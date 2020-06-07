«Зенит» — европейский середняк. И это в лучшем случае

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вчера, 13:03

Тренер сборной Ирана невзначай поддел фанатов «Зенита», у которых действительно нет причин считать свой клуб «великим европейским». «Соккер.ру» ставит точку в глупом споре.

Хорватский тренер сборной Ирана Драган Скочич, когда его попросили прокомментировать будущее Сердара Азмуна, предельно корректно пожелал главному футболисту страны, в которой он сейчас работает, всего наилучшего:

Азмун — отличный нападающий и великий человек, он опасен и в штрафной площади, и за ее пределами. Защитникам нужно постоянно за ним следить. «Наполи»? Я тренирую Иран и не комментирую эти слухи. Но надеюсь, что он сможет поиграть в великом европейском клубе, он этого заслуживает.

Если бы Скочич знал, какую волну возмущения вызовет его последняя фраза в одном северном городе, возможно, закончил бы свою речь после слов «не комментирую». На разных российских ресурсах фамилию хорвата уже склоняют на разные лады, и даже на благородном «Соккер.ру» первый комментарий под новостью: «Он уже в нем играет». Имеется в виду: Азмун уже играет в великом европейском клубе. Простите, но нет. Не играет. То есть, конечно, играет и даже в европейском клубе, но в великом ли? Ничуть не бывало.

Представьте, что в подобном ключе высказался, например, тренер сборной Чехии об Алексе Крале, а спартаковские болельщики ответили ему так же: «Он уже в нем играет». Первыми пришли бы в комментарии саркастичные поклонники «Зенита» и затроллили бы москвичей с шутками, прибаутками, сочными метафорами, «Брагами» и «Санкт-Галленами». Считать «Спартак» великим европейским клубом смешно, но и причислять к когорте футбольных небожителей «Зенит» не менее забавно, пусть в последние 10-15 лет «сине-бело-голубые» успешнее своих «красно-белых» братьев по разуму.

Во-первых, победам, которыми так гордятся зенитовцы, в этом году исполняется 12 лет, а успехи в РПЛ точно не идут в зачет европейского величия, не того калибра у нас чемпионат, чтобы победы в нем хоть как-то котировались. Да и сколько их у «Зенита»? Один титул за последние четыре года, тут даже гегемонией, как у «Баварии» или «Ювентуса», не пахнет. Во-вторых, победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА важны для России, но по европейским меркам речь идет о второсортном и выставочном турнирах.

«Зенит» и ЦСКА получили особый статус у себя на родине, но не приобрели европейского величия точными международными выстрелами. Да что там! Никто не считает «Севилью» великим европейским клубом, хотя у андалузцев пять Кубков УЕФА и один Суперкубок в XXI веке. Разовые успехи в еврокубках вообще ничего не значат, причем в число великих не попали даже «Стяуа» с «Црвеной Звездой», которые выиграли не вторую по статусу «чашку», а сам Кубок чемпионов. Выиграли и выиграли, история все стерпит. Фанаты будут гордиться этими победами вечно, но топ-клубами по меркам Старого Света румыны и сербы не стали.

Так из чего же еще лепят фундамент европейского величия «Зенита»? Из денег? Денег у «Зенита» вагоны, но финансовый фэйр-плей УЕФА запрещает их бездумно разгружать. Можно и нужно радоваться богатым покровителям, но гордиться-то особо нечем: благосостояние «Зенита» заработано не тяжким трудом и гениальным менеджментом, а получено из недр нашей родины, где, по идее, лежит народное достояние. Стоит ли у офиса «Зенита» очередь из международных компаний, желающих сотрудничать с чемпионами России на взаимовыгодных условиях? Не замечал, поправьте, если только у меня плохо со зрением.

Зато на официальном сайте в числе спонсоров указаны: «Газпром», «Gazprom Germania», «Gazprom Sweiz», «G-Drive», «G-Energy», «Газпром-Инвестхолдинг», «Газпром-Межрегионгаз», «Сибур», Страховая группа «СОГАЗ», сеть АЗС «Газпромнефть», OMV, «Мегафон»… Дюжина партнеров! А по факту здесь структурные подразделения «Газпрома», компании, акциями которых владеет «Газпром», и партнеры «Газпрома». Не собираюсь включать режим ханжи и строить догадки, каким был бы «Зенит» без «Газпрома», но у нас же тест на величие, правильно? Очевидно, что клуб с такой структурой доходов провалил бы экзамен. Великие клубы не сидят на табурете с одной ножкой.

Величие определяется не только историей, не только победами, не только деньгами, не только огромной базой фанатов по всему миру, а всем этим сразу. Одних только денег недостаточно, ведь тот же ПСЖ , который может позволить себе Неймара и Мбаппе, великим европейским клубом не является. Грандом — да, топ-клубом — возможно, но великим — ни в коем случае. И не станет им даже после победы в Лиге чемпионов. А ведь у ПСЖ гораздо больше денег и влияния, чем у «Зенита».

«Зенит» в масштабах европейского футбола в лучшем случае середняк, хотя даже этой чести трудно удостоить команду, которая три года без особого успеха выступала в Лиге Европы, а на четвертый заняла последнее место в группе Лиги чемпионов. Середняки это скорее клубы вроде «Порту», «Аякса», дортмундской «Боруссии», «Наполи» и «Ромы», у которых в разное время случались большие победы и даже появлялись претензии на величие, не подтвержденные на дистанции. Можно ли записать в эту компанию «Зенит», дважды игравший в 1/8 финала Лиги чемпионов? Нет однозначного мнения.

Понимаю, что люди, адекватно разбирающиеся в футбольных «весовых категориях», упрекнут меня: «Зачем написал целую статью об очевидном?!» Отчасти они будут правы, но российский футбол не двинется с мертвой точки, если ему искусственно завышать оценки. Объективно оценивать так же важно, как и любить. И болельщики должны четко осознавать, что называть «Зенит» великим европейским клубом — это то же самое, что ставить Жору Крыжовникова в один ряд с великими режиссерами современности Ноланом, Иньяриту и Иствудом, потому что «Горько» вам показался «ржачным», или называть Ольгу Бузову великой певицей, потому что у нее миллионы подписчиков в «Инстаграме». Будьте добрыми, культурными и безжалостными, уважаемые!