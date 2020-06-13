Отдал жизнь за ЦСКА. Смертельное столкновение Сергея Перхуна

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13 июня 2020, 16:05

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов, посвящённых вратарям ЦСКА . На очереди Сергей Перхун, спасший ворота команды ценой жизни.

Считанные месяцы провёл Сергей Перхун в ЦСКА . Сыграл всего тринадцать матчей. Больше не успел. Молодой, одарённый вратарь погиб, не дожив нескольких дней до своего двадцать четвёртого дня рождения. Получил тяжелейшую травму, защищая свои ворота.

Зимой 2001 года в клуб пришло новое руководство во главе с Евгением Гинером. Началось формирование нового ЦСКА . Коснулись перемены и вратарской бригады. Зимой на сборах просматривались несколько голкиперов, в том числе и такой экзотический персонаж, как вратарь сборной Ганы Сэмми Аджей. Имел честь делать с ним интервью. Однако пребывание африканца оказалось очень недолгим. После сборов с ним расстались. Но селекционеры остановились в итоге на 23-летнем украинце Сергее Перхуне. Сергей рано дебютировал в родном «Днепре», прекрасно защищал ворота двукратных чемпионов СССР , пока в одной встрече не пропустил семь голов. Уверенность в своих силах Перхун восстанавливал в приднестровском «Шерифе». Там-то его и присмотрели.

Приход Сергея Перхуна в ЦСКА оказался каким-то бесшумным. Клуб постоянно искал вратарей. Поэтому приход ещё одного воспринимался не со скепсисом, но без особого ажиотажа. Заиграет — хорошо, не заиграет, — пополнит список тех, у кого не получилось. В России Сергей был почти неизвестен. Успехи в чемпионате Молдавии обнадёживали, но не более того.

ЦСКА начал сезон с Андреем Новосадовым. Первым номером команды. Тогда уже ввели постоянные номера, и опытный Новосадов носил свитер с единицей. Сергею достался шестнадцатый номер. В советские времена именно под номером шестнадцать вносили в заявку запасных вратарей. И поговорка «твой номер — шестнадцатый» была вполне подходящей в таких случаях. Замены голкиперов, особенно во времена, когда можно было менять двух игроков, были явлением нечастым, даже редким.

Старт у «красно-синих» снова не заладился. Сначала поражение в Новороссийске 0:2, потом домашний проигрыш «Крыльям» 0:3. В третьем туре армейцам предстояла встреча со «Спартаком». Противостояние двух клубов несколько лет назад снова обострилось. После того как в 1998 году ЦСКА бросил вызов чемпиону, матчи двух команд стали дерби номер один в российском футболе.

Дебют Сергея Перхуна пришёлся как раз на игру со «Спартаком». Павел Садырин рискнул. Армейцы снова проиграли. Более того, единственный гол Василия Баранова стал в какой-то степени результатом ошибки нового вратаря. Перхун не слишком удачно выстроил стенку, которая ещё и подпрыгнула в не самый подходящий момент. Он не видел момент удара и среагировал с секундным промедлением. Но в целом игра Сергея понравилась болельщикам. Он неоднократно выручал свою команду, причём в довольно сложных ситуациях. Павел Фёдорович тоже не стал укорять молодого вратаря, напротив, поддержал его на пресс-конференции. «Перхун не виноват. Мяч прошёл сквозь стенку или под ней. Конечно, раз он не поймал мяч, значит запоздал с броском».

В следующей игре с «Торпедо» Перхун снова занял место в воротах. ЦСКА опять проиграл с тем же счётом, что и «Спартаку» — 0:1. Единственный мяч торпедовцы забили с пенальти. Старт — хуже не придумаешь. Четыре матча, - четыре поражения с общим счётом 0:7. Первое очко ЦСКА , а также первый гол пришлись на пятый тур — ничья в Волгограде 1:1. Ворота ЦСКА снова защищал Новосадов. А потом армейцы выдали серию из пяти побед. Опять же с Новосадовым.

А что же Перхун? Сергей пока сидел на скамейке. Только в середине июня он снова появился на поле. Андрей Новосадов получил травму колена и был заменён в перерыве при счёте 1:1. Вышел и сыграл уверенно, не позволил зенитовцам забить. Хотя возможности у тех имелись.

Пока Новосадов лечился, Сергей обжился в воротах ЦСКА и сразу заслужил и доверие тренеров, и любовь болельщиков. Очень спокойный и бесстрашный, ужасно не любивший пропускать. Во многом благодаря его игре армейцы, оправившись от неудачного старта, стали набирать ход.

Перхун получал хорошие оценки. В ответном матче со «Спартаком» он был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась со счётом 1:1. Он вообще не пропускал больше мяча за игру, да и этот один забить ему было очень непросто. О Сергее вспомнили тренеры сборной Украины. В августе Перхун сыграл тайм в товарищеском матче против команды Латвии. Мало? Но ведь всё только начиналось. Казалось тогда, в августе 2001-го.

И тут этот роковой выезд в Махачкалу. 18 августа 2001 года в борьбе за верховой мяч головами столкнулись форвард «Анжи» Будун Будунов и вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Виноватых в столкновении нет, просто никто не хотел уступать. Оба футболиста покинули поле на носилках и были доставлены в реанимацию. Руководство ЦСКА решило отправить голкипера в Москву в госпиталь Бурденко, где Сергея ждала самая квалифицированная помощь. Но по дороге в аэропорт Перхуну стало хуже. Он впал в кому. Врачи бились за жизнь голкипера десять дней, но спасти Сергея не смогли. Травмы оказались несовместимы с жизнью. У Сергея остались жена и дочь. Вторая дочка родилась уже после гибели своего отца.

Какая-то мистика. Через десять лет спустя после трагической смерти Михаила Ерёмина погиб Сергей Перхун. Обоим голкиперам было по 23 года. Оба находились на взлёте своей карьеры.

Тринадцать матчей, шесть пропущенных мячей, семь встреч на ноль. Всё только начиналось. Сергей Перхун мог стать вратарём ЦСКА на долгие годы, вырасти в очень сильного голкипера. Если бы не то лобовое столкновение, в котором никто не был виноват.