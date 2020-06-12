Первый номер сборной Украины, бизнесмен и рекордсмен. Как ЦСКА искал вратаря в 90-х

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12 июня 2020, 20:44

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди сразу несколько голкиперов, игравших в первых российских чемпионатах.

Девяностые годы — сложный период для ЦСКА . Постепенно разъехался весь чемпионский состав. Ушёл в сборную тренер Павел Садырин. Менялись владельцы. С армией клуб связывало только название, тренеры и игроки. Ни о какой стабильности говорить было нельзя, ЦСКА напоминал ребёнка, сдиравшего раз за разом только начинавшую заживать болячку. Только к концу десятилетия ситуация выправилась. В 1998 году армейцы бросили вызов «Спартаку» и едва не преуспели. Пришли на финиш вторыми, но серия в 14 побед выглядела впечатляющей. Как и разгром чемпиона с результатом 4:1.

Но на последнем рубеже стабильности по-прежнему не наблюдалось. После ухода Дмитрия Харина ЦСКА вёл мучительные поиски нового голкипера. Почти все кто приходил, были способными, даже сильными голкиперами. Но тренерам не хватило терпения, а самим вратарям — доверия. Яркие эпизоды с участием голкиперов, безусловно, были. Можно вспомнить хорошие, даже блестящие матчи Евгения Плотникова, Андрея Новосадова, Дмитрия Гончарова. Но целостная картина не сложилась.

Пора начать представление героев тех лет. Начнём с Евгения Плотникова, который стал преемником Дмитрия Харина. Зимой 1992 года Евгений просматривался «Спартаком», но в итоге не подошёл «красно-белым» и вернулся в «Кубань». Кубанцы не смогли удержаться в высшей лиге, и Евгений предпринял еще одну попытку покорить столицу. Уже в ЦСКА . Три сезона Плотников отыграл за армейцев. Особых подвигов не совершил, пропустил девять штук в двух матчах от «Спартака» в 1993 году (0:6 и 0:3), проиграл серию пенальти в финале Кубка-94 тому же «Спартаку». А ещё годом ранее, летом 1993 года, также не смог вытащить серию пенальти в финале первого Кубка России. Приз достался «Торпедо». Когда испанскому «Альбасете» понадобился голкипер, армейцы не стали удерживать Евгения. В Испании карьера Плотникова не сложилась. Пришлось вернуться в Россию. После возвращения Плотников играл еще восемь лет, но запомнился только выступлением за московское «Динамо» в 1999 году. В третий раз в своей биографии вышел в финал Кубка, и снова остался без трофея. Три проигранных финала. Нечто подобное случалось со Львом Кудасовым.

Александр Владимиров приехал из Санкт-Петербурга с репутацией восходящей звезды российского футбола. Но в ЦСКА Александр пробыл лишь полгода. Перешёл в «Ростсельмаш», где провел пять сезонов, сначала хороших, потом не очень. Отыграл два сезона в «Балтике». А потом начались странствия по второй лиге, продолжавшиеся довольно долго. Последним клубом в карьере бывшего вратаря юношеской сборной России был «Горняк» из Учалы.

Уроженец Красноярска Дмитрий Тяпушкин, игравший в дубле ЦСКА во второй половине 80-х, вернулся в армейский клуб уже вполне сложившимся голкипером, поигравшим в «Спартаке» и сборной Украины. Его пригласил земляк — главный тренер ЦСКА Александр Тарханов. 32-летний Тяпушкин неплохо провёл сезон-96, пропускал меньше гола за игру, но продержался в команде всего год. В 1997 году из ЦСКА ушел Тарханов. Но Дмитрий не проследовал вслед за Александром Фёдоровичем. Тяпушкин оказался в «Динамо», где был признан лучшим вратарём чемпионата 1997 года. Об этом динамовском периоде карьеры Дмитрия Альбертовича вы могли прочитать в соответствующей главе.

Весной 1997 года в воротах ЦСКА появился рыжеволосый Сергей Армишев. Ему было всего двадцать лет. Однако Сергей пришёл в ЦСКА вполне опытным футболистом. В 16 лет Сергей дебютировал в воротах пермской «Звезды», затем играл в высшей лиге за «Уралмаш» и заработал неплохую репутацию. Но в ЦСКА у Армишева что-то не заладилось. Сыграл пять матчей, попустил восемь мячей и всё. Потом Сергей довольно неплохо защищал ворота «Анжи», после чего вернулся в Екатеринбург, где долго играл в местном «Урале».

Летом 1997 года в армейский клуб пожаловал опытнейший Игорь Кутепов. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы 1984 и бронзовый медалист юношеского чемпионата мира – оба турнира проходили в Союзе, вратарь «Металлиста», а потом киевского «Динамо», первый страж ворот сборной Украины перебрался в Россию в середине 90-х, в один из самых слабых клубов высшей лиги – «Тюмень». И надо сказать, что он изрядно помог тюменцам сохранять прописку в элите. Но роль «пожарника» Игорю постепенно начинала надоедать. Вернулся было в Киев, а там место занято Александром Шовковским. Вот и принял предложение ЦСКА . Вроде бы, и играл неплохо, но не закрепился. Олег Долматов предпочитал видеть в воротах Андрея Новосадова.

Пока ЦСКА искал вратаря, в клубе всегда к услугам был собственный воспитанник Андрей Новосадов, выигравший в 1990 году чемпионат Европы среди юношей. Его отдавали в аренду в КамАЗ, возвращали, но очень долго не воспринимали, как основного. Может, из-за постоянных проблем с лишним весом. Самое интересно, что самому Андрею этот лишний вес не мешал. На линии ворот он был очень хорош. На выходах, может, чуть хуже, но в целом больших ошибок за Новосадовым замечено не было.

Возможно, армейцы напрасно недооценивали своего вратаря. Ведь именно с Новосадовым в воротах армейцы выдали в 1998 году победную серию из 14 матчей и взяли серебро. Да и в 1999 году он весьма неплохо играл в армейских воротах. Пусть не выдающийся, но очень старательный голкипер всё же не смог реализовать себя в родной клубе. Олег Долматов почему-то перестал доверять ему, предпочитая других стражей ворот. После ухода из ЦСКА Андрей играл за «Торпедо-Металлург», «Факел», КамАЗ. Однажды сыграл за сборную России в печально памятной встрече с Бразилией (1:5) и остается единственным на сегодняшний день вратарем, забивавшим в матчах высшего российского дивизиона. С 2010 года Андрей Николаевич Новосадов тренирует вратарей в Подольске. Работал с командой второй лиги, а сейчас трудится в спортивной школе.

К большому сожалению, не смог реализовать свой дар Дмитрий Гончаров. Вратарь, которого щедро одарила природа — реакция, подвижность, интуиция. Казалось, что ЦСКА в его лице обрёл стража ворот на долгие годы. Дмитрия готовили к этой роли. Воспитанник ЦСКА , какое-то время стажировавшийся в Смоленске, дебютировал в воротах родного клуба осенью 1996 года. Набравшись опыту в Нижнем Новгороде, Дмитрий вернулся в родной клуб, чтобы быть основным. Получилось. В 1999 году Олег Долматов предпочитал Гончарова Новосадову, и Дмитрий быстро выдвинулся в число ведущих голкиперов страны. Но расцвет оказался недолгим. Надломили карьеру Гончарова два поражения со счетом 0:4 — сначала от «Мёлде» в квалификации Лиги чемпионов, а потом и от «Спартака». Вряд ли Гончаров был главным виновником этих разгромов, но доверие тренерского штаба куда-то ушло. Дали бы Дмитрию второй шанс, помогли бы избавиться от психологических проблем, может быть, его карьера сложилась бы иначе. Очень обидно.

Потом были «Факел», короткие взлет и падение в «Спартаке», «Алания», «Кубань», «Терек». На свой прежний уровень, тот, что был до «Мёлде», Гончаров так и не вернулся. Хотя Олег Романцев вызывал его в сборную. Дмитрий, в то время спартаковец, был кандидатом на поездку на Чемпионат мира 2002. Ещё и травма спины заставила Дмитрия Сергеевича завершить выступления в тридцать с небольшим. Зато он стал успешным бизнесменом.

Про Юрия Окрошидзе вы могли подробно прочитать в главе, посвящённой вратарям «Зенита». Юрий — ленинградец, и большая часть его карьеры связана с родным клубом. Как и в случае с Гончаровым, мы видим огромный талант, который так и не был реализован. Юрий пытался перезапустить свою карьеру в ЦСКА . Но он попал в клуб не в самое лучшее время — в 2000 году. Первый сезон оказался и последним.

Воспитанник ижевского футбола Виталий Баранов сыграл за ЦСКА лишь однажды — пропустил три гола в мало что значащей встрече последнего тура с «Локомотивом» (4:3). Потом были «Химки», «Газовик-Газпром» в родном Ижевске, «Торпедо-РГ», но согласитесь, это далеко не ЦСКА . Еще один вратарь армейского дубля Владимир Чубенко провел несколько сезонов на Украине в клубах первой и второй лиг.