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«Зенит» — европейский середняк. И это в лучшем случае

вчера, 13:03
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Тренер сборной Ирана невзначай поддел фанатов «Зенита», у которых действительно нет причин считать свой клуб «великим европейским». «Соккер.ру» ставит точку в глупом споре.

Хорватский тренер сборной Ирана Драган Скочич, когда его попросили прокомментировать будущее Сердара Азмуна, предельно корректно пожелал главному футболисту страны, в которой он сейчас работает, всего наилучшего:

Азмун — отличный нападающий и великий человек, он опасен и в штрафной площади, и за ее пределами. Защитникам нужно постоянно за ним следить. «Наполи»? Я тренирую Иран и не комментирую эти слухи. Но надеюсь, что он сможет поиграть в великом европейском клубе, он этого заслуживает.

Если бы Скочич знал, какую волну возмущения вызовет его последняя фраза в одном северном городе, возможно, закончил бы свою речь после слов «не комментирую». На разных российских ресурсах фамилию хорвата уже склоняют на разные лады, и даже на благородном «Соккер.ру» первый комментарий под новостью: «Он уже в нем играет». Имеется в виду: Азмун уже играет в великом европейском клубе. Простите, но нет. Не играет. То есть, конечно, играет и даже в европейском клубе, но в великом ли? Ничуть не бывало.

Представьте, что в подобном ключе высказался, например, тренер сборной Чехии об Алексе Крале, а спартаковские болельщики ответили ему так же: «Он уже в нем играет». Первыми пришли бы в комментарии саркастичные поклонники «Зенита» и затроллили бы москвичей с шутками, прибаутками, сочными метафорами, «Брагами» и «Санкт-Галленами». Считать «Спартак» великим европейским клубом смешно, но и причислять к когорте футбольных небожителей «Зенит» не менее забавно, пусть в последние 10-15 лет «сине-бело-голубые» успешнее своих «красно-белых» братьев по разуму.

Во-первых, победам, которыми так гордятся зенитовцы, в этом году исполняется 12 лет, а успехи в РПЛ точно не идут в зачет европейского величия, не того калибра у нас чемпионат, чтобы победы в нем хоть как-то котировались. Да и сколько их у «Зенита»? Один титул за последние четыре года, тут даже гегемонией, как у «Баварии» или «Ювентуса», не пахнет. Во-вторых, победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА важны для России, но по европейским меркам речь идет о второсортном и выставочном турнирах.

«Зенит» и ЦСКА получили особый статус у себя на родине, но не приобрели европейского величия точными международными выстрелами. Да что там! Никто не считает «Севилью» великим европейским клубом, хотя у андалузцев пять Кубков УЕФА и один Суперкубок в XXI веке. Разовые успехи в еврокубках вообще ничего не значат, причем в число великих не попали даже «Стяуа» с «Црвеной Звездой», которые выиграли не вторую по статусу «чашку», а сам Кубок чемпионов. Выиграли и выиграли, история все стерпит. Фанаты будут гордиться этими победами вечно, но топ-клубами по меркам Старого Света румыны и сербы не стали.

Так из чего же еще лепят фундамент европейского величия «Зенита»? Из денег? Денег у «Зенита» вагоны, но финансовый фэйр-плей УЕФА запрещает их бездумно разгружать. Можно и нужно радоваться богатым покровителям, но гордиться-то особо нечем: благосостояние «Зенита» заработано не тяжким трудом и гениальным менеджментом, а получено из недр нашей родины, где, по идее, лежит народное достояние. Стоит ли у офиса «Зенита» очередь из международных компаний, желающих сотрудничать с чемпионами России на взаимовыгодных условиях? Не замечал, поправьте, если только у меня плохо со зрением.

Зато на официальном сайте в числе спонсоров указаны: «Газпром», «Gazprom Germania», «Gazprom Sweiz», «G-Drive», «G-Energy», «Газпром-Инвестхолдинг», «Газпром-Межрегионгаз», «Сибур», Страховая группа «СОГАЗ», сеть АЗС «Газпромнефть», OMV, «Мегафон»… Дюжина партнеров! А по факту здесь структурные подразделения «Газпрома», компании, акциями которых владеет «Газпром», и партнеры «Газпрома». Не собираюсь включать режим ханжи и строить догадки, каким был бы «Зенит» без «Газпрома», но у нас же тест на величие, правильно? Очевидно, что клуб с такой структурой доходов провалил бы экзамен. Великие клубы не сидят на табурете с одной ножкой.

Величие определяется не только историей, не только победами, не только деньгами, не только огромной базой фанатов по всему миру, а всем этим сразу. Одних только денег недостаточно, ведь тот же ПСЖ, который может позволить себе Неймара и Мбаппе, великим европейским клубом не является. Грандом — да, топ-клубом — возможно, но великим — ни в коем случае. И не станет им даже после победы в Лиге чемпионов. А ведь у ПСЖ гораздо больше денег и влияния, чем у «Зенита».

«Зенит» в масштабах европейского футбола в лучшем случае середняк, хотя даже этой чести трудно удостоить команду, которая три года без особого успеха выступала в Лиге Европы, а на четвертый заняла последнее место в группе Лиги чемпионов. Середняки это скорее клубы вроде «Порту», «Аякса», дортмундской «Боруссии», «Наполи» и «Ромы», у которых в разное время случались большие победы и даже появлялись претензии на величие, не подтвержденные на дистанции. Можно ли записать в эту компанию «Зенит», дважды игравший в 1/8 финала Лиги чемпионов? Нет однозначного мнения.

Понимаю, что люди, адекватно разбирающиеся в футбольных «весовых категориях», упрекнут меня: «Зачем написал целую статью об очевидном?!» Отчасти они будут правы, но  российский футбол не двинется с мертвой точки, если ему искусственно завышать оценки. Объективно оценивать так же важно, как и любить. И болельщики должны четко осознавать, что  называть «Зенит» великим европейским клубом — это то же самое, что ставить Жору Крыжовникова в один ряд с великими режиссерами современности Ноланом, Иньяриту и Иствудом, потому что «Горько» вам показался «ржачным», или называть Ольгу Бузову великой певицей, потому что у нее миллионы подписчиков в «Инстаграме». Будьте добрыми, культурными и безжалостными, уважаемые!

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De Niro
De Niro
сегодня в 09:45
Средненькая статейка о "Середняке" для того, чтобы сравнить ЗЕНИТ с Бузовой. улыбнула концовка: "Будьте добрыми, культурными и безжалостными, уважаемые"!
Это как это так? сочетание доброты с безжалостностью?, уважаемый автор? Похоже, автор, вас "прет".
LOpp
LOpp
сегодня в 01:28
Браво Чистяков!
Я 12 лет зенитовцам пытаюсь это объяснить.
Но, секта "один город, одна команда" это уже диагноз.
112910415
112910415
вчера в 21:22
примерно так
oFANATo
oFANATo ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 20:28
У бомжей да же 1/4 финала ЛЧ нет за всю историю.
DXTK
DXTK
вчера в 20:09
великие клубы это Барса Реал, МЮ, Ливер, Арсенал, Бавария, Юве, Милан, Интер, Аякс,

PS Аякс не великий клуб, а середняк? серьезно!!! подаривший миру тотальный футбол, а также кучу талантов.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:56
Автор все по делу разложил. Великим Зенит на данный момент уж точно не является, хотя болел этот клуба порой заносит полет фантазии) У них за всю историю нет даже 1/2 ЛЧ.
andreika20133
andreika20133
вчера в 18:55
Великие клубы это 16 лучших клубов . Зенита там никогда не было . Я не понимаю зачем муссировать эту тему. Я болею за Зенит но никогда не относил Зенит к супер клубам.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:46
ну почти всё по делу))
war4ar
war4ar ответ Sargent (раскрыть)
вчера в 17:16
Очевидно , что Курбан Бердыев
post-navigator
post-navigator ответ Бутсы (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Ну, обидеться - это вряд ли. На Руси на определенную социальную прослойку - не обижаются. Мнение болел московских клубов могло иметь хоть какое-то значение при хотя бы призрачных надеждах добиться в обозримом будущем каких-то успехов. А так - это злорадство люмпена, упавшего с велика, который с обочины наблюдает за аварией Мерседеса :) Особенно если учитывать, что "видения" аварии продиктованы сотрясом головы от падения. Но грезить наяву - это святое право каждого. Таки да, у Зенита - много проблем. И как же отрадно видеть, сколько разного народу разделяет эти проблемы, горячо в них участвует и строит в мыслях собственные футбольные империи :))
Бутсы
Бутсы ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 16:22
Конечно, конечно. Критиковать можно только московские клубы, всё плохое о з-те - промосковские происки, заказуха, предвзятость. Ведь ленинградский з-ит это ни что иное как святое футбольное божество, о нем либо только хорошее - либо ничего, а то ведь понимаешь, не искушенный промосковскими сплетнями, играми, интригами и заговорами ленинградский бюргер может обидеться. Это где ж такое видано, что у з-ита перспективы туманные и он тратит в никуда лярды денежных потоков? Да быть такого не может! Рука Москвы, караааул!!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Sargent (раскрыть)
вчера в 15:55
Николай Бердяев-русский философ,автор знаменитой книги "Истоки и смысл русского коммунизма". Но он давно умер.Причём здесь футбол? Наверное,от частоты упоминания фразы "философия футбола".Правда,Витька Ганчарэнка ввёл в оборот альтернативную оценку :"Химия футбола".Нахимичил хрен знает что...
post-navigator
post-navigator
вчера в 15:55, ред.
Соккер все больше превращается в третьеразрядный заштатный филиал друзей газеты "Московский балаболец", которая вместо очевидных симптомов футбольной немощи московских клубов, полной разрухи в головах столичных руководятлов советов всяческих директоров, полного пренебрежения собственными болельщиками и традициями - предпочитают считать деньги в чужих карманах - и обсуждать перспективы Зенита в Европе, которые кажутся им (ах какое горе!) - туманными? Ну-ну. У вас-то самих каковы перспективы? Идете тропой Мао - "от поражения к поражению - и так до первой победы"? Флаг в руки! Сидеть на ветках обсуждения Зенита - это всё, что у вас осталось в жизни. И меня такие ваши перспективы - полностью удовлетворяют.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:50
По амбициям и тратам нету равного "Зениту",
в остальном всё очень спорно и не очень справедливо,
вот сойдёт со сцены Путин-Медведюков станет битым,
и тогда страна увидит,кто пахан,а кто-сопливый...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 15:42
Дак никто, кроме самых отбитых и не считает Зенит "великим европейским". Как можно претендовать на величие в Старом Свете, когда даже в слабеньком Российском чемпе наград у Зента на порядок меньше, чем у московских клубов. Про историю вообще молчу
Бутсы
Бутсы
вчера в 15:36
Где-то на северо-западе.

Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
вчера в 15:25
В этой статье ни слова хорошего о ЦСКА не сказано. Тут хорошее только про спартак, а в адрес ЦСКА пусть небольшая, но шпилька.

Верно чел из Краснодара сказал, нет в России великих клубов. Ну были при СССР Динамо Тбилиси, Динамо Киев. Где они сейчас? Великий - это Реал, Бавария, т.е многолетний гранд, перейти куда престижно любому футболисту. Перейти в Динамо Киев, ЦСКА или Зенит вряд ли сейчас престижно, судя по тем, кто там сейчас ошивается. О других постсоветских клубах мы уж не говорим.
Sargent
Sargent ответ war4ar (раскрыть)
вчера в 15:22
А кто такой Бердяев, стесняюсь спросить?
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
вчера в 15:20
Побольше бы у нас в чемпионате таких середняков.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 15:13, ред.
Все так. Но только вот если будут создавать европейскую суперлигу, что случится через 1-2 года, тк пандемия окончательно прибила внутренние чемпионаты, тоЗенит будет единственным представителем от России. А всякие спартаки, почтальоны, паровозы... будут и дальше разыгрывать свои московские междуусобчики.
Groove000
Groove000
вчера в 15:09, ред.
Хоть один российский (советский) клуб выигрывал ЛЧ? Нет. Никто из наших клубов не выигрывал его НИКОГДА. Вот и всё. Нет в России великого европейского клуба. Даже на текущий момент. Что уж говорить про всё время. Победы в чемпионате к этому званию не относятся, ведь наши клубы не могут преодолеть даже групповой этап ЛЧ. А те, кто говорит о каком-то величии, просто пускают пыль в глаза
Climent
Climent
вчера в 14:58
Смешно, особенно, если посмотреть на турнирную таблицу двух последних лет. По мнению этого автора лучше иметь спонсора Почту России, однозначно.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
вчера в 14:45
Бредятина. Особенно про очередь из международных компаний и зрение. )))))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:33
Надо подписаться на Автора. Очень профессиональная статья. АВТОРУ-RESPECT!!!
Вежливый такой
Вежливый такой ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:27
А ты часом не спартач? Уж больно ты им подмахиваешь.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 14:23
Лучше быть европейским середняком, чем середняком российским на 5-8 месте.
war4ar
war4ar
вчера в 14:21
Никогда и ни один клуб из Росси не был великим в Европе. А раздувают величие агенты и менеджеры клубов ,что бы как можно больше стричь бабло с гос бюджета . У нас что бы выйти в плей офф лч придётся вложить по 60-100млн в каждого купленного легионера , и то не все поедут ещё , Надо ли такое счастье ?? В Зенит нужно Бердяева взять , он денег не больше других хапать будет , но за то оптимизирует расходы по максимуму
zaCCCPanec
zaCCCPanec ответ Ливерпуль-7 (раскрыть)
вчера в 14:20
А как же антирекорды? Они иногда нужны для смеха.
Q-J-G
Q-J-G ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:19
Почему не получается?! Фарм-клубы создавать, ещё как, получается, с которыми в РПЛ играют, да очки набирают.... Вот так и становятся-чемпионами... некоторые!
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
вчера в 14:18
Радует одно, что цска и спартака может не быть в этом сезоне в еврокубках, второго позора там можно не выдержать.
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