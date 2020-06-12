Сектант и парагвайский супермен. Сильнейшие вратари Аргентины конца ХХ века

1591988209

12 июня 2020, 21:56

«Соккер.ру» приступает к рассказам о лучших вратарях Южной Америки 90-х. Первый материал посвящён представителям аргентинского чемпионата.

В этот список вошли сильнейшие аргентинские вратари, а также легионеры, защищавшие ворота аргентинских клубов. Поэтому не удивляйтесь присутствию парагвайца Чилаверта и колумбийца Кордобы.

Серхио Гойкочеа (1963). «Расинг» 1991, «Брест» 1992, «Серро Портеньо» 1992, «Олимпия» (Асунсьон) 1993, «Ривер Плейт» 1993-94, «Текстиль Мандию» 1994-95, «Интернасьонал» 1995-96, «Велес Сарсфилд» 1996-97, «Ньюэллс Олд Бойз» 1997-98

Серхио встретил десятилетие героем недавно завершившегося чемпионата мира. Он вернулся из Колумбии, поиграл сезон в «Расинге». В том же 1991-м он в составе аргентинской сборной выиграл Кубок Америки. А потом начались хождения по странам и клубам, которые негативно отразились на Гойко. Сначала он утратил статус первого номера национальной команды, а потом и в клубах он чаще сидел на лавочке, нежели играл. Например, в «Велесе» Гойкочеа был дублёром Хосе Луиса Чилаверта.

Луис Ислас (1965). «Индепендьенте» 1990-95, «Ньюэллс Олд Бойз» 1995, «Платенсе» 1996, «Толука» 1996-97, «Уракан» 1998-99, «Тигре» 2000

Тренер Карлос Билардо в своё время изгнал Исласа из сборной за строптивость и вечные пререкания. Собственно, поэтому там и появился Гойкочеа. Сменивший Билардо Альфио Басиле вернул Бешеного. Пока Гойко странствовал, Луис играл в «Индепендьенте» и никуда не дёргался. К 1994-му Ислас уже обосновался в воротах и отправился на чемпионат мира основным. Но аргентинцы в США выступили неважно. Это касалось и Луиса, пропустившего три безответных мяча в матче 1/8 финала против румынской сборной. На этом карьера Бешеного в сборной подошла к концу. А потом Ислас покинул «Инде» и тоже пустился в путешествия.

Хосе Луис Чилаверт (1965). «Велес Сарсфилд» 1991-2000

Мощный парагваец был лидером и в своей сборной, и в клубе. Более того, появление столь сильного голкипера способствовало прогрессу как сборной Парагвая, так и «Велеса». Точнее, сначала «Велес» выдвинулся в мировые гранды — выиграл чемпионский титул (и не один), Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок. А затем на чемпионате мира 1998 года более чем достойно выступили парагвайцы. Ещё бы, ведь на последнем рубеже действовал крупный, мускулистый вратарь, прекрасно выполнявший свою непосредственную работу и умело руководивший обороной. Кроме того, Чилаверт запомнился своим исполнением штрафных и пенальти, забив 62 мяча. В одной из встреч Хосе добился уникального достижения — сделал хет-трик.

Норберто Скопони (1965). «Ньюэллс Олд Бойз» 1982-94, «Крус Асуль» 1994-97, «Индепендьенте» 1998-2000

В сборной Аргентины Норберто был на вторых-третьих ролях, но в своём клубе играл очень достойно. За что, собственно, и вызывался в национальную команду в первой половине 90-х. Скопони трижды выигрывал чемпионат Аргентины, и две победы пришлись на описываемое десятилетие. Возможно, Норберто поспешил с переездом в Мексику. Стоило ему покинуть родную страну, как тренеры сборной забыли о фактурном, умело выполнявшем свою работу вратаре.

Карлос Наварро Монтойя (1966). «Бока Хуниорс» 1988-96, «Эстремадура» 1997, «Мерида» 1997-98, «Тенерифе» 1998-2000

Колумбиец, проведший большую часть карьеры в Аргентине и ставший в итоге аргентинцем. Ему даже разрешили играть за новую родину, даром что в середине 80-х Наварро Монтойя провел несколько официальных матчей в составе национальной команды Колумбии. Вот только тренеры сборной Аргентины не оценили этот шаг Карлоса.

В Аргентине Наварро Монтойя получил прозвище Обезьяна. Почему именно Обезьяна? Во-первых, обезьяна по-испански El Mono, что созвучно с фамилией вратаря. А вторая причина — внешность вратаря, его мимика, жесты. Причём его так называли как фанаты «Боки», обожавшие Карлоса, так и болельщики других клубов, не переносившие его на дух. Однажды во время матча «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс» Обезьяну закидали резиновыми фаллоимитаторами. Это случилось уже в следующем десятилетии, когда Карлос играл за «Инде». Видимо, болельщики «Боки» не простили ему измены.

Наварро Монтойя был довольно сильным голкипером. Собрал с «Бокой» неплохой набор трофеев, среди которых титул чемпиона Аргентины. А в 1994 году Карлоса признали лучшим футболистом Аргентины. И не забудем о сухой серии в 824 минуты.

Херман Бургос (1969). «Феррокарриль Оэсте» 1989-94, «Ривер Плейт» 1994-99, «Мальорка» 1999-2001

Еще одна Обезьяна, но в рядах «Ривер Плейт». Херман с детства болел за «Ривер» и был рад переходу в суперклуб из скромного «Феррокарриля». Прозвище своё он получил за внешность, которая с годами становилась всё брутальнее, длинные руки и темперамент. Обижать Бургоса было делом опасным, мог пустить в ход свои кулаки. Ещё он был лидером популярной в Аргентине рок-группы GARB (сокращённо от Херман Адриан Рамон Бургос).

Несмотря на свою музыкальную деятельность, Бургос прославился в первую очередь тем, что был весьма приличным вратарём. В составе «Ривер Плейт» он четыре раза становился чемпионом Аргентины, а также взял Кубок Либертадорес. Вызывался в сборную. Побывал на двух чемпионатах мира, а в конце девяностых уехал в Испанию, где впоследствии стал легендой «Атлетико». Херман долгое время был правой рукой тренера Диего Симеоне. Случалось, что подменял соотечественника. Но недавно Бургос объявил об уходе из штаба. Он намерен начать самостоятельную практику.

Игнасио Гонсалес (1971). «Расинг» 1991-97, «Ньюэллс Олд Бойз» 1997-98, «Лас-Пальмас» 1998-2000, «Пачука» 1999-2000

«Расинг» довольно легко расстался с Гойкочеа, потому что нашёл ему достойную замену. Причём в своих рядах. Начо безупречно защищал ворота «академиков», а также пробивал пенальти. В сборную Аргентины Гонсалеса вызывали нечасто — конкуренция была высокой. Но он сумел заработать репутацию одного из лучших вратарей страны, с которой отправился покорять Испанию. Но там у него получилось хуже, чем у других соотечественников — Карлоса Роа и Хермана Бургоса.

Оскар Пассе (1965). «Ривер Плейт» 1988-92, «Сан-Лоренсо» 1992-99, «Унион» 1999-2000

Квалифицированный, надёжный, но, наверно, слишком правильный, а потому «скучный» для аргентинцев вратарь. Ни тебе резких выходов, ни ударов по чужим воротам, ни какой иной эксцентрики. Поэтому Пассе лишь дважды сыграл в воротах сборной. Но в первенстве страны Оскар играл немало и дважды становился чемпионом.

Карлос Боссио (1977). «Бельграно» 1993-94, «Эстудиантес» 1994-99, «Бенфика» 1999-2001

Один из самых рослых аргентинских вратарей той поры (рост — метр девяносто пять) словно в насмешку получил прозвище Чикито — Малыш. При своих внушительных габаритах, Боссио был достаточно подвижен и пластичен. Один из лучших в игре на перехватах. А ещё Боссио стал первым аргентинским вратарём, головой отправившим мяч в ворота соперников. С пенальти, со штрафных, просто с игры много кто забивал, а вот чтобы головой после подачи углового — тут Чикито оказался пионером. В сборной Аргентины Боссио играл нечасто и в основном на второстепенных турнирах.

Роберто Бонано (1970). «Росарио Сентраль» 1991-96, «Ривер Плейт» 1996-2001

Бонано заявил о себе в молодёжной сборной Аргентины, потом успешно выступал в «Росарио Сентраль», а там и «Ривер Плейт» приглашение прислал. Ответив согласием, Роберто изрядно рисковал. Ведь в «Ривере» играл Херман Бургос. Однако нашлась работа для обоих. Два голкипера играли попеременно. Оба привлекались в сборную страны. После отъезда Обезьяны в Испанию Бонано на протяжении двух лет был основным в «Ривере». Играл прилично, иначе бы в «Барселону» не пригласили.

Карлос Роа (1969). «Расинг» 1988-93, «Ланус» 1993-97, «Мальорка» 1997-2002

С Карлосом Роа вы встречались в статье про вратарей Испании. Но прежде чем проследовать с тренером Эктором Купером через Атлантику, Карлос заработал репутацию одного из сильнейших вратарей страны и не только. Не только — это его погружение в религию. После перенесенной малярии Роа стал адептом одной из сект. Что потом испортило ему карьеру. Сначала стал вегетарианцем, потом отказывался играть по субботам, а затем и вовсе стал ожидать конца света. Но это случилось уже в испанский период. В Аргентине же Роа блестяще защищал ворота «Лануса» и помог тому выиграть Кубок КОНМЕБОЛ — южноамериканский аналог Кубка УЕФА . Также Роа сумел стать основным вратарём сборной, что было непросто при большом числе конкурентов. На чемпионате мира-1998 он смотрелся более чем достойно.

Оскар Кордоба (1970). «Мильонариос» 1991-92, «Онсе Кальдас» 1993, «Америка Кали» 1993-97, «Бока Хуниорс» 1997-2001

Оскар вытеснил из ворот сборной Колумбии непредсказуемого Рене Игиту и на чемпионат мира 1994 года поехал первым номером. Там он сыграл не лучшим образом, пропустив мяч после дальнего удара Георге Хаджи. Не забей Андрес Эскобар мяч в свои ворота, ещё неизвестно, кого бы колумбийские бандиты сочли виновником быстрого вылета команды.

Кордоба сумел реабилитироваться. С «Америкой Кали» он дошёл до финала Кубка Либертадорес, но там колумбийцы проиграли «Ривер Плейт». А затем последовали четыре прекрасных сезона в «Бока Хуниорс» — три чемпионства, два Кубка Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Мы ещё встретимся с Кордобой в материалах, посвящённых следующим десятилетиям.