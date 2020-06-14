Рекорд Мертенса и перфоманс Оспины. «Наполи» — в финале Кубка Италии

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14 июня 2020, 09:58

Состав финалистов Кубка Италии сформирован. К «Ювентусу» в решающем матче присоединится «Наполи». «Соккер.ру» — о том, как неаполитанцы выбили «Интер».

Возвращение итальянского футбола пока получается довольно ярким, несмотря на отсутствие результативных матчей. В первом полуфинале «Ювентус» проскочил мимо «Милана» за счет нулевой ничьей, но в матче было полно интриги и напряжения, а также удаление и незабитый пенальти Криштиану Роналду. Встреча «Наполи» и «Интера» во втором полуфинале тоже закончилась вничью, но и она получилась напряженной, а судьбу противостояния также решил гол, забитый еще в первой встрече 12 февраля. Тогда, напомним, неаполитанцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Фабиана Руиса.

Игра имени Давида Оспины

Ответный матч начался как нельзя лучше для «Интера», который уже на второй минуте восстановил статус-кво. Кристиан Эриксен, который получил роль разводящего в составе «нерадзурри», взялся за дело с огромным рвением и обхитрил вратаря «Наполи», зарядив гол прямым ударом с углового – неплохой первый мяч в Италии после возобновления там футбола. Можно было подумать, что Оспина, пропустивший такой мяч, раскиснет, но он в итоге стал лучшим игроком матча по статистике WhoScored. Как это стало возможным?

Во-первых, за счет агрессивной активности «Интера», который бил по воротам «Наполи» очень часто и весьма опасно. Вот мы говорили о 26 ударах «Ювентуса» по воротам «Милана», но они были не так остры, как 18 ударов «Интера» по воротам «Наполи». Причем девять из них (у «Ювентуса» — семь) пришлись в створ, а Оспина совершил восемь сэйвов, сполна реабилитировавшись за пропущенный гол с углового. Но даже идеальных спасений после той ошибки было бы мало – ведь счет по сумме двух встреч оставался равным.

Нужен был гол неаполитанцев, чтобы совесть Оспины очистилась. И в конце первого тайма сам Давид сыграл в этом ключевую роль. Он стремительно и точно ввел мяч в игру, найдя передачей Лоренцо Инсинье, а тот вывел на ударную позицию Дриса Мертенса, и бельгиец сравнял счет. По хоккейной классификации у Оспины было бы очко за ассист. А для Мертенса гол тоже стал особенным, 122-м в составе «Наполи», что сделало его рекордсменом команды, ведь у Марека Гамшика остался 121 мяч. Что касается Оспины, то свой перфоманс он немного подпортил в конце игры, когда за затягивание времени получил желтую карточку. Из-за нее теперь Оспина пропустит финал Кубка Италии с «Ювентусом». Но свою главную работу он сделал.

Картина игры

В первом тайме «Наполи» использовал подвижную игру и активный прессинг за счет живых перемещений игроков группы атаки, «Интер» же находил достаточно уверенно пути выхода из-под давления, так что в целом футбол был сбалансированным, соперникам удавалось друг друга нейтрализовать. При этом завершенности в выходах у «Интера» было больше – выпады чаще доводились до ударов. Неаполитанцы свои атаки развивать стремились быстро, но часто упирались в компактную оборону «Интера».

Один из редких случаев, когда плотность гости не успели создать, как раз завершился голом Мертенса в контратаке. Во втором тайме «Интер» стал ощутимо больше давить, заиграл гораздо выше, а «Наполи» будто перешел в удержание полезного для себя счета, что выглядело рискованным с учетом умения «нерадзурри» мощно нажимать. К тому же «Интеру» было достаточно забить еще один мяч, чтобы все перевернуть в свою пользу.

И моменты у миланцев были, а «Наполи» терпел давление и оборонялся изо всех сил, изредка вылезая в контратаки. В целом неаполитанцы показали несвойственную для себя игру, обходясь почти без мяча. В итоге всего 32 процента времени «Наполи» распоряжался мячом против 68 процентов у «Интера». Всего 11 ударов нанесли хозяева (2 в створ) против 18 у «Интера» (9 в створ). Лидерами по ударам стали Мертенс (6 попыток) и Эриксен (5 попыток). Точность передач за счет лучшего контроля мяча оказалась выше у «Интера» (89 процентов), но и 80 процентов точности для «Наполи» с учетом более контратакующей игры – это весьма хороший показатель.

Так или иначе, «Интер» под руководством Антонио Конте выбывает из борьбы за еще один трофей. А ведь на «нерадзурри» возлагались в нынешнем сезоне наибольшие надежды в плане борьбы с «Ювентусом». В Серии А «Интер» долго держался на уровне, но в итоге отцепился от чемпионской гонки, а эстафету подхватил «Лацио», который гонится за «Ювентусом». Теперь и в Кубке Италии право побиться с туринцами «Интер» уступил неаполитанцам.

Мнения

Антонио Конте (главный тренер «Интера»):

Я считаю, что мы заслуживали выхода в финал. Я не могу ни в чем упрекнуть свою команду. Мы доминировали и играли примерно так, как я хотел. Моментов у нас было много, но Оспина решил судьбу матча, совершив несколько великолепных спасений. Пропущенный нами гол стал следствием наивной ошибки. Вся команда расстроена. Но я доволен тем, как мы сыграли. Именно такой «Интер» я хочу видеть. Мы намного больше владели мячом, чаще били по воротам, наша тактика и схема работает. «Наполи» же сидел в защите и только контратаковал. Но я снимаю перед ними шляпу, они в финале.

Дженнаро Гаттузо (главный тренер «Наполи»):