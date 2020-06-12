«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 июня 2020, 09:37

В 31 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» примет в Мюнхене «Боруссию» из Менхенгладбаха. Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на этот матч.

«Бавария»

«Красная машина» широкими шагами мчит навстречу очередной серебряной салатнице. В прошлом туре Бундеслиги у подопечных Ханс-Дитера Флика не возникло особых проблем с ожившим «Байером» (4:2).

Эта победа стала для «Баварии» двенадцатой по счету во всех турнирах и девятой в Бундеслиге. Среди недели мюнхенский гранд справился с «Айнтрахтом» (2:1) и вышел в финал Кубка Германии, тем самым обозначив свои намерения сделать золотой дубль.

«Боруссия» Менхенгладбах

У «Боруссии» сейчас очень нервозное и неоднозначное положение, в котором она будет на финише сезона отстаивать право сыграть в Лиге Чемпионов. На данный момент «Жеребята» идут четвертыми, но преимущество над вышеупомянутым «Байером» условное.

Из рук вон плохо подопечные Марко Розе сыграли в прошлом туре, когда с минимальным счетом уступили в гостях «Фрайбургу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.396

Ничья – 5.360

Победит «Боруссия» — 7.870

Статистика

«Бавария» не проигрывала в 11 последних домашних матчах во всех турнирах.

У «Боруссии» 7 побед в 15 гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.

В 4 из 5 предыдущих очных встречах команд забивалось минимум 3 гола.

Прогноз

Мюнхенский клуб среди недели провел непростой матч против «Айнтрахта», потратив много физических сил. Вполне возможно, что для поддержания тонуса, хозяева применят ротацию на предстоящий матч.

«Боруссия» после осечки в прошлом туре выйдет на поле «Альянц Арены» максимально мотивированной. Полагаем, что «Жеребятам» вполне под силу избежать крупного поражения от лидера.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(+1,5) можно разместить с коэффициентом 1.862.