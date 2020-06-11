Харин — золотой олимпиец из «Челси», карьеру которого спас ЦСКА

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11 июня 2020, 11:43

Продолжаем рассказ о вратарях армейского клуба. На очереди Дмитрий Харин.

Дмитрий Харин отыграл в ЦСКА всего полтора года. Совсем немного. Но сколько же вместили в себя эти полтора года! В ЦСКА олимпийский чемпион успел выиграть чемпионат страны, дойти до финала Кубка СССР / СНГ и обыграть «Барселону» на «Камп Ноу» в знаменитом матче осени 1992 года. ЦСКА в свою очередь сумел оживить карьеру Дмитрия, едва не закончившего с футболом в 22 года. Харин вернулся и в большой футбол, и в сборную, а через полтора года стал первым и пока единственным русским вратарём в английской Премьер-Лиге. Не числился, а именно играл за ещё небогатый «Челси».

Этот рассказ будет посвящён армейскому отрезку биографии Дмитрия Викторовича. Карьера воспитанника «Торпедо» развивалась стремительно. Пятнадцатилетний девятиклассник Дима Харин смог увидеть свою фамилию в заявке «Торпедо» на сезон 1984 года. «Советский спорт» ежегодно публиковал составы участников чемпионата. Не важно, что Харин был только четвёртым в списке вратарей автозаводцев после Вячеслава Чанова, Валерия Сарычева и Александра Гутеева. Шансы выйти на поле были ниже нуля. Позиции Чанова казались железобетонными.

Но в том сезоне Вячеслав Викторович сломал руку в воротах «Торпедо» и больше не вернулся. Его удачно подменил Сарычев. А Харин, уже ученик десятого класса, разок вышел на поле. В последнем туре москвичи выиграли в Ростове 4:2. Юный голкипер отыграл все 90 минут. В следующем сезоне Харин всё чаще подменял Сарычева, а в 1986 году уже Дмитрий был основным стражем ворот московского клуба. Кубок СССР автозаводцы взяли с Валерием, но дальше играл его юный напарник. В 18 лет — основной вратарь одной из ведущих команд страны и участник еврокубков. Молодой торпедовец получал превосходную прессу. И это не авансы, а вполне адекватная оценка игры Дмитрия. Заметили Харина в Германии. После того как «Торпедо» дважды обыграло «Штутгарт». «Русский Шумахер», — писала пресса ФРГ , отмечая и внешнее сходство Харина с двукратным вице-чемпионом мира. Говорят, что на торпедовца обратила внимание мюнхенская «Бавария».

Но в «Баварию» Харин не перешёл. Зато по завершении чемпионата 1987 года он сменил «Торпедо» на «Динамо». В двадцать лет Дмитрий стал олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта. А через год тихо исчез из поля зрения. Колени не выдержали перегрузки, одна травма, другая. В «Динамо» наконец-то взошла звезда Александра Уварова. Дмитрий же уехал в Испанию лечить больные колени. Без особой надежды на возвращение. И неизвестно, как бы дальше сложилась карьера Дмитрия Викторовича, если б не звонок из ЦСКА .

Разгар сезона-1991. ЦСКА только что взял Кубок СССР . Погиб Михаил Ерёмин. Александр Гутеев и Сергей Приходько не готовы к роли основного вратаря. Юрий Шишкин паковал чемоданы в Бразилию. На кону были золотые медали чемпионата СССР (ещё никто не знал, что последнего), который армейцы поклялись выиграть в память о Мише. И тут-то армейцы вспомнили про Дмитрия Харина. Олимпийский чемпион Сеула согласился, почти не раздумывая. Дмитрий дал согласие помочь ЦСКА и вскоре обосновался в воротах «красно-синих».

Он вернулся, словно и не было вынужденной паузы на два года. Всё такой же спокойный, уверенный в себе, одновременно расчётливый и артистичный. Он помог команде выйти из тяжёлой депрессии, обрести уверенность и выиграть чемпионат страны. Мало кто догадывался, что Союз скоро прекратит существование и что нового первенства СССР больше не будет. Так победитель Олимпиады стал последним чемпионом великой страны.

Армейцы выполнили обещание, данное на могиле Ерёмина. Но чемпионский состав за зиму изрядно поредел – несколько ведущих игроков – Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Галямин, Валерий Брошин, Сергей Дмитриев уехали за границу. Защитить чемпионские полномочия было сложно, особенно после ухода Павла Садырина из ЦСКА в созданную сборную России.

Но перед этим ЦСКА дошёл до финала последнего Кубка СССР . В финале армейцам противостоял «Спартак». Эта встреча стала прообразом главного дерби России. «Спартак» лишился своего главного оппонента — киевского «Динамо» и нуждался в новом сопернике номер один. ЦСКА же не только был готов принять вызов, но и сам бросить перчатку. Матчи 1990 и 1991 годов были яркими и насыщенными. У Дмитрия Харина была ещё и особая мотивация. Он и спартаковец Станислав Черчесов соперничали за первый номер в сборной СНГ , которой совсем скоро предстояло сыграть на чемпионате Европы. Финал Кубка — это и возможность сделать заочный спор очным.

При счёте 2:0 в пользу «Спартака», армейцы получили право на 11-метровый. К точке отправился Харин. Дмитрий в «Торпедо» пару раз огорчал коллег — минчанина Андрея Сацункевича в кубковой встрече, киевлянина Виктора Чанова в серии пенальти. Но на этот раз Харин пробил выше цели, лишив ЦСКА шанса спасти игру. Кубок достался «Спартаку». Но проигравший дуэль Черчесову Харин стал основным вратарём нашей команды на Евро-92. Сыграл в трёх матчах. С немцами и голландцами сыграл очень хорошо. В третьей встрече с командой Шотландии слабо выступили все футболисты сборной бывшего СССР .

В первом чемпионате России армейцы финишировали пятыми, несмотря на безупречную игру их вратаря. Однако осень 1992 года все болельщики «красно-синих» воспоминают с ностальгией. 4 ноября 1992 года ЦСКА отправился в гости к «Барселоне» — действующему клубному чемпиону Европы. Первый матч 1/8 финала, прошедший в Москве, завершился вничью 1:1, и этот результат воспринимался как успех. На «Камп Ноу» последний чемпион СССР отправлялся как на заклание. Шансов против команды Йохана Кройфа, где играли Христо Стоичков, Рональд Куман, Чики Бегиристайн и еще с десяток звёзд, у армейцев не было. И к 31-й минуте «Барса» вела 2:0. Но ещё до перерыва Евгений Бушманов один гол отыграл, а после перерыва Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков забили ещё по мячу. Конечно, «Барселона» не собиралась проигрывать дома и лишать себя группового этапа новорождённой Лиги чемпионов. А пришлось. Во многом благодаря игре армейского вратаря. Российский клуб выбил из розыгрыша Лиги чемпионов предыдущего триумфатора.