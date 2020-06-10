Герой сборной Бразилии, греческий Джордж Клуни и пересадивший волосы болгарин. Лучшие вратари Южной Европы 90-х

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10 июня 2020, 12:11

«Соккер.ру» продолжает представлять лучших вратарей Европы конца ХХ века. На очереди те, кто играл в чемпионатах южных стран.

В эту главу войду румыны и болгары, турки и представители двух греческих стран. А также легионеры, выступавшие рядом с ними. Югославы и португальцы будут в следующий раз.

Богдан Стеля (1967). Румыния. «Динамо» (Бухарест) 1987-91, «Мальорка» 1991-93, «Стандард» 1993-94, «Рапид» (Бухарест) 1994, «Самсунспор» 1994-95, «Стяуа» 1995-97, «Саламанка» 1997-2002

В 1998 году сборная Румынии необычным образом отметила выход в 1/8 финала чемпионата мира. Почти вся команда выкрасила волосы в жёлтый цвет и предстала в матче с хорватами инкубаторскими цыплятами. Даже первая звезда команды Георге Хаджи вышел на поле с жёлтой макушкой. Не приняли участия в акции главный тренер Ангел Йорданеску, не пристало генералу прибегать к краске для волос, и вратарь Богдан Стеля. Которому красить было нечего. Тот матч румынские «цыплята» проиграли. Перед самым перерывом Давор Шукер реализовал пенальти, и этого оказалось достаточно. Хорваты могли выиграть и более убедительно, да лысый вратарь румын не позволил. Богдан провёл выдающийся матч, один из лучших в карьере.

Стеля сменил немало клубов. Поиграл и в «Динамо», и в «Стяуа». Дважды ездил в Испанию, где играл за не самые сильные клубы. Но в сборной Богдан был хорош. Пять крупных турниров — очень приличный результат для румынских вратарей.

Флорин Пруня (1968). Румыния. «Университатя» (Крайова) 1990-91 и 1999-2000, «Университатя» (Клуж) 1991-92 и 1998, «Динамо» (Бухарест) 1992-98, «Эрзурумспор» 1998-99

Флорин в отличие от Богдана свою голову покрасил, вот только мало кто видел результаты этой смелой акции. Ту встречу, как остальные на ЧМ -98, Пруня провёл на скамейке запасных. Однако за спиной Флорина два чемпионата мира и два чемпионата Европы, причём на первенстве мира 1994 года он играл чаще Богдана. В клубной карьере Пруни были два титула чемпиона Румынии и два Кубка.

Богдан Лобонц (1978). Румыния. «Корвинул» 1995-97, «Рапид» (Бухарест) 1997-2000

Во второй половине девяностых в румынском футболе появился вратарь, способный отодвинуть в сторону Стелю и Пруню. Лобонц был настолько хорош в воротах «Рапида», что о нём заговорили как о восходящей звезде европейского, не только румынского футбола. Богдан собрал полный набор национальных трофеев — чемпионство, Кубок и Суперкубок. Молодой вратарь стал привлекаться в сборную страны, поехал на Евро-2000, после чего остался в Голландии — подписал контракт с «Аяксом». Что получилось у Лобонца, и что не вышло — прочитаете в главе, посвящённой нулевым.

Борислав Михайлов (1963). Болгария. «Белененсеш» 1989-91, «Мюлуз» 1992-94, «Ботев» 1994-95, «Рединг» 1995-97, «Славия» (София) 1997-98, «Цюрих» 1998-99

Всё десятилетие Борислав Михайлов мотался по клубам и странам. Португалия, Франция, Болгария, Англия, снова Болгария, Швейцария. Наверно, не от хорошей жизни. Однако Борислав добился большого успеха со сборной — добрался с ней до полуфинала чемпионата мира. Выдающееся достижение болгарского футбола. А ещё Михайлов радикально изменил свой внешний облик — сделал пересадку волос. Поэтому в девяностые выглядел моложе, чем в восьмидесятые.

Здравко Здравков (1970). Болгария. «Левски» 1988-93 и 1994-95, «Этар» 1993-94, «Славия» (София) 1995-97, «Истанбулспор» 1997-99, «Аданаспор» 1999-2000

Здравко был дублёром Михайлова на удачном для болгар ЧМ -94 и на чемпионате Европы-1996. Но потом вратари поменялись ролями. Стареющий Борислав отошёл на второй план, а затем и вовсе сошёл со сцены. Здравков же стал первым номером. В его карьере были как удачные матчи, так и не очень. Даже кошмары случались в виде 1:6 от испанцев на чемпионате мира 1998 года. Но хорошего было больше. Недаром Здравко примерил капитанскую повязку и носил ее на протяжении нескольких сезонов.

Димитар Иванков (1975). Болгария. «Левски» 1996-2005

Вратарь-пенальтист родился немного поздно. Будь Димитар старше, он мог бы оказаться и в той блестящей команде образца 1994 года, и стать преемником Михайлова. Но Димитар играл, когда болгарский футбол перешагнул пик своего развития и устремился вниз. Иванков как мог крутился в воротах «Левски», трижды стал чемпионом страны и взял пять Кубков. Но сборная была уже не та, да и в еврокубках клуб из Софии ничем особым себя не проявил. Иванков со своими 42 голами оказался самым результативным европейским вратарём и третьим в мире. После Рожерио Сени и Хосе Луиса Чилаверта.

Рушту Речбер (1973). Турция. «Антальяспор» 1988-93, «Фенербахче» 1993-2002

Рушту стал культовой фигурой в турецком футболе. Во-первых, в кои-то веки после ухода Шенола Гюнеша в Турции появился сильный вратарь, способный показывать классную игру не только в домашних турнирах. Во-вторых, после того, как Рушту обжился в воротах сборной Турции, та заметно прибавила. Стала не только попадать на крупные турниры, но и выглядеть там достойно. А в-третьих, Речбер стал очень популярной фигурой. Во многом этому способствовал внешний облик турка — длинные чёрные волосы, яркие свитера, чуть позже к ним добавилась раскраска лица. У него было немало подражателей. Боевой раскрас ирокезов никто не применял, но причёска вратаря пользовалась популярностью. Особенно на малой родине футболиста — в Анталии. Где едва ли не в каждом отеле был свою Рушту — бармен или аниматор. А ещё Рушту сделал профессию вратаря престижной среди турецких ребят. Неслучайно потом в стране появилось немало сильных голкиперов.

Клаудио Таффарел (1965). Бразилия. «Парма» 1990-93, «Реджана» 1993-94, «Атлетико Минейро» 1994-98, «Галатасарай» 1998-2001

Бразилец пришёл в «Галатасарай» немолодым, уже прославленным вратарём. Чемпион мира-94, финалист следующего чемпионата мира, серебряный призёр Олимпийских игр в Сеуле. Всем и всё он уже доказал. Но в Стамбуле Таффарел выполнил свою главную миссию — выиграл сначала Кубок УЕФА , а затем и Суперкубок Европы. Ни до, ни после ни один турецкий клуб не добивался подобного успеха. Сам Клаудио в финале Кубка УЕФА в который раз вытянул серию пенальти. Поэтому его вклад в победу «Джим-Бом» трудно недооценить.

Марьян Мрмич (1965). Хорватия. «Цибалия» 1988-93, «Вартекс» 1993-96, 1998-99 и 2000, «Бешикташ» 1996-98, «Шарлеруа» 1999-2000

Вратари бывшей Югославии будут представлены в следующей публикации, но для Мрмича сделано исключение. Марьян у себя на родине не выигрывал трофеев, но добился приглашения в возникшую в девяностые сборную Хорватии. Где также был на вторых ролях. Зато в «Бешикташе» Мрмич был очень неплох. За два года собрал полную коллекцию трофеев — чемпионство, Кубок и Суперкубок Турции. И приз лучшему вратарю турецкого чемпионата вдобавок.

Брэд Фридель (1971). США . «Брондбю» 1995, «Галатасарай» 1995-96, «Коламбус Крю» 1996-97, «Ливерпуль» 1997-2000

С американцем мы встретимся уже скоро, когда выйдет материал о вратарях Англии первого десятилетия XXI века. Но не упомянуть Брэда в этой главе было бы не справедливо. В «Галатасарае» он играл превосходно. Именно тогда он создал себе репутацию вратаря, способного вершить большие дела. Недаром потом Фриделя позвали в «Ливерпуль». В составе «красных» он не заиграл, зато в других клубах Премьер-Лиги он выглядел более чем прилично. Но покорение Брэдом Европы началось с сезона в Стамбуле.

Антониос Мину (1958). Греция. АЕК 1988-93, «Аполлон Смирнис» 1993-96

Высокий длиннорукий грек надёжно защищал ворота АЕКа в домашних и международных матчах. Да и в сборную страны Мину нередко привлекался. Именно он защищал её ворота в отборочных матчах ЧМ -94 против сборной России — 1:1 и 0:1. Греки тогда финишировали вторыми в группе и завоевали путёвку на мировое первенство. Антониос отправился в США в качестве основного вратаря. Но в первой же игре он пропустил четыре мяча от аргентинцев и больше в национальную команду не привлекался.

Элиас Атмацидис (1969). Греция. «Понти Вериас» 1989-92, АЕК 1992-2002

Элиас вытеснил Мину сначала из ворот АЕКа, а потом и из ворот сборной. На чемпионате мира 1994 года он сыграл во втором матче. Неудачно, пропустил четыре мяча, и в третьей встрече остался в запасе. Но в дальнейшем Элиас часто защищал ворота греческой сборной. Очень достойно выглядел Элиас в матчах еврокубков. И, само собой разумеется, — отличная игра в домашнем первенстве. Два чемпионства, четыре Кубка и два личных титула лучшего вратаря греческого чемпионата.

Антониос Никополидис (1969). Греция. «Панатинаикос» 1989-2004

Пиком карьеры рано поседевшего Никополидиса стал чемпионат Европы-2004, который завершился неожиданной победой сборной Греции. Антониос вернулся из Португалии не только с золотой медалью, но и с прозвищем Джордж Клуни из-за внешнего сходства со знаменитым голливудским актёром. Но в девяностые годы Никополидис тоже был видной фигурой. Вытеснил поляка Юзефа Вандзика из ворот «Панатинаикоса», а потом и в сборной страны принял пост у Элиаса Атмацидиса. Выиграл немало домашних трофеев, в том числе свой первый из восьми призов лучшему вратарю Греции.

Кириакос Тохуроглу (1972). Австралия / Греция. «Докса» 1992-94, «Олимпиакос» 1994-96 и 1997-2000, «Панилиакос» 1996-97

Во второй половине девяностых на первые роли в Греции выдвинулся «Олимпиакос». Успехи «легенды», три чемпионства и Кубок, были бы немыслимы без надёжной игры на последнем рубеже, за который отвечал Кириакос Тохуроглу. Относительно невысокий, но чрезвычайно подвижный, даже летучий. Но в сборную Греции Тохуроглу не привлекался. Равно как и в сборную родной для него Австралии. Отыграв 16 лет на исторической родине, Кириакос вернулся на родину фактическую. Чтобы через три года, в возрасте 39 лет, возобновить карьеру и отыграть ещё 8 сезонов в полупрофессиональной австралийской команде.

Андреас Петридис (1966). Кипр. АПОЭЛ 1985-2000

Возможно, попадание Андреаса в этот список своего род аванс. Никакой звездой он не был. Добротный, крепкий вратарь. Но именно при нём сборная второго греческого государства перестала быть футбольным карликом и заставила считаться с собой. Наша сборная почувствовала, что островитяне больше не статисты, во время отборочной кампании чемпионата мира 1998 года. В Москве сборная России уверенно победила киприотов со счетом 4:0, два мяча дальними ударами забил Юрий Никифоров. Но в Паралимни игра бритоголового Петридиса стала камнем преткновения для российской сборной. Только раз Игорю Симутенкову удалось переиграть вратаря хозяев. Ничья 1:1, которая потом не позволила сборной России выиграть групповой турнир. А в стыковых матчах наши футболисты уступили итальянцам. А забей россияне Петридису на мяч больше, и никакой судья Крондл не смог бы вытащить болгар на первое место.

Завтра вас ждут лучшие вратари бывшей Югославии, а также чемпионата Португалии. Будет среди них и наш человек.

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Напомним, что ранее «Соккер.ру» представил материал о лучших вратарях Восточной Европы 90-х.