на карантине на даче Сёмина, отправится в другой клуб. Почему на участке наставника? Юрий Павлович, похоже, отдал старый долг, ведь Соломон после решения Сёмина не уехал в АПЛ , когда был на пике формы. Потерял время, оказался на лавке. Теперь нужен в основе, поскольку грузин сильнее как защитник, чем Мурило. Николич поставит на Кверквелию в оставшихся матчах, а дальше будут принимать решение. Возможно, Соломон сам хочет уехать, как пожелал Хеведес. Тогда остаются Чорлука, Мурило и потребность в двух центрбеках.

«Локомотиву» нужен новый вратарь?

Нет гарантий, что Николич – фанат Гильерме, как Черчесов. А поскольку бразилец с большой зарплатой, что для «Локомотива» теперь важно, и ему немало лет, то любая ошибка в оставшейся части сезона приведет к появлению в команде нового голкипера. Возможно, зайдут издалека. Коченков уйдет, Медведев, о котором успели забыть, хотя ему всего 25 лет – останется. А третьим станет, например, Адамов – 22-летний парень из академии «Краснодара» с матчами за юношеские сборные России. Скорее рано, чем поздно, Гильерме нужно менять. Решения Николича увидим уже сейчас, причем задача усложнена лимитом. Иностранный вратарь будет лишним.

Игнатьев останется в планах Марко?

Николич вынужден работать под учетверенным давлением – болельщиков, руководства, которое рискует потерять работу, если замена тренера окажется плохой идеей, команды, где остаются люди Сёмина, и соперников в РПЛ . В таких условиях ему нужно, чтобы на его стороне была часть ветеранов. Владислав за лояльность новому боссу может получить годовой контракт, но открытым остается вопрос возможностей. Игнатьев даже в 33 года круче, чем Живоглядов, который пришел вытеснить его в запас, но оба были тактической проблемой «Локомотива» — даже на уровне Петрова в этом сезоне не играли, не говоря о Фернандесе.

После Рыбуса попрощаются с Идову?

Брайан мог бы остаться в составе, если бы не считался легионером, но поскольку заигран за Нигерию – российский паспорт значения не имеет. Разве что будут новые перемены в регламенте, и тогда «Локомотив» оставит парня с невысокой для команды зарплатой в обойме. Но снова история, что с левым флангом. Да, есть Идову, да, слева играл Хеведес, конечно, Рыбуса подкосили травмы, а так поляк стал неплохим левым латералем, хотя изначально был игроком атаки, как и Игнатьев. Но не стоит горевать после отъезда Мацея в Турцию – на левый фланг даже при Сёмине нужен был новичок. Проблема лишь в том, что новый лимит не позволяет набирать иностранцев на лавку, а основные стоят денег. Как бы Лысов там не играл, без гарантии, что это хорошо для команды.

Миранчуки не станут большой потерей?

Станут, конечно. Но, во-первых, Алексей и Антон еще никуда не ушли. А поскольку не рвутся на лавку «Зенита» к Сутормину и Шатову, то найти им новые клубы в Испании сразу не получится. Во-вторых, Алексей мог уйти и при Сёмине, так что снова имеем проблему, которую стоило решать, независимо от имени тренера. С другой стороны, разве более востребованный на рынке Миранчук показал невероятный футбол в РПЛ ? Были удачные матчи, были – не очень, но если Крыховяк переходит на позицию под нападающим, то у Николича в центре остается выбор между Бариновым, Магкеевым и Мурило, как был у Сёмина. Без Миранчуков будет другой «Локомотив» по темпу и решениям, но к их уходу подсознательно готовились.

Команде необходим Милан Бадель?

Тренеру он, похоже, очень нужен – столько информации о переезде полузащитника «Лацио», который вернулся в «Фиорентину» в аренду, чтобы получать игровую практику, что нет сомнений – слухи правдивы, руководство РЖД убеждают, что общение с Николичем надо начать с покупки «молодого и перспективного» Милана – 31-летнего хорвата. А если без шуток, то для перехода на «4-2-3-1» команде нужен напарник для Баринова в опорной зоне, и если вице-чемпион мира готов помочь Чорлуке и снова сыграть за «Локомотив» — в прошлый раз выступал за клуб из Загреба, то почему бы и нет? Крыховяк идет на позицию Алексея Миранчука, Бадель рядом с Бариновым – неплохая тройка полузащиты.

Николичу срочно нужны фланговые игроки?

Похоже, больше тревог связано у Николича с флангами, нежели с центральной осью, где могут быть Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Баринов и Крыховяк – люди, в которых вряд ли стоит сомневаться. Ну и Бадель может заиграть, поскольку это опытный, проверенный в Бундеслиге и Серии А человек, чья игра строится на активности. А вот креатива, если уйдут Миранчуки вслед за Мариу, чью аренду не продлили даже на оставшиеся матчи, будет мало. Жемалетдинов, конечно, получит время, чтобы себя показать, но одновременно на двух флангах с осени не сыграет. Так что или Миранчуки останутся и тогда проблем меньше, или Николичу срочно нужно искать крутых новичков на края атаки.

А кем усилить игру со скамейки?

Сёмин тоже страдал – не позволяли делать трансферы массово, ведь судьбу главного тренера решили зимой, а идея убрать Юрия Павловича пришла еще прошлым летом, но он снова попал в ЛЧ , выиграл Суперкубок России 2019, победив «Зенит». Тянули, поскольку знали о реакции фанатов. Теперь воспользовались пандемией, но когда Мещеряков говорит о расставании с восемью игроками, то должен понимать – на скамейке тоже нужны люди. Например, уберите из команды и Рыбуса, и Идову – а такой вариант возможен, то сразу нужны два новых левых защитника, если Лысов хотя бы немножко недотягивает до остальных игроков. Иначе придется из Магкеева делать «армейского» Облякова – первого, куда пошлют. При таком количестве расставаний воспитанники не компенсируют все потери, а массовые закупки исключены, если РЖД режет финансирование.

И Смолов, и Эдер, и Фарфан лишние?

Вот что даже у Сёмина не получилось – превратить Смолова или Эдера в лучшего снайпера РПЛ . Ладно, португалец всегда был джокером по природе своей, и ему благодарны за решающие удары. Но Федор приехал за огромные деньги по меркам РПЛ , где раньше забивал много мячей за сезон, и провалил карьеру в «Локомотиве». Уехал в Испанию, где ему очень нравится и хочет остаться, и надо сделать все, чтобы так и было – Смолов не нужен в основе «Локомотива». И Эдер не нужен. А Фарфану, крепкого ему здоровья, пора искать новый клуб из-за возраста и зарплаты – москвичи будут оптимизировать расходы. Главное в таком случае не подписать нового Шкулетича из чемпионата Сербии. Шанс, что заиграет Джорджевич, но тогда у «Локомотива» в основе будет парень, который зажигал лишь в тульском «Арсенале».