«Жадный», «бумажный солдат», «душитель родных». Все характеристики Дзюбы

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04 июня 2020, 18:30

Не всем по душе герой футбольной России Дзюба, вот и Вячеслав Малафеев не в восторге от форварда «Зенита». «Соккер.ру» предлагает вспомнить всё об Артеме.

Зенитовские болельщики считают, что все истории, порочащие Дзюбу, придуманы в «Спартаке», но коренной петербуржец и легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев, который после ухода с поста спортивного директора «сине-бело-голубых» дал нелицеприятную характеристику Артему, вроде бы из другого лагеря. Количество конфликтов и скандалов вокруг Дзюбы и с участием Дзюбы всем, у кого есть хоть капля критического мышления, дает понять, что публичный образ, который, ломая кисти, рисуют Артему после чемпионата мира, имеет мало общего с ним настоящим. А давайте дадим слово уважаемым людям, которые лично знакомы с Дзюбой?

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь и заместитель спортдира «Зенита»:

В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег. Дзюба — жадный человек. До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми. До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России:

Я внимательно слежу за выступлениями Дзюбы и знаю, что он лучший бомбардир чемпионата России. Почему не вызываю его в сборную? Именно потому, что очень хорошо его знаю.

Василий Уткин, спортивный журналист:

Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевому. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат.

Роман Павлюченко, одноклубник Дзюбы в «Спартаке»:

Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает.

Валерий Карпин, тренер Дзюбы в «Спартаке»:

Дзюба считает, что тренер Карпин «душил» его в «Спартаке»? Любой футболист, который не играет, не чувствует себя счастливым, только одни сжимают зубы и работают, а другие говорят, что его душат. Никто Дзюбу не душил. Никто его не гнобил. Он просто проигрывал конкуренцию. Если условный Мовсисян на тот момент был сильнее, то какой тренер в здравом уме во вред себе и команде поставит Дзюбу?

Алексей Сафонов, футбольный агент:

Дзюба ведь талантливый игрок, но он как большой ребенок, даже сейчас. Может где-то сказать что-то, не подумав. Не хватает пока мудрости где-то промолчать. Но у каждого человека есть поступки, за которые ему стыдно. Во всем должен быть баланс. Сегодня ты наверху, а завтра падаешь вниз. Зачем что-то доказывать Василию Уткину? На Германа Ткаченко наехал. Теперь надо быть готовым что-то получить в ответку, неприкасаемых у нас нет. Сейчас модно ловить хайп. Но я считаю, что мосты лучше не сжигать. Вместо того, чтобы ругаться с кем-то, лучше сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом. И свою состоятельность и злость выплескивать в играх на поле.

Унаи Эмери, «тренеришка» Дзюбы в «Спартаке»:

Ни один тренер не враг сам себе, никто не станет держать сильного футболиста в запасе и ставить в состав слабого, особенно когда лимит принуждает предпочитать российских футболистов иностранцам. У нас с Дзюбой случались конфликтные ситуации. Он оказывал большое влияние на журналистов, с которыми много общался, но хуже всего то, что Дзюба настраивал против меня других футболистов, как только начинал получать меньше игрового времени. Я никогда не говорил, что Дзюба — плохой нападающий или что он не умеет забивать голы, но выпускал на поле тех, кого считал сильнейшими, а он не всегда заслуживал место в стартовом составе. Скажите, разве Фабио Капелло взял его на ЧМ -2014? Насколько я знаю, нет. Это показательно, не так ли?

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

Дзюбе был предложен самый большой контракт в команде. Многие акционеры клуба были против такой суммы, но я настоял. Все-таки Артем рос на моих глазах. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, но он оказался человеком, который за копейки удавит всех своих родных.

Александр Кокорин, закадычный друг, которого Дзюба не поддержал публично в трудной ситуации, в отличие от многих других футбольных людей:

Отношения с Дзюбой? Нормальные. Нас раскинуло, теперь меньше общаемся.

Александр «Макасин» Румянцев, фанат «Зенита»: