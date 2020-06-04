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«Жадный», «бумажный солдат», «душитель родных». Все характеристики Дзюбы

04 июня 2020, 18:30
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Павлюченко Роман
Павлюченко Роман
Нападающий
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Не всем по душе герой футбольной России Дзюба, вот и Вячеслав Малафеев не в восторге от форварда «Зенита». «Соккер.ру» предлагает вспомнить всё об Артеме.

Зенитовские болельщики считают, что все истории, порочащие Дзюбу, придуманы в «Спартаке», но коренной петербуржец и легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев, который после ухода с поста спортивного директора «сине-бело-голубых» дал нелицеприятную характеристику Артему, вроде бы из другого лагеря. Количество конфликтов и скандалов вокруг Дзюбы и с участием Дзюбы всем, у кого есть хоть капля критического мышления, дает понять, что публичный образ, который, ломая кисти, рисуют Артему после чемпионата мира, имеет мало общего с ним настоящим. А давайте дадим слово уважаемым людям, которые лично знакомы с Дзюбой?

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь и заместитель спортдира «Зенита»:

В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег. Дзюба — жадный человек. До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми. До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России:

Я внимательно слежу за выступлениями Дзюбы и знаю, что он лучший бомбардир чемпионата России. Почему не вызываю его в сборную? Именно потому, что очень хорошо его знаю.

Василий Уткин, спортивный журналист:

Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевому. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат.

Роман Павлюченко, одноклубник Дзюбы в «Спартаке»:

Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает.

Валерий Карпин, тренер Дзюбы в «Спартаке»:

Дзюба считает, что тренер Карпин «душил» его в «Спартаке»? Любой футболист, который не играет, не чувствует себя счастливым, только одни сжимают зубы и работают, а другие говорят, что его душат. Никто Дзюбу не душил. Никто его не гнобил. Он просто проигрывал конкуренцию. Если условный Мовсисян на тот момент был сильнее, то какой тренер в здравом уме во вред себе и команде поставит Дзюбу?

Алексей Сафонов, футбольный агент:

Дзюба ведь талантливый игрок, но он как большой ребенок, даже сейчас. Может где-то сказать что-то, не подумав. Не хватает пока мудрости где-то промолчать. Но у каждого человека есть поступки, за которые ему стыдно. Во всем должен быть баланс. Сегодня ты наверху, а завтра падаешь вниз. Зачем что-то доказывать Василию Уткину? На Германа Ткаченко наехал. Теперь надо быть готовым что-то получить в ответку, неприкасаемых у нас нет. Сейчас модно ловить хайп. Но я считаю, что мосты лучше не сжигать. Вместо того, чтобы ругаться с кем-то, лучше сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом. И свою состоятельность и злость выплескивать в играх на поле.

Унаи Эмери, «тренеришка» Дзюбы в «Спартаке»:

Ни один тренер не враг сам себе, никто не станет держать сильного футболиста в запасе и ставить в состав слабого, особенно когда лимит принуждает предпочитать российских футболистов иностранцам. У нас с Дзюбой случались конфликтные ситуации. Он оказывал большое влияние на журналистов, с которыми много общался, но хуже всего то, что Дзюба настраивал против меня других футболистов, как только начинал получать меньше игрового времени. Я никогда не говорил, что Дзюба — плохой нападающий или что он не умеет забивать голы, но выпускал на поле тех, кого считал сильнейшими, а он не всегда заслуживал место в стартовом составе. Скажите, разве Фабио Капелло взял его на ЧМ-2014? Насколько я знаю, нет. Это показательно, не так ли?

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

Дзюбе был предложен самый большой контракт в команде. Многие акционеры клуба были против такой суммы, но я настоял. Все-таки Артем рос на моих глазах. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, но он оказался человеком, который за копейки удавит всех своих родных.

Александр Кокорин, закадычный друг, которого Дзюба не поддержал публично в трудной ситуации, в отличие от многих других футбольных людей:

Отношения с Дзюбой? Нормальные. Нас раскинуло, теперь меньше общаемся.

Александр «Макасин» Румянцев, фанат «Зенита»:

Система сделала Артема виновником случившегося. Теперь от него отвернулись даже нейтральные фанаты. Его задача играть, а не говорить. Мне кажется, ему кто-то подсказывает. Ну как можно додуматься самому, что якобы в Сан-Марино привезли два автобуса фанатов, чтобы его оскорблять? Ну это же бред! Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают.

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andreistb
andreistb
вчера в 21:18
Если с ФНЛ почти понятно то с РПЛ полный тупик. Почему у нас такой бедный РФС ведь он должен бы помочь Химкам без проблем войти в РПЛ для чего футболисты бьют свои ноги радуются своим победам, что бы потом сказать раз денег нет идите Химки лесом и команды уже нет. Сначала РФС должен стать богатым союзом что бы он мог помогать бедным клубам, а помощи ждать то не от кого и клуба нет и такого нищего РФС нам не надо. Есть 18 тренеров РПЛ вот и это и будет РФС пусть они и всё решают в РПЛ раз денег нет и РФС нет.
МапС
МапС
вчера в 17:45
Хватит 62о ворошить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ruha bic (раскрыть)
вчера в 14:03
Тогда пусть станет отличным.).
ruha bic
ruha bic
вчера в 13:33
Судя по неготивным отзывам, Дзюба хороший человек!!!
Пендальф
Пендальф
вчера в 12:35
Да у него ж на физиономии всё написано!
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 10:42
что то артемке часто попадает?неужели он тако на самом деле?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 05:19
Потерять легко, найти, вернуть трудно. Такова жизнь.
ziborock
ziborock
вчера в 01:28
Дзюбалингус в Питере продолжается!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 июня в 23:17
Кроме комментариев Эмери и Федуна, которые говорят об Артёме хоть что-то конкретно - отрицательное, остальные какие-то несерьёзные. О каждом из нас можно сказать что-то подобное, исходя из личных пристрастий оппонента. Исключительно положительных людей очень и очень мало (как ни странно, но одного такого я знаю), при желании недостатки можно отыскать в каждом из нас, поэтому не надо принимать со всей серьёзностью всё, что вы узнали из уст вышеперечисленных товарищей, причастных к футболу.
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергей Саныч (раскрыть)
04 июня в 22:34
.
alex spartakovih
alex spartakovih ответ Сергей Саныч (раскрыть)
04 июня в 22:24
классно!от души посмеялся!
kts
kts
04 июня в 21:25
Вы же молились на него после ЧМ.. От любви до ненависти...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 июня в 21:21
-В разведку сегодня идут...Дзюба и ...активнее,товарищи,активнее.
Сп62
Сп62
04 июня в 20:56
Были времена, когда В.Понедельник не захотел играть за ЦСКА. Сейчас в понятии футболистов они профессионалы, а следовательно главное в их деле создание капитала. Одни больше подвержены этой зависимости, другие меньше. Артём к сожалению оказался слишком слаб перед золотым тельцом. Каждому своё.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 июня в 20:50
Ушел отряд в туман, вернулся один Дзюба.
makkie
makkie
04 июня в 20:46
Сколько уже скандалов связано с именем Дзюбы.
И в Спартаке ругался, и в Зените, и с агентами, и любовниц ублажал.

Одним словом - изгой Спартака и символ Зенита.
Аминь!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 июня в 20:30
lobsterdam
lobsterdam
04 июня в 20:28
прошлое не сотрешь ластиком: простоватый хитрован себе на уме. Каким ты был , таким остался! А медведя с оторванным ухом любят только впечатлительные повзрослевшие девочки.
112910415
112910415
04 июня в 20:27
всякие люди зачем-то нужны, если уж существуют ..
наше дело - наблюдать и делать выводы !
волгодон 2
волгодон 2
04 июня в 19:55
В общем,алчное вороватое дерево-паразит с гнилой сердцевиной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
04 июня в 19:54
А как думаешь известная русская сказка " У отца было три сына, двое умных, а третий футболист" имеет отношение к Дзюбе. Тип устраивает скандалы и конфликты на ровном месте, где любой мало мальски умный человек не допустил бы этого.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
04 июня в 19:44
Ни одного факта...так можно любого обговорить....
Да Дзюба любит трепать языком,но у каждого свои недостатки...
По поводу"жадности" опять таки не одного конкретного факта...а если вам обещали одну з\п а выплачивают меньше , вы что не будите возмущаться ?!?
Не суди,да не судим будешь !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Q-J-G (раскрыть)
04 июня в 19:29
Так он предал Спартак за. .. Сребрянников.... Читай выше Федуна о конракте его перед уходом.
Q-J-G
Q-J-G
04 июня в 18:44, ред.
...но он оказался человеком, который за копейки удавит всех своих родных.... как говорят:без комментариев. Но, всё-таки, позволю небольшую ремарку....

Многие отмечают эту черту характера у Дзюбы (не только Л.Федун, В.Малафеев...)--жадность. Самые страшные люди это завистливые и жадные!!! В большинстве случаев это одно и тоже лицо. Жадность порождает-зависть......... Всё остальное вторично, все мы не без недостатков..... За исключением-предательства...
VAN ARM
VAN ARM
04 июня в 18:42
у всех свои демоны)))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
04 июня в 18:30
Это только начало списка
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