Вымученная победа «Спартака» и горькая судьба «Тосно». Топ-10 знаковых победителей в российском футболе

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14 июня 2020, 14:51

Бывают дежурные трофеи, а есть – уникальные для клуба или целого турнира. «Соккер.ру» вспоминает легенд.

Ровно двадцать пять лет прошло с последней победы тренера Бескова. И с завоевания единственного трофея в новейшей российской истории одним из самых титулованных клубов – «Динамо». Вспомним команды, которые перечеркивали обычный расклад.

Чем такие истории выделяются? В целом российский футбол по чемпионской или кубковой интригах однообразен. Из 27 чемпионств — 21 авторства трех клубов («Спартак», ЦСКА и «Зенит»). Из 27 кубков сразу 15 – у двух клубов («Локомотив» и ЦСКА ). Но тем ценнее истории тех, кто выплыл против течения.

1995 год. «Динамо» — обладатель Кубка

При всем уважении к победе «Торпедо» в 1993-м, обыграли в полуфинале «Дружбу» из Майкопа. А до этого по пенальти прошли «Торпедо» из города Волжский. Повезло со жребием, да и сами были не самой слабой командой. Да, в финале хлопнули ЦСКА по пенальти, но знаковости в том трофее не было. А вот полуфинал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» в 1995-м – особая игра для российского футбола.

Речь шла о постоянном на тот момент чемпионе России, которого смог обыграть легендарный Бесков. Его «динамовцы» задавили именитого соперника в дерби – старший Черышев воспользовался рикошетом, хотя моментов было куда больше. А в финале команда, что обыграла по пути в «Лужники» еще и «Локомотив», в серии пенальти одолела крепкий тогда «Ротор» в сложнейшем матче.

Константин Бесков поставил трофейный терпеливый футбол команде, где был всего один иностранец – белорус Яхимович. Точилин, Сабитов, братья Некрасовы, Кобелев, Подпалый и Сафронов представляли Россию. И соперников серьезных с боями прошли, и победа 14 июня 1995 года, как показала история, была знаковой для клуба. Бесков выиграл свой последний трофей, как и «Динамо».

1995 год. «Спартак-Алания» – чемпион России

Главный сюрприз 1995-го ждал ближе к концу года, хотя уже когда «Динамо» выбивало «Спартак» из Кубка России, то было понятно, что возможна первая смена чемпиона. «Спартак» из Владикавказа, что накануне нового сезона добавил в название «Алания», вышел на первое место в 10-м туре, когда лидерство упустило как раз «Динамо».

С той поры бывший форвард москвичей Валерий Газзаев не отдавал вершину – постоянно держались на первой строчке. «Локомотив» Сёмина не смог к ним подобраться, чтобы получилась сложная борьба в последних турах. «Спартак-Алания» лучше всех держала удар, Хапов, Тетрадзе, Шелия и Джиоев справлялись в обороне.

Касымов, Тедеев, Яновский, Канищев и Кавелашвили стали чемпионами, помогая команда в центре поля и атаке. Кто бы помог подумать, что Газзаев выиграет тот турнир? В 1994 году «Спартак» из Владикавказа финишировал на пятом месте, но отстал от московского тезки на 27 пунктов. А поскольку москвичи выиграли в итоге 9 из 10 первых чемпионатов, то тот успех точно был уникальным.

2002 год. «Локомотив» – чемпион России

Объяснять знаковость победы не имеет смысла. В 2002-м отодвинули от вершины «Спартак», причем в этот раз надолго. И готовились годами. Сёмин работал тренером «Локомотива» с 1986-й по 1990-й, потом уехал на заработки в олимпийскую сборную Новой Зеландии, затем вернулся и с 1992-го десять лет готовил «Локомотив» к чемпионству.

Представьте, какое облегчение ощутил наставник, когда взял «золото» после трех вторых мест? В «золотом» дополнительном матче равные по очкам ЦСКА и «Локомотив» выявили победителя после единственного гола Лоськова. Овчинников, Евсеев, Игнашевич, Нижегородов, Лекхето, Маминов, Обиора и Пименов стали чемпионами России!

2003 год. ЦСКА – чемпион России

Авторство великого мема «Гинер все купил» оспаривают фанаты «Спартака» и ЦСКА . А набирала популярность фраза именно в 2003 году. Уже в третьем туре у «спартаковцев» были претензии к судейству в дерби – ЦСКА выиграл 3:2. Вот только Газзаев лидировал с первого тура по тридцатый. Даже «Зенит», хотя шел хорошо, отстал на три пункта.

«Армейцы» той поры были боевитой командой, только Гусев попал в список «33 лучших» под первым номером. Но это не отменяет командный результат – Акинфеев, Шемберас, Березуцкие, Шершун, Шемберас, Соломатин, Семак, Ярошик, Рахимич, Олич и Попов выиграли «золото». Они открыли ЦСКА путь к трофеям. Был еще кубок 2002-го, эти два успеха позволили переписать историю «армейцев».

2004 год. «Терек» — обладатель Кубка

Фаворитами не были, разумеется. Но прошли «Спартак» из Нальчика, обыграли «Черноморец», разгромили по сумме двух матчей «Кубань». Был камбэк против «Ротора» — выиграли с разницей в три мяча после поражения в два. А в полуфинале «Шинник» не смог оставить «Терек» без шанса на трофей – после нулевой ничьей была победа грозненцев 2:1.

В решающей игре встретились клубы, для которых успех был бы первым. Но «Крылья Советов» на стадионе «Локомотив» пропустили от Федькова. Ваит Талгаев сумел обыграть Гаджи Гаджиева. Причем Савченко, Шмарко, Гайсумов, Хомуха, Клюев и Федьков тогда вообще играли в Первом дивизионе – том, что сейчас ФНЛ . Но удачный жребий и вылеты всех фаворитов позволили Грозному победить.

2007 год. «Зенит» – чемпион России

Та команда была талантливой, открыла дорогу клубу к серии титулов. И у Петржелы играли крутые парни, и Адвокат сделал чемпионами не последних людей в Санкт-Петербурге. Конечно, генеральный спонсор возродил «Зенит» с помощью денег, это понятно. Но в те времена параллельно думали о развитии россиян и воспитанников клуба.

Победа, как порой бывает, не всем соперникам понравилась, но к уровню чемпионов нет вопросов. Анюков, Ломбертс, Ким, Тимощук, Зырянов, Аршавин – звезды того сезона. Крижанац, Шкртел, Ширл, Радимов, Риксен, Денисов, Домингес и Погребняк — соавторы первого российского чемпионства «Зенита» и всего третьего большого трофея в истории клуба.

2008 год. «Рубин» – чемпион России

Возрождение славных дней футбольного Владикавказа по смыслу, только на этот раз в Казани. Центр силовой мощи страны мог позволить себе собрать приличный состав, но надо отдать должное Бердыеву – выиграл первое из двух подряд чемпионств не только из-за имен.

Была гармония, был футбол. И подход Курбана Бекиевича в 2008-м оказался рабочим. «Рубин» выиграл 7 матчей подряд на старте, лишь спустя много лет этот рекорд побьет «Зенит», и не повторил ошибки 2003-го, когда финишировали в тройке. Рыжиков, Ансальди, Шаронов, Семак, Нобоа и Карадениз заслужили «золото».

2014 год. «Ростов» – обладатель Кубка

Единственный трофей в истории «Ростова». Учитывая, сколько кубков у «Локомотива» и ЦСКА , этот турнир тоже нередко получал знакомого победителя. Таких примеров, как «Ростов», очень мало, а знаковой эта победа становится, если вспомнить детали. А детали эти показывают, что многие фавориты плевать хотели на Кубок России в тот момент.

«Спартак» вылетел от «Тосно», «Зенит» — от «Тюмени». А «Локомотив» уступил «Ротору». Серьезно к Кубку России относился ЦСКА – проиграл в полуфинале «Краснодару». Но команда Божовича в финале оказалась более удачливой и терпеливой. И у них был Плетикоса, поэтому у Баштуша, Калачева, Канга, Гацкана и Дзюбы есть кубок России в коллекции.

2017 год. «Спартак» – чемпион России

Каррера сделал чудо. На короткое время непростые по характерам футболисты сыграли так, как надо – на результат. С желанием, с точечными провалами в защите, но с уверенностью, что дальний удар принесет успех, а середняки – не те соперники, которых Промес не обыграет. События того сезона свежи в памяти, «Спартаку» титул дался непросто, но победили заслуженно.

А знаковость успеха подтверждает не только пауза между чемпионствами «Спартака», но еще и празднование. По всей России радовались сотни тысяч «спартаковцев», которые с 2001 года не имели такого опыта, или в силу возраста вообще впервые пережили чемпионство. Повторить тот успех не сумели, хотя были фаворитами и чемпионата, и Кубка через год, но трофей помогает Федуну мечтать о чемпионстве в год столетия – в 2022-м. Получится еще раз удивить?

2018 год. «Тосно» – обладатель Кубка

Сразу двойная знаковость, хотя клуб самый скромный в списке. Первая – на провинциальный футбол, особенно редкий частный, всем, кто может помочь, плевать. «Тосно» не сыграл в Лиге Европы и закрылся, хотя обыграл в финале «Авангард». И второй момент – богатые клубы в России обожают позориться, даже когда трофей им нужен.

Нет печальнее истории, чем повесть о Глушакове и промахах? Нет, бывают сюжеты трагичнее. Но последняя на данный момент сенсационная победа в российской футбольной истории обернулась неудачей для всех. «Спартак» Карреры развалится, а «Тосно» исчезнет.

Впрочем, истории редких побед как раз учат, что важно демонстрировать стабильность, ценить разные кубки и развиваться планомерно. «Динамо», «Торпедо» или «Аланию» могла ждать другая судьба. Но только если бы после побед самими клубами не совершались ошибки.

С другой стороны, в России достаточно клубов без единого трофея или в новое время, или в истории. Например, «Крылья Советов», «Краснодар», «Ротор», «Амкар» или «Сатурн» от кубка не отказались бы. Без побед «Урал», «Анжи», ФК «Москва», «Томь», «Шинник» и «Кубань». И не все дожили до нынешних времен.

Так что фанаты победителей, которые перечислены выше, должны ценить и помнить приятные триумфы. Сегодня годовщина трофея «Динамо» Бескова, но похожие памятные даты есть не у всех в десятке.